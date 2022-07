La Cambogia nel 1975 era una dittatura controllata dagli USA bombardata. ‘Fratello numero uno’, Pol Pot era un nazionalista demente, devoto della rivoluzione culturale di Mao, che riuscì a duplicare per colpa. Vale a dire, milioni di morti, fame di massa e una Kampuchea uber alles megalomane, che sradica non solo i “camminatori capitalisti” ma tutte le minoranze, libri, qualunque cosa. Provava un piacere speciale nel torturare e uccidere i nativi vietnamiti, una piccola minoranza per lo più al confine in aree contese. Il Vietnam ha preso atto e, con gli americani finalmente fuori, hanno abboccato quando i cambogiani hanno organizzato incursioni al confine. Bismarck classico.

Questa era un’altra superpotenza a distanza, con i sovietici che sostenevano il Vietnam e gli Stati Uniti-Cina che sostenevano il genocidio, che era in pieno svolgimento e pubblicamente noto. Ricordo bene questo episodio, poiché “l’Occidente collettivo” stava sostenendo l’alleato genocida della Cina maoista contro il Vietnam appena liberato, che stava ancora vacillando da quattro decenni di guerre e occupazione imperialiste. Mostruoso.

Per finire, dopo la morte di Mao nel 1976, il nuovo leader Deng Xiaoping ordinò l’invasione del Vietnam nel 1979. Il Vietnam aveva accuratamente evitato qualsiasi tipo di “balzo in avanti” o rivoluzione culturale, attenendosi alla noiosa ma sicura pianificazione sovietica. Le relazioni tra Cina e Vietnam non sono mai state le migliori.

Quindi l’Ucraina? Stesse dinamiche di base: il fratello numero uno Zelensky si è rivoltato contro i russi ucraini e ha avviato una rivoluzione culturale intrisa di nazionalismo, collaborando con gli Stati Uniti. Lo stesso ‘occidente collettivo’ boicotta la Russia e sostiene l’apparente vittima.

La grande differenza, oltre alla posizione dell’Ucraina nel cuore dell’Europa, è il ruolo della Cina. Ora è un alleato della Russia (come avrebbe dovuto essere dannatamente bene ai tempi dell’Unione Sovietica).

Un’altra differenza è l’armamento massiccio del fratello slavo Numero Uno e la determinazione a distruggere la Russia. Pol Pot era un paria, ma “il nostro paria”. Quindi, scusa, niente armi. Ma non preoccuparti, daremo lo stesso trattamento al Vietnam. Cioè, nessun supporto ai liberatori vietnamiti.

Possiamo solo essere grati che gli Stati Uniti di Nixon non fossero così intenti a distruggere l’Unione Sovietica come lo era lui per aver lasciato il Vietnam una rovina fumante. Ufficialmente ora “i bei vecchi tempi”. E la Cina di Mao non poteva competere con i sovietici. Ho Chi Min non era uno sciocco. Immagina se la formazione di oggi – Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia contro Russia, Cina – fosse stata così negli anni ’70? Impareremmo tutti il ​​russo e il cinese come nuove lingue franche. Cittadini del pianeta Terra socialista.

Vietnam e Cambogia hanno avuto una pace fredda, come gli Stati Uniti nord-sud dopo la guerra civile, un altro indizio sul futuro dell’Ucraina. Alcuni piccoli battibecchi al confine, rivolte contro il Vietnam negli anni ’90 e incidenti occasionali in corso che attaccavano i vietnamiti.

L’occupante ha sempre torto e il saccheggio dei beni, l’adeguamento dei confini sono inevitabili. La Cina è ora il partner preferito della Cambogia, anche se non per Mao, ma per beni di consumo e investimenti a basso costo.