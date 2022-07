Mentre tutta l’attenzione internazionale è concentrata sull’Ucraina, il conflitto nell’Est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), mai archiviato, si è nuovamente infiammato. Si rischia una nuova guerra nella regione dei Grandi Laghi, sostengono gli osservatori. Al centro delle tensioni tra Congo, Rwanda e Uganda, l’inattesa rinascita del Movimento M23.

In un clima di grande tensione, i Presidenti del Congo, Felix Tshisekedi, e del Rwanda, Paul Kagame, hanno accettato di tenere un incontro, a Luanda, mediato dal Presidente dell’Angola, Joao Lourenço, che è anche Presidente della Conferenza internazionale per la regione dei Grandi Laghi (ICGLR).

L’incontro si è tenuto ieri. Al termine, poco è trapelato, se non note e dichiarazioni di rito, che tenderebbero comunque a voler trasmettere la sensazione che, almeno ufficialmente, le parti abbiano concordato sulla necessità di una de-escalation. I media sottolineano, richiamando quale fonte la la presidenza congolese, la decisione di un‘processo di de-escalation‘ tra Kigali e Kinshasa. Si riferisce del «desiderio di normalizzare le relazioni diplomatiche tra Kinshasa e Kigali», si prevede «l’immediata cessazione delle ostilità», nonché «il ritiro immediato e incondizionato» della ribellione dell’M23, che Kinshasa afferma essere sostenuta da Kigali, «dalle sue posizioni nella RDC».

Non è stato coinvolto nell’incontro, l’altro protagonista dello scontro diplomatico che si sta consumando sulla testa dell’Est del Congo, ovvero l’Uganda del Presidente Yoweri Museveni.

Se il motivo di questo scontro è l’M23, improvvisamente rinato dalle cenere del 2013 -con il sostegno del Rwanda in primis, secondo la presidenza Tshisekedi, e dell’Uganda, secondo alcuni settori congolesi ma non esplicitamente dal governo, le cui forze armate, anzi, collaborano con quelle di Kampala- alla base c’è la questione di sempre, ovvero le ricchezze delle province dell’Est del Congo.

A rendere incandescenze il tutto, c’è poi il passato dell’area -dal genocidio ruandese del 1994 in avanti-, i personalismi e relative relazioni burrascose tra i Presidenti di Rwanda e Uganda.

E’ in questo cocktail di sangue, sentimenti, politica, potere, danaro che sta prendendo forma il rischio dell’ennesima guerra nella regione dei Grandi Laghi.

In uno dei suoi recenti report sul Congo -nel quale proprio il rischio guerra già si profilava-, Crisis Group, l’organizzazione non governativa indipendente impegnata a prevenire e risolvere conflitti, delinea lo scontro dei Presidenti dei due pesi massimi dell’area, definendo come l’M23 si è inserito.

«L’intenso antagonismo tra Paul Kagame e Yoweri Museveni ha spesso alimentato le fiamme del conflitto nella regione dei Grandi Laghi». E ora, dopo anni di schermaglie, le «relazioni tradizionalmente tempestose tra gli ex alleati hanno preso una brutta piega».

Negli ultimi anni, le accuse reciproche sempre più ostili sono culminate nella brusca chiusura del Rwanda del vivace valico di frontiera di Gatuna, nel febbraio 2019. «Tra le altre cose, Kagame ha accusato Kampala di molestare i ruandesi in Uganda. Il commercio tra i due Paesi è quasi crollato quando il confine è stato chiuso. La misura ha interrotto il commercio in tutta l’Africa orientale, poiché Gatuna si trova sulla rotta principale per i camion che trasportano rifornimenti dal porto di Mombasa in Kenya all’interno, con oltre 2.000 camion che attraversano ogni mese. La pandemia di COVID-19 ha quindi aggravato gli effetti dannosi della chiusura.

La mediazione di Tshisekedi e Lourenço ha riunito Rwanda e Uganda per firmare un memorandum d’intesa nell’agosto 2019, ma non ha prodotto azioni concrete». Le relazioni sono poi brevemente migliorate dopo che il generale Muhoozi Kainerugaba, figlio del Presidente Museveni -che sarebbe pronto a prendere il posto del padre-, ha fatto visita a Kagame, nel gennaio 2022. «È tornato in Uganda con un soldato ugandese che il Rwanda aveva arrestato a novembre. In cambio, Museveni ha compiuto un importante gesto conciliante sostituendo il suo capo dell’intelligence militare, il generale Abel Kandiho, che Kagame avrebbe voluto rimosso, ritenendolo responsabile di abusi contro centinaia di ruandesi in Uganda. Il Rwanda ha poi detto che avrebbe riaperto il confine. Un ulteriore segno di riscaldamento dei legami è stata la partecipazione di Kagame alla festa di compleanno di Muhoozi, in aprile. Durante la sua prima visita a Kampala in quattro anni, Kagame ha anche incontrato Museveni, secondo quanto riferito, per discutere le dinamiche regionali».

«Le rivalità economiche sono parte della ragione dell’inimicizia tra Rwanda e Uganda. I due hanno a lungo gareggiato per il controllo delle risorse naturali della RDC orientale.

Fino al 90 per cento dell’oro del Congo viene contrabbandato nei Paesi vicini, la maggior parte arriva in Rwanda e Uganda. Entrambi i Paesi elencano l’oro tra i loro maggiori guadagni in valuta estera, sebbene nessuno dei due produca molto da solo.

Oltre a importanti giacimenti di oro e altri minerali, il Congo orientale possiede anche petrolio, in particolare sotto il lago Albert, che attraversa il confine tra Uganda e RDC. A febbraio, la società francese Total Energies ha approvato un progetto petrolifero da 10 miliardi di dollari sulla sponda ugandese del lago che trasformerà il Paese in un importante produttore di energia. A parte le difficoltà tecniche, i litigi sul percorso di un gasdotto verso un porto dell’Africa orientale avevano ritardato il progetto per anni. L’azienda ha anche un memorandum d’intesa con il Rwanda per aiutare a sviluppare il suo settore energetico».

«Con l’Uganda e il Rwanda che fanno affidamento sull’accesso alla RDC orientale per rafforzare le loro economie, Tshisekedi deve tenere un difficile equilibrio. Secondo quanto riferito, un accordo del giugno 2021 tra Tshisekedi e Kagame che concedeva a una società ruandese i diritti di raffinare l’oro prodotto in Congo ha irritato Kampala; che Tshisekedi abbia accettato l’accordo ha anche sorpreso molti congolesi. Da parte sua, si dice che Kagame sia sconvolto da un massiccio progetto stradale dell’Uganda nella RDC orientale che mira ad aprire rotte commerciali verso tre città congolesi orientali e quindi fornire alternative al valico di Gatuna/Katuna. Almeno una di queste strade sarebbe troppo vicina al confine con il Rwanda -e quindi in quella che Kagame percepisce come la sfera di influenza di Kigali».

«L’8 febbraio, il Presidente Kagame ha pronunciato un fragoroso discorso di 50 minuti al Parlamento ruandese, denunciando una minaccia alla sicurezza del Paese proveniente dalle province del Kivudella Repubblica Democratica del Congo. Ha citato presunti collegamenti tra l’Allied Democratic Forces (ADF) e uno dei suoi nemici di lunga data, le Forces Démocratiques de Libération du Rwanda (FDLR), un residuo della milizia hutu ruandese responsabile del genocidio del 1994». «Kagame ha detto che il pericolo era abbastanza grande da prendere in considerazione l’idea di schierare truppe nella RDC orientale anche senza l’approvazione di Tshisekedi». Lo stesso giorno, Museveni ha nominato Kandiho capo della Polizia ugandese, annullando la sua precedente decisione di placare Kagame mettendo da parte l’ex capo dell’intelligence. «Sembra che i due presidenti abbiano ancora dei conti da regolare».

Il discorso di Kagame è arrivato dopo che le forze armate ugandesi e burundesi avevano lanciato le proprie operazioni militari in Congo. Nel novembre 2021, Tshisekedi aveva infatti autorizzato l’Uganda a schierare soldati nella RDC orientale per combattere l’ADF -un gruppo ribelle emerso in Uganda all’inizio degli anni ’90 e successivamente fuggito nell’Est del Congo, gruppo affiliato all’ISIS- che Museveni ritiene responsabile degli attentati letali a Kampala del 16 novembre 2021. «Il dispiegamento dell’Uganda è l’intervento straniero aperto più consistente nella RDC dalla fine delle devastanti guerre congolesi nel 2003. Insieme al dispiegamento clandestino del Burundi, alla minaccia del Rwanda di essere coinvolto e alla possibile formazione di una forza dell’Africa orientale, il dispiegamento dell’Uganda ha suscitato timori di un più ampio coinvolgimento militare esterno e ha gettato ulteriori dubbi sulla capacità di Tshisekedi di stabilizzare l’Est», l’impegno principale della sua presidenza. Tshisekedi, infatti, ha tentato in diversi modi di affrontare gli oltre 120gruppi armati che infestano la parte orientale del Paese.



All’inizio della sua presidenza, Tshisekedi ha preferito un approccio regionale. «Nel 2019 ha lanciato un piano per invitare Burundi, Rwanda e Uganda a svolgere operazioni militari congiunte nell’Est sotto l’autorità dell’esercito congolese. Questo piano non è andato da nessuna parte, presumibilmente perché Kampala e Kigali erano reciprocamente diffidenti nel vedere l’altro espandere una sfera di influenza nella RDC.

Incapace di alleviare la radicata sfiducia tra i due, Tshisekedi ha cambiato rotta e ha iniziato a perseguire la cooperazione bilaterale. Nel marzo 2021, funzionari congolesi e ruandesi hanno elaborato un piano operativo per un’azione militare congiunta nell’est, sebbene il seguito ufficiale sia stato finora limitato. A luglio, la Repubblica Democratica del Congo e il Burundi hanno deciso di cooperare anche militarmente, a seguito di un incontro faccia a faccia tra Tshisekedi e il Presidente burundese Évariste Ndayishimiye, che è stato probabilmente preludio al dispiegamento delle truppe burundesi nella provincia del Sud Kivu. Quattro mesi dopo, e dopo mesi di colloqui tra Tshisekedi e Museveni, le truppe ugandesi hanno marciato nella RDC.

L’impresa militare dell’Uganda è di dominio pubblico, sebbene affermazioni contraddittorie abbiano rafforzato l’impressione che le parti non abbiano un chiaro accordo sulla sua portata. Le autorità congolesi e ugandesi hanno presentato l’operazione come un’esercitazione militare congiunta. In realtà, l’Uganda sembra essere saldamente al comando.

L’incursione del Burundi nel Sud Kivu è avvolta nel segreto. Alla fine di dicembre, i residenti del territorio della provincia di Uvira hanno riferito di aver visto circa 400 soldati burundesi e Imbonerakure, la famigerata milizia giovanile del partito al governo del Burundi, attraversare il fiume Rusizi tra i due paesi. Secondo quanto riferito, hanno quindi stretto un’alleanza con i gruppi etnici Gumino e Twigwaneho e molti altri piccoli gruppi Mai-Mai contro RED-Tabara, che ha stretto legami con un’altra insurrezione burundese, Forces nationales de libération (FNL) e milizie Mai-Mai congolesi. Secondo quanto riferito, l’esercito burundese ha subito pesanti perdite, mentre migliaia di residenti sono fuggiti dalle violenze. Tuttavia, il Burundi ha ripetutamente negato che le sue truppe stiano combattendo nella RDC. Il governo congolese è rimasto in silenzio sulla questione».

Mentre tutto ciò si consumava nel martoriato Est Congo, Kagame, dava segni di nervosismo e scontentezza per queste operazioni militari dei suoi vicini in Congo, per quanto fosse ben consapevole degli ostacoli nel caso le truppe ruandesi entrassero in Congo. «Molti congolesi hanno ricordi vividi delle tattiche brutali del Rwanda durante le sue precedenti campagne militari nella Repubblica Democratica del Congo. Inoltre, il sostegno storico del Rwanda a una serie di insurrezioni nella RDC orientale alimenta il diffuso sospetto tra i congolesi sulle sue intenzioni.

A metà dicembre, due settimane dopo che l’Uganda aveva lanciato la sua offensiva contro l’ADF, le forze di polizia congolesi e ruandesi hanno deciso di rafforzare la cooperazione transfrontaliera».

In qualunque modo Kagame decida di procedere, le tensioni tra lui e Tshisekedi sono chiaramente aumentate da quando le truppe ugandesi e burundesi sono entrate nella RDC. Nonostante gli sforzi di Tshisekedi per portare Kagame dalla sua parte, l’acrimonia tra i due leader è profonda.

Funzionari ruandesi affermano che Tshisekedi non ha permesso loro di ‘prendersi cura delle FDLR’ -una denuncia di lunga data di Kagame che ha anche rivolto al predecessore di Tshisekedi, Joseph Kabila- suggerendo persino che l’esercito congolese collabori con il gruppo. Da parte sua, Tshisekedi è preoccupato per le ambizioni regionali del Rwanda. “È irrealistico e improduttivo, persino suicida, per un Paese della nostra sub-regione pensare di poter sempre trarre vantaggio dal mantenimento di conflitti o tensioni con i suoi vicini”, ha detto ai diplomatici a fine febbraio».

Da mesi, dunque, Rwanda e Uganda continuano a scambiarsi accuse, citando in particolare il reciproco coinvolgimento con l’ADF.

Ma la preoccupazione che ha preso il sopravvento in tutti 3 i Paesi, è stata quella relativa all’improvviso riemergere dell’M23.

«Nel 2012, con il sostegno di Rwanda e Uganda, questo gruppo aveva guidato l’ultima grande ribellione sul suolo congolese, catturando brevemente Goma prima che l’ONU e le truppe congolesi la sconfiggessero l’anno successivo. La maggior parte dei combattenti era poi fuggita in Uganda, mentre il resto aveva cercato rifugio in Rwanda.

Un accordo di pace del dicembre 2013 prevede che i combattenti M23 possano ritornare nella Repubblica Democratica del Congo senza subire conseguenze. Il documento non precisa modalità e dettagli vari, e nulla è stato operativamente fatto dai contraenti per dare seguito all’impegno. Alcuni ex ribelli alla fine sono rientrati in Congo di propria iniziativa. Nel 2017, il capo militare M23, Sultani Makenga, ha cercato di rilanciare il movimentoriportando circa 200 ex combattenti nella RDC prima di stabilirsi nel settore Mikeno del Parco Nazionale di Virunga, che confina con il Rwanda e l’Uganda. Del gruppo se ne persero poi le tracce».

Il gruppo è riemerso il 7 novembre 2021 con un’incursione nelle postazioni dell’esercito congolese nel territorio di Rutshuru, al confine con il Rwanda e l’Uganda. L’esercito del Congo ha immediatamente incolpato l’M23, con alcuni nell’entourage di Tshisekedi che hanno affermato che gli aggressori erano arrivati dal Rwanda. Il Presidente dell’ala M23 dell’Uganda ha negato il coinvolgimento, ma ha riconosciuto la presenza di Makenga e dei suoi uomini sul suolo congolese. Il Rwanda ha anche negato di essere coinvolto, incolpando l’Ugandadell’attacco. Il viceministro degli Esteri dell’Uganda ha respinto l’accusa del Rwanda definendola ‘spazzatura’. Gli analisti hanno detto a Crisis Group che Makenga probabilmente ha reagito in modo eccessivo a un incidente di sicurezza. In un attacco più ampio il 24 gennaio a Nyesisi, vicino al Parco Nazionale di Virunga, i presunti ribelli dell’M23 hanno ucciso circa 40 soldati congolesi, incluso un colonnello. Alcuni analisti ritengono che il Rwanda abbia appoggiato questo assalto, poiché è avvenuto vicino ai lavori stradali dell’Uganda. Kagame ha immediatamente negato che il Rwanda fosse coinvolto». Evidente da subito che i rinnovati attacchi dell’M23 avrebbero approfondito la spaccatura tra Uganda e Rwanda.

Non è chiaro quanto l’M23 possa destabilizzare ulteriormente l’Est, ma il gruppo potrebbe creare grattacapi a tutti nella regione dei Grandi Laghi. «Il 28 marzo i suoi combattenti si sono scontrati con l’esercito congolese e hanno attaccato le comunità vicino a Rutshuru. I combattimenti infuriarono anche vicino al confine, costringendo circa 6.000 civili a entrare in Uganda. Kampala ha inviato truppe extra nella RDC orientale per proteggere i macchinari del progetto stradale. Il governatore militare del Nord Kivu ha accusato il Rwanda di sostenere l’M23, facendo sfilare davanti ai giornalisti due uomini catturati che secondo lui erano soldati ruandesi. Il Rwanda ha confutato le accuse. Il giorno successivo, un elicottero delle Nazioni Unite con otto forze di pace si è schiantato nella zona, tutti morti i passeggeri. L’esercito congolese ha detto che l’M23 aveva abbattuto l’aereo. Il 1° aprile, l’M23 ha annunciato inaspettatamente un cessate il fuoco unilaterale, incoraggiando le autorità congolesi ad avviare i negoziati. L’esercito congolese ha rifiutato l’offerta, lanciando una controffensiva il 6 aprile, ma rapidamente ha perso posizioni strategiche a favore di M23.

Parte del motivo per cui l’M23 è tornato con tale forza è che il governo di Tshisekedi ha lottato da quando è entrato in carica, nel 2019, per agire in modo deciso sull’accordo di pace del 2013. Secondo l’accordo, le autorità della RDC avrebbero dovuto smobilitare e disarmare i combattenti M23 e concedere amnistie alla maggior parte della base del gruppo. Ma l’accordo non aveva una soluzione su come affrontare gli autori di gravi violazioni dei diritti umani, incluso il comandante Makenga, che erano stati esclusi dal rimpatrio. Tshisekedi in precedenza aveva affermato che avrebbe revocato i mandati di arresto per alcuni ribelli accusati di atrocità, ma ciò non è stato fatto. L’M23 gode di scarso sostegno popolare e molti congolesi sarebbero contrari alle offerte di amnistia ai suoi combattenti».

Nelleke Van de Walle, direttore del Great Lakes Project presso Crisis Group, commentando l’incontro di ieri di Tshisekedi e Kagame, ha evidenziato come qualsiasi reale risultato sia velleitario se non si affronta il problema che sta alla radice. Non c’è pace se non c’è la soluzione della questione legata allo sfruttamento delle risorse naturali. I due Presidenti avrebbero dovuto «discutere dello sfruttamento illegale delle risorse nella RDC, in particolare dell’oro, ma anche dell’accesso alla terra e delle questioni relative ai rundofoni nella RDC orientale. Entrambi i Paesi devono impegnarsi concretamente per porre fine alle interferenze reciproche negli affari».

E’ sottinteso che un tale ‘colloquio‘ non potrebbe tenersi senza l’altro protagonista, Museveni. Deve esserci la volontà politica di tutte le parti per privilegiare soluzioni per una reale integrazione economica. Il conflitto, ritiene Nelleke Van de Walle così come altri analisti, è un tema di geoeconomia delle risorse. Per risolvere il quale serve la politica, facendo prima tabula rasa delle tossine dei rancori del passato -qui con preventivo impegno del Congo ad affrontare a muso duro la questione di un meccanismo per processare tutti gli autori di gravi crimini commessi nel Paese negli ultimi 30 anni, inclusi funzionari ruandesi, ugandesi, burundesi e congolesi stessi- e dei personalismi.