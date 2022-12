Russia sul piede di guerra contro il ‘nazionalismo kazako‘

Il 2 dicembre, Sputnik Kazakhstan, l’unità dell’agenzia di stampa statale russa nel Paese dell’Asia centrale , ha pubblicato sul suo sito web un’intervista con l’ambasciatore russo ad Astana, Alexei Borodavkin. Alcune delle cose dette dal rappresentante ufficiale di Mosca durante quella conversazione hanno suscitato molto scalpore nella società kazaka.

Ciò non sorprende, dal momento che, tra l’altro, ha sottolineato che è motivo di preoccupazione il fatto che in Kazakistan “le tendenze nazionaliste radicali stiano diventando sempre più visibili” . “Con un forte mandato popolare che il presidente ha ottenuto, saranno attuate misure severe per affrontare tutti i tipi di estremisti, apparizioni nazionaliste. Se c’è bisogno (una richiesta), aiuteremo” , ha aggiunto Alexei Borodavkin . Sembra quasi che l’ambasciatore russo in Kazakistan si prenda la briga di fornire all’Astana ufficiale un piano per l’azione del governo riguardante “le tendenze nazionaliste radicali” , che “stanno diventando sempre più visibili” , a suo avviso.

Comunque, era qui almeno come un ambasciatore che parla del paese del suo giardino di casa. Alcuni osservatori kazaki hanno ritenuto che si trattasse della posizione ufficiale del Cremlino espressa da Alexei Borodavkin. Shalkar Nurseitov, un politologo kazako, ha osservato quanto segue: “L’ambasciatore [russo] afferma che alla Russia non piace un aumento del numero di nazionalisti, cioè di cittadini dalla mentalità patriottica, in Kazakistan. Ma la crescita del patriottismo è un nostro affare interno. Le dichiarazioni dell’ambasciatore possono [quindi] essere considerate come un’ingerenza nei processi sociali e politici interni. Ai kazaki non devono piacere l’America, la Cina e, diciamo, la Federazione Russa. La crescita del sentimento anti-russo si sta osservando non solo in Kazakistan, ma in tutto il mondo, questo è un processo appropriato”.. Ha osservato, tuttavia, che un forte contraccolpo pubblico alle parole del diplomatico [russo] dovrebbe essere inteso anche come reazione “al comportamento dei nostri politici, che non sono impegnati ad affrontare [e contrastare] le intenzioni della Russia di decidere come dovremmo agire non solo a livello internazionale, ma anche a livello nazionale» .

A un certo punto la rabbia dell’opinione pubblica per le dichiarazioni dell’inviato del Cremlino sulle tendenze nazionaliste radicali nel Paese dell’Asia centrale e la necessità di adottare misure severe per frenarle è diventata così grave che Yerlan Koshanov, Presidente del Mazhilis (Camera bassa) del Parlamento del Kazakistan, e Sergey Lavrov, ministro degli Esteri russo, ha dovuto commentare la questione.

“Ho letto attentamente l’intervista di Alexei Borodavkin. In realtà ci sono alcuni punti che non si allineano con il suo status e non funzionano per sempre. Il signor Borodavkin è un diplomatico di grande esperienza, lo conosciamo da molto tempo. Ma non dovrebbe adattarsi a propagandisti ed esperti politici. C’è xenofobia nella stessa Russia [solo] così come in altri paesi” , ha affermato il portavoce del parlamento kazako.

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov non ha appoggiato tale opinione, pur senza entrare in polemica con il deputato kazako. In un’intervista al canale televisivo Khabar 24, ha insistito sul fatto che Borodavkin “non ha mai pronunciato le parole che alcuni media in Kazakistan stanno tentando di attribuirgli” . Secondo lui, tali dichiarazioni non riflettono la posizione del ministero degli Esteri russo e dello stesso ambasciatore. Dopo aver tentato di negare ciò che è ovvio, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha proposto un motto conciliante che afferma: “Le relazioni tra i nostri paesi devono essere determinate dai presidenti [Putin e Tokayev], e solo da loro” .

Su questo, Sergey Lavrov sembrava ritenere che fosse sufficiente su questo argomento. Ma le domande rimangono, e in particolare sul motivo per cui gli alti funzionari russi che si occupano del Kazakistan non possono (o non vogliono) capire ciò che alcuni comuni scienziati ed esperti politici russi hanno capito da tempo. Ecco che dire di questo ha detto Yevgeny Spitsyn, uno storico e analista politico con sede a Mosca, che non può essere sospettato di simpatizzare con i kazaki: “I kazaki (in risposta alle nostre accuse di russofobia) dicono abbastanza ragionevolmente: “Pensi davvero che solo anti -Il sovietismo è il terreno fertile per il nazionalismo kazako? Che ne dici del tuo sciovinismo russo, della tua gente come Zhirovsky e Matveichev? Non generano una risposta da parte nostra?” Alzo le mani e ammetto: lo fanno” .

La situazione tra le due parti in causa è più complicata di quanto appaia a prima vista. Ciò di cui parlava Yevgeny Spitsyn sembra essere solo la punta dell’iceberg. Gli osservatori kazaki non possono fare a meno di preoccuparsi che l’ambasciatore russo ad Astana a volte si comporti come se fosse stato inviato a cercare i difetti della politica interna kazaka ea renderli pubblici attraverso i media russi.

Nell’intervista del 7 febbraio al quotidiano russo Nezavisimaya Gazeta, anche Alexey Borodavkin non ha mancato di parlare con tono critico del nazionalismo kazako che, nelle attuali circostanze, si manifesta quasi esclusivamente sotto forma di intervento per rafforzare lo status del kazako lingua in Kazakistan. L’ambasciatore russo ad Astana ha elogiato le autorità kazake per i loro sforzi nel combattere il cosiddetto “nazionalismo primordiale” . Sembrerebbe che il rappresentante del Cremlino ora dovrebbe essere soddisfatto di come stanno andando le cose dopo le violente proteste all’inizio di quest’anno in Kazakistan.

La situazione con la lingua russa nei corridoi del potere di Astana è ora tornata allo stato precedente, una volta descritto da Ivan Shchegolikhin, un importante scrittore kazako di etnia russa, come segue (“Non cercherò vittorie”, Prostor, n. 1, 2008 ): “A proposito, oggi ci sono solo due Stati al mondo in cui le più alte autorità svolgono tutte le loro attività attraverso la lingua russa. Questi sono Russia e Kazakistan” . Al giorno d’oggi nessuno sembra parlare del passaggio dalla lingua kazaka all’alfabeto latino. Insomma, le cose sembrano andare come vorrebbero gli ideologi russi. Ma no, in Russia si parla ancora di ‘nazionalismo kazako’ , un’espressione residua dell’era sovietica. Può sembrare una reiterazione di quanto accaduto nel 2021.

Nella seconda metà dello scorso anno, la Russia stava sottoponendo, attraverso le sue forze mediatiche, il Kazakistan a tutti i tipi di attacchi informativi – che vanno dalle minacce camuffate da persuasione alle vere e proprie minacce di interferenza nei suoi affari interni – a meno che la nazione dell’Asia centrale non accetti di abbandonare il suo politica estera filo-occidentale e sostegno ai nazionalisti kazaki. Quella campagna ha raggiunto un crescendo nel dicembre 2021.

Ukraina.ru, in un articolo intitolato “Flirtare con i nazionalisti può portare al crollo del potere [al potere] kazako” e pubblicato il 9 dicembre, ha citato Nikita Mendkovich che ha detto: “Se il progetto di legge [emendamenti legislativi sull’informazione visiva, che rafforzare l’uso della lingua kazaka nella pubblicità e nella segnaletica] è respinta, significherà che le autorità hanno realizzato il problema e stanno cercando di risolverlo… Se il governo [kazako] continua ad assecondare gli estremisti e i neonazisti, possiamo parlare di una minaccia per lo stesso governo [kazako]. Tutto ciò potrebbe significare che le questioni di politica estera e interna del Kazakistan non saranno affrontate da Tokayev e dall’attuale generazione di élite, ma da qualcun altro” .

Il 29 dicembre, il presidente Kassym-Zhomart Tokayev ha firmato quegli emendamenti legislativi. All’inizio del nuovo anno, secondo i rapporti ufficiali, c’è stato un tentativo di ribaltare il sistema di governo in Kazakistan.

Adesso è dicembre 2022. Questa volta Mosca, a giudicare dalle parole dell’ambasciatore russo ad Astana, Alexei Borodavkin, si aspetta che il presidente kazako, Kassym-Jomart Tokayev, adotti “misure severe per affrontare tutti i tipi di apparizioni estremiste e nazionaliste” in Kazakistan. Ma cosa c’è davvero dietro questa iniziativa del Cremlino?!