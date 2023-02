Russia-Ucraina anno uno: la pace sempre a zero!

Si stanno celebrando quasi come un festoso compleanno i primi 12 mesi della “guerra lampo” cheVladimir Putin aveva sperato di scatenare contro l’Ucraina. Frutto -nostra opinione- di come stampa e opinione pubblica ingurgitino con una discinta leggerezza le informazioni su una sciagura perpetrata ad appena un paio di migliaia di chilometri dai nostri confini.

Ma restiamo nel perimetro di osservazione, mettendo assieme qualche appunto raccolto in quest’anno reso così fatale dagli uomini del Cremlino.

Si è parlato spesso di un conflitto acceso da una dottrina ormai arcaica, quella condotta fino ad ora, in cui i mezzi corazzati sono ancora impiegati come perni di penetrazione. «L’Aeronautica seguita a non essere considerata un’arma autonoma per plasmare il campo di battaglia». Lo ha detto il gen.Vincenzo Camporini, Capo di stato maggiore dell’Aeronautica dal 2006 al 2008 e Capo di stato maggiore della Difesa dal 2008 al 2011. Il commento è nato da un convegno di TAB, l’associazione per l’analisi del rischio di business presieduta dall’ing. Giuseppe Carta svoltosi presso la sede di Roma dello Studio Legale Associato Nunziante-Magroni. L’opinione di Camporini è inconfutabile e mai avremmo voluto assistere, nel XXI secolo, alle barbarie che si stanno consumando in una terra che tra il 1941 e il 1944 fu teatro di durissimi combattimenti in cui si affrontarono l’Armata Rossa di Stalin e la Wehrmacht di Hitler. Ora, una guerra convenzionale non faccia dimenticare che c’è molta tecnologia attuale nelle sue fasi più articolate. E che aspetti sostanzialmente poco esplorati meritano qualche riflessione.

Alcune settimane prima di quel tragico 24 febbraio 2022, preoccupato dalle minacciose esercitazioni che i soldati di Putin stavano effettuando alle porte di casa sua, il vicepremierucraino e ministro per la Transizione digitale Mykhailo Fedorov aveva rimproverato Elon Musk sui social: «Mentre provi a colonizzare Marte, la Russia sta cercando di occupare l’Ucraina!».Pochi giorni dopo, dalle sue postazioni di SpaceX, Elon Muskdichiarava pubblicamente: «Il servizio Starlink è adesso attivo in Ucraina». E dopo una pausa compiaciuta, da padrone di tutto il complesso industriale aggiungeva: «Altri terminali sono in arrivo». Naturalmente dietro queste frasi ad effetto quasi goliardico c’è stata molta propaganda che troviamo disgustosa. Ma proseguiamo.

Starlink è un sistema di connessione internet satellitareglobale in banda larga a bassa latenza, tra i 20 e i 40 millisecondi. Essendo totalmente indipendente dalle connessioni terrestri, la costellazione dell’uomo più ricco del mondo permette ad ogni regione illuminata dai suoi satelliti di sviluppare comunicazione e connessione internet, superando anche gli impedimenti causati dalle incursioni informatiche; dei russi in particolare, di cui stiamo vedendo qualche effetto anche nelle nostre linee italiane. Nella previsione, la flotta sarà straordinariamente numerosa: una volta completata, posta in orbita bassa a circa 550 km. dalla Terra, la formazione conterà 12mila unità, con una collegamento molto più veloce e stabile rispetto a quello offerto dalla fibra ottica. Un sistema complesso che ha creato da sempre il timore di una perdita di controllo delle informazioni da parte di ogni regime totalitario. E infatti, circa 60 giorni dopo gli attacchi voluti dall’ex funzionario del KGB sovietico, con tweet sferzanti Dmitri Rogozin, capo di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa infierì sul fondatore di SpaceX accusandolo di essere complice del Pentagono nella fornitura di comunicazioni militari alle forze ucraine e di essere anche uno dei «talentuosi uomini d’affari che inquinano le orbite spaziali». La rabbia però partiva da più lontano.

Pochi mesi prima, un’invasione così copiosa di satelliti aveva già suscitato l’ira dei politici cinesi perché la stazione Tiangong a luglio ed ottobre 2021 era stata costretta a modificare la propria orbita a causa dell’approssimarsi degli Starlink sulla sua rotta. Le deorbitazioni evitarono collisioni che sarebbero state catastrofiche e allo scampato pericolo seguì un rapporto circostanziato dello stato maggiore cinese alle Nazioni Unite. Già, la Cina! Torniamo al presente. La Cina ha appena presentato un disegno per porre fine alla belligeranza e per prevenire una escalation e una guerra nucleare proponendosi in un ruolo di mediazione internazionale.

Il documento in 12 punti diffuso dagli uffici del capo della diplomazia Wang Yi non è piaciuto alla controscena. Leshchynska Zhanna, incaricata d’affari dell’ambasciata di Kiev a Pechino si è espressa come parte in causa: «Pur essendo un buon segnale, la proposta non incoraggia Mosca al ritiro delle truppe dal Paese». Molto più negativo Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato: «La Cina non ha molta credibilità perché non ha condannato l’invasione illegale dell’Ucraina». E poi per la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen: «Quello proposto da Pechino non è un piano di pace, ma sono soltanto alcuni principi». E infine la risposta del presidente americanoJoe Biden in un’intervista a ABC News: «Se Putin lo applaude come potrebbe ritenersi buono?». Espressione un po’ forte che accompagna Cina e Russia a una migliore saldatura a questo punto quasi benedetta da chi ha definito pubblicamente “macellaio” il rivale di San Pietroburgo!

La posizione assunta al G20 di Bangalore dà conferma di quanto affermiamo!

Cosa si poteva aspettare di più?

La campagna dei palloni aerostatici che secondo gli Stati Uniti sarebbero stati inviati -poco credibilmente- dalla lontana terra d’oriente per spiare i più nascosti segreti americani l’ha detta lunga in questi giorni su una certa pigrizia al dialogo e ha rimarcato la voglia di scatenare risse in ogni angolo -se ce ne fossero- del mondo.

La verità però si può scontare con diverse osservazioni.

Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell’Istituto Affari Internazionali si domanda in un suo articolo se si può sostenere che la diplomazia abbia fallito nella fase che ha preceduto l’invasione russa perché l’Occidente non ha preso sul serio le minacce di Putin o non ha saputo offrire soluzioni che consentissero di evitare l’operazione militare. Ma poi conclude che probabilmente il capo della Piazza Rossa aveva già deciso da tempo che una Ucraina democratica, indipendente e filo-occidentale sarebbe stata una minaccia insostenibile per la sicurezza della sua terra e che quindi non c’erano alternative all’invasione del Paese vicino.

Ma questo, concordando con l’autore, senza alcun dubbio è la dichiarazione del fallimento di qualsiasi progetto di unità continentale! E Putin ha compreso la totale impreparazione dell’Unione.

Però l’elenco mostra tematiche sempre più preoccupanti. Elon Musk, con la sua aggressività industriale e da manager diciamo pure spregiudicato, sta collegando tutto il mondo con le sue decine di migliaia di macchine fino a renderlo simile allo scenario di “1984” descritto nel lontano 1946 con amara anticipazione da George Orwell, ma nel suo fare non è certo mosso da semplice azione di mecenatismo. Lo scorso ottobre il super magnate si è rivolto ai vertici della Difesa statunitense con questo tono: «Da ora pagherete voi i satelliti Starlink per l’Ucraina» chiedendo la garanzia dei fondi per mettere la rete satellitare a disposizione del paese attaccato. E non è uno scherzo perché secondo l’emittente televisiva CNN, al momento Musk ha inviato circa 80mila unità per attivare le connessioni a Volodymyr Zelensky. Più o meno per un costo di un centinaio di milioni di dollari. Una richiesta prevedibile, se si hanno chiare le entità delle cifre che fanno sospettare una progressione caotica delle operazioni che si stanno svolgendo a Washington ma che porta a domandare al cittadino della strada se sia stata la Casa Bianca o Musk a compiere la prima mossa. L’eterno dubbio dell’uovo e la gallina!

L’ultima, in ordine di significato è la straordinaria assenza di una voce europea in questa partita, al di là degli ipocriti commenti dei suoi rappresentanti. Se può avere un contenuto riprodurre il ruolo di passa armi agli ordini della più ferrea volontà d’oltre oceano, deve far temere l’assordante silenzio delle proposte provenienti da una diplomazia ottusa e senza alcuno spirito costruttivo che alberga a Bruxelles. Per una guerra che si sta svolgendo poi proprio su un campo di battaglia continentale! In realtà il vecchio cancelliere tedesco Helmut Kohl -come ricorda Giuseppe Sarcina– non ha lasciato seguito nella sua massima: «Dobbiamo essere così forti sul piano militare da rendere il non-negoziato un’opzione non percorribile».

Del resto, se l’Europa non imprime la necessaria velocità dell’innovazione alle sue industrie, puntando su una ripianificazione dei propri prodotti, su una maggior flessibilità organizzativa e su architetture compatibili con le produzioni di tutti i paesi fornitori, mostrerà ancora una tale inadeguatezza al dialogo, tale da lasciarla in panchina per ogni idea di mediazione.

Michele Nones, vicepresidente dello IAI sempre alla giornata di studi promossa da TAB ha insistito su questo punto: la difesa avanzata richiede la disponibilità di sottosistemi e apparati realizzati integrando componenti sofisticati. Operazioni che necessitano di impianti adeguati e tecnici specializzati. Per rendere idoneo il personale occorre un tempo sicuramente lungo e poi in un mondo così frammentato, come è quello europeo, vanno superati ostacoli burocratici, giuridici e finanziari.

Forse anche questa incertezza, assieme alla potenza negozialelillipuziana dell’Europa e a una promessa fatua di pace cinese, è stata la molla che tiene fermo lo zar russo il capriccio napoleonico di impossessarsi del mondo intero.

La conclusione, per quanto possa essere amara per tutti coloro che si sentono profondamente europei, l’ha data Romano Prodi che, presente all’incontro del TAB, ha sintetizzato con una sua opinione il giorno in cui avverrà la fine del conflitto: «La guerra tra Russia e Ucraina terminerà solo a seguito di un accordo tra Stati Uniti e Repubblica cinese».