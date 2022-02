Nella primavera del 2021, la Federazione Russa aveva ammassato truppe ai confini ucraini prima di avviare una riduzione dell’escalation diplomatica che aveva portato solo a un lievissimo ritiro degli uomini e delle attrezzature dispiegate.

Quest’inverno Mosca ha nuovamente avviato un vasto dispiegamento, che comporta diversi requisiti: l’attuazione degli accordi di Minsk II firmati nel 2015; e, soprattutto, l’impegno della NATO a non integrare mai l’Ucraina e a ridurre la sua presenza nei Paesi dell’Europa orientale che hanno aderito all’Alleanza dalla fine della Guerra Fredda.

Nonostante i tentativi di negoziato avviati a Ginevra tra Russia e Stati Uniti, dove la stessa Europa e Ucraina hanno poca voce in capitolo, continuano a salire le tensioni tra Joe Biden e Vladimir Putin. Tanto che un’offensiva russa, se le sue richieste non vengono soddisfatte, appare in questa fase come una possibilità anche se avrebbe conseguenze disastrose per tutti.

Un conflitto che non è mai finito

Ad ogni spinta russa, i Paesi europei sembrano riscoprire la situazione della sicurezza in Ucraina. Tuttavia, dal 2014 non c’è stata una vera pace duratura. Il conflitto nel Donbass è considerato di media intensità. Nel tempo, nonostante un cessate il fuoco più o meno rispettato, non è mai cessato, subendo evoluzioni cicliche, come dimostrano le violazioni del cessate il fuoco denunciate dall’OSCE.

Nonostante i tanti sforzi compiuti dai membri del formato Normandia o direttamente dagli Stati, non è stata trovata alcuna soluzione. Ci sono diverse ragioni per questo, la più importante delle quali è il rifiuto della Russia di venire al tavolo dei negoziati come attore principale.

Dal 2014 Mosca ha affermato di non essere parte del conflitto del Donbass e come tale non ha legittimità nei negoziati dedicati specificamente al destino della regione – questi, afferma, devono essere tenuti tra le autorità di Kiev da un lato , e dall’altra i separatisti alla guida delle autoproclamate ‘Repubbliche popolari’ di Donetsk (DNR) e Lugansk (LNR).

Il Cremlino si attiene fermamente a questa posizione, mentre l’Ucraina e l’Occidente lo accusano regolarmente di offrire ampio sostegno militare a questi territori.

La novità Biden e le Olimpiadi di Pechino

L’arrivo alla Casa Bianca di Joe Biden un anno fa ha dato speranza agli ucraini, in particolare perché aveva, nel 2014, in qualità di vicepresidente di Barack Obama, sostenuto la ‘Rivoluzione della Dignità’ che ha portato alla fuga del presidente Viktor Yanukovich e l’avvento di una forza filo-occidentale a Kiev. La Russia, dal canto suo, ha cercato in più occasioni di mettere alla prova la capacità di reazione del nuovo Presidente americano alla pratica ucraina.

Se i suoni degli stivali diventano sempre più forti, il diario riporta alla mente ricordi sinistri. Le Olimpiadi di Pechino sono in corso. Tuttavia, i Giochi Olimpici sono stati spesso un’opportunità per la Russia di avviare operazioni militari. Nel 2008, mentre le Olimpiadi di Pechino (già) si svolgevano dall’8 al 24 agosto, la Georgia è stata amputata dall’Ossezia del Sud e dall’Abkhazia da un’invasione russa. E nel 2014, è stato durante le Olimpiadi di Sochi (dal 7 al 23 febbraio) che la Crimea è stata annessa a Mosca.

Il confronto non è giusto, ma si possono comunque tracciare parallelismi, soprattutto in periodi di intensa tensione. Tanto più che aspettare l’inizio dei Giochi di Pechino per prendere provvedimenti permetterebbe alla Russia di presentarsi alla sua popolazione come un attore paziente, avendo provato di tutto per non raggiungere questa decisione definitiva, ma essendo quasi costretto dall’aggressione occidentale e dalla mancanza di onestà. Mosca potrà infatti evidenziare il fatto che le sue richieste di “garanzie reciproche di sicurezza” non saranno state prese in considerazione da un Occidente descritto come inconscio; inoltre, questo ritardo avrà dato al Cremlino il tempo di preparare le sue strategie offensive cinetiche, cibernetiche e informative.

Quale operazione militare e quali conseguenze?

Gli attacchi informatici sono già stati effettuati contro l’Ucraina. Potrebbero essere solo una prima ondata che consente di disorganizzare il Paese e facilitare un dispiegamento cinetico russo. Per quanto riguarda la componente informativa, essa è già ampiamente dispiegata attraverso vari canali, per giustificare le azioni che potrebbero essere realizzate nelle prossime settimane.

L’intensità dei rumori degli stivali ci costringe a interrogarci sulla natura e sulle conseguenze che avrebbe un’operazione militare russa. Una cosa è certa: lo scenario più favorevole per la Russia sarebbe trovarsi in una posizione di risposta e non di primario attaccante. Ciò richiederebbe un attacco o un passo falso da parte degli ucraini. Questi ultimi, da anni in contatto diretto con Mosca, lo sanno meglio di chiunque altro. In questo contesto, non si può escludere la creazione di un ‘attacco sotto falsa bandiera’: se la Russia si trovasse a reagire a un’operazione ucraina (anche simulata), sarebbe una manna per il suo discorso politico e diplomatico. Ciò consentirebbe l’attuazione di una risposta sotto forma di invasione.

In questa ipotesi Mosca potrebbe, come ha già fatto in passato, avvalersi della pratica del fatto compiuto e non cedere le aree occupate. Un’altra opzione in termini di danni alla popolazione e disagi in caso di incursione sarebbe quella di liberare e armare i prigionieri di diritto comune, come è stato riportato in altri conflitti. Questo tipo di azione avrebbe effetti devastanti sulle popolazioni locali, e provocherebbe una disorganizzazione delle forze che sarebbero costrette ad intervenire in più teatri, soprattutto in un contesto di guerra.

Come si svilupperebbe una possibile incursione? Le opzioni sono molte. Un passaggio attraverso il Donbass verso Kiev non sembra molto probabile, perché l’esercito russo si troverebbe subito nella morsa delle forze ucraine già presenti in quest’area dal 2014. Tuttavia, sparando dal territorio russo di missili a lungo raggio, si potrebbe benissimo prevedere il fuoco dell’artiglieria contro le strutture di comando ucraine (Comando e controllo) ma anche punti strategici. Una volta che queste strutture saranno distrutte, le capacità di comunicazione e movimento delle truppe ucraine saranno gravemente danneggiate e la penetrazione russa nel territorio nemico sarà notevolmente facilitata.

Sarebbero possibili altri due modi. L’uso delle forze aeree della Bielorussia potrebbe anche essere considerato separatamente per liberare un passaggio per le forze russe o insieme per prendere Kiev in una morsa.

Infine, il dispiegamento militare russo svolto nel sud nei territori annessi della Crimea offre un’altra opportunità sia per la presa che per l’ingresso in Ucraina.

Resta da vedere cosa vorrebbe la Russia dopo. Occupare un territorio rifiutando la presenza russa avrebbe un costo particolarmente alto per Mosca. Aspettare che l’Ucraina si pieghi sotto la forza russa per proporre negoziati particolarmente vantaggiosi per la Russia, compresa l’istituzione di una potenza filo-russa che renda l’Ucraina uno stato sottomesso, sarebbe, d’altra parte, del tutto concepibile. Un’opzione sarebbe anche la spartizione dell’Ucraina, che alla fine porterebbe all’annessione alla Russia di altre parti del suo territorio.

Al di là della catastrofe che queste diverse configurazioni rappresenterebbero per l’Ucraina, permetterebbero a Mosca di negoziare trattati di sicurezza con la NATO a proprio vantaggio, il che creerebbe senza dubbio la maggiore preoccupazione tra i membri dell’Alleanza geograficamente più vicini alla Russia.

Un popolo rassegnato, ma combattivo

Da parte sua, l’Ucraina mantiene la calma in mezzo alle turbolenze europee. Non c’è ingenuità in questo approccio, ma il desiderio di non alimentare una spirale già pericolosa.

In generale, gli ucraini sembrano rassegnati alle intenzioni russe e non si aspettano un massiccio sostegno da europei e americani, nonostante l’allerta delle truppe americane in Europa. Pertanto, hanno ricordato che qualsiasi incursione deve essere presa in considerazione e non divisa, come faceva Joe Biden, tra minore e maggiore.

Oltre all’esercito attivo, l’Ucraina ha molti veterani e volontari pronti a prendere le armi per difendersi. Pur sperando che la situazione non vada a un punto di non ritorno e che la razionalità prevalga sull’irrazionalità di iniziare una guerra. Qualunque sia l’evoluzione nei giorni e nelle settimane a venire, la tensione è più che palpabile e merita che la comunità internazionale le dedichi tutta la sua attenzione, assicurandosi di mantenere la calma.