La stagione calcistica 2022/2023 sarà particolare per il calcio europeo, e di conseguenza quello italiano, a causa dei Mondiali che si disputeranno in Qatar nei mesi invernali. Per la prima volta nella storia della competizione, infatti, i principali campionati europei subiranno una sosta prolungata per consentire ai calciatori la trasferta in terra qatariota e disputare la massima competizione internazionale. Un'annata che si preannuncia ricca di sorprese e imprevisti e pertanto molto interessante per gli appassionati di scommesse sportive.

I campionati italiani: Serie A e Serie B

Per quanto riguarda la Serie A, il campionato ha preso avvio nel weekend di Ferragosto, con un turno d’anticipo rispetto alla stagione 2021/2022: il 13, il 14 ed il 15 le squadre nostrane sono state impegnate nella prima giornata. La data della prima giornata è stata condivisa con la Serie B, iniziata 12 di agosto con l’anticipo tra Parma e Bari. Saranno però diverse le date delle soste per i due campionati.

La Serie A, solitamente, si fermava tra fine dicembre ed inizio gennaio. Tuttavia, con in programma i Mondiali, la sosta si prolungherà: lo stop del campionato sarà dal 13 di novembre al 4 di gennaio. Non sarà però questa l’unica pausa: l’ultimo weekend di settembre, il 24 ed il 25, non si giocherà a causa degli impegni delle nazionali in Nations League, ultimo appuntamento internazionale prima della Coppa del Mondo. Una nuova interruzione è poi prevista nel 2023, nel weekend del 25 e 26 marzo, sempre in concomitanza delle gare tra nazionali. Il turno conclusivo della Serie A è previsto domenica 4 giugno 2023.

La Serie B ha preso avvio nello stesso fine settimana della Serie A ma non seguirà le stesse interruzioni. Il secondo campionato italiano, infatti, non subirà soste in concomitanza dei Mondiali. Le partite in programma tra novembre e dicembre, perciò, si svolgeranno regolarmente. Il 38esimo turno, l’ultimo in programma, è previsto il 19 maggio 2023, con netto anticipo rispetto alla Serie A. I turni infrasettimanali saranno due (8 dicembre, 28 febbraio) e le soste saranno in totale tre (24-25 settembre, 19-20 novembre, 25-26 marzo). Nei mesi invernali, le squadre si fermeranno come di consueto dal 27 dicembre al 13 gennaio, in linea con quanto fatto nelle passate stagioni. Al termine delle 38 giornate di campionato, inizieranno i playoff ed i playout, con un calendario ancora non stabilito.

Champions League

Come le altre principali competizioni europee, anche la Champions League avrà un calendario anticipato rispetto a quello tradizionale. La fase a gironi prende il via il 6-7 settembre con la prima giornata e si concluderà il 1-2 novembre con l’ultima, la sesta giornata. In seguito, le squadre qualificate proseguono il cammino approdando alla fase ad eliminazione diretta. Gli ottavi di finale sono previsti a febbraio per quanto riguarda le gare di andata (14, 15, 21 e 22) mentre a marzo si svolgeranno i ritorni (7,8,14 e 15). I quarti di finale saranno l’11 e 12 aprile, con il ritorno previsto la settimana successiva, il 18 e il 19. Le semifinali sono in programma per il 9 e 10 maggio, con i ritorni il 16 ed il 17. La finale si svolgerà presso l’Ataturk Olympic di Istanbul, il 10 giugno 2023.

Mondiali in Qatar

Il debutto della massima competizione calcistica a livello internazionale è previsto per il 21 novembre 2022 alle 11 (ore 13.00 in Qatar). La prima fase dei Mondiali, quella a gironi, durerà 12 giorni e le sfide verranno disputate all’interno di quattro fasce orario differenti: 11, 14, 17,20 (sempre secondo l’orario italiano). L’eliminazione diretta invece prevede gli incontri alle ore 16 e alle ore 20. Le due nazionali che arriveranno in finale si affronteranno alle ore 16 di domenica 18 dicembre, presso lo stadio Losail. L’incontro valido per l’assegnazione del terzo posto, invece, si terrà il giorno prima, al Khalifa International Stadium.