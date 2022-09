Comandare è meglio di fottere. Deve essere stata questa l’espressione formulata quando si è saputo che Samantha Cristoforetti sarebbe diventata comandante della Stazione Spaziale Internazionale per una quindicina (scarsa) di giorni.

Fottere è un termine volgare, anche se lo scrittore siciliano Paolo Fai sul CorSera di qualche anno fa spiegava che con questo verbo –oltre che il più comune significato di derivazione latina della copula- in alcune regioni d’Italia si indica anche il voler mangiare. Ma fottere significa anche tante altre cose…

Ma torniamo nello spazio, dove si sta così bene in assenza o quasi di gravità e dove i rappresentanti delle nazioni che si fanno guerra sulla Terra, vivono in armonia, condividendo lavoro, cibo e perenni abbracci sotto l’occhio vigile e discreto delle telecamere celesti.

Lo scorso 2 marzo informammo i nostri fedeli Lettori che AstroSamantha non avrebbe comandato la grande postazione che da oltre vent’anni sorvola i nostri spazi vicini. Contrariamente a quanto programmato, non sarebbe stata a capo della missione n.68, perché il piano di apporto della ISS ha subito modifiche, essendo stata anticipata la data dell’avvicendamento tra gli equipaggi Crew-4 e Crew-5, in disaccordo a quanto annunciato dall’ESA a maggio 2021. “Le opportunità di volo e i ruoli a bordo della Stazione Spaziale Internazionale –scrivemmo- vengono assegnati ai membri dell’equipaggio dal Multilateral Crew Operations Panel costituito dai rappresentanti di ESA, NASA, Roscosmos, l’agenzia giapponese JAXA e la canadese CSA”.

E Samantha, nello spirito di altruismo che insegnano agli astronauti di razza, aveva commentato così il cambiamento dei piani: «Come membri dell’equipaggio, siamo pronti a dare il nostro contributo come necessario». Ma poi aveva aggiunto in modo malinconico: «Riconosco tuttavia che molte persone in Europa hanno tratto ispirazione dalla prospettiva di avere la prima donna europea comandante. Mi rammarico che questo non accadrà durante la mia missione».

Ora però le cose sono nuovamente cambiate. Secondo il comunicato dell’Agenzia Spaziale Italiana, Cristoforetti «diventerà presto comandante della Stazione, subentrando al compagno russo dell’Expedition 67 Oleg Artemyev». E secondo quanto ancora riportato dall’Agenzia: «La nomina, annunciata dall’ESA, renderà così Samantha Cristoforetti la prima astronauta donna italiana ed europea al comando della stazione». Il passaggio di consegne è previsto per il 28 settembre.

Evviva al nuovo primato che ci legherà alla storia!

La Cristoforetti -45 anni, un numero spropositato di lingue parlate, pari ai titoli di studio ottenuti in Europa, Asia e America- è una professionista esperta e coscenziosa che ha collezionato sostanziali successi nella sua carriera di pilota e di astronauta. I suoi traguardi sono frutto di uno studio intenso e di una determinazione severa. Il merito della preparazione di Samantha è solo suo: è increscioso dover riconoscere che ancora nel nostro Paese non si fa formazione per gli equipaggi delle navi spaziali. Quindi l’Italia non c’entra niente!

E inoltre, siamo consapevoli che sia stato un vero peccato, per le istituzioni italiane, che l’Arma Azzurra l’abbia persa come ufficiale per sue dimissioni precoci.

Ora, la domanda di questo ripensamento nel darle la cloche della SSI, ha la risposta univoca: un passaggio squisitamente tecnico dovuto ad un rotazione prematura degli equipaggi e delle loro navette.

Artemyev lascerà la piattaforma a bordo della Soyuz MS-22 che partirà dal cosmodromo di Baikonur il 21 settembre e Sam prenderà il suo posto al comando, perchè ha comunque effettuato tutto il programma formativo richiesto per questo incarico.

Indubbiamente 15 o 20 giorni però sono pochi perché un Paese possa rivendicare una primazia. Ma come rinunziare a reclamare un ultimo goal, pur non avendo calciato alcuna palla?

La visione spaccola ben raffigurata dalla policromia dei membri del nostro esecutivo non si è lasciata però scappare l’occasione. Infatti non sono mancati proclami e dichiarazioni trionfalistiche, a cominciare dal premier che così si è espresso: «A nome del Governo e mio personale, esprimo le più vive congratulazioni a Samantha Cristoforetti per la sua prossima nomina a comandante della Stazione Spaziale Internazionale», nonostante i bagagli per andar via a fine mese sono già pronti per tutti. A proposito, dopo naturalmente aver già pensato di lasciare come ricordini, cariche e incarichi dei loro fedeli per non farsi rimpiangere troppo al momento del trapasso. Ad altro incarico.

Da osservatori malfidenti, noi però non ci lasciamo sfuggire che questa azione intrapresa principalmente da ESA verso una sua dipendente abbia avuto un risvolto più subdolo.

A breve, i nuovi inquilini governativi italiani si riuniranno a Parigi con i colleghi europei per la Ministeriale dello Spazio, la confraternita dei ministri dei Paesi europei aderenti all’ESA. In quella sede, con un mandato più o meno chiaro e comunque sempre meno competente, si decideranno le sorti della politica spaziale del Vecchio Continente e il quantitativo dei soldi che si metteranno a budget per rendere ancora più forti le dominanti dei Paesi più forti, ovvero Francia e Germania. Non c’è l’Italia in questa risma, nonostante sia il terzo contributore dell’ESA, ma da tempo all’estremo margine del potere spaziale europeo a causa dell’assenza in casa nostra di una continuità politica e soprattutto per l’inesistenza di una classe di decisori preparati. Un vero peccato suffragato -oggi ancor più del passato- proprio dal fatto che in questo momento tutte le persone che stringono il comando delle attività spaziali in Italia, –Elena Grifoni Winters, Simonetta Cheli, Giorgio Saccoccia, etc- hanno un pedigree assai lungo in ESA. Troppo vicini al direttore generale Josef Aschbacher per essere discordanti.

Ora, noi non neghiamo il nostro compiacimento per l’incarico dato all’ex cap. Cristoforetti ma non ci lasciamo trascinare dal filo dell’emozione che ha connotazioni più da tifo calcistico che da decisioni razionali e riteniamo che mettere diverse decine di milioni di euro in più sul tavolo, stornandole dai programmi nazionali deve essere una decisione presa con il massimo rigore.

Perché ne va degli interessi nazionali, della sua sicurezza e di preziosi posti di lavoro che non devono andar persi o depauperati.