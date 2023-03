Schlein e Landini sfidano Meloni

Incassa il 94,2 per cento dei voti, Maurizio Landini. Con questa votazione quasi bulgara il 19° congresso nazionale della CGIL conferma per altri quattro anni Landini alla guida del sindacato tradizionalmente schierato a sinistra. Ed è subito un segnale chiaro, inequivocabile quello che arriva da Rimini. Prevedibile, anche. All’attuale inquilino di palazzo Chigi Landini fa sapere che “c’è una diversità molto profonda, molto consistente. Per tutto il sindacato italiano non c’è possibilità di discussione, bisogna avviare una mobilitazione che non esclude alcuno strumento”. Significa anche, se del caso, il ricorso allo sciopero, “che vogliamo fare insieme a CISL e UIL. Ne discuteremo con loro, abbiamo già un incontro fissato la prossima settimana”. Polemica frontale con Giorgia Meloni. Pollice verso in particolare per quello che riguarda il fisco e l’annunciata riforma: “Non siamo assolutamente d’accordo con la delega” approvata giovedì in Consiglio dei ministri. “Viviamo in un Paese in cui il 94% dell’Irpef la pagano i lavoratori dipendenti e i pensionati, che ha 100 miliardi di evasione e dove le rendite hanno una tassazione inferiore al lavoro. Non siamo più disponibili ad accettare l’idea di un sistema fiscale che continua a gravare sui lavoratori dipendenti e pensionati. Serve una seria riforma fiscale per un nuovo patto di cittadinanza”.

C’è, sì, un contentino: “Ho trovato importante che la presidente del Consiglio abbia condannato l’assalto alla nostra sede da forze dall’estrema destra e concordo sul fatto che insieme dobbiamo combattere e respingere la violenza, perché se il terrorismo nel nostro Paese è stato sconfitto è grazie al movimento dei lavoratori”.

Dopo la carota, la bastonata: “Tra il dire e il fare, se lo si vuole condannare, si applichi la Costituzione. Questo Parlamento faccia quello che deve fare, si sciolgano le forze che si richiamano al fascismo: un atto di questo genere parlerebbe molto di più di tante dichiarazioni. Si rimetta al centro la Costituzione”.

Per contro, non si può dire che a Meloni la“trasferta” sindacale non sia stata positiva. Il solo fatto di essere stata invitata è un punto a suo favore, e d’accordo: riveste un ruolo istituzionale; ma è stata comunque una legittimazione. Le ha offerto la possibilità di esporre il suo programma che al momento nulla concede alle ragioni degli oppositori; e ora si apre un confronto con il sindacato. Sarà duro, pesante, ma alla fine un qualche tipo di concertazione lo si dovrà raggiungere per forza di cose: “Rappresento tutti gli italiani” e proprio per questo rivendicate senza sconti, saremo d’accordo alcune volte, altre no, ma ascolterò senza pregiudizi”.

La “fotografia” scattata al termine del congresso della CGIL, a voler andare a colpi d’accetta è questa: a sinistra l’unico interlocutore di qualche affidabilità è costituito dal Partito Democratico a guida Elly Schlein; Giuseppe Conte e il M5S sono chiaramente spiazzati; Carlo Calendae il cosiddetto “terzo polo” sono “altro” che non ha sponda nel mondo sindacale; Meloni guida un governo disposto ad accettare il confronto (e lo scontro) duro; disposto a cambiare la riforma fiscale in aspetti irrilevanti e formali.

Meloni si è ormai insediata a palazzo Chigi da sei mesi. La “squadra” dei migliori si è rivelata spesso inadeguata anche nella semplice comprensione dei fenomeni e delle problematiche. Una quantità di promesse sono rimaste tali, altre proclami senza reale contenuto. Tuttavia i sondaggi continuano a collocare Fratelli d’Italia intorno al 30 per cento. Ancora troppo presto per stabilire se Schlein sia la risposta e l’alternativa adeguata. Meloni al congresso della CGIL ha lanciato una sfida: non teme di andare nel campo dell’avversario; e non ci va col capo cosparso di cenere, anzi rivendica orgogliosa una precisa identità e finalità di obiettivi. A sinistra come si risponderà? C’è una “prateria” costituita da un buon 50 per cento di elettorato che non vota più (e in buona parte elettore un tempo a sinistra), e un dieci per cento di punti in percentuale da recuperare. Non sarà facile. Un punto di partenza potrebbe essere riconoscere finalmente che le vecchie ricette hanno fatto il loro tempo, sono appunto vecchie. Per quanto riguarda le politiche del lavoro e fiscali non è sufficiente evocarle. Qualche idea da offrire all’esistente e a quello che prefigura il governo Meloni sarebbe auspicabile e necessaria. Lo stesso discorso vale per la giustizia e la riforma delle autonomie regionali.

I cosiddetti “ceti deboli” e quel che rimane del “ceto medio” attendono risposte concrete, non fumose parole d’ordine. E’ su questo terreno che Schlein, ma anche Landini, giocheranno la partita decisiva. Se, come emerge da studi dello stesso sindacato, almeno sei giovani su dieci non sentono alcuna necessità di iscriversi al sindacato, non avendone motivo perché non hanno alcun lavoro o rivendicazione da difendere o avanzare, un problema evidentemente c’è.

Finora la maggiore fortuna di Meloni sono stati i suoi avversari. Chissà se hanno imparato la lezione e se sapranno ricavarne qualche profitto. Meloni promette a ogni piésospinto che procederà sostanziosi tagli di tasse. Promesse accolte con scetticismo: la storia insegna che quasi sempre quando si elimina un balzello poco dopo se ne introducono altri due, spesso più onerosi. Perché questa volta l’annunciata “rivoluzione” fiscale si dovrebbe concretare con effetti positivi? Perché non si dovrebbe ridurre in piccoli e ininfluenti aggiustamenti di bilancio e variazione di voci? L’introduzione della promessa “flat tax”, per esempio: quando si avrà l’unica aliquota? Legge delega andrà approvata dal Parlamento. Il governo poi avrà due anni di tempo per i decreti attuativi, ancora da scrivere. Al momento si sa che entro il 2025 dovremmo scendere da 4 a 3 aliquote Irpef, non proprio una grande svolta. Il precedentegoverno Draghi ne ha cancellata una, di aliquote; qualcuno se ne è accorto? I tecnici del governo già avvertono che un “salto” di una seconda aliquota comporterà nel concreto un risparmio di una manciata di euro, a fronte di una pressione fiscale che ha raggiunto circa il 44 per cento. Per quel che riguarda la “flat tax”, il governo ne valuterà la fattibilità nel 2027, sul finire della legislatura. La ragione è semplice: tagliare le tasse significa rinunciare alle entrate, e di conseguenza ridurre i “servizi”. Si può fare, basta averne coscienza (e conoscenza).

Il “rosso” italiano ammonta a circa 2.700 miliardi; una realtà con cui prima o poi dovremo fare i conti. La BCE alza i tassi di sconto, significa che il debito del nostro paese sarà più oneroso. Schlein e Landinidovrebbero/potrebbero porre una domanda semplice e secca: dove prendere i soldi per abbassare le tasse? Come tagliare l’Irpef e altre imposte? Si intendono operare ulteriori tagli a salute, scuola, sicurezza, pensioni, che al contrario andrebbero sostenute e rafforzate? Questo è il terreno dove facilmente può incespicare il governo di destra-centro. Inutile discutere, come pure si fa, se la “flat tax” in quanto tale sia giusta o no, se sia il regime fiscale dei ricchi o aiuterà gli evasori. Il fatto è che non c’è alcuna condizione per realizzarla, al di là del merito. Svelare il bluff del governo sarebbe tutto sommato semplice e facile. E’ per questo che non lo si fa?