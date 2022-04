La Serie A questo fine settimana prosegue con altre sfide importanti e noi analizzeremmo i match più interessanti. Ci aspettano due incontri da non perdere: Inter-Roma e Milan-Lazio. Queste due sfide in particolare sono ricche di tensione, specialmente per i rossoneri che devono essere cauti e perfetti nel gioco visto che sono a due punti di distanza dal capolista.

Per la terza classificata, la squadra di Spalletti, il prossimo incontro non sarà un problema visto che in trasferta Napoli incontra Empoli. Non ci aspettiamo grandi sorprese. Il pareggio contro Roma ha cancellato le ultime speranze di Napoli di vincere lo scudetto e adesso bisogna fare conti con la delusione di non aver avuto momenti decisivi con il centravanti che non ha potuto segnare. Non solo prime tre squadre in classifica avranno n turno difficile. La 34° giornata di Serie A offrirà anche per le ultime squadre in classifica una partita importantissima, quella di salvezza tra Genoa e Cagliari. Per aiutarti a vincere con le scommesse sul massimo campionato italiano più informazioni sulle quote e statistiche di Serie A troverete su bookmakersitaliani.it.

Inter-Roma

Guardando le statistiche, questa partita sarà difficile da prevedere. Di cinque partite, tre hanno visto entrambe le squadre segnare mentre tre delle ultime quattro partite della Roma sono finite allo stesso modo, aggiungendo ulteriori difficoltà nel prevedere il numero di gol o il risultato finale. Dopo la solita vittoria contro la Spezia, l’Inter cercherà di superare Milan in classifica, ma per farlo devono vincere lasfida di sabato e probabilmente adotteranno un approccio offensivo. Le truppe di Jose Mourinho mirano a mantenere vive le loro speranze in Champions League e hanno bisogno di vincere. Tutto sommato, ci aspettiamo oltre 2.5 gol.

Lazio-Milan

Tutti gli occhi saranno puntati sullo Stadio Olimpico per l’incontro Lazio-Milan. L’ultimo incontro di campionato tra queste due squadre ha prodotto meno di 2,5 gol, con il Milan che ha vinto 2-0, e domenica ci aspettiamo un incontro con squadre ben equilibrate. I biancocelesti vogliono tornare a vincere appena possibile dopo il pareggio 1-1 con Torino settimana scorsa. Il pareggio l’ha realizzato Ciro Immobile, che ha segnato un gol nel finale e sarà l’uomo da tenere d’occhio. I rossoneri, invece, registrano una vittoria di routine per 2-0 sul Genoa e mantengono la prima posizione in classifica. Milan è favorito, ma non ci aspettiamo troppi gol.

Empoli-Napoli

Domenica la partita tra Empoli e Napoli non dovrebbe portare grandi sorprese visto che si tratta di due squadre nelle metà opposte della classifica. L’Empoli ha fatto un inizio di stagione promettente, ma non ha mantenuto alte le speranze e il 2022 è stato un anno tutt’altro che impressionante.

I napoletani, invece, entrano in campo dopo l’1-1 con la Roma e non possono permettersi di perdere. Il Napoli ha vinto cinque delle ultime sette partite contro l’Empoli e sosteniamo gli ospiti per assicurarsi tutti i 3 punti domenica. La vittoria in trasferta dovrebbe essere considerata.

Sassuolo-Juventus

Gol a entrambe le estremità del campo sono una possibilità. Statisticamente i gol erano parecchi in ciascuno degli ultimi 6incontri tra questi due club aggiungendo peso al nostro prognostico. Troviamo il Sassuolo desideroso riprendersi dalla sconfitta contro il Cagliari, ma contro la Juve la vittoria sarà difficile. Tuttavia, il fatto che i nero-verdi abbiano sconfitto l’Atalanta nell’ultima partita a casa dà sicuramente fiducia ed è un motivo di ottimismo per i tifosi. I bianconeri, invece, non sono riusciti a stupire nel pareggio con Bologna, il che ci fa pensare che il pareggio è possibile anche perché McKennie, Chiesa, Locatelli e Kaio Jorge restano in disparte per infortuni.

Bologna-Udinese

Un’altra partita che potrebbe essere interessante si svolgerà nello Stadio Renato Dall’Ara che ospiterà domenica la partita tra Bologna e Udinese. Gli uomini di Sinisa Mihajlovic erano sul punto di battere la Juventus a Torino, ma i bianconeri alla fine hanno segnato il pareggio nel finale. Bologna vuole salire in classifica e ha bisogno della vittoria, ma sarà tutt’altro che una passeggiata per i padroni di casa. Teniamo anche presente che l’Udinese Le Zebrette ha dietro di sé tre vittorie consecutive nella Serie A. Tuttavia, Bologna è difficile da battere davanti ai tifosi di casa. Ci aspettiamo che vince Bologna con un gol di vantaggio.

Salernitana-Fiorentina

Dopo la vittoria della 33° giornata la Salernitana cercherà di regalare ai tifosi un altro motivo di esultare. Però sono sotto con i giocatori del calibro di Ruggeri, Sepe, Coulibaly, Mousset e Obi sono fuori scena per infortuni. I viola, invece, sembrano inarrestabili, con la squadra che punta nelle competizioni europee. Prevediamo che gli ospiti raccolgono tutti e tre punti domenica.