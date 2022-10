Se tutto è sociale, niente è sociale: falso, se valutiamo l’impatto!

Ci sono delle parole che si ripetono come se fossero un mantra: una di queste è ‘sociale’. Infatti, l’aggettivo o il concetto di ‘sociale’ non si nega a nessuno. Però per non banalizzare bisogna valutare e misurare, altrimenti si rischia il ‘bla, bla’ narrativo e non si verifica la ricaduta reale. I tecnici potrebbero dire: ‘valutiamo la materialità sociale’.

Assumiamo due concetti: capitale sociale e coesione sociale. Cosa vuol dire avere capitale sociale? La prima definizione di capitale sociale è stata offerta da Coleman. Partendo dalla prospettiva dell’individualismo metodologico. Coleman considera le dotazioni di cui dispone ogni individuo come forme distinguibili in capitale fisico,capitale umano e capitale sociale.

La nozione di capitale sociale fa perno sull’idea che le scelte anche economiche siano influenzate dalla disponibilità di risorse non solo economiche, ma anche sociali, e in particolare dalle cosiddette reti di relazioni. II capitale sociale si è affermato come tema di grande attualità nelle scienze sociali.

Cosa vuol dire fare coesione sociale?Essa si caratterizza per uno sviluppo costante e progressivo di “azioni di relazione ”fra le persone e fra le istituzioni pubbliche e private in una reciprocità di “goverment”. È il tessuto reticolare fra i portatori di interessi(stakeholders) che deve gestire, in senso migliorativo il territorio.Tutto questo produce anche plus concorrenziale.

Alcuni esempi: Vici&C spa di Santarcangelo di Romagna (Rn) ha sviluppato il progetto ‘L’azienda a disposizione dei talenti’ offrendo un corso di 40 ore (tenuto da docenti aziendali)per formare 5 talenti e per insegnare ‘tecniche di mestiere’ con evidenti ricadute di occupazioni sul territorio; IVECO, insieme a LABOO Onlus, ha sviluppato il progetto Spesa Sospesa.org mettendo a disposizione 5 Daily (autocarri) che, nel 2021, hanno ottenuto i seguenti risultati:v18.260 destinatari di donazioni di beni di prima necessità (4.950 famiglie), 314.322 kg di merce trasportata, 596.644 pasti equivalenti distribuiti, 4.112 kg di emissioni di CO2 evitata (i furgoni erano elettrici), 38.717 m3 di consumo idrico evitato(dati rilevati tramite la piattaforma REGUSTO): anche questi numeri evidenziano l’impatto sul territorio.

E di esempi ce ne sono molti altri; al 1^ PREMIO IMPATTO 2022 novanta imprese sociali hanno presentato i progetti fatti con gli indicatori (KPI’s)di impatto ambientale, sociale e di (questi proprio pochi).

Talenti generati e sviluppati, fasce deboli portate a livelli di vita equilibrata, riflessi di sviluppo dell’occupazione sono parte del sociale di un territorio. Ma è valutato e misurato.

In un contesto dove anche i ceti medi si stanno impoverendo e percepiscono insicurezza sul futuro sempre più dinamico e sempre meno protetto;dove si parla di ‘nuovi poveri’ che sono le povertà originate dalla rapida evoluzione del contesto concorrenziale sociale ed a volte troppo ‘economicista’ della città e dove i vecchi e gli anziani sono una cifra consistente della popolazione (circa il 22% che avanza giuste ed evidenti esigenze di servizi di assistenza) le azioni di coesione sociale per generare il capitale sociale sono indispensabili.

Ma è indispensabile la valutazione dell’impatto generato dalle azioni economiche, sociali e di governance ‘del e nel’ sistema territorio.

Alcuni esempi:

Interventi di riqualificazione e allestimento di ambienti interni ed esterni offerti da una impresa sul territorio con N° interventi realizzati e N° imprese del territorio coinvolte sviluppando tot m2;

Costo medio di mercato al m2=valore complessivo;

Percorsi formativi tematici :N° ore di formazione erogate e “Costo Medio Orario formatore” =Totale ammontare impatto economico;

Valore costo medio X N. Interventi;

Piattaforma digitale :valore e rendiconto finanziario

Risparmio per le famiglie KPIs Proxy Evaluation;

Ore giornaliere (in classe) x N.giorni annuali /2 (media in relazione agli interventi)

Costo medio orario (attività scuola primaria) -> costo orario attività didattica innovativa

Attività Extra scolastiche negli spazi riqualificati e allestiti;

Ore annuali di laboratorio per istituto X N. atelier / 2

N. Attività didattiche e di scambio in aree esterne (cortili) e loro valorizzazione

La valutazione di impatto del sociale, è condizione indispensabile per gestire i problemi sociali indicati all’inizio. Infatti, essa non è più una variabile ‘make up’ e cosmetica del welfare, ma parte irrinunciabile di esso.

Per esempio a Milano si vive il confronto paradossale per cui l’alta finanza, l’economia delle ‘griffe’ e dei ‘salotti buoni’ convive con le nuove povertà dei ceti medi, con i ‘rom’, con gli anziani in difficoltà, con gli immigrati. In sintesi bisogna avvicinare i poli del dualismo ‘ricchezza’ e ‘povertà’. Una ‘massa critica’ di servizi ed attività utili a sviluppare ‘capitale sociale cittadino’ in una logica di welfare della comunità o di welfare municipale. Il tutto legato in un insieme di ‘progetti di coesione sociale’ con risorse private stanziate, programmi declinati e indicatori di risultato da raggiungere. Ma bisogna valutarne l’impatto e l’indicatore che misura è base ed ha valore generativo e trasformativo. Bisogna fare prove di coesione sociale e verificare il loro impatto.

La coesione sociale è anche un vantaggio concorrenziale per le imprese profit e non profit: infatti, per le l’imprese inserirsi in un processo di coesione sociale significa considerarsi ed essere considerate un ‘attore sociale’ importante, con un ruolo che supera il valore della specifica attività aziendale. In sintesi si torna al tormentone: ‘tutte le imprese devono essere sociali’.

Si è visto anche che la valutazione economica è la più immediata e percepita.

Spesso si pensa che, in termini di principio, una valorizzazione economica sia un ‘atto impuro’ che toglie il valore primigenio e sociale del sociale.

La valorizzazione economica del volontariato è invece un proxi di orientamento utile per una gestione integrata. Infatti offre alle strutture una informazione importante; per esempio il tempo di servizio del volontariato,se qualificato ed utile per il valore sostituivo o valore aggiunto generato, è parte integrante per il servizio erogato a favore degli utenti clienti dei servizi offerti.

Tutto questo per controbattere l’aforisma: ‘se tutto è sociale, niente è sociale’.