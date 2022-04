Nella Repubblica di Serbia, oggi 3 aprile 2022 sono previste regolari elezioni presidenziali, parlamentari straordinarie e locali regolari per la capitale Belgrado e 12 comuni.

Alle elezioni parlamentari saranno eletti 250 rappresentanti dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Serbia utilizzando il sistema della rappresentanza proporzionale. Sono 6.501.689 gli elettori registrati che potranno votare in 8.255 seggi elettorali.

Secondo la legislazione elettorale positiva, la Repubblica di Serbia rappresenta un unico distretto elettorale. I mandati di rappresentanza sono assegnati proporzionalmente al numero di voti ottenuti. Se un partito politico di minoranza etnica non supera la soglia elettorale del 3%, verrà applicata la “soglia naturale”. La soglia naturale è calcolata sottraendo a 25o il numero dei voti validi per ogni mandato di rappresentanza, che a seconda dell’affluenza alle urne varia tra 12.000 e 16.000 voti.

Alle elezioni parteciperanno 19 liste elettorali:

● Aleksandar Vučić – Insieme possiamo fare tutto /Zajedno možemo sve/

● Ivica Dačić – Primo ministro serbo

● Alleanza degli Ungheresi della Vojvodina – Ištvan Pastor

● Dr. Vojislav Šešelj – Partito Radicale Serbo

● Marinika Tepić – Uniti per la vittoria della Serbia (Partito Libertà e Giustizia, Partito Popolare, Partito Democratico DUVM – VMDK, Partito dei Macedoni in Serbia, Movimento dei Cittadini Liberi/Pokret slobodnih građana/, Sindacati Uniti della Serbia Sloga, Movimento per Inversione /Pokret za preokret/, Movimento per la Serbia libera /Pokret Slobodna Srbija/, Partito Vlaška)

● Dr. Miloš Jovanović – Speranza per la Serbia /Nada za Srbiju/– Coalizione serba NADA – Alternativa democratica nazionale – Partito democratico di Serbia (DSS) – Per il regno di Serbia (monarchici) – Vojislav Mihailović

● Milica Đurđević Stamenkovski – I giuramenti del partito serbo /Srpska stranka zavetnici/ ● Il partito di giustizia e riconciliazione del Mufti – Usame Zukorlić

● Dobbiamo /Moramo/ – Azione – Rivolta ambientale – Ćuta – Non deludere Belgrado /Ne davimo Beograd / – Nebojša Zelenović

● Sovranisti – Saša Radulović (DJB) – Milan Stamatović (ZS) – Dr. Jovana Stojković (ŽZS)

● Boško Obradović –Movimento serbo Dveri – POKS – Miloš Parandilović – Blocco patriottico per la restaurazione del Regno di Serbia- /Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije/

● Insieme per la Vojvodina /Zajedno za Vojvodinu/ – Vojvodinians (Unione Democratica dei Croati in Vojvodina, Insieme per la Vojvodina)

● SDA Sandžak – Dott. Sulejman Ugljanin

● Boris Tadić – Forza gente /Ajmo ljudi/ – Partito socialdemocratico – Nuovo partito – 1 su 5 milioni – Tolleranza della Serbia – Movimento dei Verdi uniti della Serbia – Partito civico bosniaco – Partito dei montenegrini

● Alternativa per i cambiamenti – Alternativa democratica albanese

● Coalizione Albanese della Valle di Preševo ​​/Koalicija Albanaca Doline/

● Bambini rubati /Otete bebe/ -Ana Pejić

● Partito Rom – Srđan Šajn

● Alleanza delle minoranze russe – Milena Pavlović, Pavle Bihali Gavrin (Movimento serbo-russo, Partito serbo-russo Vukovi /Lupi/,Movimento dei Greci Srbiza).

Gli analisti ritengono che con il principale Partito progressista serbo (SNS) la Serbia abbia bisogno di una forte opposizione come correttivo al governo. L’opposizione serba ha investito la maggior parte dei suoi sforzi sulla questione della rappresentanza nei media, creando l’impressione che le elezioni si vincono attraverso i media, il che non riflette la realtà e le esperienze elettorali in numerosi paesi. Gli elettori dell’opposizione sono scontenti del boicottaggio delle ultime elezioni parlamentari da parte dei partiti di opposizione, perché di conseguenza sono stati privati ​​della loro rappresentanza in parlamento e dell’esercizio dei propri interessi. L’opposizione è criticata per non aver preparato un programma politico chiaro e sostanziale e non aver offerto candidati di qualità, ma candidati con un “mutuo” relativo ai loro precedenti impegni politici e candidati che avevano già cambiato diversi partiti politici, il che mette in discussione la loro credibilità e affidabilità . L’opposizione ha diretto la sua campagna contro Aleksandar Vučić (SNS) e avrebbe dovuto invece nominare candidati e programmi politici di migliore qualità. L’opposizione ha l’opportunità di ottenere un risultato notevole a Belgrado. Il Partito Democratico non è riuscito a diventare il centro dell’opposizione in Serbia. Lo ha in parte informato anche le turbolenze interne al Pd, che lo hanno ulteriormente emarginato.

Le elezioni per la città di Belgrado sono particolarmente importanti, perché Belgrado è una delle capitali europee con il più alto tasso di sviluppo e sta diventando sempre più attraente per vivere per numerosi stranieri.

Elezioni presidenziali – Vučić solo contro tutti, Ponoš un grande sconosciuto

Otto candidati alle elezioni presidenziali:

● Miša Vacić, candidata del gruppo civico “Serbo patriota – Miša Vacić”

● Biljana Stojković, della coalizione “Dobbiamo”.

● Branka Stamenković, “Sovranisti”

● Zdravko Ponoš, candidato della coalizione “Uniti per la vittoria della Serbia” /Ujedinjeni za pobedu Srbije/

● Milica Đurđević Stamenkovski, candidata dei Giuramenti del Partito Serbo

● Aleksandar Vučić, candidato del Partito Progressista Serbo /SNS/, SPS e Alleanza degli Ungheresi della Vojvodina

● Miloš Jovanović, candidato della coalizione NADA

● Boško Obradović candidato di Dveri e POKS.

Le elezioni presidenziali saranno particolarmente interessanti in quanto i candidati si candidano individualmente. Il presidente serbo Aleksandar Vučić (SNS) ha sette sfidanti dei partiti di opposizione.

Gli analisti ritengono che la Repubblica di Serbia, e in particolare il suo Presidente, sia sottoposta a fortissime pressioni internazionali. Zdravko Ponoš, un candidato dell’opposizione, è un grande sconosciuto. Quindi, è discutibile se sarebbe in grado di gestire e far fronte a un periodo e una situazione così complicati. La posizione della Serbia non è mai stata così difficile. Nella situazione attuale la Serbia ha bisogno di un capo di stato che non solo garantisca la continuità della sicurezza e preservi la pace e la stabilità esistenti, ma continui anche a rinominare e riposizionare la Serbia nelle relazioni regionali e internazionali, come l’attuale presidente serbo Aleksandar Vučić è riuscito con successo a fare finora. In effetti, fattori internazionali chiave lo considerano il principale difensore della pace e della stabilità nei Balcani. Nella situazione attuale, la pace e la stabilità nella regione dipendono dalla pace e dalla stabilità in Serbia. Di conseguenza, i principali attori internazionali sono interessati a preservare la neutralità militare della Serbia nell’attuale costellazione di relazioni. La politica estera serba, che si basa su 4 pilastri (Unione Europea, Stati Uniti, Russia, Cina più il Movimento di Non Allineamento) si è rivelata ottimale al momento della crisi. Dopotutto, cosa sarebbe successo se la Serbia avesse fatto affidamento su un solo pilastro, indipendentemente da quale?

L’UE deve precisare la sua politica di allargamento

L’UE deve definire più precisamente la sua politica di allargamento per i Balcani occidentali, identificare le scadenze e rinunciare all’uso di luoghi comuni sulla prospettiva europea e sul fatto che i Balcani occidentali appartengano all’Europa, poiché non significano nulla per gli Stati dei Balcani occidentali e dei loro cittadini, e non riducono ma accrescono le incertezze esistenti.

Gli analisti ritengono che, grazie agli effetti della crisi ucraina, l’UE possa correggere il suo errore cooptando rapidamente i restanti paesi dei Balcani occidentali (Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Albania e Montenegro) a membri a pieno titolo, altrimenti giudicando in ogni caso la regione cadrà sotto la forte influenza di Russia, Cina e Turchia, il che potrebbe portare a grandi cambiamenti geopolitici. L’integrazione dei Balcani occidentali nell’UE è ora più importante che mai. Gli analisti ricordano che nella sua storia recente l’UE ha cooptato nella sua adesione a tutti gli effetti Bulgaria e Romana, sebbene anche ora in alcuni settori gli stati dei Balcani occidentali funzionino meglio e ottengano risultati più notevoli di Bulgaria e Romania. Nel 2004, l’Unione Europea ha addirittura cooptato solo metà stato, Cipro, in un membro a pieno titolo. Pertanto, l’UE non ha giustificabili scuse per i rinvii rispetto all’adesione accelerata dei paesi dei Balcani occidentali all’adesione all’UE. Nella Bruxelles ufficiale, la Serbia si trova ancora di fronte alla matrice che era stata stabilita per la Serbia molto tempo fa. In particolare, durante il regime di Slobodan Milošević.

L’iniziativa regionale Open Balkan è un’iniziativa per le regioni balcaniche del XXI secolo. Contribuirà all’omogeneizzazione dello spazio europeo e provvederà all’attuazione pratica delle libertà europee, della circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi. L’iniziativa renderebbe insensati i nazionalismi balcanici e rafforzerebbe l’Ue, che per il momento è impotente di fronte alle pressioni di Russia, Cina e Turchia. Inoltre, l’UE non si confronta con i populisti che collaborano con le forze il cui unico obiettivo è la distruzione dell’unità europea. Una parte dei fattori in Europa e nel mondo si oppone all’iniziativa Balcani aperti perché è nel loro interesse che i Balcani rimangano permanentemente un’area instabile senza riconciliazione e cooperazione di vicinato, vera europizzazione, progresso economico a lungo termine, stabilità, pace, buone prospettive per i giovani e istruiti che alla fine porterebbe all’integrazione di tutti i paesi dei Balcani occidentali nell’UE, che porterebbe alla prosperità di tutti i paesi della regione dopo quasi 30 anni di controversie, tensioni, conflitti e arresti.

L’esperienza del gruppo di paesi di Visegrad che ha parlato con una sola voce nel processo di ammissione all’UE è importante per l’iniziativa dei Balcani aperti, poiché agire individualmente si traduce in voci solitarie che non risuonano abbastanza forte nel processo di integrazione in una comunità di 450 milioni di cittadini, questa è l’UE. L’attuale crisi non deve essere percepita solo come un pericolo e una minaccia, ma anche come un’opportunità per lo sviluppo e il miglioramento delle relazioni reciproche, nonché per riposizionarsi nelle relazioni internazionali nel miglior modo possibile.

Elezioni sul Kosovo dislocate nei comuni al di fuori del Kosovo

Sul Kosovo, che la Repubblica di Serbia secondo la sua positiva costituzione considera ancora una sua provincia autonoma, si sarebbero svolte le elezioni parlamentari con l’assistenza della comunità internazionale (OSCE – Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa) nelle aree in cui il La comunità serba vive, come è successo finora. Non bisogna dimenticare che i serbi del Kosovo sono entrati a far parte delle istituzioni del Kosovo a condizione che potessero votare sul Kosovo in tutte le elezioni organizzate in Serbia. La prevenzione della partecipazione dei serbi del Kosovo alle elezioni serbe nelle aree serbe del Kosovo potrebbe portare al ritiro dei rappresentanti politici dei serbi dalle istituzioni del Kosovo o addirittura alla non partecipazione dei serbi alle prossime elezioni in Kosovo, il che può minare permanentemente la pace e la stabilità, nonché come risultato del mancato funzionamento delle istituzioni del Kosovo.

Gli analisti ritengono che i paesi Quint (Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti) avrebbero potuto fare molto di più per organizzare le elezioni nelle aree serbe del Kosovo, perché mette in pericolo il dialogo in corso sulla normalizzazione dei rapporti tra la Belgrado ufficiale e Pristina dal condizionamento dell’organizzazione delle elezioni sul Kosovo con il riconoscimento internazionale del Kosovo da parte della Serbia non avrebbe dovuto essere consentito. La decisione delle autorità del Kosovo sul divieto di organizzare elezioni nelle comunità serbe in Kosovo mina il dialogo sulla normalizzazione, così come la pace e la stabilità. Di conseguenza, le elezioni per i residenti del Kosovo si terranno al di fuori del territorio del Kosovo nei comuni di Raška, Tutin, Kuršumlija e Bujanovac.

Belgrado – possibile sede dei negoziati Russia-Ucraina

Nell’ottobre 2021, Belgrado ha ospitato con successo il Vertice del movimento di non allineamento, che è stato il più grande evento multilaterale in Europa nel 2021 e uno dei più grandi al mondo. L’evento ha riunito rappresentanti di oltre 120 paesi e ha contribuito a un migliore posizionamento della Serbia nelle relazioni internazionali e principalmente all’interno del gruppo degli stati dei movimenti di non allineamento, che ha una particolare importanza nel quadro dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Secondo gli analisti, l’idea di avere Belgrado come sede dei futuri negoziati Russia-Ucraina è un riconoscimento della politica estera perseguita dalla Serbia e dell’immagine di cui gode nella comunità internazionale. L’immagine della Serbia è in continuo miglioramento con la crescita del suo rating a livello globale. L’organizzazione del vertice del Movimento di non allineamento a Belgrado ha contribuito in modo significativo alla sua immagine, così come al fatto che il suo status di neutralità militare conferisce una nuova dimensione alla posizione della Serbia nella comunità internazionale.

Pace, stabilità e prosperità economica non hanno alternative

Le elezioni in Serbia sono un momento importante per il futuro della Serbia e per il mantenimento della pace e della stabilità nella regione.

La Serbia è un paese chiave nella regione quando si tratta di preservare la stabilità e la pace. Pertanto, è necessario prevenire la possibilità di scoppio di violenze nella fase finale della campagna elettorale provocando disordini il giorno stesso delle elezioni, con l’obiettivo di dichiarare le elezioni illegittime e illegali, quindi non valide. È necessario garantire la legalità e la regolarità del processo elettorale. Ci sono già indicazioni che i futuri perdenti elettorali potrebbero contestare i risultati delle elezioni. Pertanto, è importante che gli attori politici dimostrino un alto livello di cultura politica e rifiutino la violenza come mezzo della politica.

Gli analisti ritengono che in Serbia ci siano ancora alcune forze che lavorano in cooperazione con attori esteri e sono interessate alla destabilizzazione della Serbia, così che la Serbia ei Balcani occidentali sarebbero spinti indietro di 30 anni. La Serbia è il leader regionale e il motore dell’integrazione europea. Inoltre, la Serbia è il primo paese della regione per livello di investimenti esteri, debito pubblico relativamente basso, basso livello di disoccupazione, crescita accelerata dei salari e alto tasso di sviluppo economico annuale, che ha il potenziale per crescere ulteriormente nel prossimo periodo .