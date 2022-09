Oggi la Russia è uno Stato in degrado. Il degrado, come valutazione del processo di cambiamento, vale per tutte le variabili dello stato – sociali, culturali, economiche, etiche. E i fattori rilevanti per cambiare traiettoria non sono ancora rintracciabili

La cosiddetta “Operazione militare speciale” del governo russo, un’invasione militare dell’Ucraina, è fallita: la realtà distorta in cui il governo russo si è trovato di sua spontanea volontà ha portato al fallimento. Ciò è avvenuto non solo a causa della resistenza ucraina e dell’aiuto della comunità internazionale, ma anche a causa dei problemi interni del regime russo. E questo è comprensibile.

Ci sono due poli nel paradigma della non libertà: o sei un tiranno o un soft-autocrate.

Se sei un tiranno, non ti importa davvero dell’opinione pubblica, perché la società non è sicuramente un pilastro del tuo potere. Questa è la base di tutta la tua politica interna di tirannia, basata su una repressione e coercizione totale e incondizionata.

Ma se sei un soft-autocrate, hai solo bisogno vitale di un media di opposizione indipendente, anche se limitato da “linee rosse” e supervisionato dalla censura statale appropriata. Serve uno scambio di opinioni più o meno aperto. Come mai? Poiché hai bisogno di veri segnali pubblici, non modellati o stimolati dai tuoi, non vuoi mangiarti la coda.

Tale libertà controllata è una delle chiavi del tuo successo e della tua longevità politica come autocrate. Devi soddisfare le aspirazioni e i sentimenti della maggioranza, che è la base del tuo successo. La maggioranza russa, l’elettorato di base, è in questo senso una base favorevole per il fiorire di un regime autoritario a causa dei suoi fondamenti storici e delle peculiarità dell’evoluzione culturale ed etica nazionale. Mi riferisco al secolare distacco (o meglio arretratezza) culturale, etico e tecnologico della Russia dal mondo occidentale (e anche orientale); la sacralizzazione del potere e il basso livello di umanesimo sociale e di tolleranza; nazionalismo secolare con intenzioni imperialiste permanenti, e così via. Potremmo andare avanti all’infinito. Se, oltre a tali fattori sociali del tuo successo come dominio di un regime autocratico, hai competenze burocratiche distribuite e di alta qualità in economia e gestione politica, puoi essere un’autocrazia molto stabile.

Quindi, ovviamente, non creerai Singapore in base all’intenzione sociale. Ciò richiede istituzioni liberali radicali, soprattutto una magistratura indipendente, cosa impossibile quando la tua autocrazia è focalizzata sull’imprenditorialità politica in cerca di rendita e sul nepotismo come mezzo di stabilità verticale del potere. Ma non cadrai nemmeno nella Corea del Nord, dal momento che proteggerai e svilupperai il tuo benessere nella cornice capitalista dell’economia come la più efficace per i tuoi obiettivi abbastanza semplici. Allo stesso tempo, un’adeguata gestione economica ti impedisce di inclinarti verso il populismo suicida del Venezuela di Chávez, che alla fine si è trasformato nella dittatura di Maduro.

Un passaggio alla dittatura è del tutto inevitabile e l’ibridismo si trasforma in qualcosa di più semplice una volta che inizi a “stringere le viti. In Russia, l’inevitabile fattore scatenante di questo inasprimento è stata l’invasione militare dell’Ucraina. Ed è per questo che molti chiamano questa cosiddetta “operazione militare speciale” un errore strategico del regime autocratico russo. In tal caso, il regime deve semplicemente conformarsi al nuovo paradigma, poiché questa è un’inevitabile routine logica.

Se stai mettendo in scena uno spettacolo come quello che ha messo in scena il governo russo il 24 febbraio, devi centralizzare le risorse per plasmare un’opinione pubblica certa e non alternativa, ovvero i media e i social network. Ciò è necessario per una manipolazione informativa più concentrata e ampliata, il che significa l’inevitabile chiusura di tutti i media di opposizione alternativi alla dottrina politica del governo.

Devi anche neutralizzare gli influencer pubblici dissenzienti come una minaccia permanente alla destabilizzazione. Li neutralizzi distruggendoli fisicamente, costringendoli a lasciare il paese, imprigionandoli, screditandoli, ecc.

E devi anche consolidare il più possibile l’opinione pubblica e concentrare il sentimento pubblico nella direzione di un patriottismo aggressivo, quando la maggioranza chiederà “giusta rappresaglia” contro il “nemico” che hai dichiarato per l’uno o l’altro, motivo fantasma: per esempio , la “minaccia” dell’allargamento della NATO ai confini, “l’oppressione” di chi parla la lingua in altri paesi “ostili”, ecc. Per tutto questo, sostituite la propaganda (che è in realtà la via della politica dell’informazione nelle democrazie e in parte in modalità soft -autocrazie) con totale manipolazione informativa e creazione di una “realtà alternativa” informativa, cioè nient’altro che compilazione di fatti e vere e proprie bugie.

Tutti e tre questi cambiamenti e nuovi discorsi nella politica interna comportano vere mine antiuomo per il regime russo.

Rimuovendo i media di opposizione e altre risorse informative dal campo di visibilità pubblico disponibile, ti privi dell’opportunità di ricevere segnali reali sui cambiamenti nelle preferenze nei vari strati sociali, sui trasferimenti di queste preferenze. Ciò significa che privi la base del tuo successo – la legittimità sociale – della sostenibilità, perché la tua immagine dell’opinione pubblica è distorta. Ora tu stesso, in quanto creatore e principale detentore degli interessi del regime, sei di fatto prigioniero dei manipolatori sistemici che sono i media filo-governativi, che ora riempiono completamente lo spazio dell’informazione. Non sei più in grado – e non vuoi – di ottenere le vere vibrazioni della società, perché sei concentrato su un solo feedback dalla società: la tua approvazione aggressiva-patriottica stimolata e creata.

L’eliminazione personale degli Influencer dell’opposizione – dai politici agli attori ai cantanti – divide inevitabilmente la società insieme ad altri driver negativi in ​​gruppi antagonisti e spesso militanti. Provoca conflitti a un livello più profondo e quotidiano: famiglia, amicizia, vicinato, azienda, ecc. Le persone con punti in comune forti e difficili da rompere nelle interazioni domestiche viscose iniziano a entrare in conflitto in modo aggressivo in senso ideologico, che si trasferisce a tutte le altre sfere di contatto. Allo stesso tempo, la completa auto-rimozione l’uno dall’altro o il conflitto attivo diretto è impossibile o difficile a causa delle interrelazioni stabilite: padre-figlio, vicino di casa, venditore-acquirente, subordinato-supervisore, ecc. Di conseguenza, tale disconnessione di solito porta a micro-strappi nell’omogeneità sociale: rapporti viziati ma non interrotti, ignorarsi a vicenda con contatti forzati comunque, ecc. In casi estremi, tale antagonismo porta a conflitti diretti e aggressivi. In generale, tale stratificazione sociale mediata in un modo o nell’altro dal potere, con l’oppressione fisica diretta e pubblica dei leader delle varie opinioni pubbliche, come macro e micro gruppi di interessi sociali di base, crea gradualmente significative tensioni sociali. E non contribuisce in alcun modo alla stabilità del regime stesso, che finora ha fatto affidamento sul consenso e sulla stabilità sociale.

Quanto alla sostituzione della propaganda e della modellazione dell’opinione pubblica con la manipolazione diretta e l’indottrinamento di un’agenda rilevante e necessaria per il regime, questa trasformazione pericolosa ma inevitabile per un’autocrazia mutevole comporta anche enormi rischi. Una volta che ha provocato un’emozione sociale aggressiva e unificante totale, è difficile ridurla come “tecnologicamente. Non è un super compito creare uno stato d’animo sociale, ma un compito titanico e spesso impossibile cambiarlo, poiché un tale stato d’animo ha un effetto moltiplicativo. Prolifera in altri aspetti della vita, nella vita di tutti i giorni e nelle connessioni umane più brevi. Gli esempi abbondano, dal comportamento dei gruppi sociali di primati alla storia dei regimi dittatoriali fino ai giorni nostri.

Quando arriva il momento degli alti rischi per il regime e della necessità di cambiare il discorso politico, cambiare opinione sociale e atteggiamenti verso altri, più moderati è quasi impossibile a causa della loro elevata inerzia, distribuzione e assimilazione. Così, il regime diventa prigioniero della carreggiata che ha creato.

In generale, la perdita di equilibrio in qualsiasi regime autoritario porta a cambiamenti nell’ordine politico in campo positivo o negativo. Di norma, tali spostamenti avvengono in modo endogeno, cioè dall’interno, sui crescenti problemi sociali ed economici, sulla stratificazione del potere e della società, ecc. Nel caso della Russia, il regime stesso ha scelto di spostare il proprio equilibrio abbastanza stabile, non nel direzione della liberalizzazione (che era interamente in suo potere e favorevole), ma nella direzione di una dittatura più dura, inevitabile visto il corso geopolitico corrispondentemente scelto.

Un’altra cosa è che il regime in Russia è personificato e il dominio deve mantenere la sua posizione dominante e lo status quo tra i vari gruppi di interesse delle élite. Con l’aumento dei rischi di indebolimento del supporto sociale e aumento del malcontento all’interno delle élite, il dominio deve prendere decisioni trasformative volte a preservare la sua stabilità: questo è un inevitabile solco dialettico. Nella stragrande maggioranza dei casi, tali decisioni saranno chiaramente non progressiste per la società e non nella direzione della liberalizzazione, poiché ciò comporta una maggiore concorrenza, sia sociale che d’élite. Al momento della minaccia, la liberalizzazione è una strategia distruttiva per l’autocrate, poiché porta all’abbandono del potere e comporta alti rischi di persecuzione in seguito.

Ma poi il dominio e il suo entourage sono costretti a prendere decisioni più conservatrici. Possono manovrare, ma solo entro i limiti di determinate circostanze, cioè la loro comprensione della realtà e delle prospettive. Di norma questi confini non sono troppo ampi e la visione delle prospettive non è troppo sfaccettata, anche se il dominio è intelligente e lungimirante e i dirigenti di governo sono competenti. L’invasione dell’Ucraina è stata proprio una tale decisione, guidata da tutte le caratteristiche menzionate.

Questo è il grande problema dei regimi personalisti, dove non c’è possibilità di valutazioni, confronti e soppesazioni alternative. Questo è esattamente il tipo di minaccia di personalizzazione che l’URSS ha abbandonato dopo la morte di Stalin, che la cinese Deng Xiao Ping ha abbandonato, che Singapore sta abbandonando, ed è per questo che i paesi ricchi del Medio Oriente si stanno trasformando. Al contrario, regimi che aumentano la personalizzazione portano inevitabilmente al collasso sociale e al deterioramento delle posizioni di potere. Devono sostenere costi di transazione molto più elevati per mantenere la loro posizione. Ci sono anche molti esempi del genere, tra questi: Venezuela, Bielorussia e ora apparentemente la Russia.

Che cosa ottengono il dominio e gli strati superiori dell’élite dominante in un caso del genere? Ottengono una “distorsione” della realtà, creata da loro stessi, quando informazioni importanti vengono sistematicamente distorte, che si tratti dell’opinione pubblica, dell’indole politica o di una relazione tecnica sullo stato e sulle capacità delle forze armate. Di conseguenza, le valutazioni sono distorte nel paradigma di una “realtà alternativa” e questa distorsione porta a conseguenze altrettanto negative per il regime stesso.

La conseguenza dell’apparente fallimento nel raggiungere uno qualsiasi degli obiettivi dell’invasione russa dell’Ucraina è solo la prima di una serie di obiettivi apparentemente successivi. Seguono l’aumento del fermento sociale, la stratificazione e l’erosione del consenso sociale. Ma soprattutto, c’è un aumento delle rivendicazioni delle élite e della competizione dei loro interessi tra loro e con il potere supremo, sia politico che economico. La proliferazione di problemi economici e geopolitici e di minacce agli attori di questi gruppi erode di conseguenza la stabilità del regime e del potere supremo, in particolare la persona del dominio.

Alla fine, sono rimaste solo tre opzioni per il dominio, tutte in realtà una granata dietro i seni paranasali.

Il primo è tornare all’inizio della fase attiva dell’azione aggressiva, ad esempio, attraverso una tregua e la disponibilità a un processo di trattativa. Tuttavia, i costi per le élite sono già enormi, e la comunità nazionale-patriottica è stata modellata nella società ed è stata stimolata l’emozione atavica della “giusta aggressione”. Offrire un’agenda politica de facto opposta, di “ribaltamento” comporta grandi rischi per le autorità, dal momento che questo significherebbe vendere “cavolo invece di carne” alle persone in fila per la carne e potrebbe essere visto come un tradimento. Si tratterebbe in realtà di una violazione del contratto sociale esistente da parte del governo che lo ha proposto. Né la società né le élite sono pronte ad accettare una situazione in cui hanno subito e continueranno ovviamente a sostenere costi senza una corrispondente ricompensa pro-annunciata. Vendere cavoli al posto della carne allo stesso prezzo non è un compito facile.

Il secondo scenario è una continuazione del corso seguito. Tuttavia, ciò comporta anche un enorme aumento ed espansione dei costi per il regime, perché genera la necessità di un inasprimento sociale. Ciò riguarda, in primo luogo, l’inevitabile mobilitazione socioeconomica dopo un po’, poiché le opportunità economiche e militari si stanno ovviamente riducendo. In secondo luogo, si tratta di un aumento significativo della repressione, obbligatoria per prevenire e frenare esplosioni sia di malcontento sociale che di insoddisfazione o cospirazione all’interno delle élite. In realtà, questo scenario è un percorso diretto verso una dittatura tirannica totalitaria, il movimento lungo il quale, purtroppo, non dipende più molto dagli attori stessi, che sono, come ho già detto più volte, in una “carreggiata.

Se qualcuno pensa che i principali beneficiari e attori dell’autocrazia russa, compreso l’attuale dominio, vogliano essi stessi una sanguinosa tirannia, si sbaglia di grosso. Questo regime non è tirannico per natura. È mercantilista e nepoteticamente corrotto. È la logica conseguenza dell’erosione della dittatura morente sovietica e del nuovo opportunismo post-dittatoriale delle ex e delle nuove élite emergenti degli anni ’90. I principali attori e beneficiari dell’attuale regime comprendono chiaramente la convenienza e le possibilità del capitalismo e degli scambi di mercato, nonché la cooperazione in generale nel quadro della globalizzazione. E se ora stiamo assistendo a uno spostamento verso la dittatura come conseguenza del conflitto militare scatenato dal regime, questo è il risultato di crescenti rischi per il gruppo d’élite superiore guidato dal dominio per quanto riguarda la loro influenza, opportunità e sicurezza. Rischi che non sanno neutralizzare se non l’aggressione militare geopolitica. Tuttavia, questi rischi sono dialetticamente inevitabili e inerenti all’ancora di salvezza di qualsiasi autocrazia.

Infine, la terza opzione è la rinuncia al potere da parte del dominio. Non ha senso parlare delle sue prospettive nel dettaglio, poiché questo scenario sembra essere il meno probabile e il più fatale per il dominio e l’élite suprema, almeno per ora. Per la sua corretta implementazione, vantaggiosa per il dominio e i suoi affiliati, richiede garanzie di sicurezza e rifiuto di essere perseguitato sia dall’esterno che dall’interno. Allo stato attuale, tali garanzie e la stessa possibilità di ottenerle sembrano del tutto illusorie. In effetti, lo stesso vale per l’intenzione stessa del dominio e del gruppo d’élite più vicino di considerare una tale prospettiva.

L’attuale posizione della Russia nel conflitto con l’Ucraina pone il regime russo di fronte a una scelta esistenziale. Non si può dire che tutte le decisioni del regime russo prima del 24 febbraio siano state per esso irrazionali o disastrose. Piuttosto, al contrario, le politiche precedenti erano abbastanza equilibrate e di successo per il regime, e le decisioni prese erano razionali ed efficaci per superare le crisi cicliche.

Ma febbraio 2022 ha cambiato tutto radicalmente. La decisione presa ha poi rotto ogni razionalità e ha spostato il regime su una “cattiva pista” senza prospettive positive per esso, indipendentemente dalla decisione e con l’intensità che è stata presa.

Procedendo da ciò e tenendo conto dell’attuale mutevole equilibrio delle forze e della disposizione delle parti nel conflitto militare, le azioni più probabili del regime russo sembrano abbastanza ovvie e prevedibili. Si tratta di un atto di equilibrio tra il tentativo di “arretrare” e la crescente escalation, sia in termini di azioni militari e posizione geopolitica, sia in termini di politica sociale interna. Naturalmente, il regime è interessato a preservare il consenso sociale il più a lungo possibile, poiché un passaggio alla tirannia totale, come è già stato detto, indebolirebbe notevolmente la sua stabilità e non è nel suo interesse fondamentale. Pertanto, il regime sta cercando e continuerà a cercare di stimolare la fedeltà sociale e di prevenire il malcontento il più a lungo possibile per la sua sopravvivenza.

Ciò spiega in particolare la mancanza di una mobilitazione aperta oggi e la presentazione dell’azione militare come un programma televisivo, che non ha alcun collegamento diretto con la vita quotidiana delle persone. Questo è il motivo per cui i prigionieri vengono assunti in formazioni militari private, quindi i contratti di combattimento vengono assegnati nelle regioni più remote e impoverite del Paese. Ciò include anche gli sforzi titanici e infruttuosi del blocco economico del governo per contenere gli effetti negativi della pressione delle sanzioni e per mantenere sia la stabilità macroeconomica che le opportunità per i consumatori il più a lungo possibile.

C’è solo un problema. In primo luogo, entrambi i suddetti scenari delle azioni più probabili delle autorità russe e il bilanciamento tra di loro portano grandi disgrazie per la Russia come stato in un futuro non così lontano. Sono inevitabilmente distruttivi per l’economia e per la società, indipendentemente dal fatto che la popolazione se ne renda conto. E in secondo luogo, bisogna rendersi conto che quando (o se) non ci saranno alternative, il regime sarà costretto ad entrare in una fase di tirannia totale, in primis e tra l’altro, contro la propria popolazione. La storia, purtroppo, non ci permette di dubitare di questo.

