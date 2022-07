Per molto tempo, le élite dominanti kazake sono riuscite a garantire un equilibrio tra gli interessi di Mosca e quelli occidentali riguardo al Kazakistan. E finora, non sono stati male. Ma col passare del tempo diventa sempre più difficile per loro rimanere su quella strada. Quindi un giorno, le possibilità di essere “sulla stessa pagina” con entrambe queste parti allo stesso tempo potrebbero essere completamente esaurite. A giudicare dagli sviluppi attuali, questo è ciò che sembra accadere proprio ora.

Ecco cosa afferma al riguardo la Moskovskaya Gazeta, in un articolo intitolato ‘Come può Mosca reagire all’apparente slealtà del Kazakistan‘: “Gli analisti politici ritengono che il rispetto delle sanzioni anti-russe sia incompatibile con l’essere membro dell’EAEU e della CSTO , quindi il Kazakistan dovrà presto scegliere da che parte schierare lo scontro [tra Occidente e Russia]. Apparentemente “andare in entrambe le direzioni” non è più un’opzione”. Il divieto statunitense agli acquisti di petrolio e gas naturale dalla Russia e la decisione dei leader dell’UE di bloccare la maggior parte delle importazioni russe di petrolio entro la fine del 2022 per punire Mosca per aver invaso l’Ucraina potrebbero mettere a repentaglio non solo le attività delle compagnie energetiche americane e dell’Europa occidentale che estraggono greggio idrocarburi dai giacimenti del Kazakistan occidentale e consegnandoli principalmente ai paesi dell’UE, ma anche la situazione socio-politica ed economica del paese dell’Asia centrale. Tale pericolo sta prendendo forma sempre più concreta e sta diventando un fattore importante quando si considerano i vari scenari per l’evoluzione della situazione che potrebbe presentarsi nei rapporti tra Kazakistan e Russia, da una parte, e Kazakistan e Occidente, dall’altra.

È improbabile che Mosca possa restare a guardare mentre vede gli occidentali continuare a consegnare – attraverso gli oleodotti che attraversano la Russia – tutto il petrolio del Kazakistan prodotto dagli investitori occidentali ai propri mercati in condizioni in cui l’accesso a questi ultimi è quasi completamente negato per la Russia. Ma cosa c’è da aspettarsi esattamente?

A sentirlo dire dagli esperti politici d’oltremare, la Russia è disposta a fare di tutto per quanto riguarda il vicino paese dell’Asia centrale, arrivando al punto di interferire nei suoi affari interni. Come per anticipare uno scenario del genere, Walter Russell Mead, editorialista di Global View al Wall Street Journal, insiste sul fatto che “gli Stati Uniti dovrebbero frenare il peso di Mosca nel suo vicino altamente dipendente e ricco di petrolio”. È più facile dirlo che farlo.

Se visto dal lato europeo, il Kazakistan è visto come un paese situato dietro la Russia, impegnato in un conflitto esplicito con gli Stati Uniti e altri stati occidentali sull’Ucraina. E la risposta alla domanda se l’Unione Europea, che ha adottato la decisione di vietare la maggior parte delle importazioni di greggio e prodotti petroliferi russi, potrà continuare a ricevere petrolio, senza alcun impedimento, dal Kazakistan attraverso la Russia, dipende dalla volontà e gli interessi di Mosca, no?

Il Cremlino, attraverso il suo alto diplomatico Sergei Lavrov, ha affermato che “l’Occidente ci ha dichiarato guerra totale, ha dichiarato guerra totale all’intero mondo russo” e che “questa situazione durerà a lungo”. Alla luce di tali prospettive, non sembrano esserci molte ragioni per l’Europa unita di aspettarsi di continuare a ricevere petrolio, senza alcun impedimento, dal Kazakistan.

A proposito, i problemi ci sono già. La settimana prima, le autorità russe hanno chiuso il terminal del Mar Nero che gestisce due terzi delle esportazioni di petrolio del Kazakistan per trovare ordigni inesplosi sul fondo del mare. In precedenza era previsto che questo compito richiedesse solo pochi giorni.

Ma il ministero dell’Energia russo ha affermato di recente che la ricerca di mine esplosive vicino al terminal del Mar Nero del Caspian Pipeline Consortium (CPC) sarebbe stata completata entro il 5 luglio, estendendo la data di completamento dal 25 giugno. Non è la prima volta che accade. Il CPC ha sospeso i carichi di petrolio a marzo dopo i danni alle strutture di carico a causa delle tempeste nel Mar Nero. Quella mossa ha contribuito a un aumento globale dei prezzi del petrolio. L’oleodotto CPC che trasporta petrolio dai giacimenti del Kazakistan occidentale al terminal marittimo sulla costa russa del Mar Nero, vicino a Novorossiysk, ed è in parte di proprietà delle major americane Chevron ed ExxonMobil, l’anno scorso ha esportato da 53 a 54 milioni di tonnellate di greggio kazako. Ecco cosa è stato detto sul quotidiano Handelsblatt sull’incidente di marzo con gli impianti di carico del CPC: “La presunta tempesta sul Mar Nero ha causato grandi disagi al Kazakistan e all’Europa… Il transito del petrolio attraverso l’oleodotto è stato interrotto. L’unica cosa strana è che, secondo il Servizio meteorologico nazionale tedesco, le condizioni del vento in quei giorni [rilevanti]non erano insolite per la regione”.

Sembra quindi comprensibile il motivo per cui in precedenza Nina Khrushcheva, professoressa di affari internazionali alla New School di New York, avesse ritenuto opportuno mettere in guardia sui pericoli di gravi complicazioni per gli investitori occidentali che lavorano nella parte occidentale del Kazakistan. Secondo lei, “se Putin ha voce in capitolo politica ed economica in Kazakistan, allora sarebbe infinitamente difficile per loro [compagnie petrolifere statunitensi, come Chevron ed ExxonMobil]funzionare e in qualche modo non tenere conto della Russia”. Il punto è che sta già accadendo.

Si scopre che il Cremlino ha bisogno solo di una cosa per creare nel vicino estero della Russia una situazione in cui potrebbe dettare i termini all’Occidente, e non all’Occidente. E questo significa “avere voce in capitolo politica ed economica in Kazakistan”. Ma cosa significherebbe? Proprio come nel caso dell’Ucraina in precedenza, è difficile parlare in modo specifico di possibili scenari al riguardo.

Nessuno avrebbe potuto prevedere una guerra su vasta scala in Ucraina. Ma è scoppiata tra la Federazione Russa e l’Ucraina ed è andata avanti per il quinto mese. Nessuno può dirti quanto durerà la guerra. I propagandisti e gli analisti politici del Cremlino affermano che la guerra deve concludersi con la vittoria con tutti i mezzi. In tale contesto, è curioso notare che non molto tempo fa c’è stato un atteggiamento bellicoso e offensivo (se non solo aggressivo) molto più forte nei confronti del Kazakistan, che nei confronti dell’Ucraina, tra coloro che formano l’opinione pubblica russa.

Il 20 agosto 2021, i presentatori e i partecipanti al talk show Vremya Pokazhet di Channel One russo hanno considerato la possibilità che il Kazakistan fosse sul punto di crollare e uno di questi ultimi, Yakub Koreyba, un politologo polacco, ha espresso il parere che ” il crollo [istigato dall’estero – come si potrebbe supporre]del Kazakistan sarebbe un disastro, un disastro geopolitico per l’Occidente”. E da allora, personalità pubbliche e politici hanno discusso spudoratamente diverse opzioni per trasformare il Kazakistan nei media russi. Ciò che è importante qui è che, così facendo, cerchino di giustificare quei piani malvagi che riguardano il paese dell’Asia centrale incolpando la politica estera della sua leadership. Ecco solo l’ultima palese illustrazione di ciò. EAdaily.com, in un articolo intitolato “La politica estera multi-vettoriale del Kazakistan potrebbe distruggerlo [il paese]”, ha citato Sergey Pereslegin, un analista politico e futurologo russo, dicendo che “mantenere l’unità del Kazakistan è un [complesso]arte. Eppure quello che loro (le autorità kazake) hanno fatto ultimamente è giocare una specie di regalo. Questa è una pessima scelta”. Secondo lui, sta minacciando di diventare un fattore scatenante per “farlo a pezzi [il paese]”. Sergey Pereslegin ritiene che il Kazakistan si stia mettendo artificialmente in una posizione in cui il governo nazionale e le diverse parti del Paese graviterebbero intorno a vari centri di potere esterni.

In Russia, ci sono varie opinioni tra analisti politici, giornalisti e politici su quali potrebbero essere le implicazioni di base di tale sviluppo in Kazakistan. Alcuni di loro ritengono che i “problemi interni” di quella repubblica dell’Asia centrale “possono essere risolti” “trasformandola in una federazione”, poiché presumibilmente “la radice della sua attuale tragedia risiede nei resti del sistema tribale, che è stato accoppiato con la forma unitaria di governo”, e [il paese]è “molto chiaramente diviso in tre parti: quelle settentrionali, meridionali e occidentali, dove tre zhuze kazaki – Middle, Senior e Junior – hanno vissuto tradizionalmente e in modo compatto” . Altri sono del parere che nella situazione attuale “ci siano due opzioni per la Russia: la prima è spostare l’effettivo confine di stato della Federazione Russa verso sud [a spese del Kazakistan]il più lontano possibile – lungo la linea: ” Balkhash – Baikonur – Bekdash’; il secondo è “federalizzare il Kazakistan attraverso la creazione di due superregioni – “il nord” e “il sud” lungo la linea “Ural – Ishim – Irtysh”. (In effetti, entrambi i progetti, sviluppati dagli strateghi russi, prevedono l’ingerenza di Mosca nei territori del Kazakistan).

Molto più diretto è il deputato della Duma di Stato Mikhail Delyagin, quando parla di questo argomento: “A meno che il Kazakistan settentrionale, insieme al Kazakistan centrale e occidentale, non si riunisca alla loro patria [Russia] come risultato degli eventi imminenti, sarà … beh, come abbandonare il Donbass (mancata ammissione della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk in Russia]… E lasciare che i mambets [normali kazaki]e gli akim [i loro leader], rimasti senza un centesimo, si mangino a vicenda su un cerotto [che lascia lì, secondo M.Delyagin, dopo la proposta annessione del Kazakistan settentrionale, centrale e occidentale da parte della Russia]del ‘Kazakistan storico’ – le tradizioni etniche degli altri dovrebbero essere rispettate”.

Tutte queste proposte – o opzioni – comportano la rimozione parziale o completa delle regioni, dove hanno tradizionalmente vissuto i Middle e Junior zhuz, dal controllo delle élite Senior zhuz. Allo stesso tempo, viene sottolineata la particolare forma di vicinanza dei kazaki del nord ai russi, in contrasto con i kazaki del sud: “Dobbiamo prestare maggiore attenzione alla protezione... dei kazaki del Medio Zhuz, che sono storicamente e mentalmente vicino a noi.

Anche la regione meridionale ha bisogno di sostegno per ristabilire l’ordine, ma lascia che le autorità kazake gestiscano da sole quella situazione”. C’è anche un’enfasi sulla disuguaglianza dei kazaki occidentali rispetto a quelli del sud: “Il paese è comandato dal Senior Zhuz, mentre la gente del Junior zhuz lavora” e “i loro leader credono che questo sia ingiusto, perché petrolio e gas sono nella loro terra tradizionale, mentre gli abitanti di Alma-Ata sono al comando”; “il povero Occidente”, che è stato e continua a contribuire come donatore a tutte le altre regioni che fanno affidamento sui sussidi del governo repubblicano.

In altre parole, analisti politici, giornalisti e politici russi stanno già tracciando verbalmente le linee di demarcazione, tenendo presente la prospettiva del presunto crollo o federalizzazione del Kazakistan. Non c’è nulla di nuovo qui. Hanno fatto questo genere di cose nei confronti dell’Ucraina in tutti questi anni. Queste persone ora sembrano volere che la famigerata politica del “divide et impera” sia applicata al Kazakistan, tuttavia non opponendo le idee “europee” e/o “panturaniche” all’ideologia del “mondo russo” e/o al concetto di “eurasianismo post-sovietico”, ma attraverso mosse che portano a uno scontro di interessi tra i kazaki divisi in tre zhuze. Allo stesso fine, considerano pubblicamente diverse opzioni per trasformare il Kazakistan. Tutto ciò viene fatto senza tener conto del fatto che il Kazakistan, proprio come la Russia stessa, è un membro fondatore dell’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva (CSTO) guidata da Mosca e dell’Unione economica eurasiatica (EEU) guidata dalla Russia. C’è una semplice spiegazione per questo. Già nel 2003, il giornalista russo Pavel Voshchanov, nel suo articolo intitolato “Spettacolo del Cremlino: dai un nome a quella melodia delle elezioni”, prevedeva: “[Si può prevedere con sicurezza alla vigilia delle elezioni, che] tutto si concentrerà su un tema: il l’onnipotenza e l’arroganza dell’America. Moderatamente – per non infastidire troppo Bush – verrà chiesto agli elettori russi di approvare una nuova dottrina politica, sostanzialmente così: Russia Uber Alles! Ciò significa che i suoi interessi nazionali devono essere ben protetti non solo dai nemici, ma anche dai partner… Non può essere altrimenti, poiché “La nostra Patria è in pericolo!”. Questo è stato molto tempo fa. Eppure la previsione di Pavel Voshchanov suona ancora fresca.

Tutti quegli scenari per il futuro del Kazakistan di questo tipo, ovviamente, sono stati e vengono visti attraverso la lente degli interessi russi che “devono essere ben protetti non solo dai nemici, ma anche dai partner”, come l’Asia centrale russa vicino di casa. Quali sono, in effetti, le cause di tale atteggiamento di parte nei confronti della Repubblica del Kazakistan tra analisti politici, giornalisti e politici in Russia? Abbiamo cercato di trovare la risposta a questo, ed ecco il risultato.

A metà gennaio 2022, Ukraina.ru, in un articolo intitolato “L’Ucraina non è il Kazakistan, ecco perché la Russia combatterà per essa [la Repubblica del Kazakistan]fino all’ultimo“, ha citato Andrey Grozin, capo dell’Asia centrale e del Kazakistan dipartimento del Commonwealth of Independent States Institute, dicendo quanto segue: “Il problema è che [Kassym-Jomart] Tokayev è visto come una persona che vuole essere amica di tutti e ha paura di rovinare i rapporti con tutti.

L’Ucraina, con tutte le sue sciocchezze, è una specie di fastidio, ma puoi conviverci. E il Kazakistan, che è governato dai nemici della Russia o non è gestito da nessuno (quest’ultimo è quello più probabile degli scenari negativi), è qualcosa a cui non dobbiamo nemmeno pensare. Se ciò dovesse accadere, dovremo schierare non forze di pace nel paese [vicino dell’Asia centrale], ma un vero contingente militare, al fine di assumere il controllo degli hub logistici semplicemente in modo da mantenere l’accesso al sud [gli altri quattro Stati del Asia centrale]. Oppure ci sarà, se permettete il volgarismo, un culo completo e totale.

In qualche modo riusciremo a farcela con le folli autorità ucraine, se non quest’anno, il prossimo. Eppure questo è solo un piccolo pezzo di geografia. [Mentre] il Kazakistan è il nono paese più grande del mondo in termini di superficie. Ci sono 7.500 chilometri (4.750 miglia) di confine non sorvegliato tra loro [la Repubblica del Kazakistan]e noi [la Federazione Russa]…

Non possiamo isolarci dal Kazakistan, anche se volessimo. Ucraina, Bielorussia, Moldova sono paesi importanti per la Russia. Voglio dire, in termini di ideologia, economia e potenziale militare. Per quanto riguarda il Kazakistan, è diverso. È un po’ come l’Ucraina presentata in forma concentrata”.

In Russia, seri osservatori, che si occupano della questione kazaka, concordano sul fatto che il signor Tokayev è la persona incline a fare concessioni ed evitare di creare polemiche, mentre cerca una sorta di consenso, che può essere letto come espressione di debolezza di carattere nelle società asiatiche. Quindi la domanda diventa dove questo può portare. Secondo alcuni di questi osservatori, la questione se possa governare da solo resta aperta. Per altri, l’attuale politica [e metodi]utilizzati dalla leadership kazaka “potrebbero fare a pezzi [il paese]”. Tuttavia, come si può presumere, anche alla parte russa non dispiacerebbe capitalizzare la propensione al compromesso di Mr. Tokayev a proprio vantaggio. Ed ecco qual è la storia.

I principali esportatori di petrolio del Kazakistan stanno attraversando un’interruzione di tre settimane in due delle tre boe di carico marittimo del terminal CPC, vicino a Novorossijsk. Questa situazione, creata dalla pertinente decisione delle autorità russe, solleva interrogativi su quale potrebbe essere la vera causa dietro di essa. Chiudere il terminal del Caspian Pipeline Consortium (CPC) del Mar Nero a causa di dozzine di potenziali pezzi di ordigni inesplosi della Seconda Guerra Mondiale scoperti vicino ad esso, non è molto convincente, vero? Farlo in risposta (se non in punizione) alla dichiarazione del leader kazako alla sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo, è tutta un’altra questione. Tale nesso causale come spiegazione per la decisione di cui sopra da parte dei russi sembra molto più credibile.

Il dissenso del presidente Kassym-Jomart Tokayev con la posizione della Federazione Russa sulla questione dei movimenti separatisti filo-Mosca in diverse ex repubbliche sovietiche è su un lato della bilancia. Dall’altra parte della bilancia c’è la fornitura al Cremlino di una buona scusa per “aver causato grandi disagi al Kazakistan e all’Europa”. Quale di loro è più degno o, diciamo, più pesante? La risposta è ovvia. Durante il discorso al 25° Forum economico internazionale di San Pietroburgo, il leader kazako non ha detto nulla di nuovo. Ha semplicemente ribadito la posizione della sua amministrazione secondo cui non avrebbe riconosciuto Donetsk e Luhansk, le due regioni orientali dell’Ucraina che sono per lo più sotto il controllo delle forze armate di occupazione russe, come repubbliche indipendenti. In un’intervista del 29 marzo con il caporedattore di Euractive Georgi Gotev, il primo vice capo di stato maggiore di Tokayev, Timur Suleimenov, ha dichiarato: “Il Kazakistan non sarà uno strumento per aggirare le sanzioni contro la Russia da parte di Stati Uniti e UE. Rispetteremo le sanzioni. Anche se facciamo parte dell’Unione economica con Russia, Bielorussia e altri paesi, facciamo anche parte della comunità internazionale. Quindi l’ultima cosa che vogliamo sono sanzioni secondarie di Usa e Ue da applicare al Kazakistan”.

“Ovviamente, la Russia voleva che fossimo più dalla loro parte. Ma il Kazakistan rispetta l’integrità territoriale dell’Ucraina. Non abbiamo riconosciuto e non riconosceremo la situazione della Crimea e nemmeno la situazione del Donbas perché l’ONU non le riconosce. Rispetteremo solo le decisioni prese a livello delle Nazioni Unite”, ha aggiunto.

P.S.: Tutta questa faccenda con ciò che ha detto il signor Tokayev, rispondendo a una domanda della propagandista russa Margarita Simonyan sulla guerra della Russia contro l’Ucraina, sembra essere stata ispirata dagli strateghi politici russi. Se i funzionari kazaki avessero avuto la possibilità di decidere in questo caso, non avrebbero acconsentito a un’intervista del genere con il signor Tokayev da parte del caporedattore di RT Margarita Simonyan, che, secondo il quotidiano russo Novaya Gazeta, aveva precedentemente mostrato un comportamento razzista nei confronti Il Kazakistan e il popolo kazako, hanno attaccato verbalmente il funzionario Nur-Sultan per non essere disposto a seguire l’esempio di Mosca, e il cui marito, il presentatore televisivo Tigran Keosayan, è andato oltre in aprile, scatenando una filippica contro la leadership del Kazakistan così feroce che il ministero degli Esteri ha promesso per escluderlo dal paese.