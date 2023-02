Sentenza Berlusconi: ‘Ruby ter’, un processo che non si doveva fare

‘Il fatto non sussiste’. Queste parole si ripetono con sempre maggiore frequenza nelle aule di tribunale. Già sarebbe poco accettabile se queste quattro parole fossero contenute in sentenze rapide, emesse dopo qualche giorno, dopo qualche settimana dal presunto ‘fattaccio’ che origina indagine e processo. No invece: tocca attendere mesi, anni, quando si è fortunati non in carcerazione preventiva.

Nel caso di Silvio Berlusconi e delle sue presunte ‘cene eleganti’ ben 11 anni. Da quel che si è capito da una parte assolto perché il fatto non sussiste, cioè non esiste, non resistito. Dall’altra tutto finisce in nulla per un cavillo: tutti i verbali delle ragazze chiamate in causa non sono utilizzabili perché andavano indagate e non utilizzate come testimoni. Misteri giudiziari. Toccherà attendere le motivazioni per capire come si concilia il cavillo con il fatto inesistente.

Quello che si può dire già è che al di là dell’esito processuale, e quand’anche Berlusconi fosse stato condannato, giustizia non c’è a prescindere, se un processo si trascina per undici anni.

Più in generale, cene ‘eleganti’ e tutto il resto non sono fatto penalmente rilevante e punibile. È fatto di costume. Se un politico, leader di partito, presidente del Consiglio possa avere o no certi comportamenti, lo decida l’elettore. Decida l’elettore se lo soddisfa un Parlamento che nella sua maggioranza crede alla favola della ragazza tunisina ‘nipotina’ dell’allora presidente egiziano Hosni Mubarak. Non è affare di un tribunale, neppure quello di Milano.

Quel processo non doveva neppure cominciare. Magistrati e giudici non sono titolati a giudicare i pur discutibili e censurabili comportamenti privati di un politico. E soprattutto non per undici anni e concludere che “il fatto non sussiste”.

Infine l’ipotizzata commissione parlamentare. Per scoprire cosa? Che la magistratura fa e ha fatto politica, che ha debordato dai suoi limiti, che destra, centro, sinistra si sono illusi di poterli usare per le contese politiche ed extrapolitiche gli uni contro gli altri? È la scoperta dell’acqua calda. Si faccia piuttosto un bell’esame di coscienza, ci si chieda perché la politica ha lasciato un vuoto poi occupato dalla magistratura. Si varino, per cominciare tre riforme: separazione delle carriere, riforma dell’obbligatorietà dell’azione penale e responsabilità civile del magistrato. Quello che chiedeva di fare Giovanni Falcone e che tutti sembrano aver dimenticato.