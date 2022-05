Dodici giorni, e una manciata di ore, all’alba. O al tramonto, dipende. Domenica 12 giugno (2022) alle 7 si aprono le urne per gli oltre otto milioni di aventi diritto al voto per le cruciali elezioni Comunali. E per l’intero corpo elettorale chiamato a votare, o non votare, per i cinque Referendum Giustizia di PRNTT e Lega.

Il palpabile nervosismo di leader e dirigenti politici per questo appuntamento sembra condizionare tutto il resto. Intanto e nella fattispecie.

2022

MAGGIO

Lunedì 30

Schermaglie e posizionamenti.

Martedì 31

In Banca d’Italia il Governatore Ignazio Visco presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2021. Appuntamento importantissimo in questo frangente economico, generale e particolare. In contemporanea al Capranichetta di Roma, piazza Monte Citorio, per la serie «si parva licet componere magnis» se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi (Virgilio, Georgiche IV 176, confronto tra il lavorio delle api e quello dei Ciclopi): ‘Noi ci siamo. I parlamentari rispondono all’appello di Santoro su pluralismo e libera informazione‘. Interventi, tra gli altri, di Pino Cabras, Nicola Fratoianni, Nicola Morra, Maria Laura Paxia, Cristian Romaniello, Simona Suriano e la partecipazione di Tiziana Barillà, Ascanio Celestini, Gianni Dragoni, Guido Ruotolo. Possibile prospettiva di un nuovo soggetto politico che confidando sul traino non solo mediatico di Michele Santoro punta ad occupare lo spazio a sinistra presuntamente lasciato libero dal MoVimento Cinque Stelle da cui molti provengono. Buona fortuna, ne avranno bisogno, viste le non particolarmente incisive attività svolte sinora dai componenti della pur corposa rappresentanza parlamentare di ‘L’Alternativa c’è’.

GIUGNO

Mercoledì 1

Anche quest’anno causa Covid niente kermesse nei giardini del Quirinale per celebrare la Festa della Repubblica del giorno successivo. Solo un sobrio concerto con ristretto numero di rappresentanti istituzionali. A Sergio Mattarella, come Presidente e come uomo, del Virus dispiace profondamente. Poi, magari, di qualche sua conseguenza può anche compiacersene.

Giovedì 2

Festa della Repubblica. Con Parata militare su Via dei Fori Imperiali. Godiamocela finché c’è. La Repubblica e la Festa, quanto alla Parata…

Venerdì 3

Guerra, Virus, Elezioni.

Sabato 4

Virus, Elezioni, Guerra.

Domenica 5

Elezioni (e siamo all’ultima domenica prima del voto del 12 giugno, si registrano sporadiche iniziative politiche pubbliche specie nei capoluoghi di Regione e Provincia), Guerra, Virus.

E poi, inoltre e soprattutto, lotte interne alle forze politiche. La nuova brutta figura della settimana di Matteo Salvini non è ancora certo quale sarà, ma è praticamente certo che ci sarà. Per chi fosse interessato si celebrano pure i settanta anni di Regno di Elisabetta. Giubileo di platino. Quattro giorni in cui il Regno Unito si ferma per celebrare la sua leggendaria sovrana. Che son soddisfazioni. L’evento non è marginale per la politica ed il benessere italiano.

Abbiamo delineato la precedente settimana politica attraverso questi nostri Highlights (23-29 maggio 2022) in ‘Corsa verso il voto di giugno, rischi dei leader e il resto‘ 23 maggio 2022. Quella corsa si è, naturalmente, accelerata. E quei leader sono sempre più preoccupati, e rabbiosi.

HIGHLIGHTS DELLA SETTIMANA POLITICA _ 30 MAGGIO-5 GIUGNO 2022 /2 (continua)