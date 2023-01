Si scrive ‘intercettazioni’, si legge ‘stampa’

Non so se sia un gioco delle parti, ma, certo, ne ha tutta l’apparenza. E, qualora lo sia, si tratterebbe di un gioco micidiale.

Mi riferisco alle diatribe, agli urli scomposti di politicanti vari, a cominciare dal Ministro Carlo Nordio, davvero il peggio del peggio se non altro umanamente parlando, in materia di intercettazioni telefoniche.

Le performance del Ministro le abbiamo viste e sentite, anche con i toni arroganti e saccenti con cui si esprime, ma specialmente sprezzanti. E si sostanziano in una semplice ‘linea’: ridurre al massimo possibile le intercettazioni telefoniche come mezzo di indagine e aumentare i cosiddetti ‘garantismi’, cioè tutti quei meccanismi che, con espedienti e cavilli legali e con qualche leggina ad hoc, possono permettere di rendere diffidi le indagini in particolare sui reati dei colletti bianchi.

Orbene, è inutile entrare nella discussione ‘tecnica’ sul come e perché si fanno le intercettazioni, se il trojan sia o meno troppo pervasivo, o altro. Ecco, proprio il caso del trojan è significativo. E’, si dice, troppo pervasivo, registra tutto, da quando accarezzi il cane a quando progetti un omicidio, e quindi ‘invade’ la tua vita. Ma, scusate, dove sta scritto che solo in alcune ore del giorno uno progetta gli omicidi e quindi nelle altre ‘ascoltarlo’ è una grave limitazione della sua privacy?

Siccome, nonostante la poca stima che si possa avere di un Ministro che, programmaticamente, entra in carica con l’intento dichiarato di ridurre l’uso delle intercettazioni specie per i reati dei ‘colletti bianchi’ e che si propone di reintrodurre la piena immunità parlamentare, nonostante ciò certo scemo non è, non è pensabile che non si renda conto di una ovvietà simile. Sarebbe troppo comodo se i delinquenti (in genere e, quindi, non solo i mafiosi) seguissero orari precisi per le loro attività criminose: non è così, punto e basta. E quindi il resto è chiacchiera.

Se sei sospetto vieni intercettato e lo sei ventiquattro ore al giorno, altrimenti è inutile.

Tutto il resto, dunque è chiacchiera pura e semplice, è urlio. Un urlio, però, che viene da uno che ha detto chiaro che è ‘garantista’ al cento per cento, anzi al centoventi per cento. E qui casca un altro punto. Nel nostro Paese, ormai, ‘garantismo’ significa cavilli, ritardi strumentali e non, rinvii, formalismi esasperati che distruggono dichiarazioni e prove. Ma insomma, guardiamoci in faccia da persone mature e responsabili: quanti anni ci sono voluti per arrivare a un processo a Silvio Berlusconi, quante volte i processi non si sono fatti per lo scattare della prescrizione, che non veniva interrotta per … garantismo verso il ‘povero’ onorevole, impegnato in Parlamento, eccetera.

Ma che, siamo nati ieri, anzi, secondo Nordio, stamattina?

Quando poi si dicono cose assurde, tipo che i mafiosi (ma ci sono anche gli altri e in particolare i ‘colletti bianchi’, caro Ministro) non parlano al telefono, o almeno non dei loro crimini, siamo alla barzelletta, all’imbonimento, alle ‘quattro chiacchiere al paesano’, come si diceva una volta.

Il Ministro Nordio, mi sa, da buon veneto, pensa che il resto del mondo è fatto da fessi. Il che può anche darsi, ma proprio così tanto no.

E allora, un dubbio ti viene. Anche perché, tutte queste chiacchiere sono accompagnate da un costante riferimento agli ‘abusi’ mai meglio specificati, salvo che, a domanda, gli abusi vengono per lo più (notate bene, per lo più) spiegati come abusi nella diffusione di intercettazioni che non c’entrano nulla con le indagini e che, in certi casi, risultano da una cattiva gestione delle intercettazioni stesse, anzi della loro ‘conservazione’. Cosa largamente strumentale, sia perché ormai le regole sono abbastanza precise da limitare ampiamente quel rischio, sia perché molto spesso quelle cose sono messe in giro ad arte proprio dalle parti, per creare polemiche e confusione, sia, infine, perché molto spesso sono parti integranti di altre intercettazioni dalle quali è difficile staccarle se non vi sia piena collaborazione degli interessati.

Ma, di nuovo, vogliamo smetterla di fare gli ingenui? Ciò che irrita specialmente i politici e gli imprenditori, è il fatto che i ‘fatti loro’ – rilevanti o meno per le indagini, anzi specialmente se rilevanti – finiscano in mano alla stampa. Certo, è innegabile, che la stampa faccia, in Italia, pessima cronaca nera non tanto sbattendo il mostro in prima pagina, ma spesso creando il mostro da sbattervi su. E ciò purtroppo è anche conseguenza del modo in cui sono fatti i giornali. Sempre più e sempre più esclusivamente, tesi a colpire l’avversario politico, piuttosto che a raccontare fatti.

Qui, credo, tocchiamo il punto vero: qui, secondo me, si annida il vero obiettivo del Ministro. Obiettivo largamente condiviso dalla virile Presidente del Consiglio, che, però, non può dirlo e cerca di barcamenarsi … arte tipicamente italiana.

Non credo che sia un caso, che mentre si discuteva di ciò, il solito picchiatore politico della virile, se ne usciva con una affermazione al tempo stesso ingenua e violenta, quando diceva, senza mezzi termini (e anche questa è tecnica, perché puoi sempre dire, dovevo rispondere in fretta il giornalista va di corsa e io ho sintetizzato male con una frase … ) che bisogna dare una regolata alla stampa e, se del caso, punirla.

In altre parole, ero e resto convinto che l’obiettivo finale (e forse nemmeno il Ministro ne è del tutto cosciente) è il ‘bersaglio grosso’, il tradizionale bersaglio delle destre di tutto il mondo: la stampa, libera o meno che sia.

Colpisce, semmai, che ‘la stampa’, quella che ci perseguita tutti i giorni, tutto il giorno, con le facce barbute o ipertrofiche dei ‘giornalisti’ sembri non essersi resa conto di ciò. L’obiettivo è lei e nemmeno ‘la stampa’ in genere, ma la stampa di sinistra o comunque non governativa. Ma nella storia sono stati tanti quelli che sono andati al macello, convinti che il macello fosse una invenzione.

Vedrete, vedremo temo in breve, se, alla fine, Nordio si sgonfierà e resterà solo il colpo forte alla Magistratura, chiaramente sotto minaccia da queste urla scomposte, e la stampa.

Una Magistratura, insomma, alla quale si è detto in sostanza, indagate di meno specie in certo settori, indagate superficialmente e allontanatevi dalla stampa … e già che ci siete anche un po’dalla mafia, visto che, per errore, scusabile per carità un distrazione, stava per essere eletto a presiedere il Consiglio superiore della Magistratura un tale ‘indagato’ (quindi innocente) per mafia. Stampa che, a sua volta in crisi grave, dipende sempre di più, ed è un grande male, dalla ‘politica’ per sopravvivere.

Vorrei, insomma, sbagliare, ma a me sembra che Nordio faccia solo da pupazzo sul quale gettare le palle del tirassegno, per coprire la vera natura, duplice e bifida, dell’intera operazione. Devo dire, illustrata il 22.1.2023 molto chiaramente da Travaglio, quando mostra che tutto ciò che si è detto e si dice su Messina Denaro, sarebbe vietato dirlo, ma che … in quel caso va bene: bifida, appunto.