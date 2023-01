Saga dei carri armati Leopard: Germania prigioniera dalla storia

Mentre l’invasione russa dell’Ucraina si avvicina al traguardo di un anno, la Germania deve affrontare le accuse di stallo sulla questione critica di fornire all’Ucraina carri armati Leopard. I funzionari ucraini hanno da tempo identificato il modello Leopard 2 di fabbricazione tedesca come una delle massime priorità del paese, ma la Germania ha finora rifiutato di consegnare carri armati o concedere ad altri paesi il permesso di trasferire i propri Leopard in Ucraina.

Mentre i funzionari di Berlino hanno offerto messaggi contrastanti riguardo ai Pardi, la decisione finale spetta al cancelliere tedesco Olaf Scholz, che si ritiene sia profondamente riluttante a compiere qualsiasi passo che possa essere visto a Mosca come un’escalation. Scholz è stato accusato di impiegare tattiche dilatorie e di eludere il problema, e ha recentemente suggerito che avrebbe dato il via libera all’invio dei Leopardi solo se gli Stati Uniti avessero acconsentito a consegnare i carri armati Abrams all’Ucraina.

La posizione della Germania ha provocato una rabbia diffusa in tutta Europa, in particolare nella stessa Ucraina e nei paesi vicini come la Polonia. Nel tentativo di fare pressione su Berlino, i polacchi hanno ora presentato una richiesta ufficiale per inviare parte della loro flotta di carri armati Leopard in Ucraina. La Germania ha promesso di trattare questa richiesta con “l’urgenza che merita”, ma molti osservatori continuano a dubitare che Berlino abbia la volontà politica necessaria per consegnare i carri armati.

Mentre la pressione internazionale aumenta sulla Germania, la Gran Bretagna ha già confermato i piani per consegnare uno squadrone di carri armati principali Challenger 2. Tuttavia, i funzionari ucraini affermano che ciò non è sufficiente per “raggiungere obiettivi operativi” o superare i “sostanziali vantaggi qualitativi della Russia in truppe, armi ed equipaggiamento militare”. Rimangono insistenti sul fatto che il paese debba ricevere Leopardi in quantità significative.

Il carro armato Leopard 2 è considerato la soluzione ideale per le esigenze dell’Ucraina per una serie di motivi. A differenza del serbatoio M1 Abrams prodotto negli Stati Uniti, funziona a gasolio ed è meno complicato da mantenere. Fondamentalmente, migliaia di Leopard sono attualmente in uso in tutta Europa e oltre, creando una rete di paesi partner con capacità di formazione e strutture di manutenzione esistenti.

La Germania ha già venduto Leopold a una lunga lista di paesi tra cui Austria, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e Canada. Presumibilmente questi carri armati non solo venivano venduti in modo che i destinatari potessero sfilarli nelle loro capitali durante le feste nazionali, ma potessero anche essere usati per difendersi da aggressioni esterne. Se la Germania è a suo agio nel vendere i suoi carri armati a così tanti paesi, perché rifornire l’Ucraina è visto a Berlino come un tale problema?

Sembrerebbe che la riluttanza della Germania sia legata al profondo senso di colpa del Paese per i crimini dell’era nazista. Questa eredità storica continua a plasmare la società tedesca in modi che gli estranei non sempre apprezzano appieno e ha instillato un forte senso di pacifismo che è particolarmente pronunciato quando si tratta di relazioni con la Russia a causa delle sconcertanti perdite subite dall’Unione Sovietica durante la guerra mondiale II.

Quando si tratta di affrontare i crimini dei nazisti, l’enfasi della Germania moderna sulla Russia lascia molti ucraini perplessi e profondamente offesi. Gli eserciti di Hitler occuparono tutta l’Ucraina insieme alla Bielorussia e agli stati baltici durante la seconda guerra mondiale, mentre solo una parte relativamente piccola della Russia fu mai sotto l’occupazione tedesca. Ciò si riflette nelle cifre sulle vittime, con Ucraina e Bielorussia che subiscono perdite proporzionalmente molto maggiori rispetto alla Russia. Eppure la società tedesca sembra incapace di riconoscere la differenza tra “sovietico” e “russo”, pur ignorando apparentemente il ruolo molto più centrale dell’Ucraina nella carneficina.

Ciò ha risvegliato ricordi oscuri per milioni di ucraini, che comprensibilmente sentono che i russi per qualche motivo sono considerati più importanti per la Germania degli ucraini. A loro vengono ricordate le malvagie gerarchie razziali dell’occupazione nazista e il trattamento degli ucraini come cittadini di seconda classe nel loro stesso paese.

L’approccio russo-centrico della Germania moderna alla questione della colpa di guerra è tanto più esasperante data la cristallina chiarezza morale della situazione attuale. La Russia ha invaso l’Ucraina nonostante il fatto che l’Ucraina non rappresentasse alcuna minaccia per la Russia. L’esercito russo invasore ha già ucciso decine di migliaia di civili ucraini costringendo milioni di persone a fuggire dalle loro case. I soldati russi hanno sistematicamente commesso crimini di guerra tra cui esecuzioni di massa, violenze sessuali, torture e deportazioni forzate.

Decine di paesi e città sono stati ridotti in macerie dall’avanzata russa. In ogni singola regione caduta sotto il controllo russo, si è ripetuto lo stesso modello di atrocità. Più di recente, abbiamo assistito a una campagna di attacchi aerei a livello nazionale specificamente progettata per privare milioni di civili ucraini dell’accesso alle necessità quotidiane come calore, luce e acqua. La Russia ha anche lanciato innumerevoli attacchi missilistici mirati contro edifici residenziali nelle città di tutta l’Ucraina, tra cui Kiev, Kharkiv, Dnipro e Mykolaiv. Di fronte a questi orrori, perché la Germania tarda ancora?

La sensibilità della Germania ai crimini del passato nazista è encomiabile, ma l’attuale conflitto ha messo in luce una problematica concentrazione sulla Russia a spese dell’Ucraina. Come ha notato lo storico di Yale Timothy Snyder, lo scopo principale della seconda guerra mondiale, dal punto di vista di Hitler, era la conquista dell’Ucraina. Non sorprende quindi che l’Ucraina sia stata l’epicentro degli apocalittici combattimenti sul fronte orientale. Questo semplice fatto dovrebbe essere tenuto presente mentre Berlino riflette se inviare i carri armati di cui l’Ucraina ha così disperatamente bisogno per difendersi.

Se i tedeschi cercano veramente la redenzione per il passato genocida del paese, non avranno mai un’opportunità migliore di adesso. L’invio di carri armati Leopard potrebbe impedire un nuovo genocidio in Ucraina. In caso contrario, si potrebbe aggiungere un altro capitolo oscuro alla travagliata storia della Germania.

La versione originale di questo intervento è qui.