Nonostante le affermazioni di tutte le parti secondo cui i negoziatori sono “molto vicini” a concludere l’accordo, i colloqui nucleari apparentemente senza fine con l’Iran hanno colpito l’ennesimo ostacolo.

Il principale punto di contesa è la richiesta dell’Iran che il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sia tolto dall’elenco statunitense delle organizzazioni terroristiche straniere, o FTO. Sebbene un tale delisting avrebbe poche conseguenze pratiche, ha portato in primo piano la sfida chiave del Presidente Biden con un rinnovato accordo nucleare: il costo politico per assicurarsi l’accordo è superiore al costo di lasciarlo morire?

Per essere chiari, il delisting è poco più che simbolico per entrambe le parti. Come sottolinea Esfandyar Batmanghelidj, la designazione dell’FTO è solo uno dei tanti modi in cui l’IRGC è sia sanzionato che classificato come organizzazione terroristica. Anche se Biden rimuoverà l’IRGC dall’elenco dell’FTO, rimarrà un terrorista globale appositamente designato, una decisione presa per la prima volta da Washington nel 2007. Né le aziende straniere si sentiranno a proprio agio nel impegnarsi con le società associate all’IRGC. Gli iraniani non beneficeranno praticamente del delisting, né gli Stati Uniti subiranno alcuna perdita tangibile.

Politicamente, tuttavia, sia Teheran che Washington si sono inutilmente rinchiuse in un angolo. Al Forum di Doha in Qatar lo scorso fine settimana, l’ex ministro degli Esteri iraniano Kamal Kharazi e l’attuale consigliere del leader supremo iraniano, l’Ayatollah Ali Khamenei, hanno insistito sul fatto che l’IRGC “deve essere sicuramente rimosso” dalla lista dell’FTO affinché i colloqui sul nucleare abbiano successo. Tornare indietro a tali affermazioni categoriche sarà costoso.

Allo stesso modo, la questione ha fornito munizioni agli oppositori del JCPOA al Senato degli Stati Uniti, dove ha bisogno del sostegno di almeno 41 senatori per garantire che una risoluzione di disapprovazione dell’accordo fallisca. (Sembra molto probabile in ogni caso che il Congresso esaminerà l’accordo rinnovato ai sensi dell’Iran Nuclear Agreement Review Act del 2015.)

Ma poiché l’opposizione al delisting cresce nonostante la sua mancanza di implicazioni pratiche, i sostenitori dell’accordo al Congresso temono che l’amministrazione Biden si stia concentrando eccessivamente sui costi politici di un tale passo sottovalutando i costi di lasciar morire il JCPOA a causa di ciò che è essenzialmente una questione simbolica.

Sia l’amministrazione Raisi che quella Biden sembrano commettere questo errore. Le recenti conversazioni che ho avuto con giocatori regionali e statunitensi mi hanno lasciato la forte impressione che il rischio di un’escalation verso uno scontro militare sia maggiore di quanto molti abbiano ipotizzato a Washington, me compreso.

Pochi credono che Teheran si asterrà dall’ampliare il suo programma nucleare se i colloqui dovessero fallire. L’amministrazione Biden ha già chiarito che, in uno scenario del genere, non avrà altra scelta che aumentare la pressione sull’Iran. Una via sarebbe quella di condannare l’Iran al Consiglio dei governatori dell’AIEA e deferire la questione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. A quel punto, mi dicono fonti iraniane, Teheran scaccerà tutti gli ispettori dell’AIEA e negherà ai suoi ispettori l’accesso ai siti nucleari iraniani.

Al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la Russia probabilmente porrà il veto a qualsiasi nuova risoluzione contro l’Iran. I membri dell’UE, tuttavia, possono quindi attivare sanzioni di snapback come previsto dalla risoluzione 2231 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la risoluzione che ha approvato e reso vincolante il PACG nel 2015. Né la Russia né la Cina possono porre il veto alla risoluzione di snapback, sottoponendo così Teheran al capitolo 7 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. sanzioni ancora una volta.

Secondo Nasser Hadian, un importante accademico iraniano con ampio accesso ai funzionari della sicurezza nazionale iraniana, Teheran ha già pianificato questo scenario e risponderà notificando la sua intenzione di ritirarsi dal Trattato di non proliferazione nucleare. Dopo il periodo di preavviso obbligatorio di 3 mesi, l’Iran non sarebbe più vincolato a nessuna delle restrizioni che il Trattato impone all’Iran, compreso l’impegno a non costruire armi nucleari. A quel punto, l’Iran prevede di adottare una politica di “ambiguità creativa”, un gioco sulla posizione nucleare di Israele di “ambiguità strategica”, secondo Hadian. Senza un accesso diretto o una visione del programma nucleare iraniano, il mondo non potrà che indovinare se l’Iran stia costruendo una bomba. E, dopo pochi mesi, il mondo indovinerà se l’Iran ne ha già costruito uno.

Inutile dire che Washington percepirà tale misura da parte dell’Iran come una grande – forse senza precedenti – provocazione ed escalation. Gli Stati Uniti probabilmente risponderanno alla notifica dell’Iran di ritirarsi dal TNP costruendo un’opzione militare credibile, che probabilmente includerà lo spostamento di task force di portaerei nel Golfo Persico. La tensione aumenterà vertiginosamente. Una sola scintilla o un errore di calcolo potrebbero essere sufficienti per iniziare una guerra.

E contrariamente alle precedenti aspettative in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi Uniti, l’Iran ha già deciso di lanciare missili balistici contro questi paesi entro le prime 48 ore dopo lo scambio dei primi colpi militari tra Stati Uniti e Iran, secondo Hadian. Questo è stato comunicato anche a Riyadh e Abu Dhabi, afferma.

Anche se gli Stati Uniti evitano la rotta delle Nazioni Unite, anche le altre loro opzioni per fare pressione sull’Iran comportano significativi rischi di escalation. Un’opzione a disposizione di Biden vedrebbe le navi da guerra statunitensi che intercettano e confiscano le petroliere iraniane in alto mare e poi vendono il loro carico per strangolare i proventi delle esportazioni iraniane senza diminuire le forniture petrolifere globali. Sebbene sia difficile descrivere questo come qualcosa di diverso dalla pirateria, è tutt’altro che inconcepibile: l’amministrazione Biden ha già confiscato una di queste petroliere, venduto il petrolio e conservato i proventi.

Consapevole delle limitate opzioni di Biden quando si tratta di imporre nuove sanzioni, questo sarebbe un mezzo ovvio per applicare nuove pressioni. Teheran ha attualmente 25 milioni di barili di petrolio stoccati in serbatoi presi in affitto. Con una vendita di petrolio compresa tra $ 90 e $ 110 al barile, ciò equivale all’incirca tra $ 2,3 e $ 2,7 miliardi o quasi la metà dell’importo dei fondi iraniani attualmente congelati nelle banche estere. L’esercizio di tale opzione molto probabilmente indurrebbe l’Iran a vendicarsi. Ciò potrebbe includere attacchi contro le truppe statunitensi in Iraq, che l’amministrazione Biden probabilmente tratterebbe come una dichiarazione di guerra, anche se condotti dalle milizie irachene allineate con l’Iran e non dall’Iran stesso.

Gli iraniani potrebbero benissimo bluffare. Queste decisioni potrebbero non essere state prese. E anche se lo sono, possono sempre essere invertiti. L’inevitabilità di questi scenari non può essere assunta. Ciò che appare chiaro, tuttavia, è che né l’Iran né gli Stati Uniti possono aumentare la pressione sull’altro se il JCPOA crolla senza rischiare una pericolosa escalation, compreso il conflitto militare. Il motivo principale per cui non c’è una tale escalation in questo momento è proprio a causa della speranza che il JCPOA possa ancora essere rianimato.

Di conseguenza, il mancato raggiungimento dell’accordo nucleare molto probabilmente porterà a un’escalation imprevedibile e forse incontrollabile – e quasi certamente a un’impennata dei prezzi del petrolio e del gas – solo pochi mesi prima delle elezioni di medio termine di novembre. I costi politici, sia per l’amministrazione Biden che per quella Raisi, saranno immensi. I costi politici sia per gli Stati Uniti che per l’Iran derivanti rispettivamente dalla rimozione dell’IRGC o dall’abbandono della domanda di rimozione dalla lista, impallidiscono in confronto.