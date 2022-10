Si fa presto a dire OPEC. Una storia da conoscere

Al Jazeera Center for Studies, a gennaio, ha pubblicato un corposo studio sul tema NOPEC. L’autore, Justin Dargin, ex consulente legale dell’OPEC e attualmente Senior Middle East Energy Scholar presso l’Università di Oxford, dedica ampio spazio dello studio a spiegare «i collegamenti inestricabili tra l’OPEC e gli Stati Uniti», come «l’OPEC debba il suo lignaggio alle compagnie petrolifere e alle agenzie di regolamentazione americane» e come «i solidi legami economici e geopolitici tra i due confermino che le due parti sono sposate in un matrimonio indissolubile a lungo termine».

Il perchè sostanzialmente affonderebbe nelle «radici americane dell’albero del petrolio arabo: Standard Oil e The Texas Railroad Commission».

Di seguito pubblichiamo uno stralcio dello studio nella sezione che spiega queste ‘radici’, derivando il perchè l’OPEC sarebbe di fatto ‘indistricabile’ dagli Stati Uniti, e in definitiva dall’Occidente.

L’OPEC ha «le sue basi ideologiche su società e organizzazioni governative americane, in particolare la Standard Oil Company (Standard) e la Texas Railroad Commission (TRC). E, senza di loro, è improbabile che l’OPEC possa esistere nella sua forma attuale. Per capirlo, dobbiamo tornare indietro nel tempo fino al primo periodo della produzione petrolifera americana in cui Standard ha svolto un ruolo dominante.

John D. Rockefeller e Henry Flagler fondarono Standard nel 1870. Durante il suo periodo di massimo splendore, Standard era la più grande compagnia di raffinazione del petrolio e una delle prime multinazionali a cavallo del mondo. Al suo apice, Standard controllava il 91% della produzione americana e l’85% delle vendite finali.

Eppure, come sappiamo dalla storia, l’ascesa fulminea di Standard si è interrotta nel 1911quando la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che si trattava di un monopolio illegale ai sensi dello Sherman Antitrust Act e di conseguenza ha stabilito che doveva essere smantellata in 34 società separate. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato in modo schiacciante lo Sherman Antitrust Act nel 1890 per vietare ogni schema, contratto, accordo o cospirazione per limitare il commercio; tuttavia, ciò che è degno di nota è che la definizione di ‘limitazione del commercio’ era -e rimane- altamente soggettiva.

I principali detrattori di Standard hanno affermato di aver utilizzato prezzi aggressivi, altrimenti noti come prezzi predatori, per ridurre i suoi concorrenti e portarli alla rovina. L’accusa principale era che Standard attaccasse metodicamente i suoi rivali un mercato alla volta fino a quando non assunse lo status di monopolio ovunque. Sebbene si possa supporre che Standard fosse forse coinvolto in una qualche forma di collusione sui prezzi, sembra che il problema principale fosse che Standard era una vittima del proprio successo in quanto era un maestro dell’integrazione orizzontale e verticale e delle economie di scala. L’azienda ha ridotto sostanzialmente i costi e i prezzi per il consumatore finale con le sue pratiche commerciali snelle, che i suoi concorrenti non potevano eguagliare. Ad esempio, a causa dei suoi accordi commerciali a livello nazionale, i prezzi del cherosene sono diminuiti da 58 a 6 centesimi (USA) dal 1865 al 1897.

In breve, Standard era semplicemente troppo efficiente.

Pertanto, quando sentiamo il termine ‘monopolio’, non è del tutto un risultato negativo per il consumatore finale. Per molti aspetti, un monopolio può semplicemente avere operazioni snelle di livello superiore offrendo al contempo prezzi inferiori al mercato in modo efficiente. Possiamo testimoniarlo attualmente con Amazon, una società che ha rivoluzionato la logistica globale ma rimane vulnerabile alle continue critiche per vari mali che si ritiene infligga alla società, dal far chiudere le piccole imprese all’impedire gli aumenti del prezzo delle sue azioni dai presunti bassi salari che paga ai suoi lavoratori.

Quanto sopra non intende implicare che Standard non abbia intrapreso pratiche commerciali alquanto sospette; senza dubbio lo ha fatto. Rockefeller, che continua a essere considerato uno degli uomini più ricchi della storia moderna, era noto per il suo spietato acume negli affari.

Ma le pratiche commerciali sgradevoli non erano rare durante quella che nella storia americana(1870-1900) era nota come ‘l’età dell’oro‘, un’era di rapida crescita economica e industrializzazione strettamente giustapposta a salari in rapido aumento per il lavoratore medio, ma anche un periodo di povertà assoluta per molti che sono stati lasciati fuori dal freddo economico.

Questo periodo tumultuoso sorse dalle ceneri della Guerra Civile (1861-1865) e vide una moltitudine di sanguinosi conflitti divampati tra la classe operaia in embrione nei vasti giacimenti petroliferi americani e il management che cercava di reprimere l’agitazione operaia con il pugno di ferro. Decenni dopo, i giacimenti petroliferi americani portavano le cicatrici indelebili di feroci rivolte da parte dei burberi petroliferi e della pervasiva agitazione socialista, come assiduamente incarnato nell’inquietante romanzo di Upton Sinclair del 1926, ‘Oil!‘. Durante la fine del 18° e l’inizio del 19° secolo, i giacimenti petroliferi in tutto il mondo hanno fornito terreno instabile per ogni tipo di provocazione rivoluzionaria. Un fatto poco noto era che un certo giovane rinnegato bolscevico, noto alla storia con il suo nome di battaglia, Joseph Stalin, si levò i denti nei brulicanti giacimenti petroliferi di Baku nel 1902-1910, impegnandosi in brutali estorsioni, spietate rapine a mano armata e racket implacabile per portare avanti la rivolta proletaria.

Tuttavia, Standard non era un’anomalia; Rockefeller fu un ottimo allievo delle tendenze prevalenti nello sviluppo economico americano. Da sempre astuto osservatore, Rockefeller ha riconosciuto che uno scenario da tragedia dei beni comuni si era radicato nel settore petrolifero americano e l’unico modo per affrontare questo disordine era una gestione razionale della ricchezza petrolifera della Nazione.

Anche se la Corte Suprema ha ordinato lo scioglimento della Standard, la sua eredità di razionalizzazione del settore petrolifero ha continuato a fare i suoi passi. Ad esempio, il legislatore del Texas ha istituito la Texas Railroad Commission (TRC), nel 1891, come parte integrante di quello che era noto come il movimento per l’efficienza (noto anche come taylorismo o gestione scientifica) durante l’era progressista (1890-1929). L’obiettivo principale di questo movimento era identificare e mitigare le pratiche dispendiose per promuovere l’efficienza operativa e implementare le migliori pratiche. Il padre di questa nuova filosofia, Frederick Taylor (1856–1915), sviluppò alcune delle prime incursioni nell’applicazione dei principi scientifici alla produzione industriale e alla gestione delle risorse naturali.

La TRC, come evidente dal suo nome, era responsabile delle ferrovie statali. Ma ha ampliato il suo ruolo nel settore degli idrocarburi nel 1917,regolando gli oleodotti, la produzione di petrolio e gas nel 1919 e le infrastrutture di trasporto del gas naturale nel 1920.

Entro un decennio, la CVR ha dovuto applicare il suo mandato allargato. Il boom petrolifero del Texas orientale negli anni ’30 generò una crisi esistenziale per il settore petrolifero. I prezzi del petrolio sono scesi a quasi 25 centesimi (US) al barile, lasciando molti investitori senza un soldo;e le compagnie petrolifere nazionali sono crollate una ad una. La TRC ha riconosciuto che affinché i prezzi del petrolio rimanessero stabili, senza l’estrema volatilità che è stata dannosa per la coerenza del settore energetico, doveva implementare un sistema di quote (ripartizione) in modo che i produttori possano mantenere margini di profitto più elevati per rimanere a galla.

La TRC emanò il primo ordine di quote a livello statale nel 1930. Il sistema delle quote imponeva rigorosamente il numero di barili che un produttore poteva perforare al giorno per portare un po’ di ordine ai prezzi fortemente fluttuanti e disciplinare il mercato del petrolio selvaggio. C’è stata una certa opposizione da parte delle compagnie petrolifere più piccole poiché consideravano il sistema delle quote come un’oscura cospirazione tra il governo e le compagnie petrolifere più grandi per costringerle a chiudere l’attività. Ma questa obiezione non ha ostacolato l’esercizio delle sue funzioni.

Ma è stato l’avvento del New Deal (1933-1939) che ha ampliato i poteri di regolamentazione del governo federale, che ha permesso alla TRC di portare la sua filosofia di proporzionalità sulla scena nazionale e di definire efficacemente una politica petrolifera interna.

Entro la metà del 20° secolo, la TRC ottenne il controllo operativo su quasi la metà della produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti e circa la metà delle riserve di petrolio stimate. Dagli anni ’30 agli anni ’60, la TRC ha esercitato un’influenza smisurata sui prezzi mondiali del petrolio attraverso gli sconfinati giacimenti del Texas fino all’embargo petrolifero dell’OAPEC (Organization of Arab Petroleum Exporting Oil Countries) del 1973.

Anche qui, in un evento per cui i Paesi esportatori di petrolio del Medio Oriente sono più noti, l’embargo petrolifero, sono stati gli Stati Uniti a istituire il primo embargo petrolifero politicamente motivato della storia.

Nell’agosto 1941, il governo degli Stati Uniti lanciò un blocco globale al commercio di petrolio con il Giappone imperiale -oltre l’80% delle importazioni di petrolio del Giappone proveniva dagli Stati Uniti- come punizione per le sue attività militari. A differenza dell’embargo OAPEC del 1973 contro gli Stati Uniti e molti dei suoi alleati (tra cui Rhodesia, Portogallo e Sud Africa), l’embargo contro il Giappone era in pericolo di vita contro la Nazione insulare. Si stima che il Giappone avesse solo una scorta di petrolio per tre anni e probabilmente fu il casus belli che rese inevitabile la guerra con gli Stati Uniti.

Ma sono Stati gli insegnamenti tratti dalle esperienze di Standard e della TRC che i fondatori dell’OPEC hanno appreso che la concorrenza sfrenata, a loro avviso, non è necessariamente positiva per le compagnie petrolifere o i Paesi, l’economia globale o il consumatore finale. Il problema che affliggeva il settore petrolifero americano erano i cicli cronici di boom and bust che avrebbero rapidamente aumentato e ridotto i prezzi nel settore, lasciandosi dietro il caos. Sebbene fossero ostili alla mano invisibile di Adam Smith, i fondatori si resero anche conto che avrebbero dovuto sistematizzare la produzione di petrolio.

Tuttavia, la razionalizzazione della produzione petrolifera non è stato l’unico impulso a motivare gli organizzatori dell’OPEC; anche il movimento di decolonizzazione e l’ideologia antimperialista che ha preso il sopravvento alla fine degli anni ’50 li stavano animando.

Molti Paesi produttori di petrolio furono addolorati dal potere esercitato dalle compagnie petrolifere occidentali su ciò che consideravano il loro diritto di nascita nazionale e sovrano e, per estensione, sui loro bilanci governativi, presenza geopolitica e politica estera; in breve, il presunto dominio che i responsabili politici del mondo in via di sviluppo credevano che queste imprese straniere brandissero ostentatamente sul loro stesso destino.

Juan Pablo Perez Alfonzo, Ministro del Petrolio in Venezuela, ha studiato a fondo la metodologia di razionalizzazione della produzione della TRC, ovvero le quote e la struttura normativa. La meticolosa ricerca di Alfonzo sulla storia della TRC ha piantato i semi necessari nella sua consapevolezza di come i Paesi in via di sviluppo ricchi di petrolio dovrebbero forgiare un’organizzazione multilaterale di regolamentazione della produzione petrolifera. Questo, secondo il suo pensiero, garantirebbe loro l’indipendenza per promuovere legami geopolitici ed economici tra loro per stimolare lo sviluppo macroeconomico.

Un momento fortuito si è verificato, come spesso accade con eventi epocali, quando, durante un incontro casuale, l’influente giornalista petrolifera, Wanda Jablonski, ha presentato Alfonzo e Abdullah Tariki (ex Ministro del Petrolio saudita) al Primo Congresso Arabo del Petrolio,convocato al Cairo, nel 1959. Entrambi gli uomini erano sconvolti dal fatto che le compagnie petrolifere occidentali avessero ridotto del dieci percento i prezzi pubblicati per il petrolio mediorientale e venezuelano settimane prima. Ciò che alla fine ha innescato la mossa per stabilire un coordinamento più stretto tra i Paesi produttori di petrolio è stato quando le più grandi compagnie petrolifere di quell’epoca, conosciute come le Sette Sorelle (ed essenzialmente un cartello a sé stante), senza consultarsi con i Paesi produttori di petrolio, decisero di ridurre l’aliquota di tasse e royalty, o l’affitto che avrebbero pagato ai governi ospitanti. La forte riduzione dell’affitto pagato ai Paesi che poi avrebbero formato l’OPEC si è rivelata l’ultima goccia e ha innescato la genesi dell’organizzazione.

Prima del 1950, le Sette Sorelle e i Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente avevano un quadro di agevolazioni con pagamenti fissi di royalty erogati ai governi ospitanti. Ma mentre i Paesi produttori di petrolio cercavano di aumentare le entrate della loro produzione petrolifera, la Arabian American Oil Company(Aramco) e il re Abdulaziz bin Saud hanno raggiunto un accordo per una ripartizione del profitto del 50-50 dai proventi del petrolio nel 1950.

Alfonzo ha svolto un ruolo significativo nel persuadere il re a emulare l’accordo di partecipazione agli utili che il Venezuela aveva sviluppato con la New Jersey Standard Oil e la Royal Dutch Shell nel 1943, che li obbligava a dare metà dei loro profitti allo Stato. Sebbene sconvolto dal controllo delle preoccupazioni straniere sulle sue risorse petrolifere, bin Saud ha acconsentito all’aumento delle entrate previsto dal nuovo contratto invece di andare avanti con la sua minacciata nazionalizzazione.

Tale accordo è servito da modello per successive rinegoziazioni contrattuali in tutta la regione per le condizioni generali di investimento con i Paesi produttori di petrolio del Medio Oriente. Le compagnie petrolifere fisserebbero il prezzo pubblicato per il petrolio venduto sul mercato internazionale e quindi lo utilizzerebbero per calcolare le tasse e le royalties pagate ai governi in base ai loro accordi di partecipazione agli utili. Tuttavia, questo prezzo pubblicato non rifletteva adeguatamente le condizioni strutturali del mercato. Inoltre,avendo il potere di adattare il prezzo pubblicato come meglio credevano, le compagnie petrolifere potevano ancora determinare gli afflussi di entrate per i Paesi produttori di petrolio. Pertanto, anche se i Paesi produttori di petrolio avevano fatto leva su un nuovo modello contrattuale con le compagnie petrolifere internazionali, i governi ospitanti hanno comunque accusato loro -e, per estensione, i Paesi occidentali- di beneficiare indebitamente del plusvalore, ovvero della differenza tra l’importo di profitto le compagnie petrolifere internazionali hanno acquisito dalle loro vendite e il costo di produzione, generato dalle loro risorse naturali.

In definitiva, al centro del conflitto c’era la domanda perenne su quale stakeholder avrebbe ricevuto la parte del leone dell’affitto dai proventi del petrolio. Sono state le compagnie petrolifere che hanno sostenuto il non insignificante rischio di investimento di capitale e hanno aggiunto valore a un bene incagliato infondendo la loro esperienza per scoprire, produrre e commercializzare il petrolio? O dovrebbero essere beneficiari del profitto i Paesi ospitanti che avevano la sovranità sugli idrocarburi del sottosuolo e il controllo giurisdizionale?

Per questo motivo, non dovremmo considerare la disputa tra i Paesi produttori di petrolio e le compagnie petrolifere internazionali come un semplice scontro contrattuale, ma riconoscere che si basava su una filosofia e teorie giuridiche europee secolari. Hugo Grotius (1583-1645), ampiamente accreditato come il padre del diritto internazionale, e senza dubbio guidato dal desiderio dei Paesi europei nell’età dell’esplorazione (dal XV al XVIII secolo) di proteggere le risorse naturali dei territori conquistati, sostenne che : “Se all’interno di un territorio di un popolo c’è un terreno deserto e improduttivo… è diritto anche degli stranieri prendere possesso di tale terreno per il motivo che gli incolti non devono essere considerati occupati”.

Il famoso libro di John Locke, Il secondo trattato di governo, formulò il modello legale per i possedimenti imperiali nel nuovo mondo. Locke ha affermato che nello stato idilliaco della natura, “nessuno ha originariamente un dominio privato esclusivo del resto dell’umanità”.

È stato attraverso “il lavoro del suo corpo e il lavoro delle sue mani … qualunque cosa poi rimuove lo stato che la natura ha fornito … ha mescolato il suo lavoro e ha unito ad esso qualcosa che è suo, e quindi lo rende suo proprietà…”. Locke sostenne che c’era sia un diritto che un dovere di possedere proprietà, secondo il piano divino per l’uomo di crescere e prosperare sulla Terra. La premessa di base dell’argomento di Locke era che la terra in esame doveva essere attivamente sviluppata.

Per questo motivo, come stabilito dall’edificio legale dello sfruttamento delle risorse naturali di Grotius e dalla teoria della proprietà del lavoro di Locke, le compagnie petrolifere internazionali -e i loro governi nazionali- sentivano di detenere i diritti di usufrutto incontrastati sulle riserve petrolifere dei Paesi in via di sviluppo poiché erano risorse che non erano sviluppate produttivamente. In poche parole, secondo la loro weltanschauung profondamente radicata, avevano il legittimo diritto al plusvalore della produzione petrolifera.

Come prevedibile, i Paesi produttori di petrolio non hanno concordato con questa valutazione.

Fu durante l’incontro del Cairo di cui sopra che Alfonzo e Tariki (entrambi successivamente acclamati come i padri dell’OPEC) giunsero a un incontro delle menti e convinsero gli altri delegati a formare il Patto di Maadi, in cui i Paesi produttori di petrolio avrebbero creato una ‘Commissione di consultazione sul petrolio‘ che obbligherebbe le compagnie petrolifere occidentali a informarle di eventuali piani per modificare il prezzo del petrolio.

Questo incontro di buon auspicio ha infuso nei rappresentanti dei Paesi produttori di petrolio una ritrovata fiducia che ha facilitato il lavoro di base per la nascita dell’OPEC, nel 1960, con i membri fondatori composti da Arabia Saudita, Venezuela,Kuwait, Iraq e Iran. Al momento della sua istituzione, l’OPEC aveva due obiettivi. La strategia generale era di promuovere la cooperazione tra i Paesi produttori di petrolio significativi per migliorare la loro posizione contrattuale nei confronti delle Sette Sorelle.

Anche se c’era una buona dose di inimicizia tra gli Stati membri dell’OPEC e le compagnie petrolifere internazionali durante la nascita rocciosa della prima, l’intero edificio dell’OPEC era basato sull’esperienza americana con la sovrapproduzione e sui suoi metodi per stabilizzare la produzione e i prezzi del petrolio,come incarnato dalla Standard Oil e la TRC.

Con la formazione dell’OPEC avvenne un cambio della guardia. Mentre le compagnie petrolifere internazionali in precedenza controllavano la produzione mondiale di petrolio per garantire stabilità, le redini sono state finalmente passate, anche se in modo irregolare, all’OPEC per diventare il guardiano del mercato petrolifero mondiale. La formazione dell’OPEC ha ispirato altre Nazioni più povere a cooperare per stabilire i propri cartelli internazionali delle merci che coprono un’ampia gamma di prodotti primari (stagno, caffè, cacao, ecc.), che possono essere considerati i ‘sindacati dei paesi in via di sviluppo’.

In un vero modo dialettico, i Paesi importatori hanno anche formato i propri cartelli di consumo come contrappeso all’OPEC, come l’Agenzia internazionale per l’energia, costituita in risposta alla crisi petrolifera del 1973.

Alla fine, la maggior parte di queste associazioni ha fallito, crollando o non esercitando alcun controllo effettivo sui mercati prescelti, lasciando l’OPEC come l’unico modello duraturo e capace di coordinamento della produzione internazionale di merci.

Quanto al fatto che il governo degli Stati Uniti e le compagnie petrolifere americane siano ‘contro’ l’OPEC, beh, non è quello che potrebbe sembrare nonostante le dichiarazioni leggermente scioviniste contrarie che criticano l’OPEC nei media americani.

Mentre si presume comunemente che l’OPEC ‘controlli’ i prezzi, non lo fa più.

Durante il periodo di massimo splendore dell’OPEC negli anni ’70 e ’80, l’OPEC amministrava gran parte della produzione mondiale di petrolio. L’organizzazione ha anche assunto il controllo dei prezzi del petrolio per la prima volta nella storia dopo l’embargo petrolifero del 1973. Ma il sistema dei prezzi pubblicati è cessato negli anni ’80, quando l’OPEC ha iniziato a consentire alle forze del mercato di determinare i prezzi globali del petrolio. Nella sua attuale iterazione, l’OPEC si limita a sviluppare un consenso tra i suoi membri (e alcuni non membri) su quanto ciascuno dovrebbe produrre, il che, ovviamente, influenza ma non‘fissa‘ i prezzi globali del petrolio.

Le compagnie petrolifere americane più piccole,in genere hanno un costo di produzione molto più alto (il costo del recupero del petrolio da terra) rispetto alla maggior parte dei produttori di petrolio in Medio Oriente (una media di oltre 40 dollari contro diversi centesimi al barile). Di conseguenza, applaudono di cuore quando l’OPEC limita volontariamente la sua produzione di petrolio. Se i Paesi membri dell’OPEC producessero senza alcun vincolo, molti dei produttori petroliferi domestici statunitensi, che sono una lobby estremamente influente negli Stati Uniti, sarebbero falliti.

Ne siamo stati testimoni durante il crollo del prezzo del petrolio dal 2014 al 2017, quando molti produttori americani di petrolio e gas sono falliti a causa dell’eccessiva leva finanziaria, mentre i sopravvissuti operavano con margini ridottissimi. Di conseguenza, nella loro prospettiva, il quadro delle quote dell’OPEC aiuta a scongiurare la rovina finanziaria dell’industria petrolifera nazionale statunitense. Molti Stati degli Stati Uniti dipendono abbastanza pesantemente dalle entrate derivanti dalle loro industrie petrolifere. Sarebbero davvero tempi duri se quelle entrate si esaurissero; centinaia di migliaia di posti di lavoro che dipendono dal settore petrolifero svanirebbero, con il conseguente sconvolgimento socio-politico che potrebbe derivare dall’estinzione della base imponibile.

Comunque sia, l’aumento dei prezzi del petrolio danneggia il settore dei trasporti americano, non solo per il conducente medio. I prezzi elevati si ripercuotono in tutta l’economia nazionale, aumentando i prezzi di cibo, altre materie prime e quasi 6000 prodotti di consumo quotidiano fabbricati da prodotti petrolchimici. Di conseguenza, dal punto di vista degli Stati Uniti, deve essere mantenuto un delicato atto di equilibrio per cui l’industria petrolifera nazionale statunitense non collassi a causa dei prezzi estremamente bassi e che allo stesso tempo alcuni prezzi del petrolio non salgano così in alto, il che imporrebbe pressioni inflazionistiche sul macroeconomia. In generale, l’OPEC cerca di mantenere una fascia di prezzo di tipo Goldilocks (né troppo alta né troppo bassa), che modererebbe la pressione sull’economia globale.

In termini di compagnie petrolifere internazionali, ovviamente, preferiscono quando il prezzo del petrolio è più alto. Di conseguenza, quando l’OPEC riduce la produzione e i prezzi globali del petrolio aumentano, i loro bilanci diventano più sani.

Naturalmente, non va dimenticato che dopo la rivoluzione dei prezzi dell’OAPEC del 1973-74 in cui il prezzo del petrolio è quasi quadruplicato, si è sviluppato un tipo di relazione circolare tra molti dei più ricchi Stati del Golfo (principalmente l’Arabia Saudita) e gli Stati Uniti.

Dopo l’infusione di ingenti somme di entrate estere nelle casse di molti governi regionali, è emerso un tacito accordo in base al quale le entrate sarebbero state incanalate verso i Paesi occidentali (principalmente gli Stati Uniti) tramite banche multinazionali e vendite di armi multimiliardarie. Per illustrare gli immensi afflussi di entrate che si sono accumulati nella regione con la prima rivoluzione del prezzo del petrolio tra il 1973 e il 1980, il valore delle esportazioni dai Paesi arabi produttori di petrolio è aumentato precipitosamente da meno di 23 miliardi di dollari a 220 miliardi di dollari.

Questo non vuol dire che gli interessi dell’OPEC siano sempre allineati e che vadano immancabilmente a vantaggio dei Paesi occidentali. Questo non è il caso. Succede solo che ci sono interessi sovrapposti che spesso si allineano.

Alcuni membri dell’OPEC (in particolare Venezuela, Algeria, Iraq, Iran e Libia) comprendono quelli che sono noti come i ‘falchi dei prezzi‘ e promuovono i prezzi del petrolio più alti che il mercato può sopportare. Questo è stato esemplificato quando il defunto Hugo Chavez del Venezuela, nel 2007, aveva predetto con entusiasmo che i prezzi globali del petrolio avrebbero raggiunto i 200 dollari. Naturalmente, è stato presto smentito dall’inizio della crisi finanziaria globale nel 2008; ma non era certo per mancanza di tentativi.

Al contrario, le ‘colombe dei prezzi‘, costituite dai Paesi del Golfo, hanno storicamente cercato di moderare i prezzi del petrolio.

Il motivo della divergenza di opinioni tra i falchi e le colombe sulla determinazione del prezzo ottimale del petrolio è dovuto a fattori economici, demograficie geopolitici. Le colombe avevano tipicamente governi monarchici conservatori, popolazioni più piccole, una base industriale meno diversificata e una capacità di assorbimento economico molto inferiore (o la capacità per l’economia nazionale di assorbire con profitto grandi quantità di entrate estere per investimenti interni), pur essendo sotto il controllo ombrello dell’apparato di sicurezza globale occidentale.

I falchi tendevano ad essere Paesi più‘rivoluzionari‘ nelle loro ideologie statali(nazionalismo arabo, socialismo, anti-Occidente, antimperialismo, ecc.) Con popolazioni più grandi, un PIL pro capite più basso e una base industriale più ampia. Pertanto, hanno richiesto entrate elevate basate sul petrolio per sostenere le loro spese di bilancio.

Questo semplice quadro si sta evolvendo poiché molti Paesi del Golfo stanno vivendo un boom demografico, guidato dall’Arabia Saudita, e le loro economie si stanno rapidamente diversificando. Il prezzo del petrolio di pareggio fiscale, o il prezzo di cui un Paese ha bisogno per pareggiare il proprio bilancio, è aumentato in modo significativo nella regione MENA negli ultimi due decenni,quadruplicando in molti casi. Anche se i Paesi del Golfo hanno alcuni dei costi di produzione del petrolio più bassi a livello globale, i loro prezzi di pareggio di bilancio relativamente alti significano che devono sostenere che i prezzi del petrolio più elevati rimangano solvibili. L’inflazione è anche un fattore che influenza la spinta all’aumento dei prezzi del petrolio.

Gran parte di questo aumento dei prezzi del petrolio in pareggio è stato determinato dalla massiccia espansione dei programmi di welfare, sussidi e diritti degli esportatori di petrolio, soprattutto dopo il 2011, nel tentativo di tenere a freno le crisi politiche in stile primavera araba. Ma, allo stesso tempo, l’allargamento del profilo del debito di molti Paesi arabi produttori di petrolio li ha costretti ad avviare una riforma macroeconomica su vasta scala, una riconfigurazione dei prezzi dell’energia e progetti di diversificazione industriale, come si è visto a metà degli anni 2010».

L’OPEC «non controlla la maggior parte della produzione mondiale di petrolio, il che significa che l’organizzazione semplicemente controlla un potere di mercato sufficiente. Mentre i Paesi OPEC vantano circa l’80% delle riserve mondiali di petrolio(2020), controlla collettivamente circa il 37% della produzione totale di petrolio greggio (2020). La quota dell’OPEC sulla produzione mondiale di petrolio è diminuita negli ultimi decenni, dal picco di circa il 50% della produzione mondiale di petrolio tra l’inizio e la metà degli anni ’70.

L’OPEC deve competere con altri grandi produttori di petrolio, come Canada, Stati Uniti, Messico, Brasile, Norvegia e altri, per la quota di mercato. I Paesi non OPEC operano liberamente nel mercato per fissare i propri obiettivi di produzione, il che riduce drasticamente qualsiasi controllo generale che l’OPEC avrebbe apparentemente sul mercato globale. E, per considerare la questione in modo realistico, l’Arabia Saudita, e quindi l’OPEC, la capacità inutilizzata si sta erodendo precipitosamente. La US Energy Information Administration definisce la capacità inutilizzata come ‘il volume di produzione che può essere attivato entro 30 giorni e mantenuto per almeno 90 giorni’. Il potere dell’OPEC sul mercato petrolifero globale dipende principalmente dalla capacità inutilizzata saudita e dalla capacità senza precedenti dell’Arabia Saudita di aumentare o ridurre rapidamente la sua immensa produzione di petrolio. Tuttavia, la domanda interna saudita è aumentata sulla scia della crescita demografica, dell’aumento dell’urbanizzazione, dell’industrializzazione e del quadro dei prezzi bassi del petrolio interno. A causa di questi vincoli interni, i principi centrali del potere di mercato saudita sono quanto petrolio può portare sul mercato internazionale, quanto velocemente e a quale costo per la salute a lungo termine dei suoi giacimenti. Resta da vedere se l’Arabia Saudita continuerà a mantenere la sua capacità inutilizzata con la sua popolazione in crescita e la maturazione del campo nel prossimo decennio.

In secondo luogo, sin dal suo inizio, l’OPEC è stata afflitta da problemi di coordinamento. Un cartello, per definizione, è un raggruppamento in base al quale i suoi membri concordano e coordinano le loro politiche per garantire una quota di mercato uguale e scoraggiare la concorrenza proveniente dall’esterno del cartello. L’OPEC, nella migliore delle ipotesi, è spesso afflitta da una mancanza di rispetto tra gli Stati membri delle quote di produzione impegnate. Ogni Stato membro dell’OPEC ha solitamente i propri interessi geopolitici ed economici che rendono il coordinamento eccezionalmente difficile.

Nonostante il suo tentativo di coesione, l’OPEC non è un’organizzazione monolitica. I suoi Stati membri sono spesso in disaccordo e molti non rispettano la produzione di quote promessa.

A complicare ulteriormente la collaborazione, in molti momenti della storia dell’OPEC, i membri si sono invasi a vicenda (Iraq e Kuwait nel 1990), hanno lanciato guerre l’uno contro l’altro (Iran e Iraq dal 1980 al 1988), si sono impadroniti l’un l’altro dei territori (l’Iran imperiale e il Regno Unito isole degli Emirati Arabi nel 1971), o hanno avuto controversie sui confini (Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti), embarghi intra-Golfo (Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita e Bahrain dal 2017 al 2021) o una guerra fredda geopolitica contro ciascuno altro (Iran vs Arabia Saudita dal 1979 ad oggi)».