Poche settimane fa, è tornata alla ribalta la tanto controversa, anche nota come. “Gli attivisti di questo gruppo riflettono i metodi della guerra ibrida condotta dalla Russia. Rappresentano una minaccia e creano instabilità in un certo numero di paesi in tutto il mondo”, ha detto ai giornalisti l’alto rappresentante per politica estera dell’UE,. Infatti, ha concluso il Consiglio Affari esteri UE, le accuse comprendono gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tortura ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, attività di destabilizzazione nei diversi paesi in cui sono impiegati.

La fondazione di questa organizzazione risale al 2014 ad opera di, nato nel 1970 in Ucraina, ex colonnello delle forze speciali russe oltre che ex membro del servizio di intelligence militare russo (GRU), è nel mirino già da diversi anni delle sanzioni del Dipartimento del Tesoro americano . Dal poco che si sa, una volta lasciate le forze speciali, Utkin sarebbe entrato in forze alla società di sicurezza Moran, che sarebbe poi diventata la cellula fondamentale per il progetto Wagner – cui contribuiranno veterani delle forze armate russe – il cui iniziale obiettivo era quello del contrasto alla pirateria, ma che ben presto sarebbe stato indirizzato al ‘battesimo’ deiorganizzazione, con sede a San Pietroburgo e a Hong Kong, che sarebbe stata impiegata per la protezione dei giacimenti e degli oleodotti in Siria mentre imperversava lo Stato islamico.

Se la sua biografia è alquanto sconosciuta, l’unico punto fermo è il rapporto molto stretto con Vladimir Putin, confermato dall’invito che il Cremlino gli rivolse in occasione del ricevimento offerto, nel corso della Giornata degli eroi, dal Presidente russo ai ‘militari e civili che hanno dimostrato particolari coraggio ed eroismo’ come i reduci della guerra in Siria.

Oltre a Putin, Utkin sarebbe legato ad un altro pezzo grosso, esponente dell’oligarichia economica russa: il magnate Evgheny Prigozhin, alla guida di un vero e proprio impero (oltre 30 società) della ristorazione che gli ha guadagnato il soprannome di ‘cuoco di Putin’ e che, stando a quanto appurato dall’inchiesta americana del Russiagate, sarebbe stata crocevia delle interferenze russe nelle elezioni del 2016 con cui Donald Trump ha battuto Hillary Clinton.

Proprio a causa del coinvolgimento di figure legate a doppio filo all’establishment di Mosca, il gruppo è sospettato dai servizi di intelligence occidentali di rapporti opachi con l’apparato di sicurezza russo, sebbene il Cremlino abbia sempre negato qualsiasi connessione. Verrebbe da dire che non poteva essere diversamente in un Paese dove gli oligarchi basano il loro potere sui rapporti con il potere politico.

Con il passare degli anni, il Gruppo Wagner è divenuto un ineliminabile strumento della politica estera russa, in specie per condurre la guerra ibrida. Guardando ai vantaggi, l’utilizzo delle PMC permette a Mosca di non esporsi direttamente in scenari d alto rischio operativo e politico . Un valido escamotage per allontanare da sé qualsiasi responsabilità – soprattutto in teatri dove effettua operazioni in palese violazione del diritto internazionale o di accordi tra Stati – e, di conseguenza, riducendo le possibilità di ricorso alle sanzioni per i governi. Certamente, il ricorso alle PMC consente grandi risparmi economici e abbatte l’impatto mediatico delle perdite.

Va detto che, ad oggi, i contractors non sono un appannaggio esclusivo della Russia, ma hanno un ruolo fondamentale anche negli Stati Uniti dove è nota la Blackwater di Erick Prince che fungono da supporto per molte operazioni all’estero, colmando le mancanze organizzative e logistiche dell’esercito americano, ma anche di quello degli alleati USA. Ciò nonostante, hanno sempre rifuggito gli aggettivi ‘militare’ o ‘mercenario’.

La storia delle PMC affonda le sue radici all’Impero Russo: un esempio fu l’utilizzo di Carsten Rohde da parte di Ivan il Terribile durante la guerra di Livonia (1558-1583) o alla spedizione Yermak Timofeyevich (1582–1584), finanziata anche dalla famiglia Stroganov. Venivano impiegati in larga parte non russi, caucasici, soprattutto per azioni asimmetriche. Con l’avvento dell’Unione Sovietica, i contractors o ‘consiglieri militari’ venivano impiegati per le proxy war con gli USA in Africa e Medio Oriente. Egitto, Siria, Angola sono solo alcuni esempi. Caduta l’URSS, i conflitti che la Russia si trovò a fronteggiare erano alle sue porte, in Jugoslavia dove schierò 70 cosacchi a Visegrad nel 1993, e, perfino, al suo interno, con la Cecenia e l’impiego di PMC nella battaglia di Grozny (1994-1995). Dalla società Rubikon in poi, la storia delle PMC russa sarebbe cambiata, con un maggiore interesse per il profitto ricercato piuttosto che per gli obiettivi geopolitici da conseguire. L’elaborazione, nel 2013, da parte dell’allora capo di Stato maggiore delle forze armate russe, il generale Valery Gerasimov, di una dottrina che porta il suo nome, funzionale alla ‘guerra ibrida’ (hybrid warfare), avrebbe consacrato l’uso delle PMC come strumento di attacco non ortodosso.

A differenza di quelle occidentali, quelle russe non offrono supporto militare, ma combattono attivamente. Inoltre, nonostante siano stati proposti diversi disegni di legge alla Duma per la regolamentazione che non sono mai stati approvati, agiscono senza leggi chiare. Il che è sicuramente intenzionale sia per ridurre la responsabilità, ma anche per aumentarne il controllo. Tuttavia, molti non mancano di ascrivere il vuoto giuridico alla forte competizione tra agenzie di sicurezza statali russe e il Ministero della Difesa. Ecco che se è vero che le PMC russe sono uno strumento politico e militare flessibile, è altrettanto vero che non è tutto oro quello che luccica. Il ricorso a queste organizzazioni – da parte di un Paese che ha grandi ambizioni, ma poche risorse economiche – è estremamente vantaggioso in teatri dove non occorre una grande specializzazione militare e dove la minaccia è numericamente irrisoria oltre che ‘asimmetrica’.