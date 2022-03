Sei un appassionato di videogiochi e non hai ancora compiuto 30 anni? Allora non lasciarti sfuggire la fantastica promozione Vodafone dedicata proprio ai gamer: ti basta attivare le tariffe Shake it fun o Shake it easy per poter usufruire gratuitamente per sei mesi del servizio GameNow di Vodafone, che ti permette di giocare senza alcun limite con tutti i videogames in catalogo, avvalendoti della grande potenza della rete Vodafone e utilizzando i tuoi dispositivi preferiti.

Gioca senza alcun limite con le tariffe Shake it fun e Shake it easy di Vodafone

Se desideri acquistare un piano tariffario che ti consenta di giocare senza alcun limite, di utilizzare le applicazioni che vuoi e di disporre al contempo di minuti e di sms illimitati, prova subito uno dei piani tariffari di Vodafone Shake it fun o Shake it easy.

Il piano Shake it fun è stato concepito da Vodafone per soddisfare le esigenze dei più giovani: infatti è riservato a chi ha meno di 25 anni e desidera disporre di una serie di servizi interessanti. Con soli 11,99 euro al mese, il piano include minuti ed sms illimitati, 50 giga da utilizzare sulla rete 5G di Vodafone e 3 mesi di utilizzo delle chat di videoconferenza, mentre l’uso delle applicazioni social, di messaggistica e di intrattenimento non consumano alcun giga.

La tariffa Shake it easy è invece pensata per gli utenti under 30, i servizi inclusi sono gli stessi di Shake it fun, con il doppio di giga mensili, quindi 100, e un costo di 14,99 euro al mese. I due piani tariffari si attivano senza alcun costo, con la possibilità di pagamento tramite SmartPay e addebito su carta di credito o conto corrente.

Gli utenti di questi due piani tariffari Vodafone, hanno diritto a 6 mesi di utilizzo gratuito di GameNow, il servizio di gaming cloud dedicato a chi ama i videogiochi, dove è possibile accedere ad un vastissimo assortimento di contenuti. La piattaforma GameNow è disponibile su qualsiasi dispositivo mobile, oppure si può utilizzare tramite pc, installando una periferica per il gaming.

I piani Shake includono anche il servizio Vodafone PowerGaming, che consente di giocare senza consumare i giga, oltre a visionare i contenuti streaming di Twitch.

Il catalogo di giochi della piattaforma GameNow comprende prodotti adatti a soddisfare qualsiasi preferenza personale, giochi di strategia, giochi d’azione, sportivi e di combattimento: qualunque sia il proprio videogame preferito, è molto facile trovare il proprio gioco preferito e affrontare sfide sempre nuove. La piattaforma GameNow si disattiva automaticamente allo scadere dei sei mesi di omaggio, è comunque possibile, ovviamente, riattivarla con l’abbonamento mensile di 9,99 euro.

Grazie alla velocità e alla fluidità, la rete 5G di Vodafone è in grado di offrire le condizioni ideali per permettere di giocare in qualsiasi luogo e momento, grazie alla promozione e ai sei mesi gratuiti di GameNow è possibile inoltre testare le doti e le performance della rete mobile.