SFRD: la finanza folgorata sulla ‘via di Damasco’?

Fra qualche giorno (il 25 Gennaio pv), i fondi di investimento europei ESG (Environmental, Social, Governance) dovranno dichiarare all’autorità centrale europea se sono coerenti con art.8 o art. 9 del Regolamento dell’SFDR (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services–regolamento 2019/2088). Alcuni di essi potrebbero non essere riconosciuti Fondi ESG perché non ottemperano alle regole di corrispondenza fra la comunicazione dei prodotti finanziari agli investitori (retail o istituzioni) ed il loro reale finalismo di tutela dell’ambiente (Environmental-E), valore aggiunto sociale (Social-S) con una prassi di governance orientata agli stakeholder (Governance-G).

I fondi ESG sono gestiti da vari ‘partecipanti al mercato finanziario’ e consulenti: per esempio assicurazioni, creatori di prodotti pensionistici, enti creditizi, società di venture capital e così via.

Cosa dicono l’art 8 e 9 dell’SFDR (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services)?

In primis, “la trasparenza della promozione delle caratteristiche ambientali o sociali nell’informativa finanziaria” tale per cui, quando vi ‘vendono’ e rendono disponibile un prodotto finanziario, deve essere comprensibile l’azione positiva dell’impresa in cui si investe verso l’ambiente ed il sociale unitamente ad una buona prassi di governance. Quindi, assetto informativo chiaro; inoltre deve esistere un indice e si deve spiegare come è stato costruito e quanto è coerente con l’ambiente, il sociale e la buona prassi di governance.

Un Comitato congiunto delle tre Autorità Europee di Vigilanza-AEV (ESMA, ABE ed EIOPA) elabora norme tecniche dettagliate per l’informazione da comunicare agli investitori.

L’informativa deve essere “accurata, equa, chiara, non fuorviante, semplice e concisa” (art.8). Con molte analogie, l’art.9 dell’SFDR (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services) si riferisce agli investimenti sostenibili intesi come creatori di valore per l’investitore e per il sistema socio-economico con investimenti a medio lungo periodo integrando l’analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di governance. Anche in questa fattispecie, si elaborano indici di cui si deve sottolineare ‘la differenza con un indice di mercato’ in generale.

Anche la riduzione delle emissioni di carbonio è un obiettivo a breve oppure, se così non è, bisogna spiegare quali sono le scelte orientate a tale obiettivo a lungo periodo. Anche in questo caso AEV elaborano un format informativo per far percepire all’investitore le caratteristiche qualificanti di sostenibilità.

L’SFRD (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services) è una chiave di volta nel rapporto fra le ‘finanziarie’ (nella loro ampia definizione) e l‘investitore a cui si vendono i prodotti ESG e sostenibili perché offre un quadro di trasparenza e di finalismo -scopo (purpose) ambientale, sociale e di buona governance che traduce operativamente tutta la congerie, un pò stereotipata, di esortazioni alla responsabilità sociale delle imprese.

Infatti, il concetto di fondo è che gli investimenti ESG devono essere offerti e resi disponibili agli investitori singoli (retail) o istituzionali sottolineando il valore aggiunto di responsabilità.

E’ anche interessante l’art.5 dell’SFDR ove i ‘partecipanti al mercato finanziario’ e i consulenti devono includere nelle loro politiche di remunerazione (da pubblicare) la relazione esistente con i rischi di sostenibilità dei prodotti che ‘vendono’ e rendono disponibili agli investitori. In sintesi: alti rischi di sostenibilità con alta remunerazione e viceversa.

L’art. 6 dell’SFDR sulla “trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità” recita che i “partecipanti al mercato finanziario” e i consulenti devono informare qual è la relazione fra decisione di investimento e rischi di sostenibilità e quali sono sono i probabili impatti dei rischi di sostenibilità sui prodotti finanziari disponibili.

C’è uno sviluppo dell’orientamento ai titoli ed agli investimenti sociali che, a differenza della bolla finanziaria del 2000 sugli investimenti in ‘new economy’, si basa sull’economia sostenibile che ha dimostrato quanto i panieri europei, americani e mondiali hanno generato ritorni totali superiori a quelli tradizionali.

L’introduzione dell’SFDR (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services) e il border carbon tax come standard di riferimento per comprendere il trend verso un sistema economico finanziario che necessita dell’impatto sociale misurato e non solo in storytelling.

Non è una teoretica, ma una teoria applicata che ci fa traguardare la realtà verso valori economici e sociali.

Il valore ed il disvalore degli investimenti e delle attività delle imprese di tutti i settori sono sempre stati tema integrato riservato ad intellettuali ed aziendalisti marginali perché solo la massimizzazione assoluta del valore e del profitto erano lo scopo (purpose) delle imprese. Anche nel mondo della finanza si guardava con grande sufficienza questa impostazione e l’aggettivazione etica, sostenibile e sociale erano paradossalmente per i benpensanti, un freno ed un handicap per il settore finanziario. Quando 10 anni fa si parlava di finanza etica e d’impatto le grandezze erano di ca 50/60 miliardi di dollari di investimenti (nel mondo)che avevano anche la dimensione etica e sostenibile con impatto sociale positivo (perché l’impatto potrebbe anche essere negativo). Oggi la magnitudo è di 3 trilioni di dollari: essa è cifra marginale, ma in continuo sviluppo e ha trovato nell’ESG una propulsione ad investire con queste caratteristiche.

Per rendere più evidente l’interesse pubblico in questa politica finanziaria, si citano alcuni dati che non vogliono fare terrorismo informativo, ma sono la realtà in cui viviamo.

I morti per COVID in Italia sono stati 75.000 nel 2020 e 60.000 nel 2021 con un ridimensionamento drastico tramite la campagna vaccinale. Comunque una tragedia dimostrata anche tramite la somministrazione di test. Non è, invece, di dominio informativo pubblico la situazione drammatica annuale(e non di pandemia occasionale) della mortalità conseguente, in una prospettiva epigenetica, degli inquinanti ambientali (biossido di zolfo,ossidi di azoto e biossido di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, arsenico, cadmio,nichel e benzo(a)pirene).(fonte:Linee guida sulla Qualità dell’Aria-OMS-Bruxelles-settembre 2021)

Alcuni sono cancerogeni certi per l’uomo (classe 1IARC) ed altri probabili cancerogeni (2IARC)-che generano neoplasie nel mondo ed in Europa (oltre 3 milioni di morti). In Italia 180.000 i nuovi morti di tumore all’anno con un focus drammatico sull’incremento dei tumori pediatrici. Forse che gli inquinanti ambientali in parte non sono componenti di processi produttivi di imprese? E quindi l’evidenziare che è necessario tutelare l’ambiente e la salute delle persone è valenza sociale evidente e nasce da decisioni anche della governance aziendale.

La tesi che vorrebbe le norme etiche già inserite all’interno del sistema competitivo finanziario, rendendo quindi superflua un’attenzione specifica da parte del management, risulta smentita da una realtà in cui le pratiche illecite mirano proprio a scardinare la parità concorrenziale tra gli attori del mercato.

La sfera di competenza dell’etica degli affari finanziari include fatti e comportamenti che certamente sarebbero sanzionati anche dalla morale comune, ma che hanno come caratteristica intrinseca essenzialmente quella di mirare a uno stravolgimento delle regole del mercato a vantaggio della parte che le mette in atto.

La relazione con l’SFRD (Sustainability Related Disclosures in the Financial Services) appare evidente perché investire in imprese che sviluppano inquinanti ambientali vuol dire sviluppare tumori e morti con catastrofiche conseguenze economiche. Questa osmosi può essere ridimensionata anche tramite prodotti finanziari che offrono una responsabilità qualificante e sociale agìta. Non auspicata.