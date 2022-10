Russia – USA: perché Elon Musk ha ragione

Elon Musk ha ragione.

Forse non nei dettagli dell’accordo di pace per l’Ucraina che ha recentemente proposto per i suoi milioni di follower su Twitter -e che sta suscitando la stessa reazione velenosa online che è stata rivolta ad altri sostenitori della pace, tra cui il Papa e il rappresentante Ro Khanna.

Un tale accordo può essere determinato solo nel corso di negoziati diplomatici multidimensionali che coinvolgono Russia, Ucraina, Stati Uniti ed Europa che quasi certamente richiederebbero mesi, se non anni, di impegno ad alto rischio. I termini specifici che potrebbero costituire la base di qualsiasi accordo sono impossibili da conoscere in anticipo.

Ma Musk ha ragione sul fatto che se le cose in Ucraina continuano lungo il loro corso attuale, gli Stati Uniti e la Russia sono diretti verso una collisione che potrebbe avere conseguenze catastrofiche per tutte le parti in conflitto e per il mondo. Ed ha ragione sul fatto che l’approccio dell’America a questo problema crescente richieda un adeguamento urgente.

Musk sembra comprendere ciò che l’Amministrazione Biden non comprende: che Putin non sta seguendo il copione che abbiamo scritto per lui in Ucraina. Quel copione implica un calcolo di costi e benefici che lo porterà a ritirarsi da un confronto con gli Stati Uniti e la NATO che non può vincere. Quando chiariamo questi costi, ragioniamo, si renderà conto che superano di gran lunga i potenziali benefici dell’aggressione per lui e per la Russia.

Ma, ancora e ancora, poiché lo abbiamo costretto a fare i conti con questi costi, non ha reagito nel modo che ci aspettavamo. All’inizio di quest’anno, di fronte all’avvertimento esplicito di sanzioni economiche draconiane statunitensi ed europee e contromosse militari se la Russia avesse invaso l’Ucraina, ha seguito le sue minacce piuttosto che fare marcia indietro. Poi, quando la combinazione del coraggio ucraino e della tecnologia militare occidentale ha bloccato il suo proposito di conquistare Kiev, ha alzato la posta scatenando un brutale torrente di artiglieria e razzi contro le difese ucraine nella regione del Donbass, scommettendo che le vaste scorte di munizioni della Russia avrebbero potuto sopraffare quelle dell’Ucraina e dell’Occidente.

Ora, in risposta al successo della controffensiva ucraina nel Donbass, sta ancora una volta raddoppiando piuttosto che indietreggiare. Scegliendo di mobilitare i riservisti militari russi, potenziare l’industria della difesa russa, annettere più territorio ucraino e minacciare una risposta nucleare se la Russia viene attaccata, sta intensificando piuttosto che disinnescare la guerra.

Come mai? La saggezza convenzionale cita l’aggressività di Putin. E ci sono dei meriti in questa spiegazione. L’imbarazzante spettacolo pre-invasione in cui Putin ha travestito i principali funzionari del governo russo alla televisione nazionale mentre si rannicchiavano davanti a lui suggerisce che è diventato sprezzante nei confronti degli aiutanti e non ricettivo a opinioni politiche alternative. Un leader diverso avrebbe potuto gestire le cose in modo diverso, anche se, come gran parte dell’élite politica russa, condivideva le opinioni di Putin sull’Ucraina e la sfiducia nei confronti dell’Occidente.

Ma il fatto che così tanti in Russia nutrano serie preoccupazioni sulla prospettiva di un accerchiamento da parte degli Stati Uniti e della NATO, suggerisce che la condotta russa in Ucraina ha fonti al di là dello stesso Putin. Quando gli Stati temono che sia in gioco la loro sopravvivenza,possono impegnarsi in comportamenti scioccamente sconsiderati.

L’ex Segretario di Stato americano Dean Acheson ha alluso a questo fenomeno descrivendo come gli Stati Uniti abbiano interpretato male le intenzioni del Giappone imperiale nei mesi precedenti l’attacco a Pearl Harbor: «Questa lettura errata non riguardava ciò che il governo militare giapponese proponeva di fare in Asia, non l’ostilità che il nostro embargo avrebbe suscitato, ma i rischi incredibilmente alti che il generale Tojo avrebbe assunto per raggiungere i suoi scopi. Nessuno a Washington si rese conto che lui e il suo regime consideravano la conquista dell’Asia non come il raggiungimento di un’ambizione, ma come la sopravvivenza del regime. Per loro era una questione di vita o di morte. Non erano assolutamente disposti a continuare in quella che consideravano la posizione precaria del Giappone circondato da grandi potenze ostili: gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e una Cina forse rianimata e restaurata».

Ognuna di queste diagnosi della nostra malattia in Russia -l’ambizione fuorviante di Putin contro la paura esistenziale della Russia dell’accerchiamento occidentale- punta in una direzione politica contrastante. La classica ricetta per affrontare un nemico dalla mentalità offensiva è affrontarlo con una schiacciante contropressione evitando la pacificazione in stile Monaco. Ma proprio come con il Giappone nel periodo che ha portato alla seconda guerra mondiale, un tale approccio alimenta l’assunzione di rischi quando si ha a che fare con uno Stato che si sente sempre più messo alle strette e disperato, e può essere particolarmente pericoloso quando quello Stato ha armi nucleari.

Il problema è che la Russia corrisponde a entrambe queste descrizioni. In misura significativa, la bellicosità di Putin riflette l’ascesa dei nazionalisti russi, la cui influenza è cresciuta non solo nei servizi militari e di sicurezza, ma anche nella società di base. Addolorati e combattivi, stanno spingendo il Cremlino a riunire le tradizionali terre russe, tra cui la Bielorussia e parti dell’Ucraina. Per molto tempo hanno considerato Putin troppo desideroso di fare accordi con l’Occidente e troppo esitante per difendere i compatrioti all’estero.

Ma paradossalmente, queste aspirazioni sono anche radicate in un senso di vulnerabilità e debolezza.

Le vaste pianure aperte della Russia e la lunga storia di invasioni straniere hanno spinto i suoi leader per secoli a cercare sicurezza mettendo la distanza geografica tra il suo cuore e potenziali invasori. Vedono la grandezza della Russia come una fonte vitale di sicurezza, non solo di prestigio. Molti sono convinti che l’Occidente sia intenzionato alla fine della Russia, piuttosto che alla sua rinascita democratica, e sono tutt’altro che compiaciuti della stabilità della loro attuale federazione.

Gestire questo peculiare mix di ambizione e paura rappresenta una sfida formidabile. Richiede un delicato equilibrio tra respingere la belligeranza russa –come abbiamo fatto in modo abbastanza efficace in Ucraina– e impegnarsi diplomaticamente per prevenire una discesa verso un conflitto diretto –che abbiamo ampiamente trascurato. La risoluzione della crisi dei missili cubani, che ha comportato sia un ultimatum americano che minacciava un attacco militare, sia un’offerta parallela di barattare la rimozione di missili sovietici da Cuba con la rimozione di missili americani dall’Italia e dalla Turchia, fornisce un esempio di come tale equilibrio possa operare.

Musk ha fatto molto per aiutare l’Ucraina a difendersi dall’invasione russa. Ora sta facendo un servizio all’Ucraina, agli Stati Uniti e al mondo evidenziando la necessità di un percorso diplomatico per accompagnare il respingimento militare che abbiamo impiegato finora contro la Russia in Ucraina. Costringere Putin a una scelta tra l’umiliazione e l’escalation nucleare è una formula per il disastro.