Russia: tra mobilitazione parziale e rischio atomico

“Rimane il fatto che capire la gente non è vivere. Vivere è capirla male, capirla male e poi male e, dopo un attento riesame, ancora male. Ecco come sappiamo di essere vivi: sbagliando”

(P. Roth, Pastorale americana)

La guerra d’invasione del 24 febbraio del 2022 da parte della Russia in Ucraina doveva essere una guerra lampo che nella retorica russa era solo un’operazione militare “speciale” che sarebbe durata pochi giorni. Ebbene, si protrae ormai da oltre 7 mesi e nessuno è in grado di dire, oltre alle troppe parole, molte delle quali propagandisticheda entrambi i versanti, quanto ancora si trascinerà, con il problema drammatico di quali esiti e soprattutto con quali strumenti, visto che ormai si conversa di armi nucleari, ma solo tattiche, ovvero a distruzione totale limitata. Con una guerra che ha già cambiato il panorama geopolitico attuale con rinnovate o nuove alleanze e perduranti contrasti (nel conflitto diretto Usa-Russia e triangolare con il ruolo della Cina che mantiene alcune distanze strategiche pensando innanzi tutto alle proprie finalità economiche) e che si riverbererà sui futuri orientamenti economici politici e sociali globali. Senza dimenticare riscritture di relazioni socio-culturali dagli esiti incerti come il rifiuto di tutto ciò che è russo, cominciato “cancellando” la letteratura russa. Così da mutare per i prossimi decenni le relazioni internazionali in una nuova stagione geopolitica tra antiche formule da Guerra Fredda con uno scontro tra civiltà più che culturale, alla Huntington, quale nuovo posizionamento di potere in un mondo ormai pluripolare.

Se così all’inizio delle ostilità le posizioni parevano ridursi ad un conflitto russo-ucraino, dopo poco tempo le condizioni sul terreno di guerra sono cambiate con l’innesco diretto degli Usa fornitrice di armi per miliardi di dollari e con il rinnovato ruolo, “esangue” fino ad allora, come disse il presidente Macron, della Nato. Con corto circuiti logici e pratici, sostenendo le richieste, ma anche le pretese, dell’Ucraina, paese sostenuto “come se” fosse stato un partner della Nato, essendone nei fatti estraneo. Poi pochi giorni fa dopo l’indizione per volere della Russia del referendum truffa finalizzato a rendere russe a tutti gli effetti giuridici e militari le quattro regioni a sud-est del territorio ucraino di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, ha innalzato il conflitto da una scala regionale investendo in pieno l’Occidente nei suoi rapporti con il paese invaso dell’Ucraina.

Il referendum dallo scontato esito positivo per i russi è avvenuto con l’ausilio di militari russi, si sarebbe svolto secondo alcuni osservatori, in apparente trasparenza. Bisognava votare Si all’annessione, l’opzione del No era presente ma sconsigliata. Un falso vero voto privo di alternative,proprio di ogni paese dittatoriale. Per carità, si era liberi di scegliere, ma che cosa? Di votare per il Sì all’annessione così da affermare che quei territori sono Russia a tutti gli effetti. Il sistema prevedeva un “libero” voto con cui, pistola invisibile ma presente alla tempia, i cittadini dovevano poter dire sì. Risparmiando così tempo e denaro. Liberi di essere obbligati a dire ciò che il Cremlino aveva già deciso. Ma a latere dei problemi nuovi che tale annessione forzata pone, per quanto forse legittima, ma su ciò lasciamo i commenti adeguati ai giuristi di diritto internazionale, il prosieguo della guerra e le alterne vicende sui campi di battaglia, come la recente ri-presa di qualcosa come mille chilometri di terra ucraina da parte dell’esercito di Kijv, hanno portato alla recentissima firma da parte di Putin di un decreto dall’effetto immediato. Ovvero il richiamo di almeno 300 mila riservisti con esperienza militare e di combattimento per sostenere le perdite pare ingenti da parte russa, 5937 secondo la fonte ufficiale del ministro della Difesa Sergei Shoigu, ma che secondo i conteggi di parte occidentale sarebbero dell’ordine di decine di migliaia. Non poca come differenza.

E dunque con quel decreto Vladimir Putin ha annunciato la mobilitazione parziale, la prima della Russia dal secondo conflitto mondiale. Decisione che nella sostanza segna il passaggio dalla cosiddetta operazione militare che senza affermarlo porta i russi a dichiarare uno stato di guerra formale, come richiede la legge russa. Ciò che cambia molti dei parametri e dei confini con cui finora si era voluto circoscrivere il conflitto. Mobilitazione resasi necessaria perché l’Occidente ha “superato tutte le linee” dopo aver fornito da tempo armi sofisticate con il fine, dicono i russi, di voler “indebolire, dividere e distruggere la Russia”. Numeri alla mano, il bacino di popolazione da cui attingere riguarderebbe solo l’1/1,1% secondo i dati di Shoigu, contestati dall’analista Dmitri Alperovitch, secondo il quale i 25 milioni di riservisti dotati di esperienza militare costituirebbero il 18% dell’intera popolazione. Questa mobilitazione palesa evidenti difficoltà taciute dai comandi politici e militari russi, mentre diversi osservatori esterni rimarcano che questa chiamata alle armi non risolverebbe i diversi problemi che i militari hanno, poiché andrebbero in guerra uomini e mezzi inadeguati.

Questione che si lega all’altra finora trapelata a mezza voce constatato il fatto inequivocabile di una catena di comando carente con difficoltà logistiche nello spostamento di truppe dai diversi contesti ucraini in combattimento. Carenze che sono anche organizzative, di strategie e decisioni, nonché di addestramento frettoloso ed insufficiente di cui l’expertise militare soffre da sempre. Oltre a fenomeni di corruzione presenti in ambito militare che riflettono l’alto livello di degrado in cui versa l’intero quadro di comando politico di un paese dittatoriale improntato ad una politica della paura e ad un asservimento a decisioni altrimenti carenti. D’altronde era stato lo stesso Shoigu ad aver già parlato di una situazione “difficile” nella fase di passaggio da un’operazione in apparenza veloce ma evolutasi in una guerra a tutti gli effetti. Naturalmente tutte queste informazioni si rimpallano in un terreno di vicendevole propaganda tra gli schieramenti in campo, con la conferma che grazie al determinante aiuto occidentale le sorti iniziali della guerra d’invasione di sicura vittoria per i russi si sta ormai orientando per una situazione di stallo sul terreno di guerra. Mentre le opzioni diplomatiche languono dinanzi ad una competizione a somma zero, ovvero quella per cui si darebbe una tregua e poi forse uno stop delle armi solo nella condizione della vittoria dell’uno sull’altro. Opzione ritenuta da due schieramenti improbabile, se non con l’esplicita resa del campo avverso. In tutta questa difficile situazione in cui la guerra lampo prenderà i connotati di un lungo tortuoso e per molti versi incomprensibile stallo che ha già fatto le sue vittime, nei soldati di entrambe le parti, nei civili ucraini uccisi torturati o deportati in Russia, si situa la nuova situazione connessa alla mobilitazione. Non sono ancora chiari i contorni di che cosa significhi questa mobilitazione di uomini abili alle armi, ma certo non è secondario quale elemento di incrinatura del ferreo sistema dittatoriale con cui la Russia viene governata, il fatto che almeno si dice ci sia un milione di russi scappatocon tutti i mezzi possibili pur di non prendere parte ad un conflitto peraltro sempre negato in patria.

C’è chi è scappato in auto, presentandosi per esempio alla frontiera con la Finlandia, territorio più vicino per poter scappare. Ma è anche ingente il numero di coloro i quali hanno immediatamente raggiunto scali aeroportuali per andare ancor più lontano in aereo. Sarebbe interessante poterli intervistare per scoprire se erano tutti già in precedenza critici con Putin oppure se ve ne siano che dinanzi ad una tale chiamata alle armi hanno cambiato idea sul regime in virtù dell’essere coinvolti in prima persona, dichiarandosi per paura o convinzione in precedenza estranei a tutto ciò che sta succedendo. Che è pure un moto di sopravvivenza. Per gli eroi passare dopo. Nelle mete dove non sono richiesti visti di ingresso come in Georgia, Turchia, Armenia o Serbia. Peraltro risulta alquanto strano il fatto che le ferrovie russe e la compagnia di bandiera Aeroflot abbiano comunicato di non aver ricevuto disposizioni per impedire agli uomini richiamabili, tra i 18 ed i 65 anni, di poter comprare biglietti aerei per lasciare il paese. Ciò che con tutta evidenza cambiato è che dopo la firma del decreto di Putin i prezzi dei biglietti abbiano ricevuto un’impennata. Come qualsiasi transazione di mercato, dove all’aumento della domanda corrisponde un innalzamento dei prezzi.

Nella nuova cortina di ferro di un paese dove il dissenso viene represso e la censura viene applicata nei modi più violenti dal potere questa chiamata alle armi vi sono spifferi di opposizione che provano con difficoltà enormi ad infiltrarsi tra le maglie di un sistema repressivo da cui si palesa un qualche dissenso interno. Infatti a dire dell’ong Ovd-Info sarebbero state fermate oltre 1300 persone che hanno manifestato contro in 36 città del Paese, questo a poche ore dal cambio operativo dell’operazione militare speciale in Ucraina. Addirittura sarebbero state raccolte oltre 280 mila firme contro la chiamata alle armi che peraltro lascerebbe fuori studenti universitari e soldati di leva. Proprio per non esacerbare animi che covano sotto la cenere della dittatura politica e militare, dove esprimere la propria opinione porta alla galera con le nuove leggi per 10 anni. dinanzi ad una lunga guerra di posizione ciò che è colpevolmente mancato sin dall’inizio del conflitto è stato un pensiero ed un’azione che nei decenni passati aveva avuto risonanza ed eco nelle decisioni dei governi e nelle iniziative di organismi ed istituzioni internazionali. Parlo della parola Pace che sin dall’inizio è stata silenziata in modo tragico soprattutto da coloro i quali si sono schierati senza dubbi dalla parte dell’Ucraina. Giusto, secondo molti di noi, senza che però ciò cancellasse dubbi e timori subito propagandati quali posizioni filo russe, pur presenti, dinanzi alle determinanti che hanno portato a questo conflitto, di cui l’Occidente e segnatamente l’America non possono dirsi estranei. Abbiamo adesso molti elementi di riflessione e dichiarazioni pubbliche americane che evidenziano come l’Europa sia stata piegata ad assumere decisioni come le sanzioni di cui sono arrivati all’ottavo step, senza che alcuno di noi capisca e sappia esattamente che cosa ciò significhi per l’economia e la situazione sociale russa. Sapendo, noi europei non gli americani dall’altra parte dell’Oceano con proprie fonti energetiche, che siamo entrati in un tunnel oscuro di rialzi dei prezzi dell’energia che si stanno riverberando con modalità diverse tra i diversi paesi europei. Con l’Italia alla prova della nuova compagine di governo di destra già incapace di capirci qualcosa, visto che neanche con la lampada di Aladino o con il loro amato Signore degli Anelli questa destra vecchia e retriva riesce a trovare uno straccio di ministro dell’economia capace di governare una situazione economica e sociale esplosiva. Nonostante le manovre di sostegno di Draghi, colpevole peraltro da uomo di destra neo liberista, di non aver voluto sin da subito tassare profitti ed extra profitti delle compagnie energetiche. Magari tipo Eni che si comporta come un boss con ricarichi del 670%!! insieme a tutte le altre imprese arricchitesi con speculazioni sui mercati del gas e dell’energia. Ma Draghi non lo si può criticare e dunque attoniti e passivi ringraziando i criminali politici CalendaRenzi Conte che hanno fatto di tutto per far vincere la destra estrema, con il consistente aiuto degli altri criminali Salvini e Berlusconi. Ma su tutti il Pd, il partito defunto che non ha un’idea originale da decenni.

Ed alla fine della vicenda russa ancora da concludere la parziale mobilitazione rappresenta un altro passo verso una minaccia di odio e guerra che se dovesse portare alla mobilitazione totale di milioni di riservisti, lascerebbe sui territori ucraini tanto sangue ed avvicinerebbe l’utilizzo dell’atomica che Putin sarebbe costretto ad utilizzare perché, dice, “l’Occidente vuole distruggerci”. Falso e vero nel contempo, questo il tragico. Come dicevano i pacifisti frequentati negli anni ’70: fermate il mondo, voglio scendere.