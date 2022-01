Un David che senza alcuna fionda

ha vinto i troppi arroganti Golia della politica.

Un David che ha dimostrato a questi

che solo con la delicatezza

di parole

serene,

calde,

intelligenti,

è possibile entrare nel cuore di tutti,

soprattutto nel cuore degli avversari

quelli che sanno che cosa sia veramente

il rispetto umano.

