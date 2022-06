Secondo un nuovo sondaggio dell’opinione internazionale condotto dal Pew Research Global, le valutazioni favorevoli per la Russia e il Presidente Vladimir Putin tra il pubblico in Europa e diversi Paesi relativamente ricchi dell’Asia orientale,sono scese ai minimi storici, presumibilmente a causa della guerra in Ucraina. Il progetto Attitudes è stato rilasciato mercoledì.

Al contrario, secondo il sondaggio, che ha ottenuto il parere di quasi 20.000 intervistati, in 18 Paesi, gli atteggiamenti positivi nei confronti della NATO, che ha fornito un forte sostegno militare e di altro tipo all’Ucraina sulla scia dell’invasione russa, sono ai massimi degli ultimi 10 anni nella maggior parte dell’Europa.

Mentre la grande maggioranza nella maggior parte dei Paesi intervistati ha affermato di considerare gli Stati Uniti come un ‘partner affidabile‘ per il proprio Paese, la fiducia nel Presidente Joe Biden è effettivamente diminuita dal 2021 in quasi tutti, in particolare nell’Europa meridionale e a Singapore. Gli analisti di Pew hanno suggerito che il dato potrebbe essere correlato al modo in cui è stato gestito il ritiro degli Stati Uniti dall’Afghanistan lo scorso agosto, sebbene la maggioranza nella maggior parte dei Paesi intervistati abbia affermato che la decisione stessa di ritirarsi era ‘giusta’.

Le valutazioni di favore di Biden sono rimaste complessivamente elevate, con una mediana del 60% di tutti gli intervistati che ha espresso fiducia in lui per ‘fare la cosa giusta negli affari mondiali‘, rispetto alla media del 9% che ha espresso tale fiducia in Putin. Ciò è in netto contrasto con i suoi indici di approvazione complessivi in patria, che si attestano al 39% secondo l’ultimo sondaggio ‘USA Today‘-Suffolk. In un sondaggio ‘NPR‘/Ipsos di maggio, solo il 36% aveva approvato il modo in cui stava gestendo la situazione Russia-Ucraina.

Il sondaggio Pew, la prima puntata di una serie di risultati su un’ampia gamma di questioni internazionali che saranno rilasciati dall’organizzazione elettorale nelle prossime settimane, è l’ultimo condotto dal Global Attitudes Project, che ha iniziato a sondare gli atteggiamenti internazionali nel 2000.

I risultati pubblicati giovedì hanno riguardato dieci Paesi europei: Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito; cinque Nazioni asiatiche: Australia, Giappone, Malesia, Singapore e Corea del Sud; più Canada e Israele.

Israele si è rivelato una sorta di anomalia nel sondaggio in quanto era l’unico Paese in cui gli intervistati sostengono che Biden ha meno probabilità di ‘fare la cosa giusta‘ rispetto al suo predecessore, Donald Trump (rispettivamente dal 60% al 71% ). Tuttavia, la fiducia in Biden è molto più grande della fiducia nel Presidente francese Emmanuel Macron e nel cancelliere tedesco Olaf Scholz (38 per cento ciascuno).

Se l’Afghanistan è stato davvero responsabile della caduta della fiducia in Biden, la risposta degli Stati Uniti alla guerra in Ucraina, almeno a partire dal mese scorso, potrebbe essere alla base della maggiore fiducia negli Stati Uniti come ‘partner affidabile’ nella maggior parte dei 17 Paesi rispetto ai risultati del Progetto 2021.

L’indice della valutazione dell’affidabilità è aumentato notevolmente in Corea del Sud, dal 58% nel 2021 all’83%, seguita da Svezia (+21 punti), Australia (+16 punti), Canada (+16 punti) e Germania (+ 11 punti). Allo stesso tempo, una media di solo il 19% degli intervistati nei 17 Paesi ha affermato che gli Stati Uniti sono un ‘partner molto affidabile‘, anziché ‘piuttosto affidabile’.

Gli unici Paesi in cui una forte maggioranza degli intervistati (dal 62% all’89%) non considera gli Stati Uniti né ‘abbastanza’ né ‘molto’ affidabili sono la Grecia (53%) e la Malesia, dove il 54% degli intervistati pensa che Washington sia ‘non troppo affidabile’ o ‘per niente affidabile’.

Forse non troppo sorprendentemente, secondo il sondaggio, sia l’immagine della Russia che la fiducia in Putin sono scese ai minimi storici. Una media dell’85% degli intervistati nei 18 Paesi(inclusi gli Stati Uniti) ha espresso un’opinione sfavorevole del Paese con la maggioranza (guidata dalla Polonia al 91%) in tutti i Paesi tranne quattro (Germania, Grecia, Singapore e Malesia) affermando che avevano una visione ‘molto sfavorevole’ della Russia.

Allo stesso modo, la fiducia in Putin sul fatto che faccia ‘la cosa giusta negli affari mondiali‘ è scesa al punto più basso in quasi tutti i Paesi da quando è stata posta la prima domanda su Putin nel 2001. In tutte le 18 Nazioni, una media del 90% degli intervistati ha affermato di avere o ‘non troppa fiducia‘ o ‘per niente fiducia‘. La Nazione più disapprovante è stata la Polonia, dove il 94 per cento degli intervistati ha dichiarato di non avere alcuna fiducia nel leader russo, seguita dalla Svezia (90 per cento per nulla), dai Paesi Bassi (87 per cento), Spagna, Australia e Regno Unito (81%).

L’unico Paese in cui la maggioranza (59%) degli intervistati ha affermato di avere ‘un po’ o molta fiducia‘ in Putin è stata la Malesia. Inoltre, gli intervistati in Europa che si identificavano con i partiti di destra tendevano a esprimere più fiducia in Putin rispetto alle grandi maggioranze di quei Paesi.

Il Presidente cinese Xi Jinping non è andato molto meglio nell’ultimo sondaggio. Una media di solo il 18% degli intervistati nei 18 Paesi ha espresso fiducia che avrebbe ‘fatto la cosa giusta‘, sebbene la forte maggioranza degli intervistati in Malesia (62%) e Singapore (69%) abbia espresso ‘un pò o molta fiducia’ nel fatto che Xi sta facendo la cosa giusta.

Nel frattempo, una media del 65% in 11 Stati membri ha affermato di avere una visione favorevole della NATO, mentre il 26% ha affermato di avere una visione sfavorevole. I più favorevoli sono stati gli intervistati polacchi (89%) e la preferenza è stata pari o vicina al punto più alto in sette degli Stati membri coperti negli ultimi dieci anni. Quasi l’80 per cento degli intervistati in Svezia, che, insieme alla Finlandia, ha chiesto l’adesione alla NATO sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina, ha affermato di avere una visione favorevole dell’alleanza. Le opinioni favorevoli sulla NATO sono aumentate, secondo i sondaggisti, con l’evoluzione della guerra in Ucraina nei tre mesi in cui è stata condotta l’indagine.

Nonostante la considerazione relativamente alta in cui gli Stati Uniti e Biden sono tenuti all’estero, almeno secondo questo sondaggio Pew, una grande maggioranza degli intervistati statunitensi (68%)ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti siano‘meno rispettati dagli altri Paesi‘ rispetto al passato. Sebbene quella percentuale sia relativamente coerente con i risultati dal 2002 -hanno raggiunto un minimo di poco più del 50% durante il primo mandato di Barack Obama- le differenze di parte si sono ampliate con l’81% degli intervistati che si sono identificati come repubblicani o repubblicani di tendenza dicendo che gli Stati Uniti sono meno rispettati, e il 60 per cento dei democratici o dei sostenitori dei democratici è d’accordo.