Finalmente riprende la Serie A e i tifosi tornano ad animare gli spalti degli stadi del Belpaese. Infatti, in Italia torna la capienza al 50% dopo due turni in cui il massimo numero di spettatori che gli stadi potevano accogliere era di 5000 unità.

Si tratta, però, di numeri che vanno in totale controtendenza rispetto alle altre nazioni. Ad esempio, in Francia e in Inghilterra non è applicata nessuna limitazione mentre in Spagna gli stadi possono essere riempiti per il 75% del totale.

In realtà, in Inghilterra la capienza massima è rimasta anche a dicembre quando è stata diffusa la notizia della diffusione della nuova variante omicron. Invece, in Spagna la capienza è stata ridotta al 75% lo scorso 29 dicembre.

Probabilmente, in Italia vedremo gli stadi pieni al 100% entro la fine di febbraio oppure l’inizio della primavera.

La ripresa del campionato è accompagnata da una serie di big match che terranno incollati allo schermo migliaia di appassionati.

Quali sono le prossime sfide? In concomitanza con la finale di Sanremo, sabato si incontreranno Inter e Milan in un match d’alta quota che vedrà i cugini rossoneri cercare di buttare giù il fortino nerazzurro e accorciare le distanze in classifica. Il Derby della Madonnina è tornato ad essere, da un paio di anni, una delle sfide più avvincenti della Serie A con Milan e Inter che finalmente tornano ad ambire allo scudetto.

Le altre sfide di maggiore interesse sono sicuramente Fiorentina – Lazio e Juventus – Verona. Il primo match vedrà la viola, orfana di Vlahovic, cercare il colpaccio contro la Lazio di Sarri e cercare di agguantare l’Europa. La Lazio, invece, deve cercare di trovare la brillantezza che quest’anno non è stata ancora continua.

Capitolo Juventus. Gli uomini di Allegri sono sicuramente i favoriti contro il Verona. Tuttavia, non bisogna sottovalutare Igor Tudor, l’ex dal dente avvelenato, che potrebbe giocare un brutto scherzo alla Vecchia Signora. Ci si chiede se Max sceglierà subito di inserire nell’11 titolare i due nuovi acquisti Vlahovic e Zakaria per dare un messaggio alla squadra.

In ogni caso, la Juve deve vincere per mantenersi aggrappata all’Europa che conta e sperare in un passo falso dell’Atalanta.