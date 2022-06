I dipendenti di Ryanair scendono un’altra volta in sciopero. Questa volta, il 25 giugno prossimo si asterranno dal lavoro per 24 ore, piloti e assistenti di volo. Ed è la seconda volta nel mese.

«La protesta» -afferma una nota delle organizzazioni sindacali- «rientra in una mobilitazione coordinata a livello europeo». E infatti, assieme al personale italiano, si incroceranno le braccia anche in Spagna, Portogallo, Francia e Belgio.

Che sta succedendo nelle file dei low cost? Spiegano i sindacati che «i lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink faranno strike per chiedere contratti di lavoro dignitosi, che garantiscano condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese». Emergono così una serie assai lunga di malesseri che serpeggiano da tempo nel trasporto aereo e che hanno ridotto l’impero dei cieli a un terreno di scontro in cui ogni mattina avviene un combattimento sempre più sanguinoso dal punto di vista economico e commerciale, che ha danneggiato le compagnie più deboli e meno strutturate. Come quelle italiane, naturalmente, afflitte da un’indescrivibile incapacità gestionale e da un clientelismo che non ha precedenti nemmeno nei paesi più corrotti del nostro.

Ma tant’è!

«I lavoratori italiani di Ryanair, Malta Air e CrewLink sciopereranno per chiedere condizioni adeguate e stipendi almeno in linea ai minimi salariali previsti dal contratto nazionale del trasporto aereo del nostro Paese» sottolineano Filt Cgil e Uiltrasporti, avvertendo che si «prospettano probabili disagi sui collegamenti operati dal gruppo Ryanair, soprattutto verso i Paesi che sciopereranno».

È comprensibile che alcune tariffe avrebbero mostrato un barato finanziario dietro le proprie cifre e poiché una linea aerea non può tagliare i costi del carburante, né della manutenzione o dei costi aeroportuali, ha come unica area di azione quella di affettare i costi del personale, che per norme internazionali non potrà essere ridotto in numero a bordo.

La questione è grave per molti motivi. Per iniziare, il personale di condotta e quello di cabina, in un aeroplano, appartiene ad una fascia professionale molto alta, con una formazione costosa e necessaria di continui aggiornamenti. Che è a carico in gran parte dei lavoratori e non della compagnia. Una situazione di superlavoro -con relativo stress psico fisico- e di sotto pagamento che non dovrebbe essere accettato da un continente che rivendica, almeno a parole, il rispetto dei diritti umani e sociali.

Né si può accettare che il mercato domini un settore che ha risvolti economici e finanziari con pochi precedenti nel mondo. La deregolamentazione tariffaria del trasporto aereo, una legge federale degli Stati Uniti promulgata nel 1978, rimuovendo il controllo federale sulle tariffe, rotte e ingresso sul mercato di nuove compagnie aeree, ha finito in pochi anni per destrutturare un intero comparto senza che nessuno dei ‘vati’ dell’economia abbia pensato a creare dei paracadute che impedisse di generare in pochi anni un caos gestionale nei cieli planetari.

Se è vero che in principio il traffico aereo è aumentato a dismisura, comportando un affare molto lucroso per i costruttori, i poteri di regolamentazione del Civil Aeronautics Board sono stati gradualmente eliminati, ma la forza della Federal Aviation Administration ha continuato a controllare uno scenario in cui l’Europa a mostrato come sempre la sua totale ignavia rispetto alle decisioni d’oltreoceano.

Ora, pur da europeisti convinti, ci domandiamo cosa aspetti Bruxelles a ricomporre il trasporto aereo continentale con posizioni chiare e con regole stabili per garantire che ogni Paese membro non sia danneggiato dallo strapotere di pochi ma assai aggressivi competitori.