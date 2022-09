Il Presidente Vladimir Putin ha annunciato ieri, mercoledì 21 settembre, l’immediata «mobilitazione parziale» dei cittadini russi. La mobilitazione, ha spiegato Putin, significa che i cittadini che sono nella riserva possono essere convocati e quelli con esperienza militare sarebbero soggetti alla coscrizione, aggiungendo che il decreto era già stato firmato ed era già entrato in vigore mentre parlava.

Il suo Ministro della Difesa, Sergei Shoigu, ha poi precisato che sono 300.000 i riservisti convocati, affermando: «Queste non sono persone che non hanno mai sentito parlare dell’esercito», ha detto Shoigu. «Questi sono quelli che hanno prestato servizio, hanno avuto esperienza militare».

Cosa c’è da sapere sui riservisti? Chi sono? E cosa comporta la mobilitazione? Chi sono i coscritti? Ce lo spiega la scheda redatta da The Institute for the Study of War.

L’esercito russo è un formato ibrido che combina un tradizionale sistema di reclutamento di quadri e riserva e un sistema professionale a contratto. Sebbene l’esercito russo abbia compiuto sforzi per professionalizzare i suoi ranghi, in particolare negli ultimi 15 anni, rimane dipendente dai coscritti, sia per la sua forza in servizio attivo che per le sue forze di riserva in caso di mobilitazione generale. La maggior parte delle unità combattenti deve essere riempita da coscritti o riservisti mobilitati per essere in grado di combattere. I soldati a contratto sono concentrati nei quadri e nelle unità d’élite, in particolare nelle unità aviotrasportate.

Le unità dei quadri e delle riserve delle forze armate russe sono mantenute a bassa prontezza con un numero limitato di personale professionale e coscritti, con l’aspettativa che sarebbero stati equipaggiati con riservisti in caso di mobilitazione. I russi hanno già utilizzato molte unità dei quadri e delle riserve in Ucraina e non hanno ottenuto buoni risultati contro gli ucraini, con alcune unità che hanno subito pesanti perdite. È probabile che la Russia non abbia ancora una grande riserva di unità a contratto altamente qualificate, anche se probabilmente ci sono alcune forze non impegnate.

COSCRIZIONE

Le forze armate russe arruolano uomini semestralmente, con la leva autunnale che dura dal 1 ottobre al 31 dicembre e la leva di primavera che va dal 1 aprile al 15 luglio. [3] Nel 2022, il Cremlino ha annunciato la leva di primavera all’inizio del 18 febbraio. Il progetto riguarda tutti gli uomini di età compresa tra i 18 e i 27 anni, sebbene alcuni coscritti possano avere fino a 16 anni. I coscritti russi in genere servono un anno. Il pool annuale di coscrizione di tutti gli uomini russi in età militare è di circa 1,2 milioni di persone, anche se solo circa la metà è obbligata a presentarsi al commissariato militare locale (voenkomat). Lo stato maggiore russo ha riferito di aver arruolato 127.000 persone per la bozza dell’autunno 2021 e 134.000 persone nella primavera del 2021 su 672.000 uomini convocati. Il numero di coscritti è relativamente costante anno dopo anno, con 263.000 nel 2020 e 267.000 nel 2019.

I nuovi coscritti ricevono un addestramento di base da uno a due mesi, seguito da tre a sei mesi di addestramento avanzato prima di arrivare alle unità assegnate. La legge attuale vieta ai coscritti di schierarsi in combattimento con meno di quattro mesi di addestramento; tuttavia, la legge marziale o la mobilitazione generale potrebbero sostituire l’attuale politica, consentendo l’impiego immediato di nuovi coscritti o riservisti mobilitati.

RISERVA RUSSA

La riserva russa ha sulla carta oltre due milioni di ex coscritti e militari a contratto, ma pochi sono attivamente addestrati o preparati per la guerra. Storicamente, solo il 10% dei riservisti riceve una formazione di aggiornamento dopo aver completato il periodo iniziale di servizio. La Russia non dispone della capacità amministrativa e finanziaria per formare i riservisti su base continuativa. Secondo un’analisi RAND del 2019, la Russia aveva solo da 4.000 a 5.000 soldati in quella che sarebbe considerata una riserva attiva in senso occidentale, il che significa che i soldati frequentavano un addestramento mensile e annuale regolare. Il Ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha ripetutamente affermato che le forze armate russe speravano di avere 80.000-100.000 membri di riserva attivi.

Nel 2021, l’esercito russo ha avviato una nuova iniziativa per rimediare alla mancanza di una riserva pronta, la Russian Combat Army Reserve(BARS-2021) . BARS-2021 mirava a creare una riserva attiva reclutando riservisti volontari per un contratto di servizio triennale. BARS-2021 operava secondo lo stesso principio delle riserve USA e NATO, dove i riservisti si addestrano attivamente e vengono compensati. Il concetto di BARS-2021 era che i riservisti russi volontari avrebbero partecipato regolarmente a esercitazioni mensili e avrebbero mantenuto la loro prontezza alla mobilitazione pur mantenendo i loro lavori civili.

Le amministrazioni locali hanno iniziato a distribuire informazioni sull’arruolamento nelle riserve russe tra la fine di agosto e l’inizio di settembre 2021, offrendo incentivi finanziari significativi. I riservisti ammissibili includevano soldati di età inferiore a 42 anni, giovani ufficiali di età inferiore a 47, colonnelli di età inferiore a 57 e altri alti funzionari di età inferiore a 52. I riservisti avrebbero continuato ad addestrarsi due o tre volte al mese durante il tempo di pace e avrebbero formato la propria unità nell’esercito. Il Southern Military District (SMD) ha annunciato l’obiettivo di avere un corpo di riserva di veterani in servizio di 38.000 persone. Ci sono informazioni limitate su quanti riservisti sono tornati al servizio militare; I dati di Novokuznetsk mostrano che la città prevedeva di ottenere 220 riservisti, ma ha riferito di averne reclutati solo 20. Il distretto militare centrale (CMD) ha riferito di aver condotto un programma BARS-2022 dal 24 al 26 gennaio 2022, durante il quale il CMD ha guadagnato 9.000 riservisti.

Le forze armate russe hanno cercato di creare unità esclusivamente riserviste, ma probabilmente non hanno raggiunto gli obiettivi a causa del basso impegno. Il Ministero della Difesa russo sperava di reclutare più di 100.000 riservisti a partire dall’agosto 2021, ma è improbabile che il Cremlino sia stato in grado di raggiungere i suoi obiettivi in così poco tempo.

MOBILITAZIONE

L’attuale legge limita la mobilitazione delle riserve a soldati e marinai di età inferiore ai 45 anni e agli ufficiali di età inferiore a 55 anni. Sono esentati dalla mobilitazione anche gli uomini trasferiti nella riserva meno di due anni fa, i padri di tre o più figli e quelli con precedenti penali ai sensi dell’attuale legge. La Duma di Stato russa ha adottato un disegno di legge il 22 febbraio per rafforzare la mobilitazione generale, rendendo obbligatorio per gli uomini presentarsi all’ufficio di un commissario militare senza ricevere un avviso di coscrizione dalle autorità regionali. Questa legge ridurrà il tempo amministrativo necessario per arruolare i coscritti se il Cremlino annuncerà la legge marziale. La fonte dei media indipendente russa Vazhnye Istorii ha spiegato che l’esercito russo può attivare sia riservisti che nuovi coscritti durante la mobilitazione generale, compresi quelli precedentemente esentati dalla coscrizione. In caso di mobilitazione generale, l’esercito russo tenterà probabilmente a riempire i ranghi delle nascenti unità di riserva e di riempire le vittime di combattimento delle unità già in servizio in Ucraina.