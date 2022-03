L’invasione russa dell’Ucraina potrebbe creare una crisi globale della sicurezza alimentare. Sta interrompendo la produzione agricola e il commercio da una delle principali regioni esportatrici del mondo. Ciò minaccia di far salire ancora i prezzi dei generi alimentari e di creare scarsità, soprattutto per le regioni più dipendenti dalle esportazioni dalla Russia e dall’Ucraina.

Particolarmente colpita è la regione del Medio Oriente e del Nord Africa, o MENA. Questi paesi arabi consumano il più alto frumento pro capite, circa 128 kg di frumento pro capite, che è il doppio della media mondiale. Più della metà proviene da Russia e Ucraina.

Come esperti di sicurezza agricola e alimentare, abbiamo esplorato gli impatti della guerra sul mercato del grano, concentrandoci sull’Egitto.

Il grano è un alimento chiave per l’Egitto, rappresentando tra il 35% e il 39% dell’apporto calorico pro capite negli ultimi anni. E le importazioni di grano di solito rappresentano circa il 62% del consumo totale di grano nel paese.

Nonostante gli sforzi del governo in seguito alla crisi alimentare globale nel 2007-2008 per diversificare le fonti di importazione di cereali, la stragrande maggioranza delle importazioni di cereali, tra il 57% e il 60%, proviene da Russia e Ucraina.

Sono necessarie una serie di azioni politiche chiave che riducano la dipendenza da Russia e Ucraina a breve termine. Ciò aiuterà il sistema agricolo e alimentare egiziano a diventare più equo e resiliente, una necessità assoluta nel contesto delle incombenti minacce del cambiamento climatico, della scarsità d’acqua e dei conflitti.

Interruzioni delle importazioni del Mar Nero

L’Egitto è il più grande importatore mondiale di grano. Importa un totale di 12-13 milioni di tonnellate ogni anno. Con una popolazione di 105 milioni, in crescita a un tasso dell’1,9% all’anno, l’Egitto è diventato sempre più dipendente dalle importazioni per soddisfare il fabbisogno alimentare.

Le importazioni di colture di cereali sono aumentate costantemente negli ultimi tre decenni a un tasso superiore a quello della produzione interna.

Il mercato del grano e il regime commerciale egiziano sono in gran parte controllati dalle agenzie governative. L’Autorità generale per l’approvvigionamento delle merci, che opera sotto il Ministero dell’approvvigionamento e del commercio interno, gestisce solitamente circa la metà del grano totale importato, mentre le società commerciali private gestiscono l’altra metà.

Le agenzie governative stanno già risentendo dell’impatto della guerra, che ha portato alla recente cancellazione delle gare per mancanza di offerte, in particolare da Ucraina e Russia.

Tuttavia, non c’è paura della carenza nelle prossime settimane. All’inizio di febbraio, il ministro egiziano del MoSit Aly Moselhy ha affermato che il paese dispone di scorte sufficienti per coprire cinque mesi di consumo. Ma la prospettiva al di là di questo è meno chiara.

Con la brusca chiusura dei porti dell’Ucraina e l’attuale commercio marittimo nel Mar Nero – il grano viene trasportato attraverso il Mar Nero – l’Egitto dovrà trovare nuovi fornitori se l’Ucraina non sarà in grado di esportare grano quest’anno e se le sanzioni contro la Russia impediranno indirettamente il commercio alimentare.

Tali opportunità sono, sfortunatamente per l’Egitto, limitate.

Opzioni limitate

Attualmente, i produttori di grano del Sud America, in particolare l’Argentina, hanno eccedenze maggiori del solito rispetto all’ultimo raccolto disponibili per l’esportazione. Nel complesso, tuttavia, sarà difficile espandere l’offerta globale di grano nel breve periodo. Circa il 95% del grano prodotto nell’Unione Europea e circa l’85% di quello negli Stati Uniti viene piantato in autunno, lasciando a quelle regioni poco spazio per espandere la produzione nel breve termine.

Inoltre, il grano compete con colture come mais, soia, colza e cotone, che stanno registrando anche prezzi record. In combinazione con i prezzi record dei fertilizzanti (anch’essi esacerbati dal conflitto Russia-Ucraina), gli agricoltori di alcune regioni potrebbero favorire colture a minore intensità di fertilizzanti, come la soia.

Circa il 20% delle esportazioni mondiali di grano proviene dall’emisfero australe (principalmente Argentina e Australia) che in genere spediscono da dicembre a marzo.

Inoltre, Canada e Kazakistan sono grandi produttori che raccolgono in autunno. Nel prossimo anno e oltre, le loro esportazioni potrebbero essere in grado di compensare gran parte del deficit creato dalla perdita di produzione ucraina, ma a un costo più elevato a causa delle rotte di spedizione più lunghe e dell’aumento dei costi di trasporto innescato dall’aumento dei prezzi del petrolio.

Prezzi in rialzo

Il 7 marzo l’aumento dei prezzi globali del grano ha raggiunto il massimo da 10 anni a 523 dollari per tonnellata. Questo è un problema serio per il bilancio del governo egiziano e una potenziale minaccia per il potere d’acquisto dei consumatori.

Anche poco prima dello scoppio della guerra Russia-Ucraina, i prezzi delle materie prime in Egitto stavano aumentando. La guerra ha iniziato ad aggiungere ulteriore pressione e i consumatori stanno risentendo di questi impatti.

Alcuni paesi hanno già imposto restrizioni alle esportazioni in risposta all’aumento dei prezzi. Queste tendenze, insieme alle interruzioni delle esportazioni di Russia e Ucraina, probabilmente aggiungeranno ulteriori pressioni al rialzo sui prezzi in futuro. Anche nelle ipotesi più ottimistiche, i prezzi globali del grano rimarranno elevati per tutto il 2022 ed è probabile che la tendenza persista fino al 2023, dati i limiti all’espansione della produzione.

Il governo egiziano ha speso circa 3 miliardi di dollari all’anno per le importazioni di grano. Il recente aumento dei prezzi potrebbe quasi raddoppiarlo a 5,7 miliardi di dollari. Questo, a sua volta, minaccia il programma di sussidi per il pane di Baladi in Egitto. Questo programma fornisce a milioni di persone 150 pagnotte sovvenzionate al mese. Circa il 90% del costo di produzione è a carico del governo con un costo annuo di 3,24 miliardi di dollari. Il programma richiede circa 9 milioni di tonnellate di grano all’anno, circa la metà del consumo totale di grano in Egitto e tre quarti delle importazioni di grano dell’Egitto.

Opzioni politiche

A breve termine, l’Egitto ha bisogno di diversificare le sue fonti di importazione alimentare.

Il governo sta esplorando attivamente questa opzione, aumentando al contempo gli appalti pianificati da fonti nazionali del 38% rispetto alla cifra dello scorso anno. Il governo ha appena annunciato un nuovo prezzo di acquisto relativamente più alto per il grano domestico dagli agricoltori.

Inoltre, il governo ha deciso di vietare per tre mesi le esportazioni di alimenti di base, compreso il grano, per limitare la pressione sulle riserve esistenti.

A lungo termine, l’Egitto deve esplorare le opzioni per ridurre il divario tra domanda e offerta interna. Ecco alcune delle sue opzioni.

Incrementare la produzione domestica di grano sarà una sfida, poiché gli agricoltori egiziani stanno già ottenendo rese elevate, facendo affidamento su input e consumo di acqua elevati. Sebbene ci siano alcune opportunità per espandere i seminativi, modernizzare i sistemi agricoli e migliorare le pratiche di gestione dell’acqua, l’obiettivo principale del paese dovrebbe essere quello di adattare il sistema agricolo per affrontare l’imminente carenza d’acqua e le minacce dei cambiamenti climatici e aumentare la resilienza, piuttosto che espandere in modo insostenibile la produzione.

Ridurre il consumo elevato e lo spreco di pane ha un potenziale significativo. Gli egiziani consumano in media circa 145 kg di grano pro capite all’anno, il doppio della media mondiale.

Migliorare l’efficienza e l’obiettivo del programma di sussidi alimentari di Tamween. Ciò fornisce ai beneficiari tessere annonarie per vari alimenti. Il programma assorbe un’ampia quota di grano e oli vegetali importati. Riformarlo potrebbe ridurre le inefficienze nel settore del grano ei costi di gestione del programma.

In conclusione, la guerra Russia-Ucraina pone una grande sfida alla sicurezza alimentare globale e ostacoli particolarmente difficili per l’Egitto. Gli impatti a breve e lungo termine dipenderanno ovviamente da come si svolgerà la guerra e influenzerà le esportazioni dalla Russia e dall’Ucraina nei prossimi mesi e anni. Gli impatti sull’Egitto dipenderanno anche dalle risposte di altri paesi agli aumenti dei prezzi globali e alla carenza di cereali.

L’Egitto può mitigare alcuni di questi impatti con azioni a breve termine come descritto sopra, ma anche i principali shock globali come la guerra Russia-Ucraina ricordano la necessità di riforme e soluzioni a lungo termine.