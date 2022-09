La notizia che i dipendenti di varie società russe stanno soffrendo di arretrati salariali sta entrando nei notiziari nazionali russi, un segnale preoccupante per un governo che afferma di aver stabilizzato l’economia di fronte alle sanzioni occidentali.

A Ekaterinburg, l’Ural Compressor Plant ha tardato per mesi a pagare gli stipendi ai suoi dipendenti a causa dei contratti di esportazione falliti e dei conti dei partner congelati. Poi ha deciso di ridurre i salari da ottobre in poi. La miniera di carbone di Inskoy nella regione di Kemerovo è fallita, in parte a causa delle sanzioni che hanno colpito l’industria del carbone russa e le transazioni finanziarie. Si sono lamentati gli operatori sanitari nel territorio dell’Altai e gli operai edili nella regione di Irkutsk di ritardi di pagamento. Gli autisti di un’azienda di trasporti di San Pietroburgo hanno organizzato una protesta, a luglio, dopo che l’azienda ha dimezzato gli stipendi. Alla fine di agosto, i dipendenti della CNII Electronica, un appaltatore del colosso tecnologico statale Rostec, hanno inviato una denuncia per arretrati salariali allo stesso Vladimir Putin. La State Air Traffic Management Corporation ha annunciato che potrebbe non avere i fondi per pagare gli stipendi dovuti a settembre a causa delle sanzioni occidentali e degli effetti persistenti della crisi del COVID.

Gli arretrati salariali non sono una novità in Russia. Se si guardano le statistiche fornite da Rosstat, l’agenzia statale di statistica, non rappresentano nemmeno un problema particolarmente grave in questo momento. Al 1° agosto, l’importo totale degli arretrati salariali era di 732 milioni di rubli, in calo rispetto a oltre 1 miliardo di aprile, che a sua volta è meno della metà di quanto registrato durante l’apice della crisi del COVID, per non parlare degli anni ’90. Sebbene i numeri di Rosstat siano spesso discutibili -negli ultimi anni l’agenzia ha ripetutamente cambiato il modo in cui calcola l’inflazione o i redditi reali- non c’è motivo di sospettare che in termini monetari, gli arretrati salariali rappresentino un problema significativamente più grande rispetto a un anno fa.

A parte le sporadiche proteste e gli scioperi degli ultimi mesi, lo stato dell’economia ha avuto un impatto minimo sulle campagne che hanno preceduto le elezioni regionali e comunali tenutesidal 9 all’11 settembre, anche se alcune votazioni si sono svolte in regioni dove le industrie erano già colpite dalle sanzioni occidentali, come Kaliningrad o Udmurtia. In ogni caso, i sindacati, in generale, restano istituzioni deboli nella Russia contemporanea. Le proteste sindacali, come hanno sottolineato specialisti come Stephen Crowley, sono rimaste per lo più localizzate. Negli ultimi due anni le autorità hanno sistematicamente e spietatamente distrutto strutture di opposizione che in precedenza servivano da canale di sfogo della frustrazione per problemi economici. I russi considerano le elezioni un mezzo per sfogare frustrazioni, anche se ingiuste e antidemocratiche. Ora, il Cremlino non dovrà affrontare un’altra elezione per almeno un altro anno.

Perché, allora, l’aumento degli arretrati salariali può ancora rappresentare un pericolo per il Cremlino? Probabilmente stiamo solo assistendo all’inizio di un’ondata di arretrati salariali. Nella maggior parte dei settori, finora i datori di lavoro hanno potuto fare affidamento su riserve e misure temporanee come il licenziamento e la riduzione dei salari, nella speranza che le circostanze migliorino nel prossimo futuro. Un sondaggio del Levada Center di agosto ha suggerito che la maggior parte dei russi si aspettava ancora che le cose migliorassero nell’economia. Allo stesso modo, l’élite politica e imprenditoriale ha rimandato le decisioni su un’importante riorganizzazione dell’economia, senza dubbio sperando che le sanzioni a un certo punto vengano allentate. Ma il mercato europeo del gas sta scivolando via da Gazprom; la metallurgia russa affronta un crollo della domanda internazionale e le imprese orientate all’esportazione in generale stanno perdendo mercati. A fronte di un disavanzo in aumento nei mesi estivi, il governo sta valutando la possibilità di tagliare le spese di bilancio del 10 per cento; le pensioni, i salari del settore pubblico e le spese militari sono intatti, quindi i grandi progetti di sviluppo probabilmente ne risentiranno, esacerbando il ciclo di feedback negativo nell’economia.

La disoccupazione, attualmente ufficialmente al di sotto del 4 per cento, quasi certamente crescerà. Anche lo stesso Vladimir Putin ha evidenziato che 234.000 lavoratori rischiano il licenziamento, ma i numeri potrebbero essere significativamente più alti, visti gli effetti di ricaduta di industrie che devono far fronte a una domanda in calo a livello nazionale e all’estero. Ciò colpirebbe la società russa dopo quasi un decennio di stagnazione dei salari reali e, per la maggior parte dei russi, di risparmi esauriti. Crescono le difficoltà di rimborso dei prestiti al consumo: a luglio, il valore totale dei pagamenti scaduti ha raggiunto 1 trilione di rubli, segno di problemi futuri. La percentuale di persone che vivono in povertà potrebbe raggiungere il 25-30 per cento (da un attuale 18 per cento) secondoad Abel Aganbegyan, un importante economista.

Dal punto di vista delle autorità russe, tre potenziali rischi possono derivare da proteste sindacali, arretrati salariali e crescente disoccupazione.

La prima è quella che potremmo chiamare la‘trappola Pikalyovo‘. Nel 2009, al culmine della crisi economica mondiale, sono scoppiate proteste a Pikalyovo, a est di San Pietroburgo, dopo la chiusura di tre stabilimenti locali. Pikalyovo era abbastanza vicino perché i media se ne accorgessero, e quindi lo stesso Putin è volato sul posto per rimproverare pubblicamente e fare conferenze ai tre proprietari, alludendo persino al fatto che uno di loro, Oleg Deripaska, ha cercato di rubargli una penna. Da allora l’Amministrazione Putin ha cercato di replicare questo effetto, anche attraverso lo show annuale del Presidente, che funge anche da grande indagine sui problemi che frustrano la popolazione. Ma quando le vere istituzioni rappresentative vengono svuotate, questo ha fortemente condizionato i russi a guardare al presidente come arbitro di problemi anche piccoli, come i recenti esempi di CNII Electronica e , dove i lavoratori hanno inviato un indirizzo diretto a Putin, invece di rivolgersi a funzionari di livello inferiore. La proliferazione di tali appelli potrebbe quindi rappresentare una sfida all’autorità del Presidente e mettere a dura prova le sue risorse. Putin, negli ultimi anni, ha esternalizzato gran parte di questa responsabilità al governo, dove gli specialisti economici dovrebbero reagire in modo proattivo ai problemi.

Il Cremlino ha anche fatto più affidamento sui governatori che hanno il compito di mantenere la loro regione tranquilla e di assumersi la responsabilità delle decisioni impopolari per conto del Presidente, persino la mobilitazione. Questo sistema, tuttavia, non è stato sottoposto a stress test su nulla di simile alla crisi che sta per colpire la Russia. I funzionari provinciali non sono immuni da punti ciechi creati da dati manipolati e segnalazioni selettive da parte di funzionari che vengono valutati sulla base dei parametri di riferimento che riportano. È anche altamente discutibile se il governo avrà i soldi per affrontare una crisi sociale insieme all’aumento delle spese militari, che attualmente hanno la priorità in un bilancio del governo che sta rapidamente diventando disavanzo.

Il secondo tipo di rischio può sorgere localmente. La crisi economica innescata dalla guerra finirà per colpire la maggior parte dell’economia russa, ma colpisce diverse industrie e regioni in momenti diversi. È quindi probabile che vedremo prima licenziamenti e arretrati salariali in alcune regioni. I dati di Rosstat suggeriscono già questo: ad agosto, regioni come Inguscezia, Kaliningrad, Leningrado, Kaluga, così come le industrie manifatturiere e l’edilizia stavano affrontando arretrati salariali in rapido aumento. A causa della debolezza di istituzioni come sindacati e scioperi, l’insoddisfazione spesso si materializza sotto forma di proteste spontanee (di cui una banca datia cura di Petr Bizyukov e Jan Matti Dollbaum ne ha raccolte diverse centinaia negli ultimi anni). Questi possono fornire incentivi alle élite locali per sfidare i funzionari nominati dal Cremlino in queste regioni. Finora, le autorità hanno gestito con successo questi conflitti, poiché il Cremlino ha rafforzato il suo controllo sulla nomina di funzionari regionali e persino locali chiave, approvando leggi repressive in tempo di guerra che rendono più costosa l’azione politica. Ma poiché la crisi si diffonde e i governatori dovranno fare affidamento sulle élite imprenditoriali per condividere l’onere delle crescenti spese, questo calcolo può cambiare.

Il terzo rischio risiede nei settori colpiti dagli arretrati salariali. Uno dei motivi per cui le questioni sopra menzionate sono diventate oggetto non solo dei giornali locali e regionali è l’importanza dei settori interessati, sia per il loro valore strategico (come la microelettronica o il controllo del traffico aereo) sia per la loro importanza sociale e attività di lobbying potere(carbone). Proprio come in Europa, dove l’impatto politico delle sanzioni non sarà deciso solo da quanto PIL viene perso, ma anche da quali settori (ad esempio metallurgia) sono colpiti più duramente, problemi acuti in settori chiave possono creare colli di bottiglia e seri problemi anche in Russia.

Se questi rischi diventeranno pericolosi dipenderà dalla percezione di dove stanno andando le cose. Molti russi sperano di vincere la guerra e che di conseguenza l’economia migliorerà. Altri pensano che vincerà la Russia e di conseguenza sono politicamente apatici. L’organizzazione indipendente di monitoraggio elettorale Golos ha evidenziatol’intimidazione e la paralisi come i principali fattori che soffocano la concorrenza politica prima delle elezioni di settembre. Tuttavia, se l’opinione pubblica russa perde la fiducia sul fatto che il proprio Paese vinca la guerra, i primi segnali di allarme evidenziati sopra, sebbene possano sembrare attenuati ora, potrebbero trasformarsi in un campo minato politico.