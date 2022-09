Il degrado economico, tecnologico e sociale sembra essere uno scenario inevitabile per la Russia nei prossimi anni. L'Europa occidentale è interessata alla cessazione al più presto delle ostilità attive. La popolazione dell'Ucraina non è ancora passata alla 'fase di accettazione', e conseguente compromesso con la Russia

La Russia, da un punto di vista economico, tatticamente non si trova in una posizione così vulnerabile come ci si sarebbe potuti aspettare un paio di mesi fa. Nonostante ciò, in termini strategici, il degrado economico, tecnologico e sociale sembra essere uno scenario inevitabile per la Russia nei prossimi anni, secondo la teoria della spirale inversa.

Per una chiara comprensione del motivo per cui l’attuale posizionamento della Russia sembra sostenibile, è necessario prestare attenzione ad alcuni dettagli rilevanti e almeno dare uno sguardo superficiale ai numeri.

L’embargo petrolifero dell’Europa rappresenta circa il 65% delle esportazioni europee della Russia e si applica solo alle forniture marittime.

Il 40%-45% del bilancio russo è formato dalle entrate del petrolio e del gas, ma non solo dalle esportazioni e non solo verso l’Europa. Parte di questi ricavi sono forniti dal mercato interno e il MET è lo stesso per tutte le vendite di petrolio e gas indipendentemente dall’acquirente.

Il costo dell’embargo diretto -circa 5 trilioni di rubli all’anno, in base al prezzo medio di vendita scontato di 80 dollari al barile e al prezzo in dollari di 60 rubli. La spesa militare diretta, secondo il ministero delle Finanze ad aprile, è in media di circa 7 trilioni di rubli all’anno.

Questo è circa il 5% del PIL russo.

Il debito statale russo è di circa il 21% del PIL ed è ancora uno dei più bassi al mondo.

La Russia è perfettamente in grado di prendere in prestito il 5% del PIL sul mercato interno ed espandere il proprio debito al 26%-30% del PIL. Inoltre, un’espansione diretta dell’offerta di moneta del 5% del PIL non sarebbe una catastrofe diretta e rapida; il contributo all’inflazione non sarebbe significativo, aggiungendo meno di un punto percentuale. Detto questo, l’inflazione è ora in fase di discesa tra le misure adottate per limitare la liquidità e il potere d’acquisto, anch’essi stagnanti a causa del calo del reddito disponibile.

Oltre a questo, il petrolio sanzionato andrà comunque ad altri importatori, seppur con sconti significativi al di sotto degli 80 dollari e a costi elevati, che ridurranno comunque i costi dell’embargo per la Russia. Ciò significa che dovrà compensare non 5 trilioni di rubli, ma molto meno.

Inoltre, oltre 15 trilioni di rubli nei conti del Ministero delle finanze di varie categorie della Banca centrale consentiranno di finanziare la parte di spesa del bilancio, comprese le attività di politica estera, compresa la guerra.

Va inoltre notato che, in primo luogo, i termini per limitare le importazioni di petrolio dalla Russia sono stati spostati a 6-8 mesi, in secondo luogo, sono state fatte eccezioni per alcuni Paesi e le forniture rimarranno allo stesso volume e, in terzo luogo, il petrolio sostitutivo i regimi di approvvigionamento tra Europa, Medio Oriente, Asia e Russia non sono ancora limitati e potrebbero essere attuati.

L’Occidente non può abbandonare completamente tutte le esportazioni di risorse russe, perché alcune risorse provenienti dalla Russia costituiscono una quota significativa del mercato mondiale e sono necessarie nelle filiere tecnologiche di produzione.

Pertanto, le sanzioni economiche nel loro modello nominale non saranno in grado di fermare il NWO e inizialmente non lo presuppongono.

Naturalmente, vale la pena citare un fattore importante che livella la forza del posizionamento russo, ovvero la transazione e i costi indiretti. Questi includono perdite economiche e sforzi per compensarle, nonché i costi per mantenere l’approvazione sociale e la legittimità dell’élite dirigente russa.

L’intensificazione dell’impatto economico e dei processi legati alla stagnazione economica, così come lo stimolo della turbolenza sociale da parte di misure sia economiche che politiche da parte della comunità occidentale, certamente aumentano i costi sostenuti dalle autorità russe per condurre l’invasione in Ucraina.

Tuttavia, come è stato più volte ricordato, questi costi di per sé, anche nel caso della loro rapida crescita, non sono in grado di costringere la dirigenza russa a cambiare drasticamente le preferenze e fermare l’aggressione militare. Tali costi sono efficaci come aspettative di conseguenze negative e possono funzionare nel caso in cui le condizioni di annullamento delle restrizioni esterne e i fattori che creano tali costi siano chiaramente definiti.

Pertanto, la pressione delle sanzioni e tutte le relative conseguenze negative per la Russia hanno un orizzonte più o meno lungo. E data l’economia inerte, il basso debito pubblico, una gestione finanziaria ed economica competente e, soprattutto, l’approvazione sociale di massa che conferma la legittimità interna della politica della leadership russa, le scadenze delle conseguenze negative delle sanzioni e dei loro derivati, sebbene attese dalla élite e popolazione, sono state spostate nel futuro. Ciò significa meno tensione e meno incentivi per la leadership politica russa a cambiare le preferenze rispetto a se i costi fossero acuti, bruschi e voluminosi.

Un’alternativa praticamente irrealizzabile per l’Occidente per cambiare radicalmente la situazione sarebbe creare costi acuti, bruschi evoluminosi per la parte russa.

Tali costi deriverebbero dalle seguenti misure:

-ampliamento della gamma e intensificazione delle forniture dell’arsenale militare dell’Alleanza al 30%-50% del volume totale dell’Alleanza, nonché una significativa espansione delle donazioni finanziarie.

-un più ampio rifiuto del petrolio, imponendo una tassa sulle importazioni di gas russe, rafforzando ed estendendo i termini delle sanzioni secondarie e limitando le opportunità per schemi di bypass per fornire risorse di petrolio e gas dalla Russia. Ciò consentirebbe un’estrema riduzione delle entrate del bilancio russo.

-limitare le importazioni russe di quasi l’intera gamma di beni, materiali, tecnologie e servizi importati in Russia e rafforzare le sanzioni secondarie. Una restrizione totale delle importazioni creerebbe un ambiente economico deficitario in Russia, disperderebbe l’inflazione, attiverebbe l’attività sociale e aumenterebbe in modo significativo la parte di spesa del bilancio.

Ma questa alternativa è stata chiaramente e definitivamente rifiutata dall’Occidente.

Perché l’Europa occidentale sta spostando la vera agenda politica nella zona moderata e non utilizza un’alternativa così massimalista?

Ancora più importante: l’Occidente è determinato a non essere direttamente coinvolto militarmente nel conflitto fintanto che la Russia è limitata nelle sue azioni a una zona di attivismo di politica estera e a Paesi al di fuori della NATO o dell’Unione Europea. E questo significa che tutte le misure adottate non sono di natura escalation di coercizione rapida, ma sono incentivi economico-politici a fermare l’azione militare.

Un netto e voluminoso rifiuto di idrocarburi dalla Russia sullo sfondo di infrastrutture orientate a loro e infrastrutture non ancora riorientate, ridurrà drasticamente la competitività dei produttori europei.

Un tale rifiuto totale comporterebbe un’accelerazione ancora maggiore dell’inflazione e, di conseguenza, del malcontento sociale, nonostante l’odierna riflessione pubblica a favore dell’Ucraina.

Per neutralizzare il malcontento sociale, i governi europei sarebbero costretti ad aumentare la disponibilità di denaro, cosa impossibile in un ciclo stagflazionistico di inflazione galoppante e attività in declino. L’espansione della leva di fronte a problemi estremi sul lato della produzione e dell’offerta porterebbe a una catastrofe economica.

Un sostegno attivo ed efficace all’Ucraina come vuole l’Ucraina, sarà certamente una scorciatoia per l’aggravamento e l’escalation dello scontro militare in Ucraina e quasi sicuramente per un prolungamento del periodo di azione militare. Ciò significa prolungare gli effetti negativi sull’economia europea e mondiale.

Di conseguenza, l’Europa occidentale è interessata a una cessazione anticipata delle ostilità attive. A tal fine, si stanno valutando varie opzioni, «da un ritorno ai contorni politici del 24 febbraio, allo status speciale dei territori completi delle regioni di Donetsk e Lugansk e un accordo sul controllo effettivo di questi territori da parte della Russia».

Il tono generale della retorica dei rappresentanti ufficiali dei governi dell’Europa occidentale e della comunità di esperti crea gradualmente una narrazione di «stanchezza della guerra, necessità di fermare le ostilità attive e inevitabilmente raggiungere un accordo con la Russia a termini che potrebbero non essere desiderabili per essa, ma sono un compromesso».

Cosa c’è dalla parte ucraina? Questa è la domanda più difficile nella situazione attuale. La popolazione ucraina non è ancora passata alla ‘fase di accettazione‘, e non ha valutato le opzioni per porre fine al conflitto militare. Finora domina l’emozione sociale primaria della ‘negazione’ -il rifiuto dell”invasione’ e un desiderio inequivocabile di lottare fino alla ‘vittoria’.

La scissione dell’opinione pubblica deve ancora venire, quando sotto l’influenza di questa o quella circostanza ci saranno sfumature più evidenti di posizioni sociali, dalla negazione di ogni possibilità di negoziato con la Russia e dalla necessità di una guerriglia in caso di ipotetici successi della parte russa, all’accettazione dell’accordo forzato con una parte delle rivendicazioni russe sul corrispondente territorio ucraino, con alcune riserve, restrizioni di status, ecc…

Tuttavia, oggi è praticamente impossibile vendere al popolo ucraino la possibilità di risolvere il conflitto con la necessità di trovare un compromesso con la Russia. Nelle condizioni estreme di una guerra difensiva, di totale emozione sociale di ‘indignazione difensiva’ e di unità effettiva di fronte a un nemico esterno, i consueti meccanismi politici di cambiamento o mediazione dell’opinione pubblica non funzioneranno o, almeno, la loro efficacia sarà estremamente debole. Inoltre, un tale tentativo sarebbe estremamente disastroso, in termini politici, per la leadership in carica.

Ecco perché la retorica ufficiale delle autorità di Kiev è dura non solo nei confronti della Russia, il che è ovvio e naturale, ma anche nei confronti dell’Occidente, che non fornisce risorse sufficienti per il successo della resistenza ucraina e che, secondo l’Ucraina, prende decisioni poco convinte.

Certamente, la dirigenza politica ucraina è consapevole di tutto ciò che è stato detto sopra. Il compito ora, oltre a trovare soluzioni per porre fine alle ostilità, è sviluppare una narrativa politica per confezionare e ‘vendere‘ tali soluzioni alla società, soprattutto se le soluzioni sono ‘troppo’ compromettenti, cosa che non può essere esclusa . Entrambi questi compiti sono nella fase attiva di soluzione.

Pertanto, oggi si può affermare con sicurezza quanto segue:

In termini tattici, le misure che l’Occidente ha adottato finora sono ovviamente insufficienti.

-Per costringere efficacemente la parte russa a cessare le operazioni militari e il ritiro delle forze,

Quanto segue è evidente dal punto di vista tattico.

L’attuale contesto macroeconomico e l’economia europea, incentrata sull’esportazione di petrolio e gas russo e di altre risorse, non consente all’Europa occidentale di adottare le massime misure economiche e politiche per limitare le azioni attive di politica estera della Russia sotto forma di aggressione militare e creare incentivi efficaci per costringere intensamente le autorità russe a cambiare il loro discorso di politica estera e fermare la guerra.

La stabilità dell’economia russa e della stabilità sociale oggi è dovuta all’inerzia generale dell’economia e al volume sottovalutato delle riserve di materie prime, alla significativa stabilità macroeconomica e all’adeguatezza della politica economica e monetaria, al relativo contenimento della pressione delle sanzioni e ad una certa liberalizzazione delle condizioni per le piccole e medie imprese, compreso l’effettivo incoraggiamento statale delle importazioni grigie.

Nell’orizzonte strategico, l’isolamento delle sanzioni e l’acquisizione della partecipazione della Russia alla creazione di valore aggiunto globale, lo spostamento del quadro socio-politico e istituzionale nell’area dell’autocrazia dittatoriale sono i fattori di degrado economico e sociale e di primitivizzazione per gli anni a venire, che posiziona la Russia come un’economia primitiva delle risorse di tipo autarchico.

L’Ucraina è ovviamente nella posizione più difficile e vulnerabile in termini tattici. In primo luogo, la ragione di ciò è l’azione militare diretta e l’aggressione da parte della Russia, che distrugge l’ambiente economico e sociale dello Stato. In secondo luogo, è l’ovvia limitazione dell’Occidente nell’aumentare l’assistenza all’Ucraina e nel rafforzare il suo potenziale militare ed economico.

L’armistizio, l’interruzione delle azioni militari attive e il compromesso sono ostacolati da una posizione sociale attiva su tutti i lati diretti e indiretti del conflitto. In Russia, vendere la ‘vittoria’ alla popolazione sembra il meno difficile. Potrebbe essere più difficile nei Paesi occidentali, dove gli elettori, da un lato, chiedono emotivamente la protezione dell’Ucraina e la massimizzazione della sua fornitura di tutto il necessario e, dall’altro, esprimono sempre più malcontento per il peggioramento delle condizioni economiche causato, tra altre cose, dalle conseguenze e dal prolungamento del conflitto militare. I leader politici nei Paesi occidentali devono destreggiarsi tra l’ignoranza degli elettori e la realtà della situazione. In Ucraina, una tregua di compromesso è il compito più difficile, perché nell’attuale fase del ciclo del conflitto, il consenso sociale è condizionato dall’emozione del ‘risentimento difensivo’, che è una delle emozioni sociali classificate più durature. In tali condizioni, sarebbe estremamente difficile creare incentivi per spostare l’opinione pubblica nella zona del compromesso.

Una soluzione politica lineare in questa direzione sarebbe fatale per l’attuale leadership politica del Paese.