In poco più di due mesi la situazione alimentare mondiale è andata di male in peggio. Gli appelli a non farsi prendere dal panico sono caduti nel vuoto, anche se l’esercito ucraino ha opposto una dura opposizione all’assalto russo. Se l’Ucraina in qualche modo vincerà la guerra, passeranno decenni prima che la sua economia e le esportazioni agricole tornino ai livelli precedenti.

Molti Paesi sono stati presi dal panico di fronte alla carenza globale. La Cina ha vietato l’esportazione di prodotti chimici agricoli, l’Indonesia ha vietato l’esportazione di olio di palmae l’India ha vietato l’esportazione di grano. Gli Stati Uniti hanno ampliato il loro impegno per l’etanolo a base di mais, aumentando l’importo obbligatorio nelle forniture di benzina al fine di ridurre i costi di chi guida. Quel mais avrebbe potuto essere dirottato al consumo umano, per aiutare a sostituire la carenza di grano. La Malesia sembra pronta a revocare il suo mandato di miscelare l’olio di palma nelle forniture di carburante diesel. Quella fornitura di olio di palma può ora rientrare nella catena di approvvigionamento alimentare globale.

Sebbene molti problemi a lungo termine, strutturali e politici abbiano contribuito a questa crisi, al momento è urgente concentrarsi sul miglioramento della situazione a breve termine.

Proprio come con la crisi del riso nel 2008, sarà necessario un intervento esterno per spezzare il circolo vizioso del panico e delle politiche commerciali ‘mendicanti del tuo vicino‘. Nel 2008, è stato l’accordo del Primo Ministro giapponese a riesportare il riso a grani lunghi del Paese nelle Filippine, il Paese importatore di riso più in preda al panico durante la crisi.

La crisi attuale è più diffusa: coinvolge combustibili, fertilizzanti e alimenti, in particolare grano e oli vegetali. Allo stesso tempo, la crisi è ora più acuta. Tutte queste materie prime stanno registrando scorte basse, produzione ridotta ecatene di approvvigionamento interrotte. Non sarà facile fermare questa crisi, tanto meno tornare a schemi commerciali più normali. Per compiere progressi sarà necessario il coordinamento tra le principali economie mondiali.

Fortunatamente, un’opportunità per tale coordinamento si profila all’orizzonte, il prossimo vertice del G20, a Bali, nel novembre 2022. Con l’Indonesia alla presidenza, c’è un’opportunità per quel Paese e per l’ASEAN, in quanto importante organizzazione commerciale regionale, di ottenere un impegno formale dei membri del G20 a concentrarsi sulla sicurezza alimentare e revocare le restrizioni commerciali.

La possibile partecipazione della Russia al G20 complicherà questa agenda, ma c’è spazio per una diplomazia attiva, idealmente guidata dall’Indonesia, per aggirare questo problema. Se ciò è possibile, gli elementi di un ‘Impegno del G20 Bali sulla normalizzazione del commercio’ sono abbastanza semplici.

Richiederà un fermo impegno per evitare ulteriori restrizioni all’esportazione di materie prime critiche, in particolare grano, oli vegetali e fertilizzanti. I leader dovranno anche accettare di ridurre, ed eventualmente eliminare, le restrizioni all’esportazione di questi prodotti critici. Ai singoli Paesi può essere concesso un ampio margine di manovra per programmare le loro azioni in base alle loro circostanze politiche locali.

Per garantire l’impegno, è importante istituire un piccolo segretariato, presieduto dall’Indonesia, per monitorare e pubblicare i dettagli dell’attuazione degli impegni. La trasparenza è il miglior meccanismo di applicazione. Purtroppo, né le Nazioni Unite né l’Organizzazione mondiale del commercio possono svolgere un ruolo credibilequi. Ma altre organizzazioni, come l’Agricultural Market Information System e l’International Food Policy Research Institute, potrebbero contribuire a colmare il divario.

Gli Stati Uniti e l’Unione Europea possono intraprendere diverse azioni in ‘buona fede‘ per preparare il terreno a un accordo più ampio alla riunione del G20 stesso. L’Unione Europea ha già al suo attivo un buon inizio mobilitandosi per coordinare le esportazioni di grano verso i Paesi più bisognosi. Gli Stati Uniti dovrebbero seguire l’esempio, invertendo la loro spinta alla produzione di etanolo e annunciando linee guida su come reindirizzare le forniture di mais al consumo umano. Dovrebbero essere promossi sforzi per conservare il consumo di grano a favore di altri carboidrati, in particolare mais e patate.

Sembra improbabile che la Cina parteciperà con entusiasmo ai primi sforzi di ‘buona fede‘ o all’adesione allo stesso impegno del G20. Ancora una volta, gli sforzi diplomatici devono essere compiuti per evitare di costringere la Cina ‘in una scatola‘ e per incoraggiare il suo impegno con questa proposta guidata dall’Indonesia e dall’ASEAN. Sebbene sia improbabile che gliStati Uniti o l’Australia siano in grado di svolgere ruoli costruttivi in questa diplomazia, l’Unione Europea potrebbe essere piuttosto influente.

Ora non è il momento di azioni timide. Milioni di vite sono in gioco se la catena di approvvigionamento alimentare globale continua a non funzionare correttamente e se i responsabili politici rispondono limitando le esportazioni di cibo di fronte a gravi carenze. È comprensibile che i singoli Paesi stiano salvaguardando le loro popolazioni locali con il cibo prodotto sul proprio suolo, ma questo aggrava l’aumento dei prezzi alimentari internazionali. La prosperità futura dipende in modo cruciale da un commercio internazionale affidabile e tutti i Paesi devono accettare di svolgere il proprio ruolo. Un’ulteriore ritirata nell’autarchia sarebbe disastrosa per la sicurezza alimentare mondiale.