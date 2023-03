Russia: qual è il piano di Putin per il Kazakistan?

In un articolo di opinione del 16 febbraio 2023, intitolato ‘L’appetito della Russia può estendersi oltre l’Ucraina’, pubblicato su ‘The Hill’, William Courtney, ex ambasciatore degli Stati Uniti in Kazakistan e membro anziano aggiunto presso la RAND Corporation senza scopo di lucro e apartitica, ha dichiarato:“Nel 2022, Putin ha affermato che prima del regno del presidente Nursultan Nazarbayev, “i kazaki non hanno mai avuto uno stato”… Le forze russe potrebbero tentare di invadere le regioni settentrionali del Kazakistan che ospitano significative minoranze slave. I revanscisti russi hanno a lungo chiesto l’incorporazione di queste aree, così come il defunto dissidente sovietico Alexander Solzhenitsyn. Il Cremlino potrebbe considerare l’Occidente incapace di fare molto per aiutare il lontano Kazakistan a respingere un’invasione… La Russia potrebbe cercare di catturare le risorse energetiche del Caspio in Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan. A differenza di altri possibili accaparramenti di terra, il Cremlino potrebbe pensare che questo sarebbe un vantaggio finanziario. Un’armata navale russa nel Mar Caspio potrebbe colpire obiettivi costieri e aiutare a proteggere le risorse energetiche da danni collaterali. Il Cremlino si aspetterebbe una forte opposizione politica occidentale e sanzioni più severe”.

Avendo una grande stima per l’ex inviato americano in Kazakistan ed essendo grato per i suoi sforzi per rivelare l’essenza dei problemi di sicurezza dei paesi post-sovietici del Caspio più o meno allo stesso modo in cui lo ha fatto questo autore prima, ritiene tuttavia opportuno sottolineare alcune questioni nell’estratto di cui sopra, che sollevano domande.

La prima cosa da dire è che l’affermazione di William Courtney secondo cui “nel 2022, Putin ha affermato che prima del regno del presidente Nursultan Nazarbayev,” i kazaki non hanno mai avuto uno stato “ non corrisponde alla realtà. Molto probabilmente, questo potrebbe essere un errore di composizione. Nursultan Nazarbayev ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza nel marzo 2019. “I kazaki non hanno mai avuto uno stato” , ha detto Vladimir Putin a un pubblico di giovani in Russia il 29 agosto 2014. Voleva dire che “non c’era mai stato un paese chiamato Kazakistan , che la repubblica era puramente il prodottodell’allora presidente, Nursultan Nazarbayev. Il Kazakistan, ha osservato il presidente russo, lo era“parte del grande mondo russo che fa parte della civiltà globale in termini di industria e tecnologie avanzate. Sono fiducioso che le cose andranno così a medio e lungo termine”.

Il presidente Vladimir Putin ne ha parlato poco dopo l’annessione della Crimea e l’inizio dell’intervento russo nel Donbass. Sembrava che mettesse in discussione la legittimità dello stato post-sovietico del Kazakistan mentre ordinava ai kazaki di comportarsi al meglio quando si trattava di servire gli interessi russi. Ad esempio, altrimenti sarebbero stati coinvolti in una situazione simile a quella in Ucraina. Quindi non è stata una sorpresa che le sue osservazioni abbiano suscitato ondate di shock nella società kazaka…

È stato tanto tempo fa, ma forse la lezione rimane. Alcuni russi etnici in Kazakistan si stanno comportando ora allo stesso modo dei russi nel Donbass e in Crimea prima degli eventi ucraini del 2014. Stanno sempre più suscitando sentimenti anti-kazaki e separatisti sui social network, cioè nello spazio pubblico.

L’anno scorso, le autorità kazake hanno attivamente adottato misure contro tali azioni. La stampa dell’epoca riferiva : “Le autorità kazake stanno perseguendo una politica di tolleranza zero contro la retorica che minaccia l’integrità territoriale del Kazakistan durante l’invasione russa dell’Ucraina” . Nell’estate del 2022, una coppia sposata di Petropavlovsk è stata accusata e poi condannata per propaganda riguardante l’annessione dei territori settentrionali del Kazakistan alla Russia. Nell’autunno dello stesso anno, Maxim Yakovchenko, originario della provincia del Kazakistan occidentale, è stato accusato ai sensi del codice penale, sezioni 174 ( ‘incitamento all’odio’ ) e 180 ( ‘separatismo’ ).

Tuttavia, quest’anno la situazione sembra essere diversa. Ecco cosa riporta ora la stampa kazaka : “La polizia kazaka non ha qualificato come reato le chiamate dei residenti della regione del Kazakistan occidentale a cedere la città di Uralsk alla Russia”. Ecco un’altra storia su un tema simile: “La polizia di Akmola [la polizia della provincia di Akmola] non considera un crimine sostenere l’idea di unire il Kazakistan alla Federazione Russa”. In entrambi i casi, gli uomini in questione esprimono anche la loro disponibilità a imbracciare le armi e andare a combattere [volontariamente] contro l’esercito kazako al fianco della Russia, qualora questa decidesse di compiere contro il Paese dell’Asia centrale un’operazione militare speciale simile a cosa si sta facendo in Ucraina. Quindi se la sono cavata facilmente.

In tutto questo, non si può fare a meno di chiedersi come si possa spiegare un tale sviluppo. Ma non sembrano esserci risposte effettive a questa domanda, solo ipotesi. Resta da accontentarsi solo di ciò che è disponibile. A questo proposito l’analista della difesa Vitaly Sokolenko una volta ha affermato quanto segue: “Il Cremlino sta compiendo sforzi per intimidire la leadership della Repubblica del Kazakistan affinché non intraprenda alcuna azione per eliminare potenziali minacce. Ciò consentirà alle organizzazioni filo-russe presenti nel Paese di rafforzare le proprie posizioni” . Ha poi avvertito che “gli eventi in Crimea e nel Donbass hanno dimostrato che l’assenza di resistenza al primo segno di interferenza esterna non garantisce il non ricorso all’aggressione, ma, al contrario, contribuisce all’accelerazione della realizzazione di uno scenario negativo “.

Ma questo significa davvero che le forze russe, come sosteneva William Courtney, “potrebbero tentare di invadere le regioni settentrionali del Kazakistan che ospitano significative minoranze slave” ? Bene, formare la risposta a questa domanda dipende da come si giudicano le cose ad essa collegate. Ora, sulla base dell’esperienza dell’ultimo anno, ci si può ovviamente aspettare qualsiasi cosa dalla Federazione Russa. Quindi, in generale, nulla può essere escluso.

Tuttavia, il buon senso suggerisce che le probabilità che la Russia tenti di “invadere le regioni settentrionali del Kazakistan” nel prossimo futuro sono piuttosto basse. Ciò può essere spiegato attraverso alcuni fattori sensibili legati a questioni socio-economiche, politiche, geopolitiche e di sicurezza. Mosca non può permettersi di ignorarli. Consideriamoli in ordine.

Bene, passiamo prima all’aspetto socio-economico della questione. È del tutto plausibile che il Kazakistan settentrionale da solo sia stato e sia tuttora di scarso interesse per la Russia. La regione non può essere paragonata né al Donbass che era il cuore dell’economia industriale ucraina, né alla penisola di Crimea su cui si basa la flotta russa del Mar Nero. In caso di sua annessione da parte di Mosca, la Federazione Russa otterrebbe un’altra regione depressa e dipendente dalle donazioni con la popolazione etnica russa (slava, europea) in calo e invecchiata, che, inoltre, non forma già la maggioranza. Solo il 18% delle province sono donatori in Kazakistan. Queste sono le province di Atyrau e Mangystau, le città di Nur-Sultan e Almaty. L’82 per cento delle province ha bisogno di un aiuto dal bilancio nazionale.

Eppure è vero che c’è una piccola parte del paese dell’Asia centrale a cui la Russia tiene molto. Stiamo parlando della città e della stazione ferroviaria di Petropavlovsk, all’estremità settentrionale del Kazakistan, attraverso la quale passa la ferrovia transiberiana che collega la Russia europea all’estremo oriente russo. I treni russi della Transiberiana si tuffano nel nord del Kazakistan e passano per Petropavlovsk più volte al giorno. Ecco perché questa punta settentrionale del Kazakistan è particolarmente importante per la Russia anche dal punto di vista degli interessi della politica economica interna e della politica di sicurezza interna. Ma davvero, i russi non hanno nulla di cui preoccuparsi. La sezione della ferrovia transiberiana che attraversa la punta settentrionale del Kazakistan, così come la stazione di Petropavlovsk sono subordinate alla ferrovia Yuzhno-Uralskaya, una filiale delle Ferrovie Russe con sede a Chelyabinsk e da essa gestita. Ciò significa che ciò che è più essenziale per la Russia riguardo al Kazakistan settentrionale è già sotto il suo controllo.

Per il resto, beh, le cose non sono così semplici. Quindi è ora necessario affrontare l’aspetto politico della questione. Persone che rappresentano diversi segmenti della società russa, da politici, personaggi pubblici e giornalisti a comuni cittadini, sollevano regolarmente la questione del fatto che il Kazakistan settentrionale sia un territorio russo storico, popolato in precedenza principalmente da russi etnici. Ciò è andato avanti sin dalla comparsa della visione pertinente esposta per la prima volta dal premio Nobel russo Alexander Solzhenitsyn nel suo saggio del 1990 “Ricostruire la Russia” . E il più famoso dissidente dell’URSS, per quanto si sa, sosteneva una “Unione russa” che comprendesse Ucraina, Bielorussia, Russia e le parti etniche russe del Kazakistan, cioè il Kazakistan settentrionale.

Le persone nei primi due paesi post-sovietici possono già vedere i “frutti” delle azioni per perseguire tale visione. E nel frattempo, i sostenitori dell’idea espressa pubblicamente per la prima volta da Alexander Solzhenitsyn chiedono ancora e ancora che la Russia prenda il controllo del Kazakistan settentrionale. Questo non è iniziato ieri, ovviamente, e molto probabilmente non finirà domani. Come ha notato Casey Michel, un giornalista investigativo americano, nel primo periodo post-sovietico,“c’erano quattro regioni a Mosca per una potenziale revisione dei confini. La prima, la regione georgiana dell’Abkhazia, invasa dalla Russia nel 2008. La seconda e la terza – le regioni ucraine della Crimea e del Donbas – invase dalla Russia nel 2014. La quarta è l’unica regione che la Russia non ha ancora conquistato: il nord del Kazakistan” . Qui, tuttavia, c’è un punto importante da notare: i decisori del Cremlino, che un tempo sostenevano il “separatismo russo” in Transnistria (provincia della Moldavia in parte popolata da russi), e in Crimea e nel Donbass, così come gli “anti- Il separatismo georgiano nel Caucaso meridionale non ha espresso nemmeno una volta la disponibilità a permettersi di intraprendere azioni simili nei confronti del Kazakistan.

Inoltre, le stesse autorità russe hanno scoperto e soppresso un complotto di Eduard Limonov, uno scrittore e attivista politico russo, e dei suoi sostenitori per separare parte del nord del Kazakistan dalla Russia qualche tempo fa. Bene, allora si può intuire che c’è qualcosa che frena la realizzazione della visione di cui sopra per quanto riguarda il vicino Paese dell’Asia centrale. Ma cos’è esattamente? Secondo Sergei Aksenov, alleato e sostenitore di Eduard Limonov, il fatto era e forse è ancora che “la Russia ha bisogno del Kazakistan tanto quanto quest’ultimo ha bisogno della Russia”.. Sembra plausibile. Il Kazakistan è stato e rimane tuttora nell’orbita della Federazione Russa. Astana è coinvolta in tutti i progetti di integrazione guidati da Mosca nello spazio post-sovietico. E in più, il Kazakistan forse è sempre stato ed è il paese ex sovietico più non conflittuale (rispetto a Mosca).

In caso di ripetizione dell’esperienza russa con, ad esempio, la Crimea e il Donbas nel Kazakistan settentrionale, il suddetto formato delle relazioni tra Russia e Kazakistan perderà rilevanza. In un tale scenario, [il resto del] Kazakistan, che la leadership russa è stata abituata a considerare come il punto d’appoggio di cui ha bisogno per sostenere gli altri quattro paesi della regione dell’Asia centrale sotto il suo controllo, difficilmente rimarrà amichevole e costruttivo per quanto riguarda Mosca. Ciò potrebbe, quindi, suggerire che una mossa russa attraverso il Kazakistan settentrionale e/o l’Altai kazako (una parte del Kazakistan orientale), se ciò dovesse accadere, taglierebbe l’accesso via terra dalla Russia al Kirghizistan, all’Uzbekistan, al Tagikistan e al Turkmenistan. In altre parole, i costi per perseguire quel percorso possono superare di gran lunga il guadagno.

Come ha detto poco tempo fa Vladimir Pozner, giornalista e presentatore russo-americano nato in Francia, “il presidente Putin è tutt’altro che pazzo” . E il finale di partita del maestro del Cremlino riguardo al Kazakistan sembra risiedere nel legare l’intero paese dell’Asia centrale, senza eccezioni, con la Russia, sulla base di qualcosa di simile al modello americano di rendere Porto Rico territorio non incorporato degli Stati Uniti. In tal modo, Mosca è apparentemente guidata dal desiderio di mantenere un rapporto di lunga data metropoli-colonia tra queste due nazioni post-sovietiche.

C’è ancora un altro fattore che parla a favore dell’idea che la Russia non invaderà probabilmente le regioni settentrionali del Kazakistan e che molte persone sottovalutano. È legato a questioni geopolitiche e di sicurezza. Se le forze russe andassero per un simile confronto con il vicino Paese dell’Asia centrale, sarebbe un duro colpo per il cuore del Kazakistan. Poiché la capitale kazaka di Astana si trova in questa regione. Un’invasione russa del Kazakhstan settentrionale, se dovesse accadere, mirerebbe effettivamente a minare la governabilità oa sopraffare lo Stato. Quindi, se la Russia lo facesse, comprometterebbe la sicurezza del suo confine terrestre di 7.500 km con la Repubblica del Kazakistan che la separa dall’Asia centrale, compreso l’Afghanistan, e il Medio Oriente.

Inoltre, l’annessione da parte della Russia del Kazakistan settentrionale, o di qualsiasi parte di esso, qualora ciò si verificasse, verrebbe probabilmente vista dal mondo islamico come un’aperta incursione nel territorio kazako, cioè come un’aggressione contro i propri compagni musulmani, come una sorta di la Reconquista cristiana ortodossa o Crociata.

E c’è un’altra cosa da considerare. Se una mossa del genere venisse lasciata andare da Mosca, comporterebbe il rischio di provocare quella che Giancarlo Elia Valori, eminente economista e imprenditore italiano, descrisse all’epoca come “la futura destabilizzazione degli Urali e della Siberia centrale” – in in tal caso, secondo lui, anche la Cina avrebbe dei problemi.

Sulla base di tutto ciò, si può concludere che questo continuo parlare che esce dalla bocca di quelli noti come portavoce occasionali del Cremlino sulla possibile intenzione della Russia di tentare di invadere le regioni settentrionali del Kazakistan che ospitano significative minoranze slave sono più che altro un mezzo di mantenere le autorità kazake e la società sotto costante pressione, piuttosto che un piano d’azione.

Ma il tempo passa, la situazione cambia. Ecco quindi un altro punto importante: il continuo declino della quota di etnia russa rispetto al numero complessivo della popolazione del Kazakistan riduce ulteriormente le possibilità che il fattore relativo alla minoranza russa venga utilizzato da Mosca come mezzo per esercitare pressioni o come pretesto per interferire negli affari interni del paese dell’Asia centrale. È ovvio, però, che Mosca non vorrebbe lasciare che la situazione in Kazakistan vada per caso. I decisori russi sembrano aver paura di questa probabile svolta degli eventi e disposti a fare qualsiasi cosa per impedire che accada.

In tali condizioni, la macchina della propaganda russa – presumibilmente su loro suggerimento – inizia a utilizzare un’altra tecnica, quella che i funzionari imperiali russi e i funzionari del Partito Comunista impiegarono ampiamente durante l’epoca zarista e sovietica. Questo trucco consiste nel mettere alcuni gruppi di kazaki contro altri. Inoltre, è già utilizzato in pratica dalla macchina della propaganda russa. Ci sono alcune prove di ciò. Tutti questi sforzi mirano a provocare una scissione tra i tre gruppi principali di kazaki, nonché a “trasformare il Kazakistan in una federazione” . Qual è il prossimo? Piuttosto diretto è stato il deputato della Duma di Stato Mikhail Delyagin, parlando di questo argomento: “A meno che il Kazakistan settentrionale, insieme al Kazakistan centrale e occidentale, non si ricongiunga alla loro patria [Russia] a seguito degli eventi imminenti, sarà … beh, come abbandonare il Donbas [non ammissione della Repubblica popolare di Donetsk e della Repubblica popolare di Luhansk alla Russia]” .

Ucraina e Kazakistan sono i due Paesi post-sovietici più importanti per Mosca. La regione ucraina del Donbas è di particolare importanza per la parte russa. Questo è abbastanza chiaro. In Kazakistan, solo la sua regione occidentale, il Kazakistan occidentale, può essere paragonata al Donbass ucraino in termini di valore economico, ricchezza mineraria e vicinanza geografica alla capitale russa, Mosca. Quindi è comprensibile che la parte russa possa anche essere disposta a immischiarsi negli affari interni della regione che gioca un ruolo chiave nell’economia del Kazakistan. Sembra che lo stiano già facendo, anche se in forme discrete.

In questo contesto William Courtney ha affermato quanto segue: “La Russia potrebbe cercare di catturare le risorse energetiche del Caspio in Azerbaigian, Kazakistan e Turkmenistan. A differenza di altri possibili accaparramenti di terra, il Cremlino potrebbe pensare che questo sarebbe un vantaggio finanziario” . Questa previsione sembra abbastanza realistica per quanto riguarda il Kazakistan. Per quanto riguarda il suggerimento di William Courtney che la Russia potrebbe cercare di catturare le risorse energetiche del Caspio in Azerbaigian e Turkmenistan, sembra piuttosto irrealistico.

Poiché il Turkmenistan è il più grande fornitore di gas naturale per il mercato energetico cinese, l’Azerbaigian è fortemente sostenuto dalla Turchia con il motto “Una nazione, due Stati” . Il Kazakistan occidentale è strategicamente importante per Stati Uniti e UE, quindi non si possono escludere i tentativi di Mosca di far retrocedere gli occidentali dalla regione.