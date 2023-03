Se sconfitta in Ucraina, la Russia verrebbe spartita tra Occidente e Cina?

Nelle ultime settimane, la prospettiva della disintegrazione della Federazione Russa è emersa come uno dei grandi temi del discorso internazionale. Nelle ultime settimane sulla stampa europea e su quella statunitense si sono moltiplicati i commenti sull’argomento. Va notato che il tema non è nuovo. Questa nuova attenzione concentrata su di esso è dovuta al fatto che la Russia, che ha avviato una “operazione militare speciale” per “smilitarare e denazificare” l’Ucraina il 24 febbraio 2022, ora, un anno dopo, sembra essere giunta a un punto morto.

La guerra chiaramente non ha portato i risultati sperati. Le sue prospettive appaiono ancora più fosche mentre l’Occidente aumenta gli aiuti all’Ucraina, mentre la Russia tiene a freno le sanzioni. Nel prossimo futuro, è improbabile che la situazione cambi radicalmente a favore della Russia, quindi a Mosca non resta altro che fare buon viso a cattivo gioco. “Adesso nessuno parla nemmeno più di smilitarizzazione e denazificazione. Quindi per cosa stiamo combattendo in Ucraina? chiedono alcuni russi . Questa domanda rimane nell’aria per un bel po’ di tempo. Non perché non ci sia una risposta, ma perché ci sono troppe risposte. Ma sembrano tutti poco convincenti.

Un sondaggio di strada a Mosca condotto da svoboda.org in cui i giornalisti chiedevano “Capisci il significato delle azioni che vengono intraprese nell’ambito dell’operazione militare speciale?” ‘ stabilisce piuttosto chiaramente che la maggior parte dei russi non capisce il punto di combattere con l’Ucraina. Come ha cautamente commentato una delle persone intervistate, “Quello che dopo tutto prevale è la mancanza di comprensione di ciò che sta accadendo, poiché la formulazione dell’obiettivo cambia continuamente ”. Igor Girkin, noto anche come Igor Strelkov, un ex ufficiale dell’intelligence russa che ha svolto un ruolo importante nell’annessione russa della Crimea nel 2014 e nel conflitto nella regione orientale del Donbas in Ucraina, ha descritto le decisioni prese negli ultimi 12 mesi dal Cremlino riguardo alla situazione ucraina, comprese quelle associate alla definizione e alla formulazione degli obiettivi, come “un’altra serie di totale cretinismo” .

L’attuale ambiente politico in Russia, comunque, sta diventando sempre più caotico e ricorda sempre più quello della Russia zarista nelle ultime fasi della guerra contro il Giappone e dell’URSS subito dopo il ritiro militare sovietico dall’Afghanistan. Questo è apparentemente ciò che incoraggia gli osservatori a iniziare a sollevare attivamente il tema del probabile collasso o disintegrazione della Federazione Russa. Finora solo una cosa è chiara: la Russia si trova nella difficile posizione di essere impegnata in un confronto senza precedenti con l’Occidente, in cui quest’ultimo ha chiaramente il sopravvento.

John Dobson, nel suo articolo intitolato ‘Come crollerà la Russia di Putin‘, pubblicato a metà gennaio di quest’anno, ha detto: “Se solo Vladimir Putin avesse letto il libro di Gaidar. Se lo avesse fatto, il futuro della Russia non sarebbe così tanto in dubbio” . Questo è in riferimento a un libro di Yegor Gaidar, il primo primo ministro russo post-sovietico, pubblicato nel 2007 con il titolo “Crollo di un impero: lezioni per la Russia moderna” . In esso, ha scritto: “Dopo il crollo dell’URSS, 20 milioni di russi [e di lingua russa] sono rimasti fuori dalla Russia. Si sono ritrovati un gruppo di minoranza in un paese che consideravano la loro patria. Questo moltiplica la sindrome post-imperiale che è diventata uno dei problemi più acuti della Russia contemporanea”. C’era una ragione per cui Yegor Gaidar aveva attirato l’attenzione su questo.

Apparentemente ha pensato bene di mettere in guardia i russi contro la “sindrome post-imperiale che [Vladimir] Putin è arrivato a rappresentare” . Dal momento che la scelta di questa strada può comportare conseguenze terribili per la stessa Russia… Non è quello che sta accadendo ora? E Yegor Gaidar dopotutto ha detto che “Cercare di rendere la Russia di nuovo un impero significa mettere in pericolo la sua stessa esistenza”. La Russia sta facendo ora in Ucraina ciò che temeva di più e ha fatto del suo meglio per contrastare. E ciò che è notevole è che Vladimir Putin, che è entrato in questo, conferma lui stesso che Yegor Gaidar aveva ragione: i recenti tentativi di espandere la Federazione Russa attraverso l’incorporazione delle quattro province dell’Ucraina hanno portato il Paese sull’orlo della disintegrazione. L’unica distinzione qui è che non vede la causa principale della situazione allo stesso modo (o più o meno allo stesso modo) del primo primo ministro russo post-sovietico. Pur riconoscendo la realtà della situazione in Russia, Vladimir Putin sta chiaramente cercando non solo di evitare di vedere i propri difetti, ma di addossare attivamente la colpa all'” Occidente collettivo” .

Sembra quasi che non sia stata la Russia a iniziare la guerra in Ucraina. In un’intervista al canale televisivo Rossiya 1, Vladimir Putin ha affermato che l’Occidente cerca di “far crollare la Federazione Russa e di assumere il controllo dei suoi frammenti” . Il presidente russo ha poi iniziato a spaventare i russi su quali minacce avrebbero dovuto affrontare, se non riuscissero a evitare quel destino. “Se seguiamo questa strada [del crollo della Russia], penso che il destino di molti popoli della Russia, e prima di tutto, ovviamente, del popolo russo, potrebbe cambiare drasticamente. Dubito persino che un gruppo etnico come il popolo russo sopravviverà così com’è oggi, con alcuni moscoviti, urali e altri rimasti al loro posto” , ha detto Vladimir Putin . Ha sottolineato che ‘questi piani sono esposti sulla carta’ . Ha poi aggiunto che in precedenza la Russia, partendo dall’esigenza di costruire le condizioni per il corretto instaurarsi delle relazioni e fuori dal partenariato, ‘si era guardata bene dal dirlo’ . Sembra che ora Mosca non abbia nulla da nascondere. “Ma è tutto lì, è tutto scritto, è tutto su un pezzo di carta. Bene, ora che i loro tentativi di rimodellare il mondo esclusivamente per se stessi dopo il crollo dell’URSS hanno portato a questa situazione, beh, ovviamente, dovremo rispondere a questo” , ha osservato Vladimir Putin.

O, in altre parole, può andare così: se Mosca è colpevole di qualcosa, è di non voler obbedire ciecamente alle regole dell’Occidente. “Hanno l’obiettivo di liquidare l’ex Unione Sovietica e la sua parte principale, la Federazione Russa. E più tardi, [dopo aver liquidato la Russia] probabilmente ci ammetteranno nella cosiddetta famiglia dei popoli civili, ma solo per parti, ciascuna parte separatamente” , ha concluso Vladimir Putin. Quest’ultimo è evocativo di ciò che disse Sergei Kurginyan, uno scienziato politico russo, in una delle sue numerose apparizioni televisive più di dieci anni fa:L’Occidente non teme la Russia, teme che la Russia si disintegri lentamente in più parti e che la Cina le assorba gradualmente; quindi l’Occidente vuole accelerare la disintegrazione della Russia per avere il tempo di partecipare alla spartizione dei territori russi .

John Dobson descrive così le prospettive di sviluppo della situazione in Russia: “La guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni contro la Russia hanno intensificato le aspre tensioni tra Mosca e le regioni. Questa è stata la conclusione di un recente sondaggio tra 167 strateghi globali condotto dallo Scowcroft Center for Strategy and Security dell’Atlantic Council. Quasi la metà (46%) degli intervistati si aspetta che la Russia diventi uno stato fallito o si disgreghi entro il 2033. La maggior parte di loro prevede che la Russia si fratturerà internamente a causa della rivoluzione, della guerra civile o della disintegrazione politica. Di conseguenza, la Federazione Russa potrebbe trasformarsi in dieci o più stati, solo uno dei quali sarebbe conosciuto come Russia. Questo cambierebbe per sempre il volto dell’Eurasia” .

Sembra che ci saranno grandi cambiamenti nell’ex spazio sovietico. Ogni giorno ci sono notizie più pessimistiche sulla guerra della Russia in Ucraina. Igor Girkin è sicuro che senza il programma cinese Lend-Lease (il vero aiuto cinese come armi e munizioni alla Federazione Russa) la Russia sarà sconfitta nella guerra in Ucraina già quest’anno. Poco prima, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev aveva predetto il crollo della Russia in caso di sconfitta in Ucraina. Se si deve credere a Igor Girkin, la possibilità che la Cina possa iniziare a fornire armi e munizioni all’esercito russo sembra essere l’unica speranza per la Russia di evitare una sconfitta. E la Cina non sembra fornire armi letali e munizioni alla Russia. Secondo informazioni ottenute da un gran numero di fonti , “i funzionari cinesi sono rimasti scioccati dai fallimenti di Putin nei primi mesi dell’invasione e ora stanno attenti a non peggiorare i loro rapporti con l’Occidente collettivo; e si sforzano anche di migliorarli quando possibile ”.

Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare ucraina, non crede che la Cina possa acconsentire al trasferimento di armi [e munizioni] alla Russia. In un’intervista con il servizio ucraino VOA, ha dichiarato: “Per il momento, non credo che la Cina accetterebbe il trasferimento di armi [e munizioni] alla Russia… Non vedo segni che diano motivo di credere che tali cose siano almeno essere considerato” . “Sono il capo dell’intelligence e mi affido, mi scusi, non alle opinioni dei singoli, con tutto il rispetto per loro, ma solo ai fatti. Non vedo tali fatti” , ha aggiunto rispondendo all’osservazione del giornalista secondo cui i funzionari americani ne stavano parlando. Quest’ultimo fa riferimento a un reclamo degli Stati Uniti che la Cina stia valutando la possibilità di fornire armi e munizioni alla Russia per la guerra in Ucraina, affermazione fortemente smentita da Pechino.

Vladimir Putin dice all’Occidente che la Russia non può essere sconfitta. Gli osservatori in Asia ritengono che se la Russia guidata da Putin venisse sconfitta dall’Occidente, infliggerebbe un duro colpo agli interessi geopolitici della Cina.

Secondo Igor Girkin, diventa evidente che senza ricorrere all’aiuto della Cina con armi e munizioni, la Russia perderà la guerra in Ucraina. Come osserva, se un tale scenario si realizzasse, la Russia perderebbe un certo numero di sue regioni e cadrebbe sotto il controllo delle potenze occidentali. Mentre Leonid Gozman, noto analista politico russo, ritiene che ‘se Pechino sceglie davvero di sostenere Mosca, significa che la Russia diventerà una colonia della Cina’. In entrambi i casi, non sembra esserci nulla di buono davanti alla Russia. Ci si potrebbe chiedere se ci sarebbe la [prima] spartizione della Russia tra l’Occidente e la Cina se fosse sconfitta nella guerra in Ucraina.

In ogni caso, è chiaro che anche la regione dell’Asia centrale, incluso il Kazakistan, stretto tra Russia e Cina, è sull’orlo di nuovi grandi cambiamenti. Fino ad ora, la sostenibilità dei regimi al potere dell’Asia centrale e la stabilità nei loro paesi si basavano in gran parte sul fatto che potevano contare sul Cremlino se avevano bisogno di aiuto.

Questa nozione ha dimostrato la sua fattibilità durante gli eventi del gennaio 2022 in Kazakistan. La notte del 31 dicembre, il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev ha iniziato il suo discorso televisivo di Capodanno come segue: “Cari compatrioti [concittadini]! Il Kazakistan sta [ora] entrando stabilmente nel quarto decennio della sua indipendenza” . Ora è chiaro che a quel punto il paese era sull’orlo di una crisi su larga scala. Si può presumere che non molte persone sapessero da che parte soffiava il vento allora. Successivamente lo stesso Tokayev ha descritto quella che è iniziata nei primi giorni del 2022 come “la peggiore crisi nei suoi 30 anni di storia [del Kazakistan] come nazione indipendente”. I funzionari kazaki hanno spiegato che ciò era dovuto al complotto di un movimento antigovernativo premeditato e organizzato. Il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha chiesto aiuto all’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (CSTO) a guida russa per fornire sostegno militare e assistere il ripristino della pace e dell’ordine in Kazakistan. L’amministrazione americana è rimasta costernata dalla sua decisione di chiedere l’assistenza militare russa per reprimere i violenti disordini nel suo paese. Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha avvertito che il Kazakistan avrà difficoltà ad abbassare l’influenza di Mosca dopo aver invitato l’esercito russo a fermare i disordini. “Penso che una lezione della storia recente sia che una volta che i russi sono a casa tua, a volte è molto difficile convincerli ad andarsene” , ha detto Blinken ai giornalisti.

Ma quel che è fatto è fatto. Più tardi, in un discorso agli alti funzionari del governo e ai membri del Parlamento, il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha dichiarato: “Potremmo perdere completamente il controllo su Almaty. Avendo perso Almaty, avremmo perso la capitale e poi tutto il Paese” . In altre parole, i kazaki rischiavano di perdere almeno l’integrità del loro stato.

Per il momento la situazione sta cambiando. Mosca ha i suoi problemi in questo momento. Non è chiaro come tutto andrà a finire. L’Occidente è lontano. La Cina non interferisce con gli affari interni di altri paesi a meno che non influiscano sui suoi interessi. A chi Astana e le altre capitali dell’Asia centrale dovrebbero rivolgersi per chiedere aiuto quando necessario?