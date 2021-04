Lavorare in proprio comporta molti aspetti positivi, come la maggiore libertà in fatto di orari, la possibilità di scegliere i propri collaboratori e la continua apertura verso nuove sfide e traguardi da raggiungere.

Accanto a tutti questi vantaggi, vi sono però anche alcune difficoltà: gestire un’attività in piena autonomia, cercare di far ‘quadrare i conti’ ogni anno, mantenere un certo equilibrio tra carriera e vita privata.

Insomma, come puoi intuire, il lavoro freelance non è una scelta adatta a tutti. Per fortuna, oggi esistono strumenti utili, digitali e a basso costo, che aiutano ad ottimizzare le risorse e ad andare avanti con successo.

Quali sono? Ecco cinque servizi online di cui non potrai più fare a meno!

1. Slack

uno strumento fondamentale per le aziende e i professionisti che necessitano di comunicare in tempo reale con più interlocutori. Slack è molto più di un semplice servizio di messaggistica: è

Efficiente ed intuitivo, Slack è disponibile sia gratuitamente che nella versione a pagamento, con varie funzionalità extra da sperimentare.

2. Trello

A metà tra un calendario online ed una bacheca da riempire con etichette e post-it, Trello è uno strumento gestionale davvero prezioso, che aiuta a tenere traccia delle attività svolte (e di quelle ancora in corso) ed a pianificare i prossimi impegni nei minimi dettagli.

Tra gli aspetti più interessanti: la possibilità di creare infinite schede con formattazione e contenuti personalizzati e la versione per daltonici.

3. Fiscozen

Gestire le incombenze relative alla Partita IVA è un compito sgradito per un’ampia fetta di professionisti. Al tempo stesso, c’è chi ritiene eccessivo il compenso medio di un commercialista e, quindi, ricerca una soluzione ‘alternativa’ per contenere il più possibile il costo dell’assistenza fiscale.

Questa soluzione, oggi, si chiama Fiscozen: un portale che sostituisce in tutto la figura del consulente 'convenzionale', proponendo un servizio economico e 'all inclusive' (dall'apertura della Partita IVA all'emissione delle fatture, dalla dichiarazione dei redditi al calcolo delle imposte).

4. Wordreference

Collaborare con aziende e brand esteri è un'esperienza che capita, ormai, sempre più frequentemente. Per facilitare la comunicazione e permettere, anche a chi non possiede particolari competenze linguistiche, di intrattenere rapporti lavorativi con committenti provenienti da altri Paesi, lo strumento più consigliato è Wordreference.

Wordreference offre un dizionario online molto ricco, grazie al quale è possibile effettuare rapide traduzioni dall’italiano all’inglese (e viceversa). Tuttavia, ciò che rende davvero unico questo servizio è la sua community pronta a rispondere ad eventuali dubbi e domande.

5. MyNoise

Chi lavora freelance sa bene quanto sia complicato riuscire a concentrarsi su una relazione, un articolo o un qualsiasi altro progetto, quando ci si trova in un luogo diverso dalla ‘solita’ postazione.

Per simili esigenze nasce MyNoise: un generatore di suoni naturali e sintetici (tra cui il 'classico' white noise, ideale per coprire le voci e i rumori in sottofondo), con tantissime opzioni per tutti i gusti.

MyNoise è completamente gratuito ed è accessibile sia dal PC, sia come applicazione per smartphone e tablet. Da provare senza indugio!