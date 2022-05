“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

La strage continua, con ricorrenza, non si ferma mai, in territori dove la strage il massacro arriva non si sa da dove. Dietro i numeri ci sono persone e questa è la 215esima sparatoria da inizio anno, 43 sparatorie con morti ogni mese. Un primato da non invidiare, che non ha uguali al mondo. Quello cosiddetto civilizzato. Così ogni tanto il bubbone schizza fuori e vomita sangue. Quello di inerti persone, ebrei, musulmani, afro, ispanici, ma pure bianchi, in una abnorme esistenza di una “guerra” spuria fomentata da odio identitario per vittime etniche ma anche su folle anonime al supermercato, a scuola, a pregare, nei centri commerciali.

Non è la guerra in Ucraina, quella ha un inizio e finirà poi si firmeranno accordi di pace. Qui no qui è molto peggio, nell’America dei miti e riti ancora primitivi, i morti sono milioni, dove si presenta un giovane, 18-20 anni, già vittima-carnefice di una società la cui mitologia della libertà senza limiti è intrisa di violenza incontrollata che ribolle dalle sue viscere molto ricche o molto povere e solitarie di cui è impastata la vita da quelle parti. Mattanze a-specifiche, chiunque può morire in unavita in tensione costante, non c’è neanche l’eccitazione per regolamenti di conti tra gang. I bambini poi al mercato delle emozioni tirano bene, per politici e media televisivi fanno tanta audience. Volete mettere piangere un bambino ammazzato che è subito un angelo, un adulto che muore chissenefrega? Pianti e commozione con palate di retorica, come quelle di senatori e deputati repubblicani di destrapagati milioni di dollari dalla NRA, National RifleAssociation, potentissima lobby delle armi con più di 5 mila iscritti, perché i politici tutelino i loro interessi in ogni sede!

Maledetto mondo, c’è sempre qualcuno che tira fuori il Pil, le industrie ed i posti di lavoro, pure in Italia dove l’aumento di spese militari al 2%, come in tutta Europa, è passato senza, mo’ ci vuole, colpo ferire. Noi con Leonardo, Oto Melara e chissà chi altri vendiamo pistole elicotteri e gli affari vanno benissimo per la gioia del forse ex compagno (!) Marco Minniti responsabile di qualcosa in Leonardo a 250 mila euri annui. Con il Pd era un poveraccio! Ma le armi uccidono? Secondo gli schizzati americani la sottile scusa im-morale è che sono le persone che uccidono, non le armi. Come la Rete, i social, le parole, gli atti, i comportamenti, possono far male o esser accoglienti. Cogliete la sottigliezza? No? Allora siete anche voi contro le armi, vi mettere contro? Ma che mondo è, che morale c’è, le armi uccidono. Sì certo dipende se per difesa o per offesa. Più avanti vi dico della morale che trovano. Ripetizione seriale di un fenomeno senza uguali tra i Paesi cosiddetti civili, l’America un insano e paranoico Paese in cui le stragi sono il coagulo di comportamenti psicologici devianti e dinamiche socio-culturali di un modello di società i cuicomportamenti sociali paiono incomprensibili a molti altri paesi cosiddetti evoluti (in che?).

Alcuni dati. Il primo è da allarme sociale in una ricerca del 2020 sul New EnglandJournal of Medecine secondo cui la principale causa di morte per bambini ed adolescenti nella classe d’età 0-19 anni negli Stati Uniti è per armi da fuoco. Superando incidenti stradali, malattie congenite e morti per overdose. In altri Paesi civili ci si preoccuperebbe, lì no. Diversi studi dimostrano che leggi più severe riducono il numero di morti per armi da fuoco. Quelle che il fascio leghista nostrano che vuole andare adesso a Mosca, o forse no, era uno scherzo, per abbracciare il suo amico Putin, osteggiava per una ‘legittima difesa’ sempre e comunquelegittima. Appunto, importare, da provinciale ignorante qual è, il ‘Far West’ in Italia. Per sparare meglio ai ‘negri’. Fra i Paesi più ricchi ed industrializzati gli Usa hanno il più alto numero di persone con armi da fuoco e più decessi. Dagli ultimi dati del 2020, 45222 persone sono morte o ferite per armi da sparo. Un discrimine è l’appartenenza politica. Chi vota democratico per l’80% vuole una vendita delle armi più stringente e severa, ma solo 1/5, il 20% tra i repubblicani sarebbe favorevole.

L’America ha circa 330 milioni di abitanti e circa 400 milioni di armi in possesso di una 90-100 milioni di ’gunners’. Parentesi, uno dei gruppi rock più amati sono stati i ‘Guns& Roses’. Ciò che sconcerta è il numero posseduto, decine di armi e fucili d’assalto oltre una semplice difesa personale. Ad Uvalde, cittadina a sud di San Antonio, è andata in onda un’altra carneficina per mano di Salvador Ramos, un problematico 18nne il quale appena compiuti si è regalato dei fucili d’assalto semiautomatici ed ungiubbotto antiproiettile. Quindi è entrato alla RobbElementary School ed ammazzato 19 bambini ignari, più 2 insegnanti. Il marito di una delle due ha poi avuto un infarto. Uscendo di casa ha pensato bene di ammazzare pure la nonna con cui viveva, avendo già rapporti difficili con la madre, con disturbi psicologici per un’infanzia da bullizzato per balbuzie sfottuto in classe e sui social, luogo di sfogo collettivo delle proprie incapacità ed aggressività con cui gli adolescenti di oggi regolano il loro rapporto in divenire sempre problematico con il mondo, nelle relazioni nei gruppi dei pari. La cittadina è in larga parte abitata da ispanici, 78% per auto collocazione etnica nel censimento del 2020, è governata da un repubblicano il quale ha subito addebitato la strage agli migranti illegali (che c’entra?) ed alle restrizioni anti Covid, motivo di una rabbia covata nel lungo forzato isolamento dei giovani in pandemia. Ciò che però non spiega perché altrove tanti altri giovani non si siano sfogati compiendo stragi. Vuol dire che c’è altro che incrocia deficit psicologici soggettivi(prodotti da che cosa?) ed habitat sociale (organizzato come?).

Nella destra americana in specie la responsabilità non è mai delle armi, in un contesto in cui giovanissimi si armano e massacrano per scaricare proprie difficoltà psicopatologiche evidenziate dai centri di cura mentale di cui dopo questa mattanza ne è stato richiesto un rafforzamento. Poi sono emersi pure colpevoli ritardi della polizia presentatasi un’ora e mezza dopo l’inizio dello show armato. Perché, altro elemento interessante, nella deriva comunicativa social chiunque si filma e poi il tutto va in rete, allo sguardo del mondo. Quasi un bisogno ormai tardivo di motivare dopo non essere stati ascoltati, in famiglia, tra amici, al lavoro. In un’orrore nella forma estrema dei canoni di uno spettacolo permanente. Le radici di tanta violenza intercettano aspettative non ascoltate in un habitat in cui ognuno è padrone di sé e paga se sgarra. Con differenze precise tra etnie, classi sociali, ricchezze, povertà, abbandoni. Vanno dunque cercate le cause nel modo di venire al mondo in un contesti sociali dove ciascuno deve far da sé. Dove radici e tradizioni impattano nelle possibilità offerte, in apparenza illimitate, ma che seguono codici sociali e simbolici molto diversi tra loro. In una nazione delle opportunità, si favoleggia, dove tutto frulla al ritmo del Dio denaro, il God We trust dei dollariamericani, il cui valore simbolico è si erge su ogni altro valore. Perché il denaro che tutto compra costituisce l’aspettativa realizzata, con i mezzi più svariati, il biglietto vincente nella lotteria della vita.

Terra non a caso presa in un’analisi famosa di Max Weber, tra i fondatori della sociologia, nel suo Etica protestante e spirito del capitalismo, dove il successo dell’agire economico non si intende sostenuto dal fenomeno religioso del calvinismo quanto per il motivo che la mentalità religiosa calvinista con quella capitalista furono la prima una pre-condizione culturale insita nella cultura europea molto utile per l’affermarsi della seconda. Sapendo che il sistema capitalistico va riferito alla sua affermazione nella metà del Settecento con l’avvento della prima rivoluzione industriale, peraltro ben approfondita da Marx. Di modo che, molto importante, il calvinista frenando la sua iniziale sete di guadagno reinveste il prodotto della sua attività per innovare nuove intraprese economiche. Le tre variabili in gioco sono Nra, politica e Costituzione, libertà. Sulla prima ho detto, ma il tema non è in sé una lobby così potente quanto come sia legittimato costituzionalmente il possesso di armi con il ‘Secondo Emendamento’ per cui “Poiché una milizia ben regolata è necessaria alla sicurezza di uno Stato libero, il diritto del popolo di detenere e portare armi non deve essere violato”. Un testo che risale al 1791 con dei precedenti nella storia inglese poi trasferitasi nel Nuovo Mondo. La parola milizia è centrale perché dopo la guerra d’indipendenza americana vi era la preoccupazione che un esercito permanente composto da soldati professionisti fosse costoso e minacciasse la sicurezza della nazione. Così in quella terra sterminata gravida di pericoli in una nazione federale si è operato un trasferimento di autorità dallo Stato considerato troppo invasivo delegando agli individui l’autodifesa in nome di una libertà ammantata di sacralità. In una terra dove mettere paletti e staccionate equivaleva all’inizio della fondazione l’atto di proprietà su terre e possedimenti vita e morte passano per la difesa che l’individuo pone per sé e famiglie, ognuna, una comunità chiusa, autoconclusa, autonoma ed indipendente. Dove le pretese di un monopolio statuale, in questo caso della violenza regolata in Europa dai governi stessi a garanzia di tutti, lì diviene un fine assicurato da ciascun cittadino senza dover passare per un’autorità sta hanno un significato diverso per interiorizzazione di modelli culturali e di modo di vivere che conservano in altri contesti del mondo.

Il contesto attorno cui si muovono vite isolate, corpi spezzati, aspettative negate, opportunità competitive rilascia il suo retroterra in valori fondativi di conquista, appropriazione, inventiva individuale, azzardo, rischio, responsabilità, impegno. La vita come scommessa quotidiana in cui ciascun individuo ha principio e fine nelle forme e modalità di agire di una società nella quale non ci si aspetta mai che qualcuno ti tenda una mano, ma dove è richiesto a tutti di saper provvedere in proprio a bisogni e necessità vitali che nessuno arriverà a soddisfare. Tanto meno lo Stato, entità federale o governo centrale che non entrerà mai nella sfera vitale di un singolo individuo se non per ricompensarlo accogliendolo nella comunità sociale nei casi di successo, ma che condannerà senza sconti nei casi in cui lo scarto tra le aspettative sperate e le opportunità effettive non riescano ad incontrarsi producendo dinamiche di devianza cui sarà in genere ritenuto responsabile l’individuo. E ciò accade spesso.

L’individuo vincente o perdente è la manifestazione con cui agire economico e fede religiosa producono dinamiche di mobilità sociale a cui dover provvedere da sé. La cui crisi pertiene alla rottura del mito tra volontà individuale e possibilità realmente offerte in un contesto economico e sociale altamente competitivo. Il giovane assassino non aveva ancora capito dove viveva, con quali regole ed eccezioni.