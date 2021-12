India nell’acquisizione del controverso sistema di difesa anti-missilistico terra-aria S-400, di cui la Russia – ha Dmitry Shugaev, direttore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare (FSMTC) – ha iniziato la consegna programmata che terminerà entro la fine del 2021. Tira dritto l’nell’acquisizione del controverso sistema di difesa anti-missilistico terra-aria, di cui la– ha annunciato , a margine del Dubai AirShow,, direttore del Servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare (FSMTC) – ha iniziato la consegna programmata che terminerà entro la fine del 2021.

Nell’ottobre 2018, New Delhi ha firmato l’accordo da 5,43 miliardi di dollari (40.000 crore di rupie) con Mosca per cinque squadroni da consegnare entro i successivi cinque anni. Nel mese di ottobre, il capo dell’Indian Air Force (IAF), Air Chief Marshal (ACM) V.R. Chaudhari, ha commentato che “il primo reggimento dovrebbe essere insediato entro quest’anno”. Le consegne, non previste in questi tempi, sembrano essere state accelerate in vista della visita del Presidente russo Vladimir Putin in India e dell’incontro al vertice con il Primo Ministro Narendra Modi di queste ore. Dopo che le consegne saranno completate, saranno assemblate per “prove di accettazione” alla presenza di funzionari e specialisti russi che – secondo Alexander Mikheev, il direttore generale dell’esportatore statale russo di armi Rosoboronexport – all’inizio del prossimo anno, nel gennaio 2022, si recheranno in India per consegnare le attrezzature presso i siti di installazione oltre che per fornire assistenza ai tecnici indiani dell’IAF che hanno seguito corsi di assemblaggio in Russia.

Il Triumf S-400 (codice NATO SA-21 Growler) è uno dei sistemi di difesa multistrato anti-accesso e area denial (A2/AD), anti-missile e anti-aereo tra i più avanzati al mondo, capace di intercettare qualsiasi velivolo, compresi aerei quali velivoli di preallarme e controllo aereo (AEW&C) oppure gli F-16 o gli F-22, dormi UAV e missili balistici o da crociera, in un range di 400 chilometri e un’ altitudine pari a 30 chilometri cosÌ da neutralizzarli. E’ caratterizzato da un sistema di controllo e diversi radar in grado di rilevare, tracciare e identificare qualunque bersaglio. Dotato di otto batterie a corto, medio e lungo raggio, ha una doppia efficacia rispetto al suo predecessore, l’S-300, ed è l’unico sistema in grado di sparare 4 tipologie diverse di missile teleguidato, attraverso operazioni totalmente automatiche.

Più nel dettaglio, la storia di questo sistema di difesa inizia negli anni ‘80, sul finire di quella dell’Unione Sovietica, il cui crollo nel 1991 rallenterà la progettazione. Il suo sviluppo da parte dell’Almaz Central Design of Russia affonda le sue radici nella disperazione della Guerra Fredda e, più nello specifico, nel tentativo di trovare un contrasto credibile alla minaccia dei missili e degli aerei nemici in arrivo. L’S-400 costituisce, infatti, un notevole upgrade del S-200 (codice NATO: SA-5 ‘Gammon’) e, in seguito, del S-300 (codice NATO: SA-10 ‘Grumble’), che era il pilastro della difesa aerea dell’Unione Sovietica durante la Guerra Fredda, quando la minaccia missilistica nucleare era al suo apice. L’S-300 era stato inizialmente sviluppato contro i missili da crociera e gli aerei in arrivo, ma le ultime versioni potevano anche intercettare i missili balistici. Sono stati schierati negli anni ’70 in tutta l’Unione Sovietica per proteggere complessi industriali chiave, città e altre risorse strategiche come centrali nucleari o basi militari o perfino centri amministrativi e finanziari vitali: la loro agilità e flessibilità operativa rende rapido il dispiegamento autonomo.

Cuore nevralgico del S-400 è il sistema di amministrazione 30K6E, con protezione contro inceppamento e una cadenza di fuoco che è 2,5 volte quella di quest’ultima variante. Ogni squadrone S-400 comprende due batterie missilistiche, acquisizione Big Bird 91NGE multifunzionale a lungo raggio e radar di ingaggio associati, reti dati e veicoli di supporto per trasportatori-erettori fuoristrada che includono quattro camion con almeno otto lanciatori che trasportano un totale di 32 missili. Il radar di acquisizione phased array 3D resistente agli inceppamenti può tracciare contemporaneamente circa 300 bersagli e l’S-400 è in grado di ingaggiarne 36 contemporaneamente lanciando 72 missili assortiti, a seconda del tipo e della gamma di minacce aeree in arrivo. I suoi quattro missili intercettori a corto, medio, lungo ed esteso raggio hanno rispettivamente una gittata di 40 km, 120 km, 250 e 400 km e possono ingaggiare bersagli ad altitudini fino a 30 km. Dopo aver rilevato qualsiasi minaccia aerea all’interno della sua bolla di difesa aerea o area di responsabilità protettiva, il radar di ingaggio 92N6E dell’S-400 dirige il missile appropriato verso il bersaglio in arrivo per neutralizzarlo. Tutti i missili sono dotati di testate a esplosione diretta progettate per ottenere il danno totale al bersaglio, principalmente dall’effetto dell’esplosione.

In servizio dal 2007, le forze russe ne hanno schierato una mezza dozzina di reggimenti, di cui almeno due per la protezione di Mosca, ma anche in Siria e in Crimea. Una singola unità, composta da otto lanciatori, 112 missili e veicoli di comando e supporto, costa almeno $ 400 milioni (₹ 2.500 crore). Diversi paesi tra cui Arabia Saudita, Bielorussia, Algeria, Qatar, Vietnam, Iraq e Iran hanno espresso il loro interesse per l’S-400. La Cina è stata la prima acquirente e persino la Turchia, alleato della NATO, come si ricorderà più avanti, lo ha acquistato, mandando su tutte le furie Washington che ha imposto sanzioni ad Ankara e l’ha esclusa dal programma F-35 Joint Strike Fighter.

“Circa dieci Paesi mostrano il loro vivo interesse”, ha detto il direttore del servizio federale russo per la cooperazione tecnico-militare Dmitry Shugayev in un’intervista con il gruppo dei media RBC, non esplicitando i nomi se non quello della Bielorussia che, ha reso noto, potrebbe ben presto schierare questo sistema. La procedura di firma di un contratto per l’acquisto di sistemi missilistici antiaerei S-400 a clienti stranieri è un processo complesso e in più fasi, ha spiegato Shugayev. La Cina è stato il primo acquirente straniero a negoziare un accordo con la Russia, ma poi Turchia e India l’hanno seguita. E finora sia Pechino che Ankara, per questo motivo, sono andate incontro a delle sanzioni USA. “Dieci richieste non significano dieci paesi pronti a firmare un contratto”, ha aggiunto Shugayev, sottolineando che oltre alle trattative e alle firme su carta, la Russia e i potenziali acquirenti devono confrontarsi con i problemi inerenti le consegne oltre che con le capacità disponibili nell’industria russa per l’adempimento degli appalti. Non è solo il sistema di difesa aerea S-400 che ha dimostrato di essere più popolare tra gli acquirenti stranieri, secondo Shugayev. Nella sua intervista, ha anche notato che i lanciatori di missili/cannoni antiaerei Pantsyr-S, che si sono dimostrati in grado di distruggere i droni, hanno attratto acquirenti stranieri. Ha anche affermato che l’accresciuta domanda di sistemi di difesa aerea e di guerra elettronica russi suggerisce che i metodi di guerra sono cambiati. “Ora vediamo che è arrivata un’era di droni e robot”, ha aggiunto. “Più frequentemente vengono utilizzati droni e veicoli robotici – e oggi i veicoli aerei senza equipaggio sono impiegati ovunque – maggiore è la necessità di armi di distruzione e sistemi di guerra elettronica”.

Va poi detto che la scelta di New Delhi di acquistare questo sistema di difesa russo non è seguita al rifiuto delle offerte da parte americana del sistema di difesa missilistico anti-balistico Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) o del Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3).