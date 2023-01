Serbia – Kosovo: NATO, freno delle tensioni

Mentre l’attenzione internazionale era puntata sulla vicenda ucraina, nel corso del 2022 la situazione nei Balcani occidentali ha dato chiari segni di deterioramento, il più evidente dei quali è stato, la scorsa estate, l’inizio della c.d. ‘guerra delle targhe’ fra Serbia e Kosovo. La decisione delle autorità di Pristina di imporre ai veicoli serbe di esporre targhe provvisorie recanti la dicitura ‘Repubblica del Kosovo’ per potere entrare nel Paese, ha provocato, infatti, la dura reazione di Belgrado e rilanciato il problema di quali siano, oggi, i limiti della statualità kosovara e dell’indipendenza proclamata nel 2008. Nonostante i timori che la crisi ha provocato e nonostante l’intervento dell’Unione Europea (che dal 2013 funge da mediatore nel dialogo che dovrebbe portare a un riavvicinamento fra Serbia e Kosovo), la situazione non sembra essersi normalizzata. Al contrario, alla fine di dicembre si sono registrate nuove fiammate di violenza e un nuovo aumento della tensione, alimentato anche dalla presentazione, da parte delle autorità kosovare, della domanda formale di ammissione all’Unione Europea.

Il passare degli anni e i cambi di governo che ci sono stati a Pristina e a Belgrado non sembrano, quindi, avere ancora sanato le ferite aperte della guerra del 1999. Allo stesso modo, la presenza in Kosovo di una forza NATO di qualche migliaio di uomini (KFOR), al di là del contributo fornito alla stabilizzazione del Paese, non sembra essere ancora riuscita a porre fine agli episodi di violenza. Sia in Serbia, sia in Kosovo, le forze al potere sembrano avere puntato sulla carta del nazionalismo, anche per andare incontro a quelle che sono le richieste di una parte importante dell’opinione pubblica. In Serbia, inoltre, questa politica si è accompagnata a un massiccio incremento del bilancio della Difesa (che nel 2021 ha toccato gli 1,4 miliardi di dollari) e a un ammodernamento significativo delle dotazioni delle forze armate. Sullo sfondo della guerra in Ucraina e della tradizionale vicinanza di Belgrado a Mosca, questi sviluppi rappresentano un’ulteriore fonte di preoccupazione, soprattutto per l’UE, alla quale entrambi i Paesi guardano come a un possibile orizzonte di rifermento per il loro futuro.

Ovviamente, il deteriorarsi dei rapporti fra Kosovo e Serbia ha ricadute anche per la NATO. Come detto, dal 1999, l’alleanza è presente sul campo con la missione KFOR, responsabile per il mantenimento dalla pace e dell’ordine in Kosovo e per la sicurezza del Paese contro possibili aggressioni esterne, in linea con le previsioni della risoluzione 1244 (1999) del Consiglio di Sicurezza dell’ONU. Di fatto, la presenza di KFOR è stata l’elemento che sinora ha permesso la convivenza fra la componente serba e albanese della popolazione, soprattutto nelle aree di etnia mista della parte settentrionale del Paese e nelle enclave centrali. La richiesta delle autorità serbe, lo scorso dicembre, di permettere il ritorno di proprie truppe in alcune aree di Kosovo settentrionale ha messo, tuttavia, la missione in una posizione delicata. Anche se respinta, questa richiesta rappresenta, infatti, un altro segnale della volontà serba di rimettere in discussione gli assetti raggiunti e una riconferma della sua intenzione di non accettare soluzioni che possano mettere in discussione la sua sovranità sulla ex repubblica autonoma.

Nonostante i timori, secondo gli osservatori, è difficile che questo insieme di fattori possa portare a una ripresa delle ostilità. La presenza e l’azione di KFOR sono un freno importante in questa direzione. Altrettanto importanti sono le ambizioni che Serbia e Kosovo coltivano di potere entrare – prima o poi – nell’Unione Europea. D’altra parte, se un ritorno allo scontro aperto appare improbabile, una distensione credibile fra le due capitali è, oggi, quanto meno remota. Da diverse parti è stato suggerito che la piena applicazione delle clausole dell’accordo di Bruxelles del 2013 sulla normalizzazione delle relazioni serbo-kosovare possa rappresentare il punto di partenza per giungere a un assetto stabile, basato sull’accettazione de facto ma non de jure, da parte di Belgrado, dell’indipendenza di Pristina. Anche questa via appare, tuttavia, difficilmente percorribile, soprattutto alla luce della presa che i temi nazionalisti continuano ad avere sull’opinione pubblica dei due Paesi e dell’approssimarsi, nel Kosovo settentrionale, delle elezioni locali sospese lo scorso dicembre e riprogrammate per la fine di aprile.