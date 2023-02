Servizi di onoranze funebri: che cos’è e come scrivere un epitaffio

Quante volte è capitato di andare in un cimitero e leggere sulle tombe delle persone frasi celebrative? Molte delle quali anche incomprensibili per coloro che non conoscevano il defunto. Si tratta dell’epitaffio, ovvero di una frase che ha l’obiettivo di commemorare il defunto durante la sepoltura e viene incisa sulla lapide per testimoniarne la memoria.

Una tipologia di epitaffio è incisa anche all’ingresso di molti cimiteri italiani, spesso con la frase “Noi eravamo come voi, voi sarete come noi”, che ha un significato molto forte e destinato a chi è ancora sulla terra per ricordare a tutti di dedicare un pensiero, una celebrazione a chi non c’è più e di riflettere attentamente sull’esistenza stessa.

L’epitaffio è quindi un qualcosa di indelebile, per questo motivo è molto importante scegliere una frase idonea che meglio ricordi o celebri il defunto. Tra i servizi di onoranze funebri, quello della scrittura dell’epitaffio sulla lapide è uno di quelli più comuni. Visitando il sito di un’agenzia funebre si possono avere informazioni sulle tipologie di scritta o sui decori che si possono applicare alla tomba.

Come scrivere un epitaffio funebre

Gli epitaffi funebri rappresentano uno dei più antichi esempi di scrittura al mondo che ancora oggi si utilizza come forma di espressione commemorativa, immortale, che resta indelebile nella mente di tante generazioni.

Il principale obiettivo di un epitaffio è celebrare la vita del defunto, per questo motivo è fondamentale prestare attenzione a ciò che si scrive. I servizi di onoranze funebricomprendono spesso dei consigli sul tipo di materiale della lapide e lo stile della scrittura, ma è importante, per il contenuto, trarre ispirazione dai momenti più importanti della vita del defunto e di celebrarli con una frase breve e coincisa, dal forte impatto.

La lunghezza massima degli epitaffi è generalmente di due righe, tuttavia il limite di caratteri (spazi inclusi) da inserirepuò variare a seconda dei casi. Avere un numero massimo di parole offre la possibilità alla famiglia del defunto di elaborare una frase efficace e di dare forma alle loro emozioni nella maniera corretta. I servizi di onoranze funebri, poi, offrono decorazioni delicate ed eleganti e montaggi di foto commemorative molto suggestivi.

Se la tomba del defunto è in un luogo pubblico, si puòscrivere un epitaffio indirizzandolo al plurale, tenendo in considerazione le persone che potrebbero leggerlo in futuro e lo scopo che si vuole affidare a questo scritto.

Tipologie di epitaffi funebri

Ci sono diversi esempi e spunti da poter prendere in considerazione per la realizzazione di un epitaffio funebre, a partire dalla forma ironica, spesso utilizzata per i personaggi famosi, come ad esempio quello sulla tomba di Gianfranco Funari, che presenta la frase: “Ho smesso di fumare”.

Nella maggior parte dei casi, però, si utilizzano elementireligiosi come preghiere o brevi frasi tradotte, copiate o parafrasate dai testi sacri.

Ci sono le forme, infine, più riflessive e destinate a un pubblico ampio, come l’epitaffio di Leonardo Sciascia con lacitazione “Ce ne ricorderemo di questo pianeta”, che tende a celebrare la bellezza della vita.