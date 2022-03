«Dopo aver discusso a lungo su come rendere l’Unione europea più solida e attenta alla sicurezza, gli europei hanno ora compiuto più progressi verso questo obiettivo nell’ultima settimana rispetto al decennio precedente», parola di Josep Borrell, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e vicepresidente della Commissione europea per un’Europa più forte nel mondo, dalle colonne di ‘Project Syndicate‘. «La guerra della Russia ha risvegliato un gigante addormentato, pienamente impegnato a sostenere un’Ucraina libera».

Di seguito riportiamo integralmente l’intervento di Josep Borrell.



«Alcune settimane possono sembrare decenni, e questa è stata una di quelle. Con il nudo atto di aggressione della Russia contro l’Ucraina, la tragedia della guerra è esplosa ancora una volta in Europa. Le forze russe hanno bombardato alloggi residenziali, scuole, ospedali e altre infrastrutture civili. La macchina propagandistica del Cremlino è stata spinta all’eccesso nel suo sforzo di giustificare l’ingiustificabile. Più di un milione di persone sono già fuggite dalla violenza e altre ne arriveranno.

Gli ucraini, nel frattempo, stanno montando un’eroica difesa del loro paese, galvanizzati dalla leadership del presidente Volodymyr Zelensky. Di fronte a un assalto crescente e alle assurde affermazioni del Cremlino di negare la propria identità nazionale, gli ucraini hanno dimostrato unità e resilienza. Bloccato nel passato, il presidente russo Vladimir Putin potrebbe essersi convinto che l’Ucraina gli appartenga nella sua visione di una ‘grande Russia’. Ma gli ucraini hanno dimostrato che il loro Paese appartiene a loro e che intendono che abbia un futuro europeo.

L’Unione Europea è entrata in azione. Mentre alcuni si aspettavano che esitassimo, non fossimo d’accordo e ritardassimo, abbiamo agito a velocità record per sostenere l’Ucraina, infrangendo i tabù lungo la strada.

Abbiamo imposto sanzioni senza precedenti agli oligarchi legati al Cremlino e ai responsabili della guerra. Sono ora in atto misure impensabili solo pochi giorni fa, come l’esclusione dal sistema SWIFT delle principali banche russe e ilcongelamento degli asset della banca centrale russa. E per la prima volta in assoluto, l’UE sostiene gli Stati membri nella fornitura di equipaggiamento militare all’Ucraina assediata, mobilitando 500 milioni di euro (554 milioni di dollari) nell’ambito del Fondo europeo per la pace .

Abbiamo fatto tutto questo insieme ad altri Paesi per garantire il massimo effetto. Gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Canada, la Svizzera, il Giappone, Singapore e molti altri centri nevralgici finanziari ed economici si sono uniti a noi nell’adozione di severe sanzioni. L’indignazione internazionale contro la Russia sta precipitando, anche nello sport e nelle arti. Una fuga precipitosa di aziende sta lasciando il mercato russo.

Tuttavia, le notizie da terra in Ucraina sono orribili e che fanno riflettere, e nessuno sa come finirà questa guerra. Putin cercherà di giustificare lo spargimento di sangue che ha scatenato dipingendolo come un sottoprodotto inevitabile di un mitico scontro tra l’Occidente e il Resto;ma non convincerà quasi nessuno. La stragrande maggioranza dei Paesi e delle persone in tutto il mondo rifiuta di accettare un mondo in cui un leader autocratico può semplicemente impossessarsi di ciò che vuole attraverso un’aggressione militare.

Il 2 marzo, la stragrande maggioranza dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite –141 Paesi– ha votato a favore dei diritti sovrani dell’Ucraina, denunciando le azioni della Russia come una chiara violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. Solo quattro Paesi hanno votato con la Russia (i restanti 35 si sono astenuti). Questa storica dimostrazione di consenso globale mostra quanto i leader russi abbiano isolato il loro paese. L’UE ha lavorato duramente per raggiungere questo risultato all’ONU e siamo pienamente d’accordo con il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres che il compito ora è porre fine alla violenza e aprire le porte alla diplomazia.

Nella settimana successiva all’invasione della Russia, abbiamo assistito alla nascita tardiva di un’Europa geopolitica. Per anni, gli europei hanno discusso su come rendere l’UE più solida e attenta alla sicurezza, con unità di intenti e capacità per perseguire i nostri obiettivi politici sulla scena mondiale. Ora probabilmente siamo andati più in là su quella strada nell’ultima settimana rispetto al decennio precedente.

Questo è uno sviluppo positivo, ma c’è molto altro da fare. In primo luogo, dobbiamo prepararci a sostenere l’Ucraina e il suo popolo a lungo termine, per il loro bene oltre che per il nostro. Non ci sarà sicurezza per nessuno se permettiamo a Putin di prevalere. Se non ci saranno più regole, saremo tutti in pericolo. Ecco perché dobbiamo garantire che un’Ucraina libera sopravviva. E a tal fine, dobbiamo mantenere un’apertura affinché la Russia torni alla ragione, in modo che la pace possa essere ristabilita.

In secondo luogo, dobbiamo riconoscere cosa significhi questa guerra per la sicurezza e la resilienza europee in senso più ampio. Considera la dimensione energetica. Chiaramente, ridurre la nostra dipendenza dalle importazioni di energia da parte di poteri autoritari e aggressivi è un imperativo strategico urgente. È assurdo che abbiamo letteralmente finanziato la capacità del nostro avversario di fare la guerra. L’invasione dell’Ucraina dovrebbe dare nuovo slancio alla nostra transizione verso l’energia verde. Ogni euro che investiamo nello sviluppo di energie rinnovabili in casa ridurrà le nostre vulnerabilità strategiche e aiuterà a scongiurare il catastrofico cambiamento climatico. Rafforzare la nostra base significa anche affrontare le reti di disinformazione aggressive della Russia e inseguire l’ecosistema della finanza e dello spaccio di influenza del Cremlino.

Terzo, in un mondo di potere politico, abbiamo bisogno della capacità di costringerci e difenderci. Sì, questo include i mezzi militari e dobbiamo svilupparli di più. Ma l’essenza di ciò che l’UE ha fatto questa settimana è stato utilizzare tutte le politiche e le leve -che rimangono principalmente di natura economica e normativa- come strumenti di potere. Dovremmo basarci su questo approccio nelle prossime settimane, in Ucraina ma anche altrove, se necessario.

Il compito principale per ‘l’Europa geopolitica’ è semplice. Dobbiamo usare il nostro ritrovato senso di scopo prima per garantire un’Ucraina libera e poi per ristabilire la pace e la sicurezza in tutto il nostro continente».