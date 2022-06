Il CEO di Qatar Airways Akbar Al-Baqr, un uomo noto per le sue concise repliche, ha fatto finta di tremare nei pantaloni. I nazionalisti indù avevano chiesto il boicottaggio della compagnia aerea del Golfo dopo che il Qatar aveva incolpato l’India per le osservazioni sprezzanti sul profeta Maometto e sul culto musulmano di due portavoce del partito al governo del Paese.

In un’apparente parodia, Al Baqr ha detto a un giornalista di Al Jazeera come l’appello al boicottaggio da parte di un giovane e oscuro nazionalista indù con il nome di Twitter Vashudev lo avesse costretto lunedì a lasciare bruscamente un’importante conferenza sull’aviazione a Cancun, in Messico, e tornare a casa per affrontare la crisi.

“Habibi (il mio amico), ho cancellato tutte le mie riunioni e sono immediatamente volato in Qatar perché il nostro maggiore azionista ha deciso di boicottare la nostra compagnia aerea dal suo quartier generale… in una casa ufficio con terrazza. Stava avendo un’interruzione di corrente nel suo quartiere nel momento in cui ha realizzato quel video devastante. non so più come operare Ho messo a terra tutti i voli”, ha detto beffardo Al-Baqr.

“Habibi, siamo disposti a darti un intero aereo per realizzare il tuo video Tik Tok, o forse possiamo darti due litri di benzina gratis per te (per) rispondere a questa richiesta di boicottaggio. Altrimenti, come sopravviveremo, habibi? Come sopravviverà la nostra compagnia aerea multimiliardaria? Quindi, Vashudev, una volta tornato dai binari, per favore considera la nostra offerta”, ha continuato Al-Baqr.

La presa in giro di Al Baqr è stata l’ultima di una guerra di parole sui social media e di una condanna diffusa in tutto il mondo musulmano.

In risposta, il partito nazionalista indù al governo del primo ministro indiano Narendra Modi, Bharatiya Janata Party o BJP, ha cercato di calmare le tensioni sospendendo e poi espellendo i portavoce responsabili delle osservazioni sprezzanti.

Il BJP ha inoltre incaricato i suoi funzionari delle comunicazioni di non criticare le altre fedi oi loro simboli e figure religiose.

Le critiche al BJP erano attese da tempo. Il partito è accusato di emarginare e discriminare i 200 milioni di musulmani dell’India, la più grande minoranza musulmana del mondo che rappresenta circa il 14% della popolazione del paese.

L’assistente del ministro degli Esteri del Qatar Lolwah Al Khater sembrava riconoscerlo quando ha twittato che “il discorso islamofobo ha raggiunto livelli pericolosi in un paese noto da tempo per la sua diversità e coesistenza. A meno che non venga affrontato ufficialmente e sistematicamente, l’incitamento all’odio sistemico contro l’Islam in India sarà considerato un insulto deliberato contro i 2 miliardi di musulmani”.

Le aspre condanne di Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Oman, l’Organizzazione islamica per la cooperazione islamica (CIO) di 57 nazioni e altri si sono aggiunte alla guerra di parole.

Il ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti ha affermato che i commenti dei funzionari del BJP erano “contrari ai valori e ai principi morali e umanitari”. Ha insistito sulla “necessità di rispettare i simboli religiosi… e contrastare l’incitamento all’odio”.

Chiedendo il boicottaggio delle merci indiane, il gran mufti dell’Oman, Ahmad bin Hamad al-Khalili, ha denunciato “l’insolente e oscena scortesia del portavoce ufficiale del partito estremista al potere in India”.

Molti sui social hanno fatto eco all’appello al boicottaggio con l’hashtag #AnyoneButTheProphetOModi.

Il problema per gli Stati musulmani è che avrebbero dovuto prendere posizione già molto tempo fa contro l’islamofobia della versione Hindutva del nazionalismo indù di Modi, ma hanno preferito non farlo per ragioni economiche e strategiche.

L’India è un obiettivo di investimento del Golfo, mentre il subcontinente vede il Golfo come un partner commerciale ed energetico essenziale. Il Qatar fornisce quasi il 40% del fabbisogno di gas dell’India. Inoltre, nel Golfo vivono da 6,5 ​​a 8 milioni di cittadini indiani e rappresentano circa il 25% della popolazione del Qatar.

Il battibecco con l’India mette il mondo musulmano sulla stessa barca in cui si trovano gli Stati Uniti e l’Europa.

Come ogni altra cosa, la guerra in Ucraina negli ultimi mesi ha messo in luce i doppi standard europei e americani nell’aderire agli alti principi dei diritti umani e dei rifugiati, nonché del diritto internazionale.

Gli Stati del Golfo hanno visto un doppio standard nelle differenze nell’impegno degli Stati Uniti e dell’Europa per la difesa dell’Ucraina rispetto alla sicurezza del Golfo. Il Golfo e oltre hanno anche notato differenze negli atteggiamenti e nell’accoglienza degli ucraini ‘bianchi’ rispetto ai rifugiati non bianchi dalle guerre in Siria, Iraq e Afghanistan e dalla repressione in paesi come l’Eritrea e l’Etiopia.

La guerra in Ucraina è imperniata sulla credibilità degli Stati Uniti e dell’Europa e rivendica un livello morale elevato per contrastare le accuse di doppio standard e ipocrisia applicando valori e principi universalmente piuttosto che selettivamente.

Tuttavia, il registro cambia quando si tratta della brutale repressione da parte della Cina dei musulmani turchi nella regione nord-orientale dello Xinjiang.

Per ragioni geopolitiche opportunistiche, gli Stati Uniti, l’Europa e alcuni dei loro partner e alleati sono stati espliciti sulla politica cinese nello Xinjiang e hanno imposto sanzioni pertinenti.

Praticamente nessun partner musulmano degli Stati Uniti e dell’Europa si è unito a quel coro. Al contrario, alcuni come l’Arabia Saudita sono arrivati ​​al punto di giustificare la repressione.

Lo hanno fatto per guadagnare punti con Pechino e trovare un terreno comune con la Cina nella repressione del dissenso interno e dell’Islam politico non violento sotto la spinta della lotta al terrorismo.

Di conseguenza, se gli Stati Uniti e l’Europa stanno lanciando pietre da una casa di vetro, lo sono anche le nazioni musulmane quando giustamente prendono in carico l’India. È una vulnerabilità che coloro desiderosi di distrarre l’attenzione dalle politiche del BJP sono felici di evidenziare.

La studiosa indiana di relazioni internazionali Monica Verma ha detto: “Il sostegno degli Stati del Golfo alla Cina sui musulmani uiguri mostra la loro ipocrisia… è imperdibile”.