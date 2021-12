Questo dicembre segna il trentesimo anniversario di un evento di livello mondiale: la dissoluzione dell’URSS. Tra i quindici Stati risultanti, la Federazione Russa rimane per molti aspetti un’eccezione, al di là delle sue dimensioni, del suo peso demografico o della sua influenza politica nella regione. In effetti, la sua traiettoria socio-politica unica distingue anche la Russia dalle altre ex repubbliche sovietiche.

Esiste un’identità nazionale russa? Le politiche messe in atto negli ultimi trent’anni non hanno permesso di dare una risposta chiara a questa domanda – essa è anzi particolarmente complessa in questo Paese di grande diversità etnica e culturale, e che coltiva un rapporto a dir poco ambiguo con il passato sovietico e imperiale.

Un passato sovietico ancora presente

A differenza della vicina Ucraina, il passato sovietico continua a fornire una forte ancoraggio identitario per lo stato russo. Proprio come la Bielorussia, con la quale ha perseguito per vent’anni la costruzione di uno ‘stato di unione’, la Russia non ha glorificato l’uscita dal periodo sovietico come un mito di fondazione o rinascita nazionale.

La “Grande Vittoria” del 9 maggio 1945 vi viene commemorata come il principale evento unificante, che prende il posto di una festa nazionale, molto più della “Giornata della Russia”, celebrata dal 1992 in memoria dell’adozione della dichiarazione di sovranità. della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa (RSFSR) il 12 giugno 1990, o “Giornata dell’Unità Nazionale (o del Popolo)”. Quest’ultimo si celebra il 4 novembre dal 2005 per commemorare la liberazione nel 1612, da parte delle milizie popolari, di Mosca occupata dalle truppe polacche, e la fine del “Tempo dei tumulti” con la successiva elezione del primo zar della dinastia dei Romanov.

Gli attuali governanti della Russia, nati negli anni Cinquanta e Sessanta, hanno progressivamente elevato la memoria del tardo periodo sovietico – gli anni Breznev (1964-1982) – al rango di un ideale normativo, quello della “buona” Unione Sovietica. (khorochiï Sovetskiï Soïouz). Per il politologo Vladimir Guelman, è un’immagine brillante del sistema sovietico privo dei suoi difetti intrinseci, come le carenze o la violazione sistematica delle libertà civili. Invocando la nostalgia per questa “età dell’oro” sovietica, Vladimir Putin e il suo entourage chiamano ripetutamente il crollo dell’URSS una “tragedia” e una “catastrofe”.

Ancor di più, l’Unione Sovietica simboleggia, agli occhi delle autorità russe, l’antico potere geopolitico che Mosca esercitò su una parte del mondo dopo la seconda guerra mondiale. I riferimenti pubblici all’URSS consentono quindi alla Russia contemporanea di giustificare le sue attuali ambizioni, pur conservando la sua “aura” di grande potenza, testimoniata in particolare dallo status di membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Questo stato d’animo, portato avanti dal Cremlino per anni, è stato sancito legalmente in occasione della revisione della Costituzione russa nel 2020, il cui articolo 67,1 ora stabilisce che la Federazione Russa è “l’erede”. “, O il” successore in legge “(pravopreemnik), dell’Unione Sovietica.

La fine di un impero?

Contrariamente ai resoconti storici attuati dagli altri paesi post-sovietici, la nuova Russia mantiene un rapporto ambiguo con la sua storia imperiale. Trent’anni dopo la caduta dell’URSS e più di un secolo dopo quella dell’Impero Romanov, la domanda “dove finisce l’impero e dove inizia la nazione?” Rimane senza una risposta definitiva nei dibattiti russi. I governanti della Russia post-sovietica hanno favorito la promozione di una lettura continuista della storia nazionale, che collega l’era contemporanea allo zarismo e al comunismo in nome del mantenimento di uno stato forte e duraturo in un vasto spazio eurasiatico.

Non è meno vero che, ancora oggi, la Russia è uno stato di dimensioni imperiali, anche se “rimpicciolito”, che comprende regioni un tempo riunite per conquista o per consenso più o meno volontario. Queste regioni, avendo beneficiato dello status di territori autonomi all’inizio dell’era sovietica e da allora chiamate “repubbliche” (respoubliki), sono centri ad alta concentrazione di comunità etniche con le loro lingue, culture e costumi, diversi da quelli dell’etnia maggioranza del paese. Il rapporto tra i capi locali e il Cremlino evoca il sistema di governo imperiale più che quello federale, in quanto l’esercizio del potere incontrastato da parte di questi capi è condizionato dalla dichiarazione di piena fedeltà, se non di sottomissione al capo supremo: Vladimir Putin.

Il mantenimento di questo spazio mosaico, descritto dal presidente come un “atto eroico” (podvig) dei russi, rappresenta un’importante fonte di legittimità per il regime politico in carica. Fu durante la “seconda guerra cecena” che Putin, appena nominato primo ministro prima di succedere a Boris Eltsin come capo di Stato, gettò le basi per la sua immagine di uomo forte capace di contenere la minaccia separatista e di garantire ordine e sicurezza a tutti . Successivamente, gli abusi autoritari del regime sono giustificati da questa stabilizzazione, uno dei cui obiettivi sarebbe prevenire una nuova fase di disgregazione del Paese.

Tuttavia, questa paura della dislocazione dello stato è svanita nel corso degli anni, poiché l’integrità territoriale del paese “a tutti i costi” è diventata gradualmente oggetto di controversie. Si pensi allo slogan “Smetti di nutrire il Caucaso”, lanciato dai nazionalisti russi all’inizio degli anni 2010 e sostenuto dall’avversario Alexei Navalny per protestare contro i trasferimenti di bilancio, ritenuti sproporzionati, che stanno ricevendo le repubbliche musulmane del Caucaso settentrionale. Un altro esempio più recente: il vivace scambio tra Vladimir Putin e il regista Alexander Sokourov, membro del Consiglio presidenziale russo per i diritti umani, che ha proposto di “lasciare andare” i territori “che non desiderano più vivere con noi nello stesso stato” e secondo le stesse leggi federali. Nella sua risposta, il presidente russo ha messo in guardia contro la riproduzione dello “scenario jugoslavo” in Russia, riferendosi alle guerre etniche avvenute nel territorio dell’ex Jugoslavia negli anni ’90.

Una fragile unità nazionale

Se la costruzione della nazione in Russia rimane profondamente segnata dal passato imperiale del paese, le autorità stanno cercando di mobilitare valori che dovrebbero unire quante più persone possibile. Questi sono i valori patriottici e conservatori, o “tradizionali” promossi dallo stato e dagli attori parastatali, compresa l’opposizione parlamentare fedele al Cremlino, la Chiesa ortodossa russa o le autorità spirituali musulmane. Questo presunto “consenso conservatore” non è, tuttavia, la bacchetta magica che supererà le divisioni interne.

Uno di questi è simboleggiato da un divario persistente tra ethnos e demos, la comunità etnoculturale e la comunità dei cittadini. Questa distinzione è prima di tutto terminologica: ciò che è “russo” (rousskiï, l’aggettivo relativo a lingua, cultura ed etnia) non è uguale a ciò che è “dalla Russia” (Rossiïskiï, aggettivo relativo allo Stato e al pubblico dominio) . Ma riflette anche una realtà tangibile: dei quasi 146 milioni di abitanti del Paese, circa 30 milioni appartengono a minoranze etniche (o “nazionalità”). Molti di questi gruppi si definiscono nazioni e possono in qualche modo essere descritti come tali.

La diversità insita nel contesto russo si esprime anche a livello religioso. Accanto a una grande maggioranza di cittadini – fino al 70%, ovvero cento milioni di persone – che si dichiarano cristiani ortodossi (sebbene si tratti di un’identificazione culturale più che religiosa), venti milioni di abitanti della Russia sono di cultura o religione musulmana. La quota di queste popolazioni musulmane è inoltre destinata ad aumentare nei prossimi decenni, a causa dell’andamento demografico e del fattore migratorio, che avrà importanti conseguenze sui dibattiti identitari nel Paese.

Promuovere l’appartenenza a una comunità di cittadini russi potrebbe aiutare a trascendere queste differenze etnoculturali. Tuttavia, in pratica, si scontra con il persistere di una xenofobia “diffusa” che prende di mira le cosiddette minoranze visibili e comunemente chiamate “persone di aspetto non slavo”.

Questa xenofobia non risparmia i cittadini russi etnicamente non russi, i cui rappresentanti sono sistematicamente soggetti a stigma e discriminazione. Le minoranze, sia indigene che di recente immigrazione (ad esempio dai paesi dell’Asia centrale), sono il bersaglio di rivolte etniche o razziali, come è avvenuto a Kondopoga, in Carelia, nel 2006, o a Biriluliovo, un sobborgo sudoccidentale di Mosca, nel 2013.

È anche difficile parlare di una comunità nazionale che aderisce consapevolmente allo Stato e alle sue leggi, per usare la definizione classica di nazione proposta da Marcel Mauss, in un contesto in cui molti russi ripongono poca fiducia nelle istituzioni pubbliche. Così, oltre il 50% degli interrogati non si fida delle forze dell’ordine, degli enti regionali e locali, mentre il tasso di sfiducia nei confronti del governo, del Parlamento e dei partiti supera il 60%.

Le scelte ambigue delle autorità russe

Queste dinamiche discordanti trovano eco nell’ambiguità delle strategie adottate dalle autorità russe per affrontarle.

In primo luogo, le autorità russe condannano pubblicamente qualsiasi espressione di xenofobia, ma in pratica contribuiscono alla legittimazione di atteggiamenti xenofobi attraverso l’uso di nozioni come “crimine etnico” o l’uso di retorica anti-immigrazione. Ad esempio, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin considera la “criminalità etnica” come “uno dei problemi principali” della capitale russa e vuole sostituire i lavoratori migranti nei cantieri con persone “di qualità superiore“, cioè cittadini di Russia dalle regioni circostanti Mosca. Tuttavia, dall’inizio degli anni 2010, le autorità russe hanno represso i piccoli gruppi ultranazionalisti e cercano, nel nuovo contesto geopolitico segnato da un acuto confronto tra Russia e Occidente, di incanalare l’odio provato da molti abitanti del Paese nella considerazione dei migranti e delle minoranze etniche per proiettarlo sui paesi occidentali. In effetti, l’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014 ha causato una significativa diminuzione della xenofobia interna, che è stata parzialmente reindirizzata negli Stati Uniti e in Ucraina.

In secondo luogo, la leadership russa enfatizza sistematicamente il discorso sulla Russia come stato “multietnico e multireligioso“, insistendo sull’uguaglianza dei cittadini di varie origini etniche e religiose. Ma allo stesso tempo, oggi stanno investendo di più nella promozione del termine rousskiï, e non rossiïskiï, con l’obiettivo di rafforzare la loro politica di influenza nei confronti della diaspora russa nello spazio dell’ ex-URSS, e oltre. La decisione di Vladimir Putin di porre fine all’insegnamento obbligatorio delle lingue minoritarie nelle scuole pubbliche situate nel territorio delle repubbliche autonome contraddice questo discorso ufficiale e getta i semi di futuri conflitti.

Infine, la crisi ucraina, il cui esito rimane indeterminato, ha messo definitivamente fine all’idea di un possibile progetto di integrazione nazionale tra Russia e Ucraina. La seconda si emancipa dalla prima, sia sul piano politico, economico, culturale o anche spirituale (con la creazione della Chiesa ortodossa di Ucraina, nel dicembre 2018, annessa al Patriarcato di Costantinopoli). Questa separazione di due paesi storicamente e culturalmente vicini potrebbe dare nuovo impulso alla costruzione della nazione in Russia, come già avviene in Ucraina. Tuttavia, dall’annessione della Crimea, la Federazione Russa si è trovata nella posizione di uno Stato i cui confini sono e rimarranno contesi dall’esterno del Paese.

Si può quindi osservare che, a trent’anni dalla fine dell’URSS, le strutture identitarie della società russa restano indefinite, e gli ostacoli al consolidamento nazionale ancora numerosi.