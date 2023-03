Sette lezioni dalla Lettonia dopo un anno di invasione russa dell’Ucraina

È passato un anno da quando la Russia ha intensificato la sua guerra contro l’Ucraina fino a trasformarla in un’invasione su vasta scala. Quando abbiamo scritto delle prime reazioni lettoni all’attacco russo, abbiamo notato che la vicinanza geografica sia con l’aggressore che con la vittima faceva sentire i lettoni coinvolti emotivamente nel conflitto.

La Lettonia si è anche resa conto che, attaccando l’Ucraina, il regime di Vladimir Putin ha lanciato un attacco all’ordine europeo del dopoguerra fredda, un ordine in cui la Lettonia e altri due stati baltici, la Lituania e l’Estonia, hanno prosperato e prosperato dal 1991. la guerra e l’occupazione russa in Ucraina hanno rafforzato questa impressione: la Russia è un attore imprevedibile che non si preoccupa del diritto internazionale né in guerra né in pace. In che modo lo scorso anno ha influito sulla società lettone? Elenchiamo sette lezioni dalla Lettonia dopo un anno di guerra russa su vasta scala in Ucraina.

1. L’Ucraina deve essere sostenuta con ogni mezzo

Mentre gli Stati baltici sono stati forti sostenitori dell’Ucraina sin dall’annessione illegale russa della Crimea nel 2014, il sostegno baltico all’Ucraina ha raggiunto livelli senza precedenti dopo l’invasione su vasta scala. Dal 24 febbraio, Lettonia ed Estonia hanno inviato l’1% del loro PIL come aiuti militari all’Ucraina . Tutti e tre gli Stati baltici sono diventati i principali sostenitori della causa ucraina sia nell’UE che nella NATO. Il forte sostegno dell’Ucraina è stato alimentato dall’irrazionalità e dalla crudeltà della guerra russa. Le immagini di Bucha e Mariupol, il discorso genocida proveniente dal Cremlino e i rapimenti di bambini ucraini hanno rafforzato la determinazione baltica ad aiutare l’Ucraina a tutti i costi, a beneficio dell’Ucraina, degli Stati baltici e dell’Europa.

2. È vantaggioso essere nella NATO

L’interminabile dibattito sull’allargamento della NATO negli anni ’90 e 2000 è stato spesso condotto considerando le prospettive di grande potenza degli Stati Uniti e della Russia e omettendo le opinioni dei paesi che hanno effettivamente aderito all’Alleanza Nord Atlantica. L’aggressione russa contro l’Ucraina conferma, ancora una volta, che la Russia nutre piani aggressivi contro i suoi vicini, e gli stati baltici hanno fatto bene a cercare presto la protezione della NATO quando il regime di Putin era ancora debole. Le decisioni svedesi e finlandesi di richiedere l’adesione alla NATO contribuiscono a far capire al Baltico che la neutralità non è un’opzione ai confini russi.

3. La società civile è un pilastro fondamentale dello Stato

Fin dai primi giorni di guerra, le ONG lettoni e la loro organizzazione ombrello, l’Alleanza civica, si sono affrettate a sostenere l’Ucraina e i rifugiati ucraini. Il livello di mobilitazione non ha precedenti nella storia della Lettonia. ONG di soccorso già istituite, come l’organizzazione chiave lettone di sostegno ai rifugiati Gribu palīdzēt bēgļiem, la Croce Rossa Lettone, o l’Associazione Samaritana della Lettonia, sono state affiancate da ONG come Riga TechGirls che in precedenza avevano lavorato in altri campi. A queste ONG e associazioni preesistenti sono seguite nuove iniziative, come Entrepreneurs for Peace o Twitter Convoy, un gruppo che acquista veicoli tramite donazioni e li consegna alle forze armate ucraine. Il loro sostegno e quello di altri gruppi è stato fondamentale durante tutto l’anno, ma è stato particolarmente importante durante le prime settimane di guerra quando hanno mostrato velocità e flessibilità che a volte mancavano alle istituzioni statali. Ad esempio, l’associazione Tavi draugi ha organizzato punti di soccorso e coordinamento per i profughi alle frontiere e agli snodi dei trasporti pubblici. Singoli volontari sono intervenuti e si sono uniti alle ONG per accogliere i rifugiati, offrire loro case, lavorare a maglia calzini per i soldati ucraini e fabbricare candele da trincea. Tutto sommato, la Lettonia ha mostrato efficienza, generosità e compassione, il che è diverso dagli atteggiamenti più ampi della società e persino dello stato durante la crisi dei rifugiati siriani, quando il sostegno ai rifugiati è stato fornito principalmente da piccoli gruppi di attivisti, come Gribu palīdzēt bēgļiem . Come spiegato dall’antropologo lettone di Oxford Dace Dzenovska, queste dinamiche sono radicate nel senso di parentela familiare, razziale e politica con gli ucraini- parentela che purtroppo mancava nel caso dei rifugiati siriani nonostante il fatto che la loro sofferenza fosse in gran parte causata dal brutale intervento russo nella guerra civile siriana.

4. I russofoni lettoni sono un gruppo frammentato, non una comunità unita

L’inizio dell’invasione su vasta scala ha evidenziato e accelerato la frammentazione interna in corso tra i russofoni lettoni. Mentre i russi lettoni e i russofoni che sostengono attivamente l’Ucraina sono stati visibili nello spazio pubblico sin dai primi giorni della guerra, un certo numero di individui pro-Putin e sostenitori della Russia sono stati attivi ai margini. Tuttavia, come mostrano i sondaggi di opinione più recenti, il 93% dei lettoni etnici sostiene la lotta dell’Ucraina per “l’indipendenza e la libertà”, mentre tra i russi lettoni tale percentuale è del 63%. Il parlamentare di ottobre 2022 le elezioni hanno portato alla completa sconfitta dell’Harmony, il più grande partito di lingua russa della Lettonia. Mentre parte del suo elettorato potrebbe essere stato scontento della forte posizione di Harmony contro la guerra e quindi rivolto a un nuovo partito populista con un atteggiamento ambiguo nei confronti dell’invasione russa dell’Ucraina, i giovani di lingua russa sembrano aver espresso il loro voto per i progressisti – una sinistra- partito di ala verde che è stato attivo nel suo sostegno all’Ucraina e nella condanna della guerra della Russia. Come notato dallo studioso lettone Mārtiņš Kaprāns , queste frammentazioni interne renderebbero molto più difficile qualsiasi potenziale tentativo della Federazione Russa di strumentalizzare la popolazione di lingua russa della Lettonia.

5. I simboli contano in tempi di crisi

Uno dei risultati diretti dell’invasione russa su vasta scala fu lo smantellamento del monumento dell’era sovietica a Riga, costruito nel 1985 per celebrare la vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale. Nel corso degli anni, il monumento era diventato controverso. In primo luogo, l’URSS aveva sempre usato la sua vittoria sulla Germania nazista per legittimare l’occupazione e la repressione negli stati baltici. In secondo luogo, dall’ascesa di Vladimir Putin, gli eventi del 9 maggio intorno al monumento sono stati strumentalizzati per lodare l’attuale potere russo. Sebbene ci siano state voci che chiedevano di abbattere il monumento dall’inizio degli anni novanta, non hanno mai ottenuto alcun sostegno considerevole dalle élite politiche o da una parte più ampia della società. Questo, tuttavia, è cambiato drasticamente dopo il 24 febbraio, quando l’opinione pubblica lettone si mosse massicciamente verso una forte richiesta di rimuovere quello che era visto come un simbolo dell’imperialismo russo. In altre parole, il monumento è stato smantellato, non perché l’aggressione russa in Ucraina avrebbe improvvisamente cambiato l’atteggiamento lettone nei confronti della sconfitta della Germania nazista, ma perché attori sovietici, russi e locali hanno reso il monumento un luogo per celebrare la potenza imperiale della Russia. Dopo il 24 febbraio, ogni traccia di quella forza nello spazio pubblico lettone è diventata insopportabile per gran parte della popolazione.

6. Gli obiettivi dei sostenitori dell’Ucraina e dell’opposizione russa non sempre coincidono

Il 6 dicembre 2021, l’autorità di regolamentazione lettone ha annullato la licenza di trasmissione del canale televisivo di opposizione russo Dozhd, indicando diverse violazioni delle leggi nazionali lettoni. Questo incidente mostra due tendenze importanti nel rapporto tra i paesi baltici e l’opposizione russa. In primo luogo, il sostegno baltico all’opposizione russa ha i suoi limiti: quando le strategie utilizzate per indebolire il regime di Putin rischiano di danneggiare oi paesi baltici o l’Ucraina, prevalgono gli interessi nazionali baltici e quelli dell’Ucraina. In secondo luogo, queste relazioni sono modellate da eredità imperiali: coloro che sono stati emarginati e dominati dagli imperi sono spesso ipervigilanti verso tutte le manifestazioni delle pratiche imperiali; nel frattempo, coloro che provengono dai centri imperiali sono spesso riluttanti e incapaci di vedere i modelli imperialistici nei propri atteggiamenti.

7. La sfida più grande: i diritti umani in una guerra ibrida .

La più grande sfida della Lettonia nell’ultimo anno è stata la crisi dei rifugiati al confine lettone, creata artificialmente dal regime di Lukashenko. Le istituzioni statali lettoni hanno risposto a questa sfida con respingimenti e procedimenti penali contro due Gribu palīdzēt bēgļiem attivisti. La violazione dei diritti umani e i procedimenti contro la società civile non sono la risposta giusta alla crisi, ma bisogna riconoscere che la Lettonia deve affrontare una sfida senza precedenti: nove anni dopo che la Russia ha iniziato il suo attacco ibrido contro l’Ucraina inviando soldati senza contrassegno attraverso il suo confine orientale, un regime ostile sta usando la sofferenza umana per aumentare la pressione sui confini della Lettonia. La crisi, dal punto di vista dei diritti umani e della sicurezza dello Stato lettone, dovrà essere valutata e affrontata a livello europeo. L’azione bielorussa al confine lettone non è un incidente isolato; tattiche simili sono state usate contro la Lituania e la Polonia.

Tutto sommato, la Lettonia, proprio come gli altri due paesi baltici, ha trascorso un anno difficile affrontando una guerra nelle sue immediate vicinanze. Lo stato e la società lettoni hanno risposto a questa nuova realtà offrendo tutto il sostegno possibile all’Ucraina. Per ora non ci sono segni di stanchezza da guerra in Lettonia. I sondaggi di opinione condotti nel dicembre 2022 mostrano che il sostegno lettone all’accoglienza dei rifugiati ucraini è diminuito solo dell’1% (73% a dicembre, 74% a marzo), mentre il sostegno complessivo all’Ucraina è aumentato dal 76% all’82%.