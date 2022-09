Una settimana dopo che il colosso energetico russo Gazprom aveva sospeso le esportazioni di gas verso la Germania tramite il Nord Stream 1, il 7 settembre il Presidente russo Vladimir Putin ha minacciato di tagliare le forniture rimanenti e di lasciare “l’Occidente al congelamento” se avesse tentato di limitare i prezzi del petrolio e del gas. Dichiarazioni del genere avrebbero fatto agitare i mercati e creato panico politico solo pochi mesi fa, ma ora non è più così. Invece, ci sono segnali che Putin potrebbe aver esagerato e potrebbe essere sul punto di perdere la sua guerra del gas contro l’Europa.

Per più di un anno, Gazprom ha tenuto i mercati energetici europei alle strette. La società russa ha ridotto del 40% le forniture complessive di gas all’Europa di quest’anno rispetto al 2021, limitando le esportazioni ai principali acquirenti o sospendendo completamente le consegne a società o Paesi che si sono rifiutati di cedere alle pressioni politiche. La tattica ha spinto i prezzi del gas in Europa ai massimi storici, salendo dieci volte al di sopra della media quinquennale mentre aziende e governi si sono affrettati a trovare soluzioni immediate ed evitare una crisi energetica di proporzioni senza precedenti con l’inverno incombente.

Tuttavia, l’Europa sembra adattarsi alle tattiche russe. Sebbene i prezzi rimangano molto volatili e ben al di sopra delle medie registrate negli ultimi anni, sono già scesi di oltre il 40% da quando hanno raggiunto i massimi storici all’inizio di settembre. Nel frattempo, vi sono crescenti indicazioni che i mercati stiano trovando soluzioni alle nuove circostanze, ispirando un cauto ottimismo sul fatto che la prossima stagione invernale potrebbe non essere così cupa come molti in Europa temevano inizialmente.

A differenza del 2021, quando le scorte di gas europee erano piene solo del 67% in questo periodo dell’anno, gli impianti di stoccaggio sono ora all’82% della capacità, superando già una cifra obiettivo dell’80% per il 1° ottobre fissata dall’UE per gli Stati membri. Questo da solo è un risultato straordinario considerando l’aumento dei prezzi del gas degli ultimi mesi e il fatto che le forniture russe all’Europa sono ora meno di un quarto di quanto Gazprom ha esportato un anno fa.

Allo stesso tempo, i prezzi record hanno spinto i grandi consumatori industriali a frenare la domanda, contribuendo a riequilibrare l’equilibrio tra domanda e offerta. Finora, la domanda industriale è diminuita di quasi il 22% rispetto alla media quinquennale nei paesi dell’Europa occidentale, con le società di fertilizzanti ad alta intensità di gas che hanno chiuso o limitato il 70% della produzione, secondo ICIS, fornitore di dati e notizie internazionali di energia e petrolchimica.

La situazione è tutt’altro che ideale per i consumatori industriali e le economie nel loro insieme, ma la riduzione della domanda è lo strumento più importante per far fronte alla crisi dell’offerta. L’UE ha raccomandato una riduzione della domanda del 15% rispetto alla media quinquennale tra agosto 2022 e marzo 2023.

I governi europei hanno anche preparato le loro popolazioni alle difficoltà che probabilmente dovranno affrontare questo inverno e stanno incoraggiando le famiglie a passare a forniture alternative non dipendenti dal gas o ad adeguare la temperatura nelle loro case. Il messaggio si sta diffondendo. Nel solo mese di agosto, la domanda complessiva delle famiglie sembra essere diminuita di circa il 10%, mentre i consumatori europei si stanno affrettando a installare pannelli solari, pompe di calore o scorte di legna da ardere per aiutare a risparmiare gas.

Dal lato dell’offerta, anche l’Europa sta assistendo a una trasformazione radicale. In tutto il continente, ora ci sono più flussi di gas pompati da ovest a est che da est a ovest. Ciò significa che l’Europa si è decisamente orientata verso forniture globali di gas naturale liquefatto con importazioni di GNL ormai a livelli record. L’Europa ha ricevuto finora 1026 spedizioni di GNL quest’anno, di cui quasi la metà proviene dagli Stati Uniti. Per fare un confronto, le spedizioni annuali di GNL in Europa nel 2021 sono state 1135 con solo 197 provenienti dagli Stati Uniti, secondo i dati ICIS.

Questi volumi sono destinati a crescere ulteriormente negli ultimi mesi dell’anno man mano che più Paesi espandono le proprie infrastrutture di importazione di GNL. Due unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU) hanno già attraccato nei Paesi Bassi e si stanno preparando a ricevere le loro prime consegne di GNL di origine statunitense. Le nuove strutture riforniranno non solo le aziende locali ma anche i consumatori fino alla Repubblica Ceca senza sbocco sul mare.

Anche la Germania prevede di istituire tre FSRU fino a marzo 2023 con altre tre che entreranno in funzione entro la fine del 2023. Altri Paesi come Estonia e Finlandia hanno affittato congiuntamente una FSRU che potrebbe essere operativa già a dicembre 2022, mentre la Polonia prevede di commissionare un gasdotto per iniziare a portare il gas norvegese entro l’inizio di ottobre 2022.

Supponendo un inverno mite senza lunghi periodi di freddo, l’Europa dovrebbe essere in grado di far fronte alle sfide attuali, probabilmente anche in uno scenario in cui Gazprom dovrebbe tagliare del tutto le forniture di gas. Tuttavia, molto dipenderà dalla capacità tecnica degli operatori infrastrutturali di gestire i sistemi di trasmissione dell’elettricità e del gas per scongiurare possibili blackout, nonché dal fatto che i singoli Stati membri si uniscano e si sostengano a vicenda in caso di necessità.

Francia e Germania si sono già impegnate a fornire aiuto se necessario, con la prima offerta di scambiare il gas naturale con l’elettricità in caso di carenza questo inverno. Tali accordi di solidarietà devono essere estesi in tutta Europa e dovrebbero includere Paesi terzi come l’Ucraina e la Moldova.

I responsabili politici dell’UE sono attualmente sottoposti a forti pressioni politiche affinché adottino misure populiste al fine di proteggere i consumatori da bollette energetiche elevate e da possibili razionamenti. Sebbene sia umano proteggere i vulnerabili, i politici devono anche essere consapevoli delle misure che vengono adottate in modo che non producano più danni a lungo termine che benefici a breve termine. Dovrebbero ricordare che uno dei motivi principali per cui l’Europa è sull’orlo di una crisi energetica è la guerra del gas della Russia contro i consumatori europei. Ci sono segnali incoraggianti che Putin sta perdendo la sua guerra del gas, ma l’Europa alla fine deve garantire che la Russia venga disarmata per sempre.

La versione originale di questo intervento è qui.