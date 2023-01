Sì, va be’, ma il PD?

Finché ci saranno caporioni, capi, capetti e correnti, con Pier Luigi Bersani e Massimo d’Alema che non riescono ancora a dedicarsi alla sopraffina arte delle petanque. Finché ci saranno due tronconi, uno che vuole guardare al M5S e l’altro ad Azione Italia Viva. Finché potranno inserirsi figure senza il più pallido carisma come Paola De Micheli e Gianni Cuperlo, deprimendo la sexyness, la reputazione e la rilevanza del partito. Finché il PD non diventerà una cosa unica, concreta, autorevole, solida, minacciosa, cazzuta, rispettabile, responsabile, conscia di sè, allora il PD è fottuto.

Altro che back to basics, di quei basics non frega più niente. Urge una narrazione più avventurosa, coinvolgente, affascinante. Gli elettori vogliono una storia e una promessa! Non le stesse menate dei decenni scorsi. E’ stata la ragione di Beppe Grillo e di Matteo Renzi, gli unici due che, confessiamolo, ci hanno dato qualche fremito negli ultimi anni. Questi, così, fanno cascare le palle.

Elly Schlein, se la ascolti bene, se analizzi quello che hai ascoltato, se rifletti, elenca solo decine di luoghi comuni, roba rimasticata, quello che gli Americani definiscono mumbo-jumbo. Alla fine se ti domandi ‘Che ha detto?’ scopri che non ha detto niente! Parole che suonano bene e non significano una mazza. Solo segnali, segnali e no beef. Ancora una volta: ‘Where is the beef?’ (lo slogan degli hamburger Wendy’s, poi ripreso dal candidato alla presidenza USA Walter Mondale).

Dov’è l’ingranaggio inceppato? Come disincagliarlo? I leader pensano di indirizzare il partito secondo le impostazioni delle proprie idee. Ecco il problema. E’ il principio del ‘pantano’. E il mio pantano impantana il tuo pantano. E tutti a tirarsi delle mazzate in mezzo al pantano. I leader non sono tenuti a fare gli ideologi. A stabilire la direzione politica. Perché stanno tutti, dal primo all’ultimo, sbagliando direzione. Così si spinge il partito “incontro alle esigenze del Paese reale”. Paese reale da cui il PD si sarebbe distaccato per ascoltare le ZTL.

Problema. Il Paese reale vuole solo una cosa. La sta gridando ad ogni minimo evento avverso, ad ogni piccola difficoltà. Vuole i sussidi. Vuole soldi. Vuole aiuto. Una maledetta assuefazione contratta durante la pandemia per mano di un primo ministro inesperto ansioso di piacere ad ogni costo. Ma la voracità del Paese reale non ha limiti. Ha sempre il becco spalancato. Non puoi mai placarla. Soprattutto, con un Paese saccheggiato da amministratori e cittadini che arraffano tutto quello che possono, evadono tutto quello che possono.

Allora cosa devono fare i leader?

Devono sedersi alle scrivanie, infilarsi le mezze maniche e lavorare! Devono progettare un Paese più avventuroso, coinvolgente, affascinante. In tutti i settori, con i progetti, con le idee , con tutte le realizzazioni. Devono creare una storia. E devono creare una promessa. Altro che le ‘loro ideologie’!

Un Paese in cui un posto di Polizia sia bello, luminoso, moderno, con tutte le attrezzature che servono. Dove un ospedale è lindo, efficiente e sorridente. Dove un professore di scuola guadagna abbastanza da fare una vita interessante, altrimenti cosa passa ai ragazzi? Le sue malinconie e i suoi fallimenti? E così i poliziotti, le infermiere, i benzinai, i baristi. Dove c’è fermento, lavoro, richiesta, e se vuoi cambiare lavoro o città, puoi. Dove le stazioni sembrano aeroporti e gli aeroporti sembrano Cape Kennedy. Dove nel giro di pochi anni tutto potrebbe diventare nitido e moderno.

E dove uno come Messina Denaro non sa cosa farci, da tanto è diverso. Un pesce fuor d’acqua. Che boccheggia. E si estingue. Un’idea di futuro che faccia sognare, che entusiasmi, che faccia venire voglia.

Abili come uomini intelligenti quando corteggiano una donna che li fa impazzire. Quelli che improvvisamente diventano brillanti, affascinanti, spiritosi, coinvolgenti. Abili come donne affascinanti quando vogliono un uomo e sanno benissimo come fare, a partire dagli sguardi. Solo così si può sperare di far ingaggiare gli Italiani nell’impresa. Perché necessariamente si deve partire dal reperimento delle risorse. E se non smettiamo tutti quanti di rubare alla collettività, semplicemente non avremo mai il denaro. Significa impegnarsi. A chiedere la fattura all’idraulico. A pagare i contributi della colf. A ripulire le aziende. A pagare l’IVA. A pagare le tasse giuste. A spingere di lato ad alta voce chi ti chiede una mazzetta, ti ricatta, ti blocca. Che poi miracolosamente, piano piano, se le paghiamo tutti, scenderanno fino ai livelli che invidiamo agli altri Paesi. E per avere dei Paesi più belli, efficienti e felici come quelli che ammiriamo. A smettere di pensare di essere più furbi degli altri, a smettere di parcheggiare in doppia fila, a fregare le code, ad arraffare un privilegio in barba agli altri. E dove devono guardare i leader?

Di sicuro non devi chiedere al popolo cosa bisogna fare per il popolo. Semplicemente perché non lo sanno immaginare. Non è una colpa. E’ semplicemente un limite. E’ successo così. Ma è ovvio, devono guardare alle ZTL! Dove vuoi andare se vuoi parlare di futuro e magari di un futuro migliore? Vai dove ci sono le intelligenze, dove c’è gente che ha studiato, che ha vissuto, che ha avuto successo. E che è per questo meno vorace. Dove vuoi andare a decidere dove va il Paese, a Scampia? Che risposte ti aspetti lì? ‘Dammi i soldi’. Lasciaci Giuseppe Conte, quando avrà finito i soldi si mangeranno lui.