Poiché il primo ministro Nicola Sturgeon ha fissato la data per un secondo referendum sull’indipendenza scozzese nell’ottobre 2023, molte battaglie con Westminster sono appena iniziate. La votazione procederà solo se considerata legale dalla Corte Suprema del Regno Unito, esito non garantito. Sturgeon sta facendo una grande scommessa per portare avanti un voto che probabilmente non avrà l’approvazione di Londra, basandosi sulla sua percezione del crollo degli standard democratici da parte del governo Johnson ora in partenza e sulle circostanze uniche che hanno cambiato la prospettiva della Scozia sull’indipendenza e il suo posto in Europa dal voto sulla Brexit. Per Sturgeon, il rinnovamento della democrazia in Scozia è fondamentale e, come spiega il suo secondo articolo che illustra la tesi dell’indipendenza, ciò può essere ottenuto solo attraverso l’indipendenza. Il paradosso è che per Westminster, la spinta di Sturgeon sembra fondamentalmente antidemocratica e autoritaria, i capricci di uno stato di mentalità nazionalista che mostra poco rispetto per le leggi del sindacato di cui è ancora membro.

Mentre il Partito conservatore elegge il suo nuovo leader, i principali candidati hanno espresso il desiderio che la Scozia aspetti un altro decennio prima di tenere un secondo referendum. Anche il leader laburista Keir Starmer è contrario alla concessione di un referendum alla Scozia e ha escluso la formazione di un governo con lo Scottish National Party (SNP). Il disaccordo politico dei laburisti con l’SNP è “fondamentale” secondo Starmer, isolando ulteriormente Holyrood da entrambi i principali partiti politici britannici da qui a ben oltre maggio 2024, quando si terranno le prossime elezioni generali. La voce dell’SNP è solitaria, con i laburisti scozzesi che prendono una strada ancora più forte di Starmer nel chiamare la divisione che Sturgeon cerca di seminare come qualcosa che Vladimir Putin apprezzerebbe.

Se la Scozia decidesse di diventare una nazione indipendente o almeno di andare avanti con il secondo voto in un decennio, dovranno essere prese in considerazione anche le sue relazioni estere. Questo è solo un elemento dell’acceso dibattito che sta iniziando a Holyrood, un effetto collaterale della Brexit e una vittima di un’unione divisa. Per la Scozia, e per i suoi alleati critici d’oltremare come gli Stati Uniti, questa indipendenza dipenderà dalla piena partecipazione di Londra, la cui “presenza o assenza” di partecipazione “è prerogativa dello stato britannico”, presentando uno scontro tra le caratteristiche richieste per la moderna statualità e gli argomenti democratici per l’indipendenza come delineato da Sturgeon. La Scozia ha molti amici e partner in Europa e oltre, oltre a molte migliaia di “affinity Scots” con legami con università scozzesi o con origini scozzesi, come sottolineato dall’ex parlamentare SNP e attuale professor Stephen Gethins nel suo libro Nation to Nation. Questa è una risorsa inestimabile per la Scozia, che garantisce che tutte le modalità di scambio continuino.

Gli Stati Uniti sono stati partner della Scozia sin dai tempi dei loro padri fondatori, quando i legami accademici furono forgiati tra le antiche università scozzesi e le istituzioni della Ivy League degli Stati Uniti. Washington continuerà a svolgere un ruolo chiave se la Scozia diventasse una nazione indipendente. Fondamentalmente, gli Stati Uniti vorrebbero vedere la Scozia lasciare il Regno Unito attraverso un processo pienamente democratico che abbia il consenso di Westminster a formare nuove relazioni bilaterali da una posizione di forza reciproca. Gli Stati Uniti sosterrebbero probabilmente un posto indipendente della Scozia nell’UE e nella NATO, ma poiché il Regno Unito rimarrebbe un forte alleato degli Stati Uniti, qualsiasi restrizione al commercio o al confine con l’Inghilterra dovrebbe essere minima e non soggetta a interferenze politiche. Se Sturgeon dovesse procedere con un approccio più antagonistico all’indipendenza, la Scozia dovrebbe anche essere preparata affinché Washington si schieri con Londra se ritiene che il suo sostegno a un referendum incostituzionale sia troppo rischioso e dannoso per le relazioni USA-Regno Unito. La Scozia diventerà una nazione indipendente in quanto partner molto giovane, avente diritto a relazioni piene con gli altri stati, ma che continuerà a svolgere un ruolo di secondo piano rispetto allo stato da cui è partita. Proprio come il presidente Obama ha affermato che il Regno Unito sarebbe in “dietro la coda” per nuovi accordi commerciali con Washington se avesse votato per lasciare l’UE, la Scozia potrebbe trovarsi in una posizione simile.

Mentre gli Stati Uniti preferirebbero mantenere le relazioni con un Regno Unito unito, le relazioni scozzesi-USA fornirebbero alcuni vantaggi attualmente mancanti tra le relazioni bilaterali di Londra e Washington. La Scozia sarebbe una piccola potenza europea sulla falsariga della Danimarca o della Norvegia, e una seconda porta di lingua inglese per Washington nell’UE in caso di adesione. Inoltre, la Scozia giocherebbe probabilmente un ruolo di primo piano negli sforzi per affrontare il cambiamento climatico e posizionarsi come nazione artica, unendo le forze con altri stati europei con lo sguardo rivolto a un’area incredibilmente strategica per la competizione globale tra Stati Uniti, Russia e Cina. Una Scozia indipendente non avrebbe il bagaglio delle sue relazioni imperiali, ma si concentrerebbe sui suoi immediati vicinati europei e sulle sfide alla sicurezza per il 21° secolo, alcune condivise dal Regno Unito e altre in grado di essere realizzate più pienamente a causa della sua secessione.

Una Scozia indipendente presenterebbe molte opportunità per Washington, ma solo se la sua secessione fosse gestita con un grado di fiducia reciproca e rispetto per la lunga storia della Scozia nel Regno Unito. Inoltre, l’indipendenza della Scozia rimane tutt’altro che assicurata e un cambio di leadership a Washington, combinato con l’evoluzione delle minacce e delle sfide globali, potrebbe porre le relazioni tra Stati Uniti e Scozia a un livello di priorità inferiore. La Scozia potrebbe desiderare di essere indipendente, ma il resto del mondo desidera avere a che fare con una Scozia indipendente? In un periodo di profonde turbolenze e divisioni politiche, la riformulazione delle relazioni tra gli stati può sembrare un compito arduo. Tuttavia, il momento attuale richiede una rifusione delle relazioni all’interno degli stati esistenti, nel rispetto mostrato verso lo stato di diritto, i parlamenti nazionali e devoluti e le norme democratiche.

L’indipendenza scozzese, o la formazione di un nuovo stato che cerchi di creare una nuova identità, dovrebbe essere un’occasione importante. Il rischio attuale per la Scozia è che la sua indipendenza non sia motivo di orgoglio, ma vittima di una scissione caotica e divisiva da una grande e leggendaria unione. Una nuova nazione nata dall’acrimonia non è quella che può coesistere armoniosamente con i suoi vicini e infondere fiducia nel mondo. Il dono principale della Scozia al mondo, e in particolare ai fondatori degli Stati Uniti, è quello dell’illuminazione e della ragione. Nel tentativo di districarsi dal Regno Unito, la Scozia rischia di cadere preda degli impulsi poco illuminati di cui ha a lungo accusato di possedere i successivi governi londinesi.

Quando il Regno Unito ha formalmente lasciato l’UE nel gennaio 2020, l’eurodeputata Alyn Smith ha notoriamente chiesto a Bruxelles di “lasciare la luce accesa” per la Scozia in modo che potesse ritrovare la strada di casa. La casa della Scozia è senza dubbio in Europa. Spetta alla prossima generazione di leader conservatori, laburisti e SNP conciliare il desiderio armonioso della Scozia per l’Europa con una soluzione accettabile che non si opponga al resto del Regno Unito. Solo allora la profonda storia dell’illuminazione della Scozia sarà in grado di ispirare ancora una volta altre nazioni.