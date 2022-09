L’Uzbekistan ha presieduto la 22° riunione del Consiglio dei capi di Stato della Shanghai Cooperation Organisation (SCO) -l’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai-, a Samarcanda, dal 15 al 16 settembre 2022. Il vertice è stato uno dei più grandi eventi mai tenuti in Asia centrale, attirando un’attenzione diffusa.

La SCO ha ospitato i leader di Russia, Cina, India, Kazakistan, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan e Uzbekistan e gli Stati osservatori della SCO Iran, Afghanistan, Bielorussia e Mongolia. Hanno partecipato anche partner del dialogo come Armenia, Azerbaigian, Cambogia, Nepal, Sri Lanka e Turchia, insieme ad alcuni candidati allo status di partner del dialogo. Il Presidente del Turkmenistan, Serdar Berdimuhamedow, è stato ospite personale di Shavkat Mirziyoyev, Presidente dell’Uzbekistan.

Ospitare il vertice della più grande organizzazione regionale del mondo, che copre il 40 per cento della popolazione mondiale e oltre il 30 per cento del PIL mondiale, ha una connotazione speciale.

L’incontro si è svolto nel mezzo della campagna militare russa in Ucraina, sanzioni occidentali senza precedenti contro la Russia, crescenti tensioni tra Occidente e Cina e in un momento in cui la cooperazione politica internazionale è difficile. Il recente confronto militare tra Azerbaigian e Armenia e gli scontri al confine tra Kirghizistan e Tagikistan, dimostrano l’importanza dell’incontro nell’affrontare le sfide degli Stati membri.

Il vertice ha caratterizzato diversi ordini del giorno da Russia, Cina e la maggioranza dei partecipanti minori. La Russia ha tentato di utilizzare il vertice per uscire dall’isolamento internazionale. Ha segnalato ai suoi vicini e alleati stretti, come la Cina, che la SCO è uno strumento attraverso il quale cambiare l’ordine internazionale guidato dall’Occidente.

Il sostegno all’agenda russa differiva tra alcuni Paesi, con Turchia, Cina e Iran che hanno mostrato un certo grado di comprensione. L’agenda dell’India si è concentrata sulla sua preoccupazione per l’impatto della guerra ucraina sull’economia mondiale. Il Presidente cinese Xi Jinping ha tentato di bilanciare il sostegno della Cina a questo ‘nuovo’ ordine internazionale con la coesistenza con l’Occidente a causa della continua influenza economica occidentale sull’economia cinese.

La maggior parte degli Stati dell’Asia centrale e dei partecipanti al vertice guardano alla SCO come ad un potenziale economico non sfruttato, piuttosto che a un’organizzazione progettata esclusivamente per affrontare problemi di sicurezza. Il vertice del 2022 ha caratterizzato il tentativo degli Stati membri di trasformare la SCO in un’organizzazione con chiari obiettivi economici e orientati alle infrastrutture. Questi obiettivi includono la promozione di nuove rotte di trasporto, la diversificazione dei canali di connettività, la garanzia della stabilità delle catene di approvvigionamento e la promozione di opportunità più ampie per la generazione di crescita.

I suggerimenti riguardavano tutti gli aiuti umanitari e la prevenzione dei disastri ambientali, sottolineati in particolare dall’Uzbekistan. La Russia ha anche suggerito di creare un’associazione di organizzazioni sportive.

Queste iniziative apriranno la strada alla SCO per diventare un’organizzazione regionale con maggiore attenzione e inclusività. L’agenda della maggior parte degli Stati partecipanti minori rifletteva anche il sostegno all’ampliamento dell’ambito geografico dell’organizzazione. Ciò aprirà la strada all’inclusione di Iran e Bielorussia nell’organizzazione, offrendo anche partenariati di dialogo a Bahrain, Maldive, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Myanmar.

I memorandum d’intesa recentemente firmati tra la SCO e la Lega degli Stati arabi, la Commissione economica e sociale per l’Asia e il Pacifico e l’UNESCO hanno aiutato l’agenda dell’Uzbekistan e di altri Stati regionali. I memorandum dovrebbero trasformare l’immagine anti-occidentale della SCO in un raggruppamento regionale più inclusivo e aperto.

La presenza di Vladimir Putin e Xi Jinping ha inevitabilmente portato a discussioni sul ruolo della SCO nella gestione della rivalità Russia-Cinain Asia centrale e sulla competizione con l’Occidente per l’influenza regionale. Ma gli Stati dell’Asia centrale volevano discutere la costruzione di una nuova area sicura, la promozione dello sviluppo sostenibile, il rafforzamento della connettività dei trasporti e la facilitazione di un dialogo culturale più approfondito.

Il vertice ha prodotto diversi risultati. I membri della SCO hanno firmato un accordo sul buon vicinato, l’amicizia e la cooperazione per il periodo 2023-2027. La Dichiarazione di Samarcanda ha quindi delineato un approccio congiunto alla cooperazione scientifica, tecnologica e innovazione per trasformare la regione da luogo di crisi ambientale e umanitaria a luogo di innovazione e tecnologia verde.

Gli Stati membri della SCO hanno sottolineato l’importanza di ricostruire l’Afghanistan e di incorporare l’Iran nelle iniziative regionali per creare uno spazio più inclusivo. L’accordo per costruire una strada tra Cina, Uzbekistan e Kirghizistan invia il messaggio che la SCO sta diventando un’organizzazione regionale con molteplici obiettivi di sviluppo, piuttosto che un blocco politico.

La modifica dell’identità organizzativa della SCO in una disposizione più funzionale e specifica per le questioni, è strumentale affinché l’organizzazione rifletta le preoccupazioni dei suoi Stati membri. Se avrà successo, questo cambiamento segnalerà alla comunità internazionale che la comprensione della sicurezza da parte della SCO va oltre i confini e le attività di polizia, gli obiettivi del vertice del 2001.

L’agenda della SCO ora include il miglioramento del benessere dei cittadini comuni e il mantenimento della connettività dei suoi membri ai mercati mondiali. L’ampliamento della sua agenda salvaguarderà i membri più piccoli dai tentativi di membri più grandi, come Russia e Cina, di dirottare l’agenda e l’identità organizzativa della SCO.