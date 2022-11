Scegli il tuo benessere con i brand più amati nel settore del CBD

L’uso del CBD è in piena espansione ed è ben lontano dall’essere considerato un ingrediente new-age che si può trovare solo sotto il bancone dei negozi di medicina naturale.

L’industria della bellezza accoglie il CBD a braccia aperte, utilizzandolo come ingrediente nei sieri di bellezza o nelle candele al profumo di cannabis.

Secondo Google Trends ” l’interesse per il CBD come parola di ricerca è ora quattro volte superiore a quello per il THC”. Queste statistiche sono alla base della tendenza del CBD nel settore della bellezza e del benessere.

Con la crescente popolarità dell’olio di cannabidiolo e dell’olio di canapa come ingredienti per la cura del viso, i marchi stanno abbracciando un’estetica più sofisticata e sfumata, più vicina al mercato del lusso.

Quindi, che cos’è esattamente il CBD, quali benefici per la salute promette e a chi rivolgersi per acquistare prodotti di qualità?

Che cos’è il CBD?

Noto anche come cannabidiolo, il CBD è uno degli oltre 100 composti chimici presenti in natura nella pianta di Cannabis Sativa.

L’idea principale del CBD è che non è psicoattivo, a differenza del composto più comunemente studiato, ovvero il THC (tetraidrocannabinolo), responsabile dello “sballo” associato al consumo di cannabis.

Quali sono gli effetti del CBD?

Dal punto di vista fisiologico, il CBD è un adattogeno, regolatore e modulatore. In altre parole, si adatta alle situazioni che deve affrontare. Ha proprietà antinfiammatorie, si dice che favorisca l’equilibrio, abbassi la pressione sanguigna e sia considerato un composto terapeutico multifunzionale.

Più che un farmaco analgesico attivo, il CBD è un farmaco tuttofare, soprannominato “boy scout” negli ambienti medici.

I 3 migliori brand per acquistare prodotti a base di CBD

# 1. CBDMania: il miglior brand sul mercato italiano per prodotti a base di CBD, la scelta dell’editore

Il brand che detta il benessere, con sede a Roma, è un produttore leader nel mercato italiano del CBD. “I pionieri della cannabis” che hanno soddisfatto le esigenze del mercato sin dalla nascita.

L’azienda ha già una storia nella produzione di prodotti biologici, quindi non c’è da stupirsi che producano oli di CBD e infiorescenze di alta qualità.

Per garantire l’autenticità dei suoi prodotti, CBDMania fornisce tutte le informazioni necessarie, con una sezione contenente le certificazioni delle analisi provenienti dai laboratori di terze parti. La collaborazione con coltivatori italiani ha fatto in modo di assicurarsi le migliori varietà di cannabis light. I risultati mostrano che essi usano solo le migliori piante nei loro prodotti.

Inoltre, le recensioni dei clienti sono disponibili sul sito e molti clienti hanno espresso la loro soddisfazione per i prodotti.

#2. Royalqueenseeds: il miglior marchio per le genetiche CBD, per soddisfare le necessità di ogni coltivatore.

Royalqueenseeds ha dimostrato di meritare la sua attuale posizione ai vertici dell’industria del CBD. Da diversi anni i fondatori dell’azienda lavorano per condividere la passione per la cannabis con l’obiettivo di fornire le migliori genetiche, offrendo un supporto professionale ai coltivatori.

I semi di questo marchio sono selezionati a mano e provengono da piante coltivate con metodi naturali. Per garantire la qualità del prodotto i semi vengono sottoposti ad analisi quotidiane, assicurando un tasso di germinazione tra i migliori del settore.

Grazie alla collaborazione con aziende biologiche, essi distribuiscono sul mercato prodotti contenenti CBD puri e affidabili. Il loro impegno è focalizzato sulla creazione di semi di alta qualità per il mercato professionale, migliorando la qualità delle genetiche.

# 3 Zamnesia: professionalità e affidabilità su un’ampia varietà di prodotti CBD

Panoramica del marchio

Zamnesia è un brand che garantisce l’accesso a prodotti naturali e di qualità. L’impressionante ed ampia linea di prodotti offerti dall’azienda attirerà sicuramente l’ attenzione di ogni utente.

Attualmente Zamnesia lavora con marchi di prim’ordine e compagnie che utilizzano solo ingredienti 100% naturali.

L’ampia offerta consente di soddisfare diversi utilizzi del CBD come aggiungerlo alla propria cucina e applicarlo sulla pelle per un supporto al corpo del benessere generale.

Inoltre la scelta dei prodotti varia, ci sono molte varietà di semi per chi desidera coltivare e anche per i fumatori sono disponibili prodotti selezionati per la loro eleganza e funzionalità come grinder per cannabis, bong di tutti i tipi e dimensioni, cartine, bilance, contenitori, prodotti RAW e molto altro ancora.

Sono sempre a caccia dei prodotti di qualità più recenti e migliori sul mercato.

Le valutazioni su Zamnesia confermano che i clienti sono soddisfatti del prodotto e del servizio reso.