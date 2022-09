Dopo 6 mesi di guerra ucraina, lo scorso 25 agosto, il Presidente della Russia Vladimir Putin ha deciso un forte aumento delle dimensioni delle forze armate russe, attraverso un decreto che ordina un aumento di membri in servizio attivo di circa 137.000 unità, portando il totale a 1,5 milioni, entro gennaio del prossimo anno.

La decisione, la prima di questo tipo in cinque anni e dopo il difficile lavoro di dimagrimento delle forze armate dell’era sovietica, secondo gli analisti occidentali, significa tre cose: che il Cremlino prevede che la guerra in Ucraina sia ancora lunga, con gravi difficoltà sul terreno ucraino, che Putin non ha nessuna intenzione di cedere o comunquesedersi al tavolo delle trattative in tempi brevi, e che il Presidente non vuole assolutamente correre il rischio di decretare la mobilitazione nazionale.

Fin dal 24 febbraio, il giorno dell’inizio di quella che il Cremlino continua definire ‘operazione militare speciale’, gli analisti e osservatori occidentali, prevedevano che Mosca avrebbe dovuto lanciare una mobilitazione nazionale. Così non è accaduto, quella del 25 agosto non è infatti una leva. E per sei lunghi mesi la Russia ha combattuto la più grande guerra terrestre in Europa dalla seconda guerra mondiale, con un esercito che è essenzialmente quello che è operativo in tempo di pace, fanno notare gli analisti militari.

Analisti che sono perplessi su come l’esercito russo, senza una leva importante, sta gestendo l’aumento dei suoi ranghi, in modo così netto, per altro, afferma ‘The New York Times‘. E questo mentre i funzionari della sicurezza dell’Ucraina avvertono chei giorni più duri della guerra potrebbero ancora essere lontani. Con una situazione sul terreno di quasi paralisi.

L’esercito di Volodymyr Zelensky «non ha riguadagnato un territorio significativo nelle ultime settimane, nonostante una serie di attacchi di alto profilo molto dietro le linee nemiche», giudica il quotidiano newyorkese. E l’esercito russo è praticamente nella stessa situazione: «Il Ministero della Difesa russo ha affermato che sta rallentando il ritmo della sua campagna militare, un riflesso, affermano gli analisti militari occidentali, della necessità del Cremlino di spiegare la mancanza di progressi militari in patria dopo settimane trascorse senza guadagnare nuovo terreno significativo» e con in prospettiva la volontà del Cremlino di procedere con l’annessione dei territori controllati, magari attraverso referendum ‘fasulli’.

Il dibattito sulla necessità di una mobilitazione nazionale si è surriscaldato in queste settimane in considerazione che fatto che l’Ucraina ha guadagnato slancio sul fronte meridionale e l’uccisione di Daria Dugina, l’opinionista pro-guerra, figlia l’ultranazionalista Aleksandr Dugin, il quale ha sollecitato il Cremlino all’escalation in Ucraina. Secondo i falchi, gli ultranazionalisti, il Cremlino starebbe sottovalutando il nemico e cullando la società russa in un falso senso di sicurezza. Alcuni tra i sostenitori più convinti dell’attacco a Kiev hanno perfino accusato il Cremlino di impedire ai rinforzi tanto necessari di raggiungere il campo di battaglia al fine di preservare l’inconsapevole contentezza della classe media urbana.

Putin, con il decreto della scorsa settimana ha risposto a queste critiche: sì a una campagna di reclutamento aggressivo, no a una coscrizione su larga scala.

Secondo le stime di Stati Uniti e Regno Unito, l’esercito russo avrebbe subito tra i 45.000 e i 75.000/80.000 uccisi e feriti -oltre alla perdita di più di 5.000 pezzi di equipaggiamento. «Questi deficit renderanno difficile per la Russia mantenere con successo le regioni che potrebbe tentare di annettere. Come minimo, se il Cremlino li annette questo autunno, lo farà in un momento di grande vulnerabilità. Per avere successo, Mosca dovrà rifornire di personale e attrezzature su larga scala, compiti che si riveleranno estremamente difficili», afferma Dara Massicot, ricercatrice militare e politica senior presso la RAND Corporation, e già analista senior per le capacità militari russe presso il Dipartimento della Difesa USA.

La carenza di soldati è fortemente patita dalla Russia, la quale «sta adottando un approccio ad hoc per reintegrare il personale, attingendo da almeno nove aree militari: truppe in servizio attivo di stanza fuori dall’Ucraina, riservisti, gruppi mercenari, Kadyrovtsy (combattenti fedeli al leader ceceno Ramzan Kadyrov), battaglioni carcerari militari, combattenti, la Guardia Nazionale,volontari diretti e gruppi neonazisti di estrema destra come Rusich. Questo sistema è tutt’altro che ideale. I gruppi militari e mercenari russi possono pubblicizzare una paga di combattimento decente -oltre 3.000 dollari al mese- ma offrono contratti a breve termine, abbassando gli standard di reclutamento e fornendo solo poche settimane di addestramento di base».

Mosca ha incoraggiato in particolare i volontari e i mercenari, offrendo loro compensi in denaro anche cospicui, altresì ha reclutato combattenti e mercenari siriani; e Putin, a maggio, ha firmato una legge che ha abolito il limite di età di 40 anni per le nuove reclute.

Secondo il Ministero della Difesa, solo soldati e volontari a contratto fanno parte delle forze russe che combattono in Ucraina, mentre invece da tempo circolano informazioni secondo le quali coscritti sono stati inviati al fronte, anche nelle prime settimane di guerra, oltre a uomini provenienti dalle delle aree occupate dell’Ucraina.

Bisogna tenere conto che da quando al Cremlino è arrivato Putin, i funzionari militari sono stati impegnati a trasformare l’esercito russo da un esercito dell’era sovietica, dipendente dai coscritti, a una forza combattente professionale, simile alle forze armate occidentali. Il Ministero della Difesa ha lavorato per anni per reclutare soldati a contratto, riducendo al contempo a un anno la durata del servizio militare richiesto per gli uomini di età compresa tra i 18 e i 27 anni.

Dopo queste già difficili campagne di reclutamento, nella situazione attuale, la Russia potrebbe recuperare altri soldati, afferma l’analista RED, pescando nelle «truppe di confine o ulteriormente nella Guardia Nazionale. Ma la capacità del Paese di generare personale raggiungerà probabilmente il suo apice nei prossimi mesi, a meno che non dichiari una mobilitazione generale e non arruoli uomini da tutto il Paese. Anche nel migliore dei casi, tuttavia, la mobilitazione richiederebbe da alcuni mesi a un anno per conferire un vantaggio operativo». Si consideri, inoltre, che la mobilitazione nazionale, richiamerebbe maschi in età militare senza esperienza, il che, tra il resto, richiederebbe migliaia di ufficiali e sottufficiali necessari per comandare le unità mobilitate», personale che sta attualmente «combattendo o sono già stati uccisi in Ucraina».

In ultimo, oltre gli uomini servono le attrezzature, che già iniziano a scarseggiare ora, con i livelli attuali di personale. «Il problema dell’equipaggiamento della Russia è altrettanto difficile da risolvere. Secondo i funzionari statunitensi, l’esercito russo ha impegnato l’80 percento del suo esercito in servizio attivo, delle unità aviotrasportate e marine e delle loro attrezzature in Ucraina, e ha già ritirato attrezzature aggiuntive dai depositi di scorta. Sebbene la Russia abbia in deposito migliaia di veicoli corazzati e missili, questi sono meno capaci e più inaffidabili: gli equipaggiamenti in deposito a lungo termine, ad esempio, sono per lo più vecchi e con vari gradi di manutenzione, spesso tenuti per anni fermi. L’industria della difesa russa ha ancora capacità di produzione, ma con le sue linee di produzione già strozzate e inefficienti sotto pesanti sanzioni occidentali, la Russia avrà difficoltà a produrre in serie nuove attrezzature con breve preavviso», sostiene Dara Massicot. La quale sottolinea anche che comunque alla carenza di personale non si potrà sempre ricorrere a prelievi di emergenza, già si sta raschiando il barile, alla fine una mobilitazione nazionale, se la guerra dovesse continuare, si dovrà pur fare. E riferendosi al decreto del 25 agosto, «È un annuncio preoccupante», ha detto Massicot, «metto in dubbio la loro capacità di farcela».

Secondo Michael Kofman, direttore degli studi russi presso l’istituto di ricerca National Security Analysis (CNA), l’ordine di Putin potrebbe non essere altro che un «modo per accogliere i vari sforzi di reclutamento in corso», ovvero per inserire nelle sue forze armate le forze ausiliarie russe delle autoproclamate repubbliche separatiste nell’Ucraina orientale, «soprattutto se andranno avanti con l’annessione» di quei territori.

Altri sostengono che il decreto potrebbe essere funzionale a includere altre forze nell’esercito, come i battaglioni, già in Ucraina, provenienti dalla Cecenia e da altre regioni russe.

Una leva si stima che potrebbe aggiungere da 300.000 a 500.000 soldati sul campo di battaglia. Là dove, secondo i falchi del Cremlino e fuori, le unità russe sono in inferiorità numerica rispetto a un esercito ucraino i cui ranghi sono stati rafforzati dalla coscrizione, il che provocherebbe un numero esageratamente alto di vittime.

Gli analisti occidentali sono perplessi dalla decisione di Putin di evitare la coscrizione di massa, ritenendo che «l’entità delle perdite della Russia sia tale che Mosca non può raggiungere il suo obiettivo strategico di conquistare più Ucraina senza richiedere una leva».

Il motivo che spinge il Cremlino a non ricorrere alla mobilitazione nazionale sarebbe la volontà di Putin di mantenere tra la popolazione russa un senso di normalità, con l’obiettivo di prevenire qualsiasi contraccolpo pubblico. La guerra, che per Putin e i suoi uomini continua essere solo una ‘operazione militare speciale’, deve restare fuori dalla Russia. E in questi sei mesi il lavoro all”interno del Paese è stato mirato proprio a questo. «La necessità di preservare un senso di stabilità interna riflette i limiti del potere di Putin e, secondo alcuni analisti, la natura superficiale del sostegno alla guerra in Russia», commenta Anton Troianovski, capo dell’ufficio di Mosca del ‘New York Times‘.

La gran parte dei russi «sta vivendo una vita assolutamente rilassata e molte persone pensano che non stia succedendo nulla», commentano i sostenitori più acerrimi della guerra e della necessità di mandare altre truppe sul terreno.

Un analista politico filo-Cremlino, Sergei Markov, sentito da ‘The New York Times‘, ha affermato «che la strategia politica di Putin è semplice: “Lascia che le persone vivano la loro vita”. “Uno dei principali paradigmi filosofici di Putin fin dall’inizio, quando è salito al potere per la prima volta, è stato: lascia stare le persone”. “Idealmente, non devono accorgersi quasi per niente di questa operazione militare speciale. Non dovrebbe influenzare in alcun modo le loro vite”».

In effetti, le sanzioni occidentali non sono riuscite a far crollare l’economia russa; la repressione dell’opposizione è stata celere ed efficace, con anche i media che hanno messo a tacere il dissenso. Così è stato facile per Putin ottenere di ‘non influenzare’ le vite dei russi. E i sondaggi sono lì a testimoniare la riuscita di questa ‘operazione’. «Il sostegno alla guerra è “silenzioso, passivo”, ha affermato Denis Volkov, direttore del Levada Center», uno dei pochi centri di sondaggi ritenuto affidabile.

I russi prestano sempre meno attenzione alla guerra, lo dimostra uno dei sondaggi di Levada Quando a marzo Levada ha chiesto ai russi di citare gli eventi recenti che ricordavano di più, il 75% ha menzionato la guerra in Ucraina; il Levada ha posto la stessa domanda a luglio, il 32% ha citato la guerra.

Altri sondaggi vanno nella stessa direzione. Da unsondaggio compiuto a fine luglio si rileva che la percentuale di persone che segue da vicino la situazione intorno all’Ucraina è la seguente: il 25% segue ‘da vicino‘ e il 31% ‘abbastanza da vicino‘. Il livello di supporto per le azioni delle forze armate russe in Ucraina: il 76% degli intervistati sostiene l’Operazione Militare Speciale (48% sicuramente la sostiene incondizionatamente, il 28% la sostiene piuttosto), l’8% non sostiene l’operazione.

A metà agosto, uno dei rilevamenti Levada conclude che «meno della metà dei moscoviti è preoccupata per le sanzioni occidentali», il 42% a Mosca, il 38% nell’intera Russia. «Meno di un terzo ha incontrato difficoltà nell’acquisto di beni per la famiglia. I moscoviti rimpiangono innanzitutto la partenza di IKEA, McDonald’s, marchi di abbigliamento e produttori di smartphone. Ma in generale, la partenza delle società estere non preoccupa troppo gli intervistati. L’opinione prevalente è che le sanzioni andranno a beneficio del Paese e diventeranno un incentivo allo sviluppo. Sebbene gli intervistati si aspettino una rapida sostituzione delle importazioni nel campo della produzione alimentare, ma non in altri settori».

I moscoviti, lo conferma un altro sondaggio, sempre di metà agosto, è più preoccupato delle difficoltà quotidiane di una normale vita in città: troppi turisti e migranti (18%), ingorghi, molte macchine (16%) , crescita dei prezzi, inflazione (14%), problemi relativi all’alloggio e ai servizi comunali (12%), cattive condizioni ambientali (12%).

Un ultimo sondaggio, nuovamente di metà agosto, aiuta a capire il clima favorevole nel contesto del quale ha potuto incidere il ‘silenziatore‘ del Cremlino. «Agli intervistati è stata posta una domanda aperta su chi, secondo loro, Vladimir Putin intendesse quando parlava della ‘cosiddetta quinta colonna‘ e dei ‘traditori nazionali‘ che aiutano l’Occidente nella lotta contro la Russia», recita la nota di Levada. «Circa la metà (46%) degli intervistati ha avuto difficoltà a rispondere a questa domanda. Ciò significa due cose: le persone non capiscono davvero di cosa stanno parlando e questo argomento non provoca una risposta emotiva a un numero significativo di persone, l’argomento non è interessante per loro. Allo stesso tempo, gran parte delle persone crede che le parole sulla ‘quinta colonna‘ si riferiscano all’Occidente: vari Paesi occidentali, politici occidentali, NATO, ecc. Secondo un numero significativo di intervistati si riferisce a vari rappresentanti dell’élite russa come ‘traditori nazionali‘: non solo artisti russi partiti per l’Occidente o grandi uomini d’affari che tengono i loro soldi offshore, ma anche vari politici, deputatie funzionari. Il terzo gruppo, infine, comprende vari critici del governo russo: dall”opposizione non sistemica’ all”intelligence’».

Il ‘silenzio passivo‘ rilevato dai sondaggisti è esattamente quello a cui mira Putin e che intende preservare. Una mobilitazione nazionale manderebbe in fumo in un momento questo clima, e il rischio potrebbe essere molto alto per il Presidente. Nello stesso tempo, questo clima sta facendo infuriare i sostenitori più accaniti dell’invasione, a partire dai blogger pro-guerra che raccolgono una fascia decisamente ampia di pubblico.